Royal Society entlarvt Angst vor Zusammenbruch des Golfstroms

Eines der unverzeihlichsten Klimaphänomene, das von grünen Fanatikern in die Öffentlichkeit getragen wird, ist die Behauptung, der Golfstrom werde zusammenbrechen und die nördliche Hemisphäre in eine neue Eiszeit stürzen. Im vergangenen Juli berichteten sowohl der Guardian als auch die BBC, dass der Golfstrom bis 2025 zusammenbrechen könnte, was katastrophale Folgen für das Klima hätte. All diese Befürchtungen beruhen auf Modellen, die auch den Weltklimarat der Vereinten Nationen (IPCC) zu der Prognose veranlasst haben, dass es „sehr wahrscheinlich“ sei, dass das gesamte nordatlantische Strömungssystem bald schwächer werde. Unnötig zu erwähnen, dass diese Modelle eine beeindruckend schlechte Erfolgsbilanz haben, wie ein kürzlich von der Royal Society veröffentlichtes Papier zeigt. „Wenn diese Modelle vergangene Schwankungen nicht reproduzieren können, warum sollten wir dann so zuversichtlich sein, dass sie die Zukunft vorhersagen können“, fragen die Autoren.

Der Golfstrom ist Teil eines größeren Strömungssystems, das als Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (AMOC) bekannt ist. Indem er wärmeres Wasser aus dem Süden herantransportiert, erhöht er die Temperaturen in den Küstengebieten in Teilen der nördlichen Hemisphäre um bis zu 5 Grad Celsius. Der Zusammenbruch der AMOC wurde im Hollywood-Science-Fiction-Blockbuster The Day After Tomorrow aus dem Jahr 2004 zum Auslöser einer neuen Eiszeit und ist seither ein beliebtes Motiv für Klimaalarmisten. Natürlich ist der politische Druck in Richtung des kollektivistischen Net-Zero-Projekts für einen Großteil der Kopien verantwortlich. Als der Umweltredakteur des Guardian, Damian Carrington, im Juli letzten Jahres seinen Unsinn über den Zusammenbruch des Golfstroms schrieb, sagte er, die Aussicht auf einen Zusammenbruch der AMOC sei äußerst beunruhigend „und sollte zu einer raschen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führen“.

Die Autoren der Royal Society stellen fest, dass Klimamodelle, die davon ausgehen, dass der Mensch die AMOC kontrollieren kann und dies auch tut, seit Jahrzehnten falsch sind. Weder frühere noch aktuelle Modelle sind in der Lage, die tatsächlichen AMOC-Beobachtungsdaten abzubilden. Weiter heißt es: „Wenn es nicht möglich ist, Klimamodelle und Beobachtungen der AMOC über einen historischen Zeitraum in Einklang zu bringen, dann sollte unserer Meinung nach die Aussage über das zukünftige Vertrauen in die AMOC-Entwicklung revidiert werden. Weniger Vertrauen in die Vergangenheit sollte weniger Vertrauen in die Zukunft bedeuten.

Die Aussage des IPCC, dass sich die AMOC in Zukunft abschwächen wird, unterstützt viele der Panikmache der Mainstream-Medien und grüner Aktivisten als „sehr wahrscheinlich“. Die Autoren stellen jedoch fest, dass die Modelle vergangene Schwankungen nicht reproduzieren können, was sie zu Recht zu der Frage veranlasst, warum wir uns auf ihre Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, verlassen sollten. Die Herausforderung für die AMOC-Gemeinschaft besteht darin, die Unterschiede zwischen Klimamodellen und Beobachtungen entweder in Einklang zu bringen oder die Gründe für die Abweichungen besser zu verstehen. „Wir glauben, dass Fortschritte beim Verständnis der Gründe, warum die Modelle die AMOC-Variabilität der Vergangenheit nicht reproduzieren, gemacht werden müssen und dass dies der Schlüssel zum Vertrauen in die zukünftige Entwicklung dieser wichtigen Klimavariablen ist“, so die Autoren.

Schöne Worte, aber in der Zwischenzeit haben wir es mit Klimamodellen zu tun, die offensichtlich unbrauchbar sind, außer natürlich für die lebenswichtige politische Arbeit, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich dem wirtschaftlichen und sozialen Nettonull unterwirft.

Die Verwendung von Klimamodellen zur Förderung des Zusammenbruchs des Golfstroms ist eine der ungeheuerlichsten Verfälschungen der Wissenschaft zur Unterstützung politischer Ziele. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Clintel stellte fest, dass die IPCC-Modelle Eingabedaten verwenden, die darauf hindeuten, dass die zukünftigen globalen Temperaturen in weniger als 80 Jahren um bis zu 4°C ansteigen werden. Und das, obwohl die Organisation diese Möglichkeit als „unwahrscheinlich“ einstuft. In den vergangenen 25 Jahren sind die globalen Temperaturen gerade einmal um 0,2°C gestiegen. Mehr als 40% der Aussagen des IPCC zu den Auswirkungen auf das Klima basieren auf den „unwahrscheinlichen Temperaturpfaden“, in der breiteren wissenschaftlichen Literatur sind es sogar mehr als 50%. Es ist wahrscheinlich, dass diese Zahl in den Mainstream-Medien, die die Gewohnheit haben, unkritisch über das offensichtlichste Clickbait zu berichten, noch viel höher ist.

Für den wissenschaftlichen Prozess ist das alles nicht gut. Der Wissenschaftsautor Roger Pielke Jnr. ist besorgt und stellte kürzlich fest, dass ein offensichtlich parteiischer Ansatz das Vertrauen der Öffentlichkeit untergräbt und die Ausübung von Wissenschaft viel politischer macht. Das Ignorieren einer beträchtlichen Menge an empirischen Daten und Erfahrungen aus der realen Welt zeigt, dass die Politisierung der Wissenschaft schnell pathologisch wird, sowohl für die Wissenschaft als auch für die Gesellschaft. „Zu den Folgen gehört ein allgemeiner Vertrauensverlust in wissenschaftliche Institutionen, die durch identitätsbasierte Vertrauensentscheidungen ersetzt werden“, sagte er.

Der Unbarmherzige könnte zu dem Schluss kommen, dass die Reputation von Medienorganisationen wie dem Guardian und der BBC in Sachen Covid und Klima ohnehin auf dem wissenschaftlichen Müllhaufen liegt. Aber der zunehmende Vertrauensverlust in eine Reihe wissenschaftlicher Disziplinen ist eine Tragödie, die sich anbahnt und schwerwiegende gesellschaftliche Folgen haben wird. Aktivisten, die auf der gut finanzierten grünen Welle reiten, wird es egal sein, aber echte Wissenschaftler sollten sich Sorgen machen.

*

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic.