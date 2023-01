Die Behörden des Bundesstaates Louisiana scheinen sich eine Scheibe vom Spielbuch der CCP abzuschneiden.

Randall Reid, 28, wurde zu Unrecht verhaftet, nachdem die Behörden von Louisiana mithilfe von Gesichtserkennungstechnologie einen Handtaschendiebstahl auf Reid zurückführten.

Reid wurde in Dekalb County, Georgia, verhaftet, nachdem die Behörden von Louisiana einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatten.

Rechtsanwalt Tommy Calogero, der Reid vertritt, erklärte, sein Mandant sei am 25. November wegen eines Handtaschendiebstahls in Jefferson Parish, Louisiana, verhaftet und am 1. Dezember freigelassen worden, nachdem Fehler bei der Gesichtserkennung festgestellt worden waren.

Reid sagte der Associated Press:

Sie sagten mir, ich hätte einen Haftbefehl aus Jefferson Parish. Ich fragte: ‚Was ist Jefferson Parish?'“ sagte Reid. „Ich war noch nie in meinem Leben in Louisiana. Dann sagten sie mir, es ginge um Diebstahl. Ich war also nicht nur noch nie in Louisiana, ich stehle auch nicht.

Die Vereinigten Staaten liegen bei der Verwendung von Gesichtserkennungstechnologien im öffentlichen Raum weit hinter China zurück, und viele Amerikaner wollen, dass das auch so bleibt.

Ein Datenbankleck im Jahr 2019 enthüllte, dass fast jeder Bürger in Chinas Gesichtserkennungssystem erfasst wird.

Auch Kinder werden in Schulen erfasst.

