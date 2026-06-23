Jahrelang wurde der Öffentlichkeit vermittelt, der Westen unterstütze die Ukraine lediglich mit Waffen, Ausbildung und finanzieller Hilfe. Offiziell handelt es sich nicht um einen Krieg zwischen Russland und der NATO, sondern um einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Doch die inzwischen veröffentlichten Informationen über das amerikanisch-ukrainische Kommandozentrum in Wiesbaden zeichnen ein deutlich komplexeres Bild.

Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden ist heute weit mehr als ein gewöhnlicher US-Militärstandort in Deutschland. In der Lucius-D.-Clay-Kaserne befindet sich das Hauptquartier der US-Armee für Europa und Afrika (USAREUR-AF). Von hier aus werden amerikanische Streitkräfte in Europa koordiniert, militärische Operationen geplant und umfangreiche Aufklärungs- und Führungsstrukturen betrieben.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich Wiesbaden zu einem der wichtigsten militärischen Knotenpunkte des Westens entwickelt. Hier befinden sich Einrichtungen der amerikanischen Militärführung, Nachrichtendienste sowie Koordinierungsstellen für die militärische Unterstützung der Ukraine. Die NATO hat dort zudem eigene Strukturen zur Koordinierung der Hilfe für Kiew eingerichtet.

Die umfangreiche Recherche der New York Times aus dem Frühjahr 2025 sowie spätere Aussagen des ehemaligen ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj haben erstmals Einblicke in eine militärische Zusammenarbeit gewährt, die weit über die bloße Lieferung von Waffen hinausgeht.

Im hessischen Wiesbaden arbeiten amerikanische und ukrainische Offiziere seit Jahren in gemeinsamen Planungs- und Aufklärungsstrukturen zusammen. Dort werden Satellitenbilder ausgewertet, abgefangene Kommunikationsdaten analysiert und Informationen vom Schlachtfeld zusammengeführt. Ziel ist die Identifizierung russischer Truppenbewegungen, Waffensysteme und strategischer Ziele.

Die gewonnenen Informationen fließen anschließend in die operative Planung ukrainischer Angriffe ein. Dabei geht es nicht mehr nur um allgemeine Lagebilder oder strategische Einschätzungen. Die New York Times beschrieb eine Zusammenarbeit, die bis in die konkrete Operationsplanung hineinreicht.

Der ehemalige ukrainische Oberbefehlshaber Saluschnyj bezeichnete das Zentrum in Wiesbaden später sogar als die „Geheimwaffe“ der Ukraine. Die Einrichtung habe eine entscheidende Rolle bei der Planung von Operationen, der Koordinierung westlicher Unterstützung und der Zusammenführung militärischer Informationen gespielt.

Damit gerät ein Narrativ ins Wanken, das über Jahre die öffentliche Debatte geprägt hat. Während westliche Regierungen stets betonten, keine direkte Kriegspartei zu sein, zeigen die inzwischen bekannt gewordenen Strukturen eine deutlich engere Verzahnung zwischen amerikanischen und ukrainischen Militärs.

Besonders brisant wird diese Entwicklung vor dem Hintergrund der schrittweisen Lockerung westlicher Beschränkungen für Angriffe auf russisches Territorium. Während anfangs lediglich Ziele in den besetzten Gebieten oder in unmittelbarer Nähe der Front angegriffen werden sollten, werden inzwischen auch Angriffe tief im russischen Hinterland diskutiert.

Die Frage, wo Unterstützung endet und operative Beteiligung beginnt, stellt sich daher immer deutlicher.

Kritiker sprechen inzwischen offen von einem Stellvertreterkrieg, bei dem die Ukraine kämpft, während westliche Staaten Aufklärung, Planung, Finanzierung und moderne Waffensysteme bereitstellen. Befürworter argumentieren dagegen, die Ukraine verteidige sich gegen einen russischen Angriff und sei auf diese Unterstützung angewiesen.

Unstrittig ist jedoch, dass das Kommandozentrum in Wiesbaden weit mehr darstellt als eine gewöhnliche Ausbildungsmission. Dort laufen Informationen zusammen, werden militärische Lagebilder erstellt und Entscheidungen vorbereitet, die unmittelbare Auswirkungen auf das Schlachtfeld haben.

Von Wiesbaden aus operieren amerikanische Kommandostrukturen, Nachrichtendienste und Koordinierungszentren, die heute zu den wichtigsten militärischen Einrichtungen der Vereinigten Staaten in Europa gehören. Die Stadt ist damit zu einem zentralen Knotenpunkt westlicher Militärplanung geworden.

Offiziell handelt es sich weiterhin nicht um einen NATO-Krieg gegen Russland. Doch die Enthüllungen der vergangenen Monate zeigen, dass die militärische Integration zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine wesentlich tiefer reicht, als viele Bürger in Europa bislang angenommen haben.

Die eigentliche politische Frage lautet deshalb nicht mehr, ob der Westen beteiligt ist. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wie weit diese Beteiligung bereits reicht – und ob die Öffentlichkeit über das tatsächliche Ausmaß dieser Zusammenarbeit jemals vollständig informiert wurde.

Quellen:

Zaluzhnyi reveals details of Wiesbaden HQ in Ukraine’s war effort, calls it ’secret weapon‘

The fall crisis: a timeline of events

Ukraine’s former commander-in-chief confirms existence of Wiesbaden HQ, calling it „our secret weapon“

Zaluzhnyi reveals details of Wiesbaden HQ in Ukraine’s war effort, calls it ’secret weapon‘

‘Our Secret Weapon’: Inside Ukraine’s Hidden War HQ in Germany

Former top Ukrainian commander Valerii Zaluzhnyi confirms existence of joint U.S.-Ukrainian command center in Germany