Willkommen in der „EUSSR“: Unbeliebte europäische Regime, die nach der Macht greifen, gehen hart gegen Dissens vor

Von Tyler Durden

Die herrschenden Eliten in Europa, in dem, was zunehmend wie die EUSSR (Europäische Union der Sowjetsozialistischen Republiken) im Wettlauf nach unten erscheint, sind immer unbeliebter geworden. Die Ablehnungswerte schießen in die Höhe. In Frankreich lehnen 77% der Öffentlichkeit Präsident Emmanuel Macron ab. In Großbritannien lehnen 68% Premierminister Keir Starmer ab. In Deutschland lehnen 64% Bundeskanzler Friedrich Merz ab, und in Spanien haben 61% Premierminister Pedro Sanchez bis oben hin satt.

In anderen Teilen Europas, wie Deutschland und Frankreich, werden alle möglichen pseudo‑legalen Verrenkungen produziert, um politische Gegner daran zu hindern, für hohe Ämter zu kandidieren (wie hier und hier).

Also, was tun Sie, wenn Sie ein unbeliebtes Regime sind, das verzweifelt an der Macht festhält? Es ist ganz einfach! Die Ayatollahs im Iran, Chinas Xi Jinping, Russlands Wladimir Lenin, Josef Stalin und Wladimir Putin könnten es Ihnen sagen. Sie gehen einfach – mehr denn je – hart gegen freie Meinungsäußerung und Dissens vor!

In angeblichen Demokratien bedeutet dieser neueste „Vorteil“ für Ihr Volk – das „demokratische“ Vorgehen gegen Andersdenkende –, dass man statt mit Feuerkraft mit Technologie die Redefreiheit zerschlägt.

Was Altersgrenzen für Kinder betrifft, so lässt sich ein stichhaltiges Argument dafür vorbringen, dass es die Bildung einer Generation zu beeinträchtigen scheint, wenn ihre Gesichter den ganzen Tag auf Bildschirme starren, und auch ihre Fähigkeit, mit jemandem zu sozialisieren, der keine KI‑Chimäre ist, die per Algorithmus narkotisch so programmiert ist, dass sie allem zustimmt, was hochgeladen wird, einschließlich der besten Wege, wie man ihrem jungen, scheinbar unzulänglichen Leben ein Ende setzt.gatestoneinstitute+1

Wie der Gründer und CEO von Telegram, Pavel Durov, auf X schrieb:reuters+1

Heute hat Telegram alle seine Nutzer in Spanien mit dieser Warnung benachrichtigt:reuters+1

Die Regierung von Pedro Sánchez treibt gefährliche neue Vorschriften voran, die deine Freiheiten im Internet bedrohen. Diese erst gestern angekündigten Maßnahmen könnten Spanien unter dem Deckmantel des „Schutzes“ in einen Überwachungsstaat verwandeln. Hier ist der Grund, warum sie ein rotes Tuch für Meinungsfreiheit und Privatsphäre sind:reuters+1

Verbot von sozialen Medien für Unter‑16‑Jährige mit obligatorischer Altersverifizierung: Hier geht es nicht nur um Kinder – es verpflichtet Plattformen dazu, strenge Kontrollen einzusetzen, etwa die Vorlage von Ausweisen oder biometrischen Daten.

Gefahr: Das wird zu Über‑Zensur führen – Plattformen werden alles löschen, was auch nur im Entferntesten kontrovers ist, um Risiken zu vermeiden, und damit politischen Dissens, Journalismus und alltägliche Meinungen zum Schweigen bringen. Deine Stimme könnte die nächste sein, wenn sie den Status quo infrage stellt….

Gefahr: Regierungen werden diktieren, was du siehst, gegensätzliche Ansichten unterdrücken und vom Staat kontrollierte Echokammern schaffen. Freie Erkundung von Ideen? Vorbei – ersetzt durch kuratierte Propaganda.

Gefahr: Vage Definitionen von „Hass“ könnten Regierungskritik als spaltend brandmarken und zu Schließungen oder Geldstrafen führen. Das kann ein Werkzeug zur Unterdrückung der Opposition sein. Das sind keine Schutzmaßnahmen; sie sind Schritte in Richtung totaler Kontrolle. Wir haben dieses Drehbuch schon gesehen – Regierungen, die „Sicherheit“ als Waffe einsetzen, um Kritiker zu zensieren.

Fordere Transparenz und kämpfe für deine Rechte. Verbreite dies weit – bevor es zu spät ist.

Durov, übrigens, 1984 – ausgerechnet in diesem Orwell’schen Jahr! – in der Sowjetunion geboren, verließ Russland 2014, nachdem der russische FSB‑Sicherheitsdienst verlangt hatte, dass sein Unternehmen VKontakte die persönlichen Daten ukrainischer Euromaidan‑Demonstranten und Oppositionsfiguren herausgibt, und weil er sich geweigert hatte, Beiträge auf seiner Seite zu zensieren.

In Spanien führt die Regierung von Sanchez, zusätzlich zu einem wohl vertretbaren Verbot von sozialen Medien für Menschen unter 16 Jahren, ein Gesetzespaket ein, das aus fünf Ergänzungen besteht, um Online‑Meinungsäußerungen zu zensieren.

Erstens werden Führungskräfte von Social‑Media‑Plattformen nicht nur mit Geldstrafen belegt, wenn sie es versäumen, „illegale, hasserfüllte oder schädliche“ Inhalte rechtzeitig von ihren Plattformen zu entfernen – sie werden nun auch strafrechtlich haftbar gemacht, einschließlich möglicher Freiheitsstrafen. Wie Durov warnt:

„Das wird zu Über‑Zensur führen – Plattformen werden alles löschen, was auch nur im Entferntesten kontrovers ist, um Risiken zu vermeiden, und damit politischen Dissens, Journalismus und alltägliche Meinungen zum Schweigen bringen. Deine Stimme könnte die nächste sein, wenn sie den Status quo infrage stellt.“

„Sanchez“, sagte Elon Musk noch unverblümter, „ist der wahre faschistische Totalitarist.

Zweitens wird die Verstärkung „illegaler“ oder „schädlicher“ Inhalte durch Algorithmen zu einer Straftat.reuters+1

„Wir werden die algorithmische Manipulation und Verstärkung illegaler Inhalte zu einem neuen Straftatbestand machen“, sagte Sanchez.

„Kein Verstecken mehr hinter Code. Kein so‑tun‑als‑ob mehr, dass Technologie neutral ist.“

Drittens, so Sanchez:

„Wir werden ein Hass‑ und Polarisierungs‑Fußabdruck‑System einführen, um nachzuverfolgen, zu quantifizieren und offenzulegen, wie digitale Plattformen Spaltung schüren und Hass verstärken. Zu lange ist Hass als unsichtbar und nicht nachverfolgbar behandelt worden, aber das werden wir ändern.“

Das Problem ist natürlich, dass „Hass“ für gewöhnlich nie definiert wird – was bedeutet, dass alles und jedes als „Hass“ etikettiert werden kann und es oft auch wird. Urteile darüber, was „Hass“ ausmacht, werden völlig subjektiv und laufen Gefahr, ausschließlich „im Auge des Betrachters“ zu existieren.

Im Sudan zum Beispiel wurde eine britische Lehrerin an einer Grundschule zu 40 Peitschenhieben und einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie ihren Schülern erlaubt hatte, einen Teddybären Muhammad zu nennen. Im Iran werden heute Menschen, die gegen das Regime protestiert haben, wegen „Krieg gegen Gott“ zum Tode verurteilt.

Die Vereinigten Staaten verankern die Redefreiheit offiziell im ersten Zusatzartikel zur Verfassung:

„Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion betrifft oder die freie Ausübung derselben verbietet; oder das die Freiheit der Rede oder der Presse einschränkt; oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und bei der Regierung eine Beschwerde einzureichen.“

US‑Gerichte haben entschieden, dass nur Kinderpornografie und unmittelbare, direkte und glaubwürdige Drohungen sowie ein paar andere Beschränkungen verboten sind.

Einige herrschende Eliten in Spanien wollen X offenbar dort ganz verbieten. reuters+1

„Die nächste Schlacht sollte darauf abzielen, Twitter zu beschränken … und wahrscheinlich zu verbieten“, erklärte die Ministerin für Jugend und Kinder, Sira Rego.

Spaniens Vize‑Premierministerin Yolanda Díaz kündigte an, dass sie X verlassen habe und dass jeder, der auf X bleibt, „Hasspolitik nährt“.

Frankreich plant einen ähnlichen Schritt, „um Minderjährigen Instagram und TikTok zu verbieten“, und Deutschland erwägt ebenfalls ernsthaft, ein solches Verbot einzuführen. Die Christlich‑Demokratische Union Deutschlands – die konservative Partei unter der Führung von Bundeskanzler Friedrich Merz und die größte in der Regierungskoalition – soll das Thema Berichten zufolge auf ihrem Bundesparteitag am 20.–21. Februar 2026 diskutieren.

Dänemark, Griechenland und Großbritannien sind ebenfalls in verschiedenen Stadien dabei, X entweder einzuführen oder ernsthaft in Erwägung zu ziehen, zu verbieten, und die europäischen Behörden versuchen gleichzeitig, sich andere Wege einfallen zu lassen, X dichtzumachen.

Anfang Februar durchsuchten die französischen Behörden und die Polizeibehörde der Europäischen Union Europol die Büros von X in Paris wegen „Verdachts auf Missbrauch von Algorithmen sowie Vorwürfen im Zusammenhang mit Deepfake‑Bildern und weiter gefassten Bedenken hinsichtlich der Beiträge, die vom KI‑Chatbot Grok der Plattform generiert werden“, wie das Time Magazine berichtet.

Laut The Telegraph wurde die Razzia „in erster Linie durch einen Abgeordneten der Zentrumspartei von Emmanuel Macron ausgelöst, der sich nach Musks Kauf darüber beschwerte, dass X die ‚Vielfalt der Stimmen reduziert‘ habe, sowie durch eine separate Beschwerde, dass die Website ‚widerwärtige politische Inhalte‘ beherberge“.

In Großbritannien hat das Information Commissioner’s Office eine Untersuchung zu Deepfakes auf X eingeleitet, die parallel zur Ofcom‑Untersuchung der Plattform läuft. Liz Kendall, die Technologieministerin, erklärte, die Regierung werde ihre „volle Unterstützung“ zusichern, sollte die Aufsichtsbehörde beschließen, den Zugang zu der Website im Vereinigten Königreich zu sperren, und warf den Gegnern der Maßnahmen vor, sich mit „denen zu verbünden, die die Erstellung und Veröffentlichung sexuell manipulierter Bilder von Frauen und Kindern für akzeptabel halten“.

All dies kommt zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Millionen Euro hinzu, die die Europäische Kommission X im Rahmen ihres Gesetzes über digitale Dienste „Löschen. Schweigen. Abschaffen“ auferlegt hat.