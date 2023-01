Top-Krebsexperte: Aggressive Krebserkrankungen nach Impfungen „kein Zufall“

Es folgt die Übersetzung eines neuen Videos des führenden Krebsspezialisten Dr. Angus Dalgleish, der sehr besorgt darüber ist, dass die Covid-Booster anscheinend Krebs verursachen, eine unerwünschte Wirkung, die seiner Meinung nach „kein Zufall ist“.

Ich heiße Angus Dalgleish. Ich bin Professor für Onkologie am St. George’s, ein beratender medizinischer Onkologe, und mir ist aufgefallen, dass mehrere meiner Patienten mit Melanomen, die stabil im Stadium 4 waren, eine hervorragende Immuntherapie oder eine andere Behandlung erhalten haben, und ich habe sie fünf bis 20 Jahre lang untersucht. Mir ist aufgefallen, dass ich inzwischen mehr als sechs, vielleicht sieben, gestern sogar einen achten Patienten habe, die nach der Auffrischungsimpfung eindeutig einen Rückfall erlitten haben.

Zuerst haben wir die beiden nicht miteinander in Verbindung gebracht, aber wenn ein Patient sagte: „Ich fühle mich seit der Impfung furchtbar, ich bin einfach ausgelaugt“, beschrieb er Symptome wie ein Long Covid, und das nächste, was wir wissen, ist, dass er zwei, drei Wochen oder ein paar Monate später eindeutige Hinweise auf einen Rückfall hatte. Und diese Rückfälle sind ziemlich aggressiv. Sie sind keine sanften Rückfälle. Es sind Rückfälle, die eine systemische Therapie erfordern, im Gegensatz zu einem kleinen Knötchen, das chirurgisch entfernt werden muss.

Aber es ist nicht nur das. In meinem Umfeld gibt es viele Menschen, die kein Melanom haben – sie hatten noch nie ein Melanom -, aber sie haben Knoten und Beulen und fühlen sich nicht wohl. Und zwei Personen, die ich ausführlich befragt habe, gaben an, dass sie sich nach der Auffrischungsimpfung schlecht fühlten. Bei den ersten beiden Impfungen ging es ihnen gut, sie hatten nur Schüttelfrost, Grippe usw. Aber sie haben beschrieben, dass sie sehr müde waren, sehr erschöpft, dass sie im Bett bleiben wollten, und das hat sich bis zu dem Punkt hingezogen, an dem sie zum Arzt gegangen sind und Blutbilder und Untersuchungen gemacht haben, und ich weiß jetzt, dass sieben von ihnen, zwei von ihnen Leukämie haben, und andere haben Lymphome, und einer von ihnen hat ein sehr schlimmes Melanom, von dem er absolut sicher ist, dass es durch die Auffrischungsimpfung ausgelöst wurde, da er furchtbare Symptome entwickelte.

Ich möchte also alle darauf aufmerksam machen, dass dies meiner Meinung nach kein Zufall zu sein scheint, und wir müssen mit vereinten Kräften herausfinden, ob es sich um eine echte Auswirkung handelt, und wenn ja, müssen wir alle Auffrischungsimpfungen sofort stoppen. Ich danke Ihnen.

