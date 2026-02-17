UN bot Maxwell eine Bühne – jetzt Empörung über die Epstein-Akten

UN beklagt mangelhafte Epstein-Aufarbeitung – doch ihre eigene Nähe wirft Fragen auf

Das UN-Menschenrechtsbüro (OHCHR) erklärte im Februar 2026, die Offenlegung der sogenannten „Epstein Files“ sei fehlerhaft erfolgt und untergrabe die Rechenschaftspflicht für schwere Verbrechen gegen Frauen und Mädchen. Man spricht von systematischer sexueller Gewalt, Menschenhandel, möglicherweise sogar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Ton ist moralisch eindringlich. Die Forderungen sind hoch.

Doch diese moralische Empörung wirkt selektiv – und verspätet.

Denn Ghislaine Maxwell, die zentrale Figur im Epstein-Netzwerk, bewegte sich jahrelang in genau jenen internationalen Elitekreisen, die heute moralische Distanz demonstrieren. Sie trat bei UN-nahen Veranstaltungen auf, sprach im Umfeld internationaler Konferenzen über Ozeanpolitik, globale Zusammenarbeit und Innovation. Ihre Organisation TerraMar positionierte sich als Teil der globalen Nachhaltigkeitsagenda. Maxwell war keine Unbekannte am Rand – sie war Teil des Milieus.

Ghislaine Maxwell spoke several times at the UN, you hypocrites. She is literally part of your club. https://t.co/LJRWuU1Sx7 pic.twitter.com/usUQxR1qau — Aya Velázquez (@aya_velazquez) February 16, 2026

Dort traf sie Politiker, Diplomaten, Stiftungsvertreter, Technokraten. Einen Club. Ein Netzwerk. Genau jene Kreise, deren Namen in den nun veröffentlichten Epstein-Akten in weiten Teilen geschwärzt sind.

Das ist der eigentliche Skandal.

Während die UN heute Transparenz und Opferzentrierung fordert, bleiben in den Dokumenten zahlreiche Namen verborgen – geschwärzt mit der Begründung des Persönlichkeitsschutzes. Doch es geht nicht um private Bürger. Es geht um Personen mit politischer, wirtschaftlicher oder institutioneller Macht. Und viele dieser Personen bewegten sich auf denselben internationalen Bühnen wie Maxwell.

Die Frage ist nicht, ob die UN Epstein gedeckt hat. Dafür gibt es keinen Beweis.

Die Frage ist, warum jemand aus diesem Netzwerk über Jahre hinweg problemlos Zugang zu internationalen Foren erhielt – und dort auf Vertreter jener globalen Elite traf, die heute teilweise in den Akten anonymisiert bleibt.

Institutionell mag man argumentieren, UN-Side-Events seien keine offizielle Legitimierung. Politisch ist das eine Ausrede. Wer auf solchen Bühnen spricht, erhält symbolisches Kapital. Reputation. Anschlussfähigkeit. Zugang.

Und genau darum ging es im Epstein-Netzwerk: Zugang.

Die jetzige UN-Stellungnahme wirkt daher wie eine späte moralische Positionsbestimmung, nachdem das Netzwerk öffentlich implodiert ist. Sie kritisiert die mangelhafte Veröffentlichung – doch sie sagt nichts zur eigenen Rolle im globalen Milieu, das Epstein und Maxwell jahrelang aufnahm.

Besonders irritierend ist die Diskrepanz: Einerseits spricht das OHCHR von möglicher Systematik, von internationaler Dimension, von schwersten Verbrechen. Andererseits bleiben in den veröffentlichten Dokumenten zentrale Namen geschwärzt. Wer schützt hier wen?

Wenn Transparenz ernst gemeint ist, darf sie nicht selektiv sein.

Die UN steht ohnehin unter Glaubwürdigkeitsdruck – in Fragen von Krieg, globaler Governance, Machtasymmetrien. Die Epstein-Affäre verschärft dieses Problem. Nicht weil sie beweist, dass die UN Teil eines kriminellen Netzwerks war. Sondern weil sie zeigt, wie eng globale Institutionen und Machtzirkel miteinander verflochten sind – und wie spät moralische Abgrenzung erfolgt.

Es ist genau dieses Muster, das Vertrauen erodiert: Nähe solange es opportun ist, Distanz sobald es notwendig wird.

Die UN fordert Aufarbeitung. Zu Recht.

Aber sie wird sich auch fragen lassen müssen, wie viel kritische Distanz sie selbst gegenüber jenem internationalen Club hatte, in dem Ghislaine Maxwell jahrelang verkehrte – und dessen Mitglieder heute in den Akten teilweise nur noch als schwarze Balken erscheinen.

Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch Pressemitteilungen.

Sie entsteht durch konsequente Transparenz.

Und genau daran mangelt es noch immer.