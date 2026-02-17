Baviera Rhapsody: Unsicherheitskonferenz zielt auf die Re-Kolonisierung des Globalen Südens

Pepe Escobar

Der Weg zum Krieg der 5. Generation wird sich beschleunigen. Wir treten in die nächste Phase eines „allgegenwärtigen Schlachtfelds“ ein.

Noch nie hat jemand Geld verloren, der darauf gewettet hat, dass eine große Farce jede Münchner (Un)Sicherheitskonferenz übernimmt. Doch die 62. Ausgabe an diesem Wochenende ließ das Dummheits-O-Meter regelrecht explodieren.

Zunächst einmal der Kontext:

Die „regelbasierte internationale Ordnung“ war immer ein Schwindel, und sie ist nun zusammengebrochen, wie in Davos verkündet wurde.

Eurasien gegen NATOstan hat sich metastasiert zu Imperium des Chaos, der Plünderung und der permanenten Schläge (mit der NATO als Nebenakteur) gegen das Primakow-Quartett, RIIC (Russland-Indien-Iran-China) und den Globalen Süden.

Der komplexe Kontext öffnete natürlich die Tore für eine Parade kontextloser, lautstarker Nichtigkeiten, darunter: der Bratwurst-Goldman-Sachs-Kanzler; die toxische Medusa in Brüssel; jene grässliche Estin mit dem IQ eines zerteilten Wurms; eine Reihe britischer Idioten; und natürlich der schwitzende Sweatshirt-Terroristen-Schauspieler in Kiew.

Den Ehrenplatz jedoch sollte der kleine Gusano Marco Rubio einnehmen, der unverblümt westliche Vorherrschaft forderte – Europa eingeschlossen –, um erneut den Reichtum des Globalen Südens zu stehlen. So wie Europa den USA bei einem Re-Kolonisierungsfeldzug helfen soll, getarnt als „Wiederherstellung“.

Vorhersehbar applaudierten die versammelten EUrochihuahuas mit Strömen von Gekläffe dem Sprecher Seiner Herrschaft Stimme und drückten ihr Gefühl von „Trost“ und „Beruhigung“ aus; schließlich hatte der Gesandte Neo-Caligulas zumindest im Moment niemandem mit Invasion, Annexion oder Sanktionen gedroht. Er bekam sogar stehende Ovationen.

So also plant das bis zur Bedeutungslosigkeit verschuldete Imperium des Chaos und seine Vasallen, den „gesteuerten Niedergang des Westens“ umzukehren; das „Zeitalter westlicher Dominanz“ wiederzubeleben; und „die größte Zivilisation der Menschheitsgeschichte“ zu erneuern. Der Globale Süden ist gewarnt.

Chinas Wang Yi war anwesend – doch seine Worte des gesunden Menschenverstands gingen unter. Keine Russen – natürlich; das wiederkehrende Thema jeder MSC ist es, Russland wie beim Jüngsten Gericht zu verurteilen. Und keine Iraner – natürlich, mit Ausnahme des Clown-Schahs.

Unnötig hinzuzufügen, dass keinerlei Verbindung zwischen den Schrecken des Epstein-Dossiers und diesem Totenkult in Westasien hergestellt wurde.

Allgegenwärtiges Schlachtfeld voraus

München hat nichts mit „Dialog“ zu tun, geschweige denn mit „Sicherheit“. Es ist im Wesentlichen ein Vernetzungstreffen für den militärisch-industriellen Komplex; massiv steuerfinanzierte kriegstreiberische Denkfabriken; alle Arten hartgesottener Militaristen; und die Boulevard-Mainstream-Presse.

Es wird aufschlussreich sein, München mit dem Back-to-Back-Kabuki zu kontrastieren, das sich diese Woche in Bezug auf Iran und Ukraine abspielt – auf imperialer Seite geführt von jenen Immobilien-Bismarcks Witkoff und Kushner. In Teheran oder Moskau bestehen keinerlei Illusionen.

Neo-Caligula ist tatsächlich zutiefst verängstigt, weil der Totenkult in Westasien ihn zwischen einen schweren Felsen und eine sehr harte Stelle gebracht hat.

Er kann keinen akzeptablen „Deal“ finden, der es ihm erlaubt, einen Sieg über Iran im Zusammenhang mit einem Atomabkommen zu verkünden, das er selbst während Trump 1.0 zerstört hat. Iran wird auf keiner Front kapitulieren, insbesondere weil die drei Fronten – kein nukleares Anreicherungsprogramm, ein minimales ballistisches Raketenprogramm und keine Unterstützung der Achse des Widerstands – vom Totenkult in Westasien definiert wurden.

Der einzige Ausweg ist also Krieg, wie Kriegsverbrecher Netanyahu Neo-Caligula persönlich im Weißen Haus eindringlich klarmachte. Es gibt keinen Weg, auf dem die USA mit einem „Sieges“-Szenario davonkommen könnten – und alle wurden durchgespielt. Iran verfügt über alles Notwendige, um Neo-Caligulas gewaltige Armada wie die zum Scheitern verurteilte Spanische Armada aussehen zu lassen.

Was die Ukraine betrifft, zeigt die sprichwörtliche russische Geduld Anzeichen von Belastung. Lawrow hat öffentlich erklärt, dass der Stand der Annäherung zwischen Trump 2.0 und Russland sich nicht vom Fleck bewegt hat.

Gleichzeitig scheint die SMO – nächste Woche seit vier Jahren in Kraft – keiner ernsthaften Schlussphase näherzukommen. Es gibt nur zwei klare Optionen:

Selbst wenn irgendeine Art von Frieden durch US-russische Verhandler zustande käme, gibt es keinerlei Garantie, dass die Kiew-NATO-Achse aufhören wird, russische Ziele anzugreifen, Städte und Dörfer zu terrorbombardieren und natürlich „europäische Truppen“ in einer zweifelhaften DMZ zu stationieren. Damit bleibt die wirklich realistische Option: bis zum Äußersten zu gehen. Das kann Jahre dauern.

Russland muss auf zusätzliche Schmerzen vorbereitet sein.

Neo-Caligula – umgeben von fanatischen Neokonservativen und mächtigen Interessen des militärisch-industriellen Komplexes – wird gezwungen sein, die Ölhandelsblockade gegen Russland weiter zu verschärfen.

Die USA führen de facto weiterhin den Stellvertreterkrieg gegen Russland. Die US-Truppen in Europa sind zu 80 % im Büro und zu 20 % im Feld. US-Satellitensysteme liefern die Koordinaten für Angriffe auf russische Ziele innerhalb der Russischen Föderation; diese werden in Deutschland von jenen „im Büro“ verarbeitet und dann an US-Berater am Boden in der Ukraine übermittelt. Diese geben die Koordinaten in HIMARS ein. Nichts davon wird sich in absehbarer Zeit ändern.

Der Weg zum Krieg der 5. Generation wird sich beschleunigen. Wir betreten die nächste Phase eines „allgegenwärtigen Schlachtfelds“ – wie es bereits 1999 von PLA-Obersten Qiao Liang und Wang Xiangsui definiert wurde.

Die EUrochihuahuas wiederum werden versuchen, im Schwarzen Meer Fuß zu fassen. Die Rumänen wollen ein Europäisches Maritimes Sicherheitszentrum für das Schwarze Meer mit Sitz im Hafen von Constanța einrichten. Das wird zu einer Schlüssel-Militärinfrastruktur werden, Teil der im vergangenen Mai verabschiedeten EU-Schwarzmeerstrategie.

Vorhersehbar gibt es eine direkte Verbindung zu Konnektivitätskorridoren.

Das EU-Militär wird theoretisch den Mittleren Korridor – oder die Transkaspische Internationale Transportroute – „schützen“. Das ist einer der zentralen Logistikkorridore der Neuen Seidenstraßen zwischen China und Europa, der – was sonst – russische Routen umgeht.

Die Schrift steht für Russland an der Wand. Bis nach Odessa – oder nichts.