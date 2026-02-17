Die Politik des Hasses: Als Waffe eingesetzte Zwietracht ist das wirksamste Instrument des Deep State

Von John und Nisha Whitehead

„Liebt eure Feinde.“ – Jesus Christus „Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nichts Gutes.“ – Präsident Trump „Liebe ist die einzige Kraft, die einen Feind in einen Freund verwandeln kann … Liebe hat eine erlösende Kraft in sich … und deshalb sagt Jesus, dass wir lieben sollen. Liebe hat etwas Aufbauendes und Kreatives an sich. Hass hat etwas Zerstörerisches und Destruktives an sich. Also liebt eure Feinde.“ – Martin Luther King Jr.

„Wir, das Volk“ haben einst mehr von unserer Regierung erwartet – und mehr von uns selbst verlangt. Was sich geändert hat, ist nicht die Zusammensetzung der Bevölkerung, sondern die Art und Weise, wie Macht in einem Polizeistaat ausgeübt wird.

Dieses Land wurde auf der radikalen Idee gegründet, dass die Regierung dazu da ist, dem Volk zu dienen – und nicht, um es zu kontrollieren, zu überwachen, zu verwalten oder zu beherrschen.

Diese Idee wird systematisch von einem Deep State zerstört, der entschlossen ist, seine Macht auf unsere Kosten zu festigen, indem er die Nation gespalten, abgelenkt und in einem ständigen Krieg mit sich selbst hält.

Was wir heute in Amerika erleben, ist ein bewusster Versuch, Grausamkeit als Stärke, Spaltung als Patriotismus und Hass als Liebe zum Vaterland darzustellen.

Entgegen dem, was uns Werbeagenturen und Politiker glauben machen wollen, ist Liebe keine sentimentale Plattitüde, keine auffällige Geste und kein teures Geschenk.

Liebe ist mächtig. Sie ist transformativ. Sie ist radikal.

Als politische Kraft ist Liebe gefährlich für diejenigen, die mit Angst, Spaltung und Kontrolle regieren.

Sie weigert sich, Menschen zu entmenschlichen. Sie weigert sich, die Gemeinschaft aufzugeben. Sie weigert sich, Nachbarn gegeneinander aufzuhetzen oder auf Befehl zu hassen. Letztendlich weigert sie sich, die Vorstellung aufzugeben, dass wir zueinander gehören – dass wir eine gemeinsame Menschlichkeit, ein gemeinsames Schicksal und eine gemeinsame Verantwortung füreinander teilen.

Diese Art von Liebe – die Art, die Jesus Christus, Martin Luther King Jr. und all jene verkörpern, die sich in jeder Epoche weigern, ihre Menschlichkeit angesichts des Imperiums aufzugeben – war schon immer eine Bedrohung für Systeme, die auf Militarismus, Materialismus und Herrschaft aufgebaut sind.

Hier geht es nicht um Parteipolitik oder darum, welche Seite lauter schreien, mehr Bibelzitate anführen oder die moralische Überlegenheit für sich beanspruchen kann.

Es geht darum, was passiert, wenn die Machthaber entdecken, dass ein gespaltenes Volk leichter zu manipulieren ist als ein geeintes – und dass Hass kein Nebenprodukt der Politik ist, sondern eine ihrer wirksamsten Waffen.

Wir können nicht einmal ein Fußballspiel einschalten, ohne Zeuge zu werden, wie Empörung erzeugt und Spaltung monetarisiert wird.

Diese Nation wird durch Kräfte destabilisiert, die sich als politische Bewegungen tarnen, aber wenn man genauer hinschaut, wird man feststellen, dass Macht und Gier immer gleich funktionieren, egal welche Parteifarbe sie tragen.

Die „Politik des Hasses” ist ein parteiübergreifendes Instrument.

Die Spaltung, die dieses Land zerreißt, ist kein Zufall. Sie wurde kultiviert, als Waffe eingesetzt und ausgenutzt.

Infolgedessen ist das Leben in Amerika zu einer qualvollen, seelenzerstörenden, von Elend durchtränkten Existenz geworden.

„Wir, das Volk” sind Repressionen, Einschränkungen, Schließungen, Konfrontationen, Schießereien, Stillständen, Niederlagen, Demütigungen, Zusammenbrüchen, Sperren, Festnahmen, Verlangsamungen, Zusammenbrüchen und endlosen Enttäuschungen ausgesetzt.

Wir wurden aufgehalten, ausgezogen, getäuscht, fotografiert, abgetastet, gehackt, verfolgt, geknackt, abgefangen, ausspioniert, gezappt, kartiert, durchsucht, beschossen, mit Elektroschockern attackiert, gefoltert, angegriffen, gefesselt, betrogen, belogen, beschimpft, verleumdet, angestarrt, beiseite geschoben, mit Schulden belastet, die wir nicht verursacht haben, mit nationalen Sicherheitsargumenten getäuscht, von unseren Vertretern ignoriert, beiseite geschoben und ausgenommen.

Unsere Freiheiten wurden auf den Kopf gestellt, unsere demokratische Struktur umgekrempelt und unser Kartenhaus in Trümmern hinterlassen.

Wir wurden eingesperrt, eingesperrt, eingezäunt, mit Geldstrafen belegt, zitiert, zensiert, zum Schweigen gebracht, überwacht, verfolgt, aufgespürt, gezwungen, beauftragt, befohlen, bedroht und bestraft im Namen der „öffentlichen Gesundheit”, wobei unsere Rechte nicht als unveräußerlich, sondern als bedingte Privilegien behandelt wurden – gewährt, ausgesetzt oder widerrufen nach dem Gutdünken von Gouverneuren, Bürokraten und nicht gewählten Beamten.

Unsere Kinder wurden durch Blendgranaten verbrannt, unsere Hunde erschossen und unsere alten Leute nach „zufälligen” Begegnungen mit marodierenden SWAT-Teams ins Krankenhaus eingeliefert.

Uns wurde gesagt, dass wir als Bürger innerhalb von 100 Meilen unserer eigenen Grenze keine Rechte haben. Jetzt haben sich diese „verfassungsfreien Zonen“ weit über die Grenzen des Landes hinaus ausgedehnt, da Bundesbeamte Amerikaner in einem gewinnorientierten Bestreben, Quoten zu erfüllen und eine „Papiere bitte“-Gesellschaft zu etablieren, anhalten, befragen, festnehmen, durchsuchen und überwachen.

Wir haben gesehen, wie sich die Polizei von Friedenswächtern der Gemeinschaft zu Point Guards für den militarisierten Unternehmensstaat gewandelt hat. Wir wurden herumgeschubst, gestoßen, gestochen, ausspioniert, gescannt, beschