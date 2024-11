Ich bezweifle, dass er in der Lage sein wird, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden, wie er es versprochen hat. Vielmehr glaube ich, dass er ihn eskalieren wird. Wie ich vor zwei Wochen erklärte:

Ich erwarte, dass der neue Präsident das antirussische Projekt in der Ukraine weiter vorantreiben wird …

Ein neuer Artikel im Wall Street Journal über Trumps Versprechen gibt mir keinen Grund, etwas anderes zu glauben.

Trump hat versprochen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Jetzt muss er entscheiden, wie.

Außenpolitische Berater, die dem designierten Präsidenten nahestehen, haben verschiedene Versionen eines Plans vorgelegt, um die Frontlinie effektiv einzufrieren.

Wie schon in Trumps erster Amtszeit werden verschiedene Fraktionen um Einfluss auf die Außenpolitik des Republikaners konkurrieren. Eher traditionell ausgerichtete Verbündete wie Mike Pompeo, der ehemalige Außenminister und nun als Verteidigungsminister im Gespräch, werden wahrscheinlich auf eine Lösung drängen, die Moskau keinen großen Vorteil verschafft. Andere Berater, insbesondere Richard Grenell, ein Spitzenkandidat für das Außenministerium oder den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters, könnten Trumps Wunsch, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, Priorität einräumen, auch wenn dies bedeutet, Kiew zu erheblichen Zugeständnissen zu zwingen.

Doch wie lässt sich das bewerkstelligen?

Eine Idee, die innerhalb von Trumps Übergangsteam vorgeschlagen und von drei dem designierten Präsidenten nahestehenden Personen detailliert beschrieben wurde, sieht vor, dass Kiew verspricht, der NATO für mindestens 20 Jahre nicht beizutreten. Im Gegenzug würden die USA die Ukraine weiterhin massiv bewaffnen, um einen künftigen russischen Angriff abzuschrecken. Nach diesem Plan würde die Frontlinie im Wesentlichen bestehen bleiben, und beide Seiten würden einer 800 Meilen (ca. 1.287 km) langen entmilitarisierten Zone zustimmen. Wer dieses Gebiet überwachen würde, ist noch unklar, aber ein Berater sagte, die Friedenstruppe würde weder amerikanische Truppen umfassen von einer von den USA finanzierten internationalen Organisation wie den Vereinten Nationen gestellt werden.

„Wir können Ausbildung und andere Unterstützung leisten, aber die eigentliche Bewaffnung wird europäisch sein“, sagte ein Mitglied von Trumps Team. „Wir werden keine amerikanischen Männer und Frauen schicken, um den Frieden in der Ukraine zu sichern. Und wir werden auch nicht dafür bezahlen. Das sollen die Polen, Deutschen, Briten und Franzosen tun.“

Diese Idee ist aus mehreren Gründen problematisch. Sie berücksichtigt nicht die Position Russlands. Die Ukraine weiter zu bewaffnen und gleichzeitig einen Waffenstillstand einzuhalten, ist eine offensichtliche Verzögerungstaktik – nichts, was den Konflikt lösen wird. Russland wird nur etwas zustimmen, das den Krieg endgültig beendet. Die Annahme, dass Russland europäische NATO-Truppen in der Ukraine dulden würde, ist ebenfalls unrealistisch.

Andere Vorschläge sind nur Varianten des oben genannten:

Anfang dieses Jahres legten Keith Kellogg und Fred Fleitz, beide ehemalige Mitarbeiter in Trumps erstem Weißen Haus, Trump einen Plan vor, der vorsah, der Ukraine so lange keine Waffen zu liefern, bis Kiew Friedensgesprächen mit Russland zustimmt. Die Ukraine könnte versuchen, verlorenes Territorium zurückzugewinnen, müsste dies aber durch diplomatische Verhandlungen erreichen.

Die einzige wirkliche Möglichkeit, den Krieg zu beenden, besteht darin, dass die USA jegliche Unterstützung für die Ukraine einstellen. Die Europäer würden sich darüber streiten, aber wahrscheinlich würden sie – wenn auch nur aus finanziellen Gründen – mitziehen. Es wäre dann an der Ukraine, die ohne Unterstützung dasteht, sich mit Moskau zu arrangieren.

Trump wird wahrscheinlich (neokonservative) Hardliner auswählen, die seine Verteidigungs- und Außenpolitik leiten. Sie werden alle möglichen Maßnahmen ergreifen, auch gegen Trumps erklärten Willen, um den Krieg aufrechtzuerhalten. Für sie geht es „bis zum letzten Ukrainer“, dann „bis zum letzten Europäer“ – und sei es nur, um zu zeigen, dass die USA niemals aufgeben werden.

Um dies zu verschleiern, könnten Trump und seine Gefolgsleute vielleicht einen sofortigen Waffenstillstand anbieten. Aber das wird nicht funktionieren.

Wie Dimitri Trenin, der frühere Direktor des Carnegie Moscow Center, in der Kommersant schreibt:

Wenn es um die Einstellung der Feindseligkeiten entlang der bestehenden Kontaktlinie geht, wird dieser Ansatz in Moskau wahrscheinlich nicht ernst genommen. Eine solche „Einstellung des Krieges“ wäre nicht mehr als eine Pause, nach der der Konflikt mit neuem Elan und wahrscheinlich größerer Intensität wieder aufflammen würde. Die Art des künftigen ukrainischen Regimes, das militärische und wirtschaftliche Potenzial sowie der militärisch-politische Status der Ukraine sind für Russland von größter Bedeutung. Darüber hinaus müssen die neuen territorialen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

All diese Punkte würden ernsthafte Zugeständnisse seitens der USA erfordern, die eine künftige Trump-Regierung wahrscheinlich nicht bereit ist zu machen:

Es ist kaum zu erwarten, dass die Trump-Administration einem substanziellen Dialog über diese Fragen zustimmt, geschweige denn die Kerninteressen Russlands berücksichtigt. Auch wenn sie Bereitschaft zeigt, wird der Dialog beginnen, aber eine Einigung ist noch lange nicht garantiert.

Es gibt auch die große Frage des Vertrauens:

Ein anderes Thema ist die Frage, was als zufriedenstellende Garantien angesehen werden kann, wenn beide Parteien einander überhaupt nicht vertrauen. Zwei „Minsker“ Abkommen (2014 und 2015) wurden gebrochen, der dritte Versuch – das 2022 paraphierte „Istanbul“ – wurde vereitelt, sodass ein viertes Abkommen unwahrscheinlich ist. Die einzige Garantie, auf die sich Russland verlassen kann, ist die eigene Stärke.

Die einzige Garantie für Russland ist eine dauerhafte (konventionelle) Überlegenheit gegenüber den ukrainischen Streitkräften. Jede neue Bewaffnung der Ukraine würde dies untergraben. Aber die Anerkennung der russischen Überlegenheit ist genau der Verlust, den die USA nicht eingestehen wollen.

Der Autor von Events in Ukraine kommt zu einem ähnlichen Schluss:

Ich sage Folgendes voraus, wenn Trump ins Amt kommt (falls das „falls“ zu diesem Zeitpunkt überhaupt notwendig ist). Trump schlägt Putin einen „Kompromiss“ in der Ukraine vor. Putin lehnt ab, da er auf dem Schlachtfeld gewinnt – siehe meine militärischen Newsletter. Trump ist wütend über diesen Gesichtsverlust und wird von seinen ukrainischen Hardliner-Beratern wie Pompeo ermutigt (der im Juli dieses Jahres eine „500-Milliarden-Dollar-Leihgabe für die Ukraine“ forderte) – was macht er als Nächstes? Deeskalieren? Kaum zu glauben.

In der Tat – schwer zu glauben.

Der Krieg wird weitergehen. Russland wird, wie Gordon Hahn vorhersagt, den Dnepr überqueren, Odessa zurückerobern und Kiew bedrohen müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass Selenskyj eine solche Situation politisch überleben wird. Andere Kräfte würden in den Vordergrund treten:

Der Dreh- und Angelpunkt der Entscheidungsfindung wird sich dann nach Kiew verlagern und die Frage aufwerfen, ob Selenskyj oder ein anderer ukrainischer Führer überhaupt in der Lage ist, Friedensgespräche zu beginnen – noch dazu solche, die Gebietsverluste als Teil einer Einigung mit Moskau voraussetzen –, ohne eine innenpolitische Krise auszulösen. Das daraus resultierende Machtspiel könnte einen Putsch in Kiew unter Führung der Geheimdienst- und Sicherheitskräfte, des HUR und/oder des SBU beinhalten oder aus der Peripherie an der Front entstehen, wobei Ultranationalisten und Neofaschisten wie das Ukrainische Freiwilligenkorps (DUK), Asow und andere, die als Teil der ukrainischen Streitkräfte gut bewaffnet sind, ihre Waffen umdrehen und auf Kiew marschieren, um die Macht zu übernehmen.

Ein von den USA unterstützter Staatsstreich könnte einer solchen Wende zuvorkommen, ihr vorausgehen oder sie erleichtern. Washington und Brüssel könnten darauf spekulieren, dass die Erleichterung oder das Zulassen der Machtübernahme durch Radikale der einzige Weg ist, um das, was von der ukrainischen Nation übrig geblieben ist, zu mobilisieren, damit die Bemühungen, Moskau eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, verwirklicht und die weitere NATO-Erweiterung gesichert werden kann.

Aber ein radikaler Staatsstreich, ob von den USA unterstützt oder nicht, wird die Lage vor Ort nicht grundlegend verändern können. Russland würde weiterhin die Oberhand behalten und den Krieg gewinnen.

Nur ein direktes Eingreifen der NATO könnte diese Tendenz umkehren. Das würde den Krieg jedoch wahrscheinlich zu einem globalen Konflikt ausweiten, den nicht einmal Trumps Hardliner verfolgen wollen.