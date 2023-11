Wie Wikipedia Ihre Gesundheit manipuliert

Die Geschichte auf einen Blick

Sie denken vielleicht, dass Wikipedia – ursprünglich mit Einnahmen aus Softcore-Pornografie finanziert – das Beste seit Cliff Notes ist, mit schnellem und einfachem Zugang zu allen Fakten und Nachrichten, die Sie jemals wissen mussten. Manche glauben, Wikipedia sei sogar besser als die Encyclopedia Britannica; tatsächlich wollten die Gründer von Wikipedia die Encyclopedia Britannica ersetzen. Aber ist Wikipedia wirklich eine vertrauenswürdige Quelle?

Wikipedia ist keine verlässliche Quelle

Interessanterweise hat sich Wikipedia zwar zum mächtigsten Vordenker der Welt entwickelt – es kontrolliert eine riesige Menge an Internetinformationen und wird verwendet, um die Glaubwürdigkeit von Experten in den meisten Bereichen zu bestimmen -, aber Wikipedia selbst warnt davor, dass es keine zuverlässige Quelle ist. Es heißt dort:

„Wikipedia ist keine zuverlässige Quelle. Wikipedia kann jederzeit von jedem bearbeitet werden. Das bedeutet, dass jede Information, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt enthält, Vandalismus, eine unfertige Arbeit oder schlichtweg falsch sein könnte. Biografien von lebenden Personen, Themen, die gerade in den Nachrichten sind, und politisch oder kulturell umstrittene Themen sind besonders anfällig für diese Probleme. Fehlerhafte Bearbeitungen in der Wikipedia können mit der Zeit korrigiert werden. Da Wikipedia jedoch ein von Freiwilligen betriebenes Projekt ist, kann nicht jeder Beitrag ständig überwacht werden. Es gibt viele Fehler, die über Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre unbemerkt bleiben. Daher sollte Wikipedia nicht als endgültige Quelle betrachtet werden.“

Trotz dieses eklatanten Eingeständnisses der Unzuverlässigkeit ist Wikipedia die erste Adresse für Google-Qualitätsbewerter, um das Fachwissen, die Autorität und die Vertrauenswürdigkeit eines Autors oder einer Website zu bewerten. Es gibt auch Beweise dafür, dass Wikipedia von Leuten mit einer ganz bestimmten Agenda bearbeitet wird, und jeder, der versucht, Ungenauigkeiten auf der Seite zu klären oder zu bereinigen, wird einfach blockiert.

Wikipedia wird von Skeptikern mit voreingenommenen Absichten beherrscht

Die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson zum Beispiel hat wiederholt versucht, „nachweislich falsche Fakten“ über ihren Hintergrund auf Wikipedia zu korrigieren, nur um dann gesagt zu bekommen, dass sie keine verlässliche Quelle sei und ihre Änderungen von anonymen Redakteuren überschrieben werden, die ihre Seite bewachen und dafür sorgen, dass ihre preisgekrönte Arbeit totgeschwiegen und ihr Charakterporträt befleckt wird.

Jeder, der bei Wikipedia nachschaut, um Attkissons Fachwissen als Journalistin zu beurteilen – ohne bereits mit ihrer hervorragenden Arbeit vertraut zu sein – würde denken, dass sie eine unzuverlässige Quelle ist, während sie in Wirklichkeit eine der wenigen tadellosen Wahrheitsverkünder unserer Zeit ist.

Weitere Beispiele für die „Säuberung“ bestimmter Seiten und die Verunglimpfung anderer finden sich in einem Artikel der Epoch Times vom 28. Juni 2015. Wie Deepak Chopra in einem Artikel von 2013 feststellte:

„Dank des Internets kann sich Skepsis mit Lichtgeschwindigkeit verbreiten und alle Formen von Unfairness und Böswilligkeit mit sich bringen. Ein beunruhigendes Beispiel findet sich bei Wikipedia, wo eine Gruppe von engagierten Skeptikern ihre Bemühungen darauf konzentriert, jeden zu diskreditieren, den sie als Feind betrachten … Die Skeptiker … sind so geschickt darin geworden, jeden auszubremsen, der nicht ihrer Meinung ist, dass ein kleiner Schwarm skeptischer Redakteure in der Lage ist, all jene, die sich ihnen widersetzen, zahlenmäßig zu übertreffen, zu schikanieren und sogar zu verbannen.“

Auch der britische Journalist und Autor Robert McLuhan, der sich mit Bewusstsein, Spiritualität und Psi-Forschung beschäftigt, äußerte sich 2013 wie folgt zu Wikipedia:

„Kürzlich habe ich mich auf der Website umgesehen, um zu sehen, wie Psi-Themen präsentiert werden. Ich habe den Eindruck, dass ein Neuling einen ziemlich voreingenommenen Blick darauf hat. Es ist offensichtlich, dass die Skeptiker fleißig Artikel zu ihren Gunsten umschreiben, und ein Leser hat mir freundlicherweise einen Link geschickt, der zeigt, wie sie das tun. Es handelt sich um ein Projekt namens Guerrilla Skepticism on Wikipedia, das von Susan Gerbic geleitet wird. Sie rekrutiert Skeptiker, um Seiten umzugestalten, und zwar sowohl solche, die ihre eigene Seite propagieren (z. B. Entlarver, Schlüsselfiguren der Skeptiker usw.) als auch die der Gegner (prominente Hellseher, paranormale Behauptungen usw.). Dies ist eine spezialisierte Tätigkeit und Gerbic gibt in ihrem Blog Tipps und Techniken. Seit kurzem ist sie auch international tätig und bringt Skeptiker dazu, fremdsprachige Seiten zu bearbeiten.“

Laut Wired hatte das Projekt „Guerilla Skepticism on Wikipedia“ 2018 mindestens 120 Redakteure. Einen Einblick in die Situation vieler Wikipedia-Redakteure, die eine neutralere Berichterstattung anstreben, erhalten Sie in dieser sechsteiligen Serie im Weiler Psi Blog. Um noch mehr zu erfahren, besuchen Sie Wikipediocracy – eine ganze Organisation, die sich der Aufdeckung der vielen Probleme und der Heuchelei von Wikipedia widmet.

Selbst Lawrence (Larry) Sanger, der Wikipedia im Jahr 2001 mitbegründete, verließ das Schiff bereits im nächsten Jahr mit der Begründung, dass „Trolle die Seite übernommen“ hätten, dass „die Insassen begonnen hätten, die Anstalt zu leiten“ und dass es „in einigen Bereichen und zu einigen Themen Gruppen gibt, die Artikel ‚besetzen‘ und darauf bestehen, dass sie ihre eigenen spezifischen Vorurteile widerspiegeln.“

Im Jahr 2012 tauchten außerdem Beweise auf, die zeigten, dass ein Wikipedia-Treuhänder und ein Wikipedianer in Residence dafür bezahlt wurden, Seiten im Namen ihrer Kunden zu bearbeiten und deren Platzierung auf der Wikipedia-Titelseite im Abschnitt „Wusstest du schon?

Schlussfolgerung der Studie: Wikipedia irrt sich bei 90% der medizinischen Ratschläge

Wenn Sie jemals Wikipedia für Gesundheitsinformationen nutzen, sollten Sie aufpassen, denn dies kann eine kostspielige und potenziell gefährliche Taktik sein. Ein wichtiger Artikel im Time-Magazin vom 27. Mai 2014 befasste sich mit diesem Thema und berichtete über eine Studie, die den Wahrheitsgehalt medizinischer Behauptungen auf Wikipedia untersuchte. Wie die Time berichtet:

„Ein Team von US-Wissenschaftlern hat nach eigenen Angaben „viele Fehler“ in Wikipedia-Artikeln über die 10 teuersten Krankheiten gefunden. Die Forscher verglichen Wikipedia-Einträge zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs, Bluthochdruck und Rückenschmerzen mit den neuesten Forschungsergebnissen aus begutachteten Fachzeitschriften. Neun von 10 analysierten Einträgen in der Enzyklopädie enthielten Behauptungen, die von den begutachteten Quellen widerlegt wurden … Fachkräfte im Gesundheitswesen, Auszubildende und Patienten sollten vorsichtig sein, wenn sie Wikipedia zur Beantwortung von Fragen zur Patientenversorgung nutzen“, schreiben die Autoren der Studie … Die Autoren legten besonderen Wert auf medizinische Fachkräfte; eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass 50 Prozent der Ärzte zugaben, Wikipedia als Referenzquelle zu nutzen.“

Wikipedia hasst Ganzheitsmedizin

In der Zwischenzeit haben die Guerilla-Skeptiker Fachartikel über Homöopathie, Energiemedizin und die Emotional Freedom Techniques (EFT), um nur einige zu nennen, gelöscht und durch Einträge ersetzt, die diese Themen als verschiedene Formen von „Pseudowissenschaft“ darstellen und dabei die von Experten überprüften wissenschaftlichen Beweise, die sie unterstützen, außer Acht lassen.

Sogar der Präsident der American Academy of Anti-Aging Medicine berichtet, dass er daran gehindert wurde, positive Informationen über Anti-Aging aus der eigenen Forschung der Akademie zu veröffentlichen. Ein eklatantes Beispiel dafür, wie Wikipedia Inhalte mit schrägen und voreingenommenen Darstellungen verdreht, ist der Eintrag über den Begründer der Homöopathie, Dr. Samuel Hahnemann.

Anstatt Hahnemann einfach als Arzt zu beschreiben, der am besten für die Schaffung des Systems der alternativen Medizin namens Homöopathie bekannt ist, wird ihm die Schaffung des „pseudowissenschaftlichen“ Systems der Homöopathie zugeschrieben (mit einem Hyperlink zu pseudowissenschaftlich).

Dieser Eintrag hat nichts Objektives an sich und zielt ganz klar darauf ab, die öffentliche Meinung über die Homöopathie zu manipulieren, da die Forschungsergebnisse, die die Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel belegen, in mehreren der weltweit angesehensten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht worden sind.

Im Großen und Ganzen werden Sie auf Wikipedia nicht die Wahrheit über alternative Medizin erfahren – was zum großen Teil auf die starke Voreingenommenheit des Mitbegründers Jimmy Wales zurückzuführen ist, der offen gegen ganzheitliche Medizin eingestellt ist und der 2014 eine Change.org-Petition abgelehnt und verspottet hat, die darauf abzielte, eine positivere Diskussion über ganzheitliche Medizin auf Wikipedia zu führen.

Verstehen Sie, wie Wikipedia funktioniert und wie es genutzt wird

Um ehrlich zu sein, ist Wikipedia von Ihrem mangelnden Wissen darüber abhängig, wie sie wirklich funktionieren – und von der Tatsache, dass sie einen Haftungsausschluss anbringen, der besagt, dass die Leser nicht alles glauben sollten, was sie auf Wikipedia lesen.

Sie machen sich Ihren Wunsch nach einer schnellen Informationssuche zunutze und wollen Ihre Gedanken, Meinungen und Ihr Wissen in einem Silo unterbringen, das nur das zulässt, was sie selbst dort hineinstellen. Und trotz ihrer Behauptung, neutral zu sein, gehören die Informationen, die sie auf ihre Website stellen, zu den parteiischsten, die man heute in den Medien finden kann.

Schlimmer noch, sie sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen, so dass Ihre Suchanfragen direkt bei Wikipedia landen, oder zumindest weit oben auf der Google-Suchseite. Die kuschelige Beziehung zwischen Wikipedia und Google ist nicht nur merkwürdig (wenn man bedenkt, dass die Qualitätsprüfer von Google angewiesen werden, Wikipedia-Informationen als das Evangelium der Wahrheit zu behandeln), sondern auch gefährlich für die Gedanken- und Meinungsfreiheit im Internet.

Ein typisches Beispiel: Führen Sie eine Google-Suche nach Wikipedia durch, und Sie werden sehen, dass Google Antworten auf Fragen zu Wikipedia – wie z. B.: Ist Wikipedia eine gefälschte Information? Sagt Wikipedia die Wahrheit? Wie zuverlässig ist Wikipedia? – die von Wikipedia selbst erstellt wurden. Der Fuchs soll den Hühnerstall nicht nur bewachen, sondern auch leiten!

Woher sollen die Leser wissen, was bei Wikipedia wahr und was gefälscht ist, wenn Wikipedia selbst die Fakten prüft? Eine bessere Frage wäre vielleicht: Inwieweit spielt die 2-Millionen-Dollar-Spende von Google an Wikipedia eine Rolle bei der Beantwortung von Fragen zu Wikipedia in den Google-Suchmaschinen?

Wikipedia wird auch von Leuten wie George Soros, Bill Gates und Mark Zuckerberg finanziert – allesamt Personen, die dafür berüchtigt sind, freie Meinungsäußerung, freies Denken und objektiven Informationsaustausch zu unterdrücken.

Sie haben auch die Gunst von Hochschuleinrichtungen gewonnen, die Wikipedia einst als Quelle verboten haben, jetzt aber dafür werben, und sie haben sich mit einem der ältesten und angesehensten Nachrichtenführer in den USA, dem Poynter Institute, angefreundet, auf das ich weiter unten näher eingehen werde.

Anstatt die Fragen hinter den Fragen zu stellen und ihren eigenen investigativen Journalismus zu betreiben, lassen die Medien nun zu, dass diese von außen finanzierten Einrichtungen – Wikipedia und Snopes sowie so genannte „Faktenprüfer“ in Form einer Gruppe namens The International Fact-Checking Network – ihre Arbeit für sie erledigen.

Besonders tragisch ist die Tatsache, dass die Vierte Gewalt – die letzte Bastion einer freien Welt mit echten Nachrichten – nicht einmal zu begreifen scheint, welche Macht sie anonymen Agenten ohne jegliche Rechenschaftspflicht überlassen hat.

Wikipedia als Generator von Nachrichten

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Wikipedia nicht nur ein einfaches Archiv für enzyklopädische Informationen ist, sondern auch aktuelle Nachrichten generiert. In einem Artikel von Newswise37 vom 1. Mai 2019 wird dieser Trend beschrieben. Es sieht so aus, als wäre Wikipedia das „neue“ Medium, das Nachrichten (oft in Echtzeit) generiert, aber ohne die ethischen Grundsätze, an die sich herkömmliche Nachrichtenquellen traditionell gehalten haben. Wie von Newswise berichtet:

„Dr. Bunty Avieson vom Fachbereich Medien und Kommunikation der Universität hat in einer neuen Forschungsarbeit, die heute in der renommierten Fachzeitschrift First Monday veröffentlicht wurde, Wikipedia als Quelle für aktuelle Nachrichten untersucht. Wenn ein großes globales Nachrichtenereignis eintritt, wie die Bombenanschläge zu Ostern in Sri Lanka oder die Schießerei in Christchurch, kommen Wikipedia-Mitarbeiter aus der ganzen Welt in einer virtuellen „Nachrichtenredaktion“ zusammen, um eine Geschichte zu verfassen, dicht gefolgt von Lesern, die die neuesten Informationen suchen„, sagte sie. Ihre Untersuchungen ergaben, dass in jedem Monat die beliebtesten Artikel der Website – sowohl was die Anzahl der Aufrufe als auch die Anzahl der Bearbeitungen betrifft – diejenigen sind, die über aktuelle Nachrichten berichten … Aviesons Untersuchungen haben auch einige der Folgen der Nutzung von Wikipedia als Nachrichtenquelle aufgezeigt: Wikipedia-Beitragende nehmen nicht die Kernaufgabe von Journalisten wahr, nämlich neue Arbeiten zu produzieren. Die Praktiken der Beitragenden bei der Sammlung von Nachrichten sind ausschließlich ‚Aggregation und Assemblage‘ … Die Hierarchie, die sich herausgebildet hat, basiert auf Seniorität und Meritokratie, wobei die Redakteure entsprechend der Wikipedia-Kultur administrative Privilegien erhalten. Dies wirft einige ethische Bedenken auf.'“

Ironischerweise verwendet Wikipedia echte Nachrichten, um „neue“ Nachrichten zu schaffen. Das Problem dabei ist, dass Wikipedia auch als Aufbewahrungsort für alles dient, was sie für wissenswert halten, und jede Information, die ihre Tunnelblickwelt bedroht, wird einfach herausgeschnitten.

Warum Sie sich niemals auf Wikipedia verlassen sollten

Laut dem Buch „Die Wikipedia-Revolution“ sagte Mitbegründer Wales bei der Gründung, dass die einzige „nicht verhandelbare“ Richtlinie von Wikipedia der neutrale Standpunkt sei. Ideen und Fakten sollten „so dargestellt werden, dass sowohl Befürworter als auch Gegner zustimmen können“.

Doch Wikipedia ist alles andere als neutral. Heute gibt es nur einen Standpunkt, und das ist der Standpunkt von Wikipedia, der wiederum von der Industrie und den Geldgebern beeinflusst, wenn nicht gar diktiert wird und keinen Raum für andere Ansichten lässt.

Während Hochschulen ihren Studenten früher verboten, Wikipedia und Snopes in ihren Arbeiten zu zitieren, weil sie mit „Fehlern und manchmal absichtlichen Unwahrheiten“ gespickt sind, ermutigen viele sie nun dazu – ein Trend, der dafür sorgen wird, dass die Voreingenommenheit einer neuen Generation von Fachleuten erhalten bleibt.

2011 schrieb Mark E. Moran für Finding Dulcinea, Librarian of the Internet, einen Artikel mit dem Titel „The Top 10 Reasons Students Cannot Citing or Rely on Wikipedia“. Es handelt sich um eine hervorragende Zusammenstellung von Gründen, warum man sich nicht auf Wikipedia verlassen kann, und obwohl sie schon einige Jahre alt ist, ist sie auch heute noch mehr als relevant. Unter diesen 10 Gründen führt Moran an:

Verlassen Sie sich bei wichtigen Informationen nie vollständig auf eine einzige Quelle

Sie können sich vor allem dann nicht auf etwas verlassen, wenn Sie nicht einmal wissen, wer es geschrieben hat

Derjenige, der einen Beitrag verfasst hat, setzt sich oft durch

Personen mit einer bestimmten Agenda haben manchmal erhebliche redaktionelle Befugnisse

Korrekte Mitwirkende können zum Schweigen gebracht werden

Einige Branchen dürfen ihre eigene Wikipedia-Präsenz kontrollieren

Auch hier besteht das Hauptproblem von Wikipedia darin, dass die „Fakten“ sorgfältig herausgepickt werden, um eine bestimmte Agenda zu unterstützen. Es werden nicht beide Seiten einer bestimmten Geschichte dargestellt. Auf diese Weise wird der investigative Journalismus zerstört, bei dem es im Kern darum geht, die vorherrschenden „Fakten“ zu hinterfragen, um einen Einblick in die Geschichte hinter der Geschichte zu erhalten.

Guter Journalismus stellt Fragen, die über die Darstellung von Fakten hinausgehen. Ein Anwalt kann einen Fall nicht gewinnen, wenn er nur die Fakten präsentiert. In den meisten Fällen müssen auch die Absicht und die Motivation berücksichtigt werden. Hier versagt Wikipedia – und doch hat man genau die Leute, die es besser wissen sollten (Akademiker und Nachrichtenmedien) davon überzeugt, dass alles, was man wissen muss, auf einer Wikipedia-Seite steht.

In „Die Wikipedia-Revolution“ enthüllt der Autor Andrew Lih, dass IBM einen leitenden Mitarbeiter hat, der rund um die Uhr die Verweise auf IBM in Wikipedia kontrolliert. In der Zwischenzeit ist es vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Branchen verboten, ihre eigenen Seiten zu bearbeiten – mich eingeschlossen.

Ebenso beunruhigend ist die Tatsache, dass Wikipedia jetzt mit „Faktenprüfern“ auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, angeführt vom Poynter Institute, einer der Associated Press angeschlossenen, langjährigen Mentorinstitution und Schule für Journalismus, deren Motto lautet: „Die Demokratie braucht den Journalismus. Der Journalismus braucht Poynter“.

Anfang dieses Jahres stellte Poynter eine Liste von 515 „unzuverlässigen“ Websites zusammen, darunter 29 konservative Medienunternehmen, die auf „Fake News“-Datenbanken basieren, die unter anderem vom Annenberg Public Policy Center, dem Merrimack College, PolitiFact und Snopes erstellt wurden. Poynter rief auch Werbekunden dazu auf, die genannten Websites auf eine schwarze Liste zu setzen, da sie nur durch Werbeeinnahmen am Leben gehalten werden.

Am 2. Mai 2019 gab Poynter nach heftigen Reaktionen einen Widerruf heraus, in dem sie erklärten, sie hätten „Schwächen in der Methodik“ gefunden, die zur Erstellung der Liste verwendet wurde. In zwei Tweets vom 1. Mai 2019 schrieb Stephen Gutowski – ein Mitarbeiter von The Washington Free Beacon, der über US-Politik berichtet und 2016 von der Gun Rights Policy Conference als Journalist des Jahres ausgezeichnet wurde -:

„Wie ich sehe, ist @FreeBeacon immer noch in der Liste von @Poynter enthalten. Ich weiß mit Sicherheit, dass ihre Mitarbeiter meine Berichterstattung teilen, also würde ich gerne eine Erklärung dafür hören, warum meine Arbeit und die Arbeit meiner Kollegen jetzt als unzuverlässig eingestuft wird, ohne auch nur einen einzigen Vorwurf der Ungenauigkeit … Was für eine widerliche Übung in Bösgläubigkeit von einer Organisation, die sich eigentlich um die Verbesserung und Förderung des Journalismus kümmern sollte. Stattdessen erstellen sie Boulevardzeitungsartikel, um Reporter zu verleumden, ohne auch nur einen einzigen Beweis zu liefern. Schande über Sie, @Poynter.“

Poynter gab zwar eine Erklärung ab, in der es heißt: „Wir bedauern, dass wir es versäumt haben, vor der Veröffentlichung sicherzustellen, dass die Daten streng geprüft wurden, und entschuldigen uns für die Verwirrung und Aufregung, die durch die Veröffentlichung verursacht wurde“, aber es scheint, dass die schwarze Liste weiterhin existiert, und zwar durch die gemeinsamen Bemühungen des International Fact-Checking Network und der bekannten Verweigerer der freien Meinungsäußerung Google, Facebook und Snopes.

Wikipedia-Google-Poynter – ein Zensur-Dreiergespann

Sie werden sich vielleicht fragen, wie das Poynter Institute, dessen Aufgabe es ist, „die Rolle des Journalismus in einer freien Gesellschaft zu stärken, indem es sich für freie Meinungsäußerung, zivilen Dialog und überzeugenden Journalismus einsetzt“, es sich erlauben konnte, an dem vergifteten Apfel der subjektiven Zensur und der systematischen Beseitigung freier Gedanken und freier Meinungsäußerung teilzuhaben.

Das ist der Fall, und es ist wichtig zu verstehen, wie Poynter diese Unterdrückung der freien Meinungsäußerung nicht nur ermöglicht, sondern letztlich sogar zum Partner bei diesem Unterfangen wird. Kurz gesagt: Poynter ist ein Partner von Google, und Google ist aufgrund seiner Investitionen Partner von Wikipedia.

