Wikipedia-Administrator muss nach angeblicher saudischer Spionageinfiltration für 32 Jahre ins Gefängnis

Aktivisten fordern die Freilassung von inhaftierten Wikipedia-Freiwilligen.

Whistleblower haben behauptet, dass die saudi-arabische Regierung die höchsten Ränge von Wikipedia infiltriert hat, um Informationen über das Land zu kontrollieren, berichteten Aktivisten gestern. Die angebliche Infiltration führte dazu, dass 2020 in Saudi-Arabien zwei Wikipedia-Administratoren – Ziyad al-Sofiani (bis zu acht Jahre Haft) und Osama Khalid (bis zu 32 Jahre Haft) – wegen „Beeinflussung der öffentlichen Meinung“ und „Verletzung der öffentlichen Moral“ verhaftet wurden, indem sie Inhalte veröffentlichten, die „als kritisch in Bezug auf die Verfolgung politischer Aktivisten im Land angesehen werden“. Die Wikimedia Foundation hat heute gegenüber Ars eine Erklärung abgegeben, in der sie den Bericht bestreitet und behauptet, es habe keine „Infiltration“ gegeben und die Wikipedia-Administratoren hätten „keine Dienstgrade“.

Diese widersprüchlichen Aussagen folgen auf eine Untersuchung, die die Wikimedia Foundation letzten Monat abgeschlossen hat und die zum Verbot von 16 Nutzern wegen „Interessenkonflikten bei der Bearbeitung von Wikipedia-Projekten“ in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) führte. Damals sagte Wikimedia: „Wir konnten bestätigen, dass eine Reihe von Nutzern mit engen Verbindungen zu externen Parteien die Plattform auf koordinierte Weise bearbeiteten, um die Ziele dieser Parteien zu fördern.“

Laut einer gemeinsamen Erklärung der in den USA ansässigen Menschenrechtsgruppe Democracy for the Arab World Now (DAWN) und der in Beirut ansässigen SMEX bestätigten Wikipedia-nahe Quellen und Interviews mit den inhaftierten Administratoren, dass es sich bei diesen „externen Parteien“ um „Regierungsagenten handelt, die als unabhängige Redakteure agieren“. Diese Regierungsagenten agierten als Spione für die saudischen Behörden, behaupteten die Aktivisten, und identifizierten nicht konforme Administratoren wie die inhaftierten, die Wikipedia-Einträge so bearbeiteten, dass sie Informationen enthielten, die von saudischen Beamten nicht gebilligt wurden.

„Es ist äußerst unverantwortlich, wenn internationale Organisationen und Unternehmen davon ausgehen, dass ihre Tochtergesellschaften jemals unabhängig oder sicher von der saudischen Regierung operieren können“, sagte DAWN-Geschäftsführerin Sarah Leah Whitson in einer Erklärung.

DAWN und SMEX reagierten nicht sofort auf die Bitte von Ars um einen Kommentar. (Update: Wikimedia hat hier eine aktualisierte Erklärung über „Ungenauigkeiten“ veröffentlicht. Whitson sagte gegenüber Ars, dass Wikimedia „technische Wortspiele“ betreibe und dass „es für Wikimedia wirklich wichtig ist, transparent über das zu sein, was sie als Interessenkonflikt unter ihren Redakteuren beschrieben haben.“ Sie sagte, dass Wikimedia „mehr Transparenz über die 16 Nutzer, die sie gesperrt haben“ und „die Sicherheitsvorkehrungen, die sie treffen werden, um eine weitere Gefährdung von Wikipedia-Redakteuren in totalitären Staaten zu vermeiden, bieten sollte, denn es ist nicht zu leugnen, dass zwei von ihnen jetzt in saudischen Gefängnissen schmachten“ und das Problem geht „weit über Saudi-Arabien hinaus“. Whitson fordert Wikimedia auf, sein globales Modell, sich auf Wikipedia-Redakteure in totalitären Staaten zu verlassen, zu überdenken, nicht nur, weil es die Redakteure gefährden kann, sondern auch, weil Wikipedia „seine Glaubwürdigkeit verliert“, wenn den in diesen Staaten bearbeiteten Informationen nicht vertraut werden kann).

Ein Wikimedia-Sprecher erklärte gegenüber Ars, dass es „wesentliche Ungenauigkeiten in der von SMEX/DAWN veröffentlichten Erklärung“ und in einem Bericht des Guardian gebe.

In unserer Untersuchung wurde nicht festgestellt, dass die saudische Regierung die höchsten Ränge von Wikipedia „infiltriert“ oder durchdrungen hat“, sagte der Wikimedia-Sprecher gegenüber Ars. „Und es gibt in der Tat keine ‚Ränge‘ unter Wikipedia-Administratoren. In unserer Untersuchung gab es auch keinen Hinweis auf Saudis, die unter dem Einfluss der saudischen Regierung handeln. Während wir nicht wissen, wo diese Freiwilligen tatsächlich wohnen, waren die Verbote von Freiwilligen, die möglicherweise saudisch waren, Teil einer viel breiteren Aktion, bei der 16 Redakteure in der gesamten MENA-Region verboten wurden.“

Aktivisten behaupteten, dass Wikimedia „kryptisch“ Details in seiner Erklärung ausklammerte, und behaupteten, dass Quellen bestätigten, dass „das Verbot gegen 16 saudische Nutzer, Wikimedia’s höchstrangiges Redaktionsteam in der Region, gerichtet war, nachdem entdeckt wurde, dass sie als Agenten für die saudische Regierung dienten, um positive Inhalte über die Regierung zu fördern und regierungskritische Inhalte zu löschen, einschließlich Informationen über politische Gefangene in dem Land.“ (Alle gesperrten Nutzer sind auf dieser Wikimedia-Seite als am 6. Dezember 2022 gesperrt aufgeführt.)

In ihrer Erklärung stellten DAWN und SMEX auch klar, dass sie mit „hochrangigen“ Administratoren auf die Zugriffsrechte der Wikipedia-Benutzer hinweisen, die laut Wikipedia „ihre Fähigkeiten, bestimmte Aktionen auf Wikipedia durchzuführen, beeinflussen“. Diese Benutzer sind keine Wikipedia-Mitarbeiter, sondern Freiwillige, die Zugang zu verschiedenen Werkzeugen haben. Nur Administratoren, so Wikipedia, haben „exklusiven Zugang zu einer Reihe von Werkzeugen, die es ihnen ermöglichen, bestimmte Funktionen im Wiki auszuführen. Die Werkzeuge umfassen Prozesse wie das Löschen von Seiten, den Schutz von Seiten, das Sperren und Entsperren von Benutzern und die Möglichkeit, vollständig geschützte Seiten zu bearbeiten“.

Die Wikimedia Foundation äußerte sich nicht zu den Verhaftungen der Wikipedia-Admins, wies aber in ihrer Erklärung vom Dezember darauf hin, dass rechtliche Beschränkungen möglicherweise einen weiteren Kommentar verhindern.

Die Aktivisten halten die Reaktion von Wikimedia für unzureichend und fordern die Stiftung auf, die Ergebnisse ihrer Untersuchung öffentlich zu machen, indem sie „alle Seiten, die das in Saudi-Arabien ansässige Team bearbeitet hat“ offenlegt und „einer unabhängigen Überprüfung und Analyse unterzieht“. Sie sagen auch, dass Wikimedia Warnhinweise auf Seiten anbringen sollte, für die Administratoren Gefahr laufen, von autoritären Regimen verfolgt zu werden, und „seine Abhängigkeit von Administratoren in Ländern überprüfen sollte, in denen die Meinungsfreiheit eingeschränkt und unabhängiges Schreiben stark eingeschränkt ist.“

Die Gruppen haben die saudischen Behörden außerdem aufgefordert, „ihre Bemühungen zur Beeinflussung und Kontrolle der Inhalte von Wikipedia offenzulegen“, einschließlich des „Ausmaßes, in dem sie Administratoren mit Sitz in Saudi-Arabien unter Druck gesetzt oder belohnt haben, um Inhalte zu produzieren“. Sie haben die saudischen Behörden aufgefordert, „diejenigen freizulassen, die wegen ihrer Rolle bei der Veröffentlichung von Inhalten in Wikipedia verfolgt oder verurteilt wurden“.

Wikimedia teilte im Dezember mit, dass man „verschiedene Möglichkeiten prüfen werde, wie jeder sicher und frei zu den Projekten beitragen kann“. Die Stiftung versprach, „mit unseren Gemeinschaften zusammenzuarbeiten, um einen globalen Prozess zur Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen zu finden, der es ermöglicht, mit solchen Situationen so transparent wie möglich umzugehen, während gleichzeitig die Vermeidung von Risiken für die Sicherheit unserer Nutzer Vorrang hat.“

Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, wenn die Stiftung neue Maßnahmen vorschlägt, die sie im Jahr 2023 ergreifen will, um Admins vor den Versuchen autoritärer Regime zu schützen, Wikipedia-Inhalte zu kontrollieren.