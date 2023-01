Kanada führt einen totalen Krieg gegen Ärzte und Anwälte, die sich dem staatlichen Narrativ widersetzen (Interview)

Der pensionierte Rechtsanwalt Ari Kulidjian aus Ottawa bestätigt, dass die kanadischen Regulierungsbehörden, wie die Colleges, die die medizinischen Fachleute und Anwälte in ganz Kanada beaufsichtigen, von der extremen Linken vereinnahmt wurden.

In Kanada ist schon seit einiger Zeit klar, was man öffentlich sagen darf und was nicht. Wer seine Ablehnung gegenüber Justin Trudeau und seiner liberalen Regierung zum Ausdruck bringt, muss damit rechnen, dass er in Schwierigkeiten gerät, wenn nicht sogar im Gefängnis landet.

Aber jetzt gibt es einen Mann mit 15 Millionen Anhängern in den sozialen Medien weltweit, der sich weigert, klein beizugeben. Während die kanadische Psychologenkammer Jordan Peterson, einen konservativen, geradlinigen Akademiker, Arzt und eine Medienpersönlichkeit, verfolgt und damit droht, ihm die Zulassung als klinischer Psychologe zu entziehen, falls er sich nicht einer Medienschulung unterzieht, sagt er einfach „Nein“.

Dr. Peterson wird von denjenigen, die beim College of Psychologists Beschwerde gegen ihn eingereicht haben, beschuldigt, Kritik an Justin Trudeau und seinen Kollegen, einem Stadtrat von Ottawa und Jacinda Ahern, der Premierministerin von Neuseeland, getwittert zu haben. Ihm wird vorgeworfen, dies „respektlos“ und in einer „schrecklichen“ Art und Weise getan zu haben, die „Fehlinformationen“ verbreitete, die „bedrohlich“ und „belästigend“ war und die „peinlich für den Berufsstand“ war, schrieb er in der National Post. Wie er in seinen eigenen Worten in seiner jüngsten Stellungnahme erklärt, wird er auch beschuldigt, sexistisch und transphobisch zu sein, unfähig zu sein, die erforderliche positive Einstellung zum Körper im Zusammenhang mit krankhafter Fettleibigkeit zu haben, und den Klimawandel zu leugnen. Nichts davon hatte einen Bezug zu seiner klinischen Psychologiepraxis, da er seit 2017 keine Patienten mehr behandelt. Dennoch droht das College of Psychologists of Ontario damit, Dr. Peterson die Lizenz zu entziehen.

In einem Exklusivinterview für die RAIR Foundation bestätigt Ari Kulidjian, ein pensionierter Anwalt und Prozessanwalt aus Ontario, dass Regulierungsbehörden wie die Colleges, die Mediziner und Anwälte in ganz Kanada beaufsichtigen, von der extremen Linken gekapert wurden. „Die Law Society ist eine gekaperte Organisation“, sagt er. „Ich meine die Vereinnahmung durch die Industrie. Ich meine damit, dass spezielle Interessen und bestimmte Unternehmensinteressen den Tag beherrschen. Soweit ich das beurteilen kann, ist es nicht anders als bei der CPSO (College of Physicians and Surgeons of Ontario). Wenn die Law Society aus einem Haufen von Anwälten besteht, die alle aus großen Firmen kommen, und die alle für Unternehmen oder andere Firmen arbeiten, für die Hochschulen, die Pharmaindustrie, die Regierung selbst. Und dann sitzen diese Leute da und urteilen über diejenigen, die aufstehen, sich wehren und ihre Bedenken äußern; es gibt keine faire Anhörung mehr. Bei der Law Society gibt es keine Rechtsstaatlichkeit mehr. Und das deckt sich mit meinen persönlichen Erfahrungen mit der Law Society.“

Im Jahr 2013, als Kulidjian sich darauf vorbereitete, seine Anwaltstätigkeit nach fast 20 Jahren aufzugeben, um sich selbstständig zu machen, entdeckte er, dass die Regierung von Ontario einen Betrug in Höhe von 60 Millionen Dollar beging, der sich indirekt auf seinen Mandanten auswirkte. Während Kulidjian sich erfolgreich für seinen Mandanten einsetzte, leitete die Anwaltskammer rund ein Dutzend Verfahren gegen ihn ein. Er konnte alle schwerwiegenden Anschuldigungen erfolgreich abwehren.

Einige Jahre, nachdem er seine Tätigkeit eingestellt hatte, ging die Law Society erneut gegen ihn vor, diesmal unter dem Vorwurf, er habe sich als Anwalt ausgegeben, der zur Ausübung der Anwaltschaft berechtigt war. Er hatte einen Freund besucht, der wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung im Gefängnis saß. „Es dauerte fast ein Jahr, bis es zu einer Anhörung kam. Und ich war zuversichtlich, dass ich sie mit diesen erfundenen Anschuldigungen besiegen würde“, erinnert sich Kulidjian. Doch eine Woche vor der Anhörung teilte ihm die Anwaltskammer mit, dass die Hauptzeugin, eine Justizvollzugsbeamtin aus dem Gefängnis, ihre Aussage geändert hatte. „Und sie hatten, wissen Sie, sie hatten die Geschichte komplett geändert. Ich glaube, sie wussten, dass sie verlieren würden“, sagt er. „Sie ließen sie ihre Geschichte ändern. Und das hat letztlich ausgereicht, um eine Verurteilung gegen mich zu erwirken. Das, was eigentlich eine sichere Sache hätte sein sollen, nämlich die Einstellung des Verfahrens in der Berufung, ist also nicht eingetreten. Das hat mir klargemacht, dass diese Leute alles tun, um eine Verurteilung zu erreichen, einschließlich der Verführung eines Zeugen, was sie auch getan hat.