Am 26. Oktober 2017 gab Google, das Wikipedia finanziert, seine Partnerschaft mit Poynters Internationalem Netzwerk für Faktenüberprüfung bekannt, das darauf abzielt, Faktenprüfer auf der ganzen Welt zusammenzubringen und zu unterstützen, indem es bewährte Praktiken und den Informationsaustausch fördert, Trends beobachtet, die Auswirkungen der Faktenüberprüfung verfolgt, Schulungen anbietet und sich für eine verstärkte Faktenüberprüfung einsetzt.

Das Netzwerk veranstaltet auch eine jährliche Konferenz für Faktenprüfer namens Global Fact. Zu den diesjährigen Teilnehmern gehörten Facebook (das Wikipedia für seine Faktenüberprüfung nutzt), Google, David Mikkelson von Snopes und YouTube.

Wie bei den Wikipedia-Mitarbeitern und -Redakteuren hat auch hier die große Mehrheit der Faktenprüfer keinen traditionellen journalistischen Hintergrund, und auch die meisten Faktenprüfungs-Websites werden nicht von etablierten Medien betrieben. In zunehmendem Maße werden also Nachrichten – und die Überprüfung von Fakten, die früher zum Berufsbild eines Journalisten gehörte – an Personen ausgelagert, die keine Journalisten sind und nicht dafür ausgebildet sind, wie solche zu denken und zu handeln.

Boykottieren Sie Google und unterstützen Sie unabhängige Medien

Die Situation, in der wir uns heute befinden, ist ziemlich bemerkenswert. Nicht nur, dass der investigative Journalismus den Weg der Dinosaurier gegangen ist, sondern Wikipedia, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2001 als eine der am wenigsten verlässlichen Quellen zu bestimmten Themen erwiesen hat, wird nun von einem Internetmonopolisten, Google, in den Vordergrund gedrängt, um als erste Quelle für aktuelle Nachrichten und als Nachweis für Fachwissen und Verlässlichkeit zu dienen, wobei Google die globale Zensur von Informationen anführt, die die destruktivsten und gefährlichsten Industrien auf diesem Planeten in Verruf bringen könnten.

Deshalb muss der Mythos von der Vormachtstellung von Wikipedia als das entlarvt werden, was er ist – eine voreingenommene Agenda zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und des Denkens – und Googles Monopol muss gebrochen werden.

Während das US-Justizministerium gegen Google wegen Verstoßes gegen das Kartellrecht ermitteln soll,61 können wir es uns nicht leisten, einfach zu hoffen und darauf zu warten, dass das Justizministerium das Unternehmen zerschlägt. Wenn wir zusammenarbeiten, um sie zu boykottieren, wird Google unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen.

Boykottieren Sie Google, indem Sie alle Google-Produkte meiden:

◦ Verwenden Sie keine Google-Suchmaschinen mehr. Zu den Alternativen gehören DuckDuckGo und Startpage

◦ Deinstallieren Sie Google Chrome und verwenden Sie stattdessen den Opera-Browser, der für alle Computer und mobilen Geräte verfügbar ist. Aus der Sicherheitsperspektive ist Opera Chrome weit überlegen und bietet einen kostenlosen VPN-Dienst (virtuelles privates Netzwerk), um Ihre Privatsphäre weiter zu schützen

◦ Wenn Sie ein Gmail-Konto haben, schließen Sie es und eröffnen Sie ein Konto bei einem nicht zu Google gehörenden E-Mail-Dienst wie ProtonMail, einem verschlüsselten E-Mail-Dienst mit Sitz in der Schweiz

◦ Hören Sie auf, Google Docs zu verwenden. Digital Trends hat einen Artikel veröffentlicht, der eine Reihe von Alternativen vorschlägt

◦ Wenn Sie ein Schüler sind, wandeln Sie die Google-Konten, die Sie als Schüler erstellt haben, nicht in persönliche Konten um