In jüngster Zeit, etwa zu der Zeit, als Kulidjian bei einem Treffen aller Kandidaten für das Ottawa District School Board Trustees auftrat, um Dr. Nili Kaplan-Myrth einige grundlegende Fragen über das Maskieren von Kindern zu stellen, wurden in zwei aufeinander folgenden Nächten grapefruitgroße Steine durch die Fenster seines Hauses geworfen. Dr. Kaplan-Myrth war der Star eines viralen Videos, in dem sie allein in ihrem Büro bei einem Zoom-Anruf gefilmt wurde, völlig maskiert. Kulidjian machte die Polizei darauf aufmerksam und wurde von ihr bei einem Besuch gewarnt, sich nicht eskalierend zu verhalten. Die Polizei weigerte sich, sich mit dem Vorfall zu befassen, und verwies auf ein anderes Aktenzeichen.

Kulidjian wurde darauf aufmerksam, dass die Anwaltskammer einem in Cornwall, Ontario, ansässigen Anwalt die Zulassung entzogen hatte, der eine Frau kostenlos vertrat, die wegen öffentlichen Unfugs angeklagt war, weil sie gegen eine Abriegelungsanordnung verstoßen und bei einer öffentlichen Kundgebung für die Freiheit „Oh Canada“ gesungen hatte. Er hatte schon seit einiger Zeit den Verdacht, dass bei der Geschichte mit den Covids etwas faul war. Die Dinge passten für den Anwalt nicht zusammen. Also veröffentlichte er Artikel auf seiner Website, in denen er die Pharmaindustrie und die fehlende Haftung der Covid-Impfstoffhersteller infrage stellte. Als bekannt wurde, dass er diesen Mandanten vertrat, reichten andere Anwälte aus Cornwall eine Klage gegen ihn ein. Sie verleumdeten ihn; sie veröffentlichten seine Adresse; sein Auto wurde gestohlen; in sein Haus wurde eingebrochen; er wurde in seinem Büro tätlich angegriffen und landete im Krankenhaus.

Eine weitere Beschwerde wurde gegen ihn eingereicht, weil er auf einer Freiheitskundgebung gesprochen hatte, diesmal von jemandem in British Columbia, der den Anwalt aus Cornwall nicht kannte. Nachforschungen ergaben, dass der Beschwerdeführer früher im Privy Council und bei der RCMP in Ottawa tätig war. „Es muss koordiniert sein“, versichert Kulidjian. „Es kann nicht sein, dass jemand, den Sie nicht kennen, zufällig eine Beschwerde aus Britisch-Kolumbien über Sie einreicht. Das ergibt einfach keinen Sinn.“

In der Folge landete der Anwalt vor einem Gremium der Law Society. Der Vorsitzende dieses Gremiums war ein Partner von McCarthy’s, einer nationalen Anwaltskanzlei, die Moderna, Pfizer und die CPSO vertritt.

Ist es eine Überraschung, dass die Zulassung des Anwalts ausgesetzt wurde?

„Die Konflikte schreien förmlich danach, und niemand sagt etwas dazu“, sagt Kulidjian. „Kürzlich wurde ein hochrangiger CPSO-Anwalt an das Oberste Gericht berufen. Das ist genau das, was man in einem Umfeld wie diesem erwarten würde, in dem man nicht nach der Wahrheit sucht. Sie halten nach der Wahrheit Ausschau, um ihre Agenda durchzusetzen. Ob Sie wollen oder nicht. Das ist es, was hier passiert.“

Diese gefangenen Aufsichtsbehörden, darunter das College of Psychologists, könnten jedoch in Jordan Peterson ihren Meister gefunden haben. „Auf jeden Fall: Ich werde mich nicht fügen. Ich unterwerfe mich nicht der Umerziehung. Ich gebe nicht zu, dass meine Ansichten – von denen viele übrigens durch die Fakten, die seit der Erhebung der Beschwerden aufgetaucht sind, völlig gerechtfertigt sind – entweder falsch oder unprofessionell waren“, schreibt er in der National Post. „Ich werde sagen, was ich zu sagen habe, und die Dinge auf sich beruhen lassen, wie sie fallen. Ich habe nichts getan, um die mir anvertrauten Menschen zu gefährden; ganz im Gegenteil – ich habe allen meinen Klienten und den Millionen von Menschen, mit denen ich kommuniziere, nach bestem Wissen und Gewissen gedient, und damit hat sich’s.

„Und an das Psychologenkollegium richte ich folgende Aufforderung: Ich bin absolut bereit, jedes einzelne Wort dieses Rechtsstreits öffentlich zu machen, damit die Frage meiner beruflichen Kompetenz und meines Rechts, zu sagen, was ich zu sagen habe, und zu meinen Worten zu stehen, bei vollem Tageslicht ausgefochten werden kann.“

Mögen die Spiele beginnen.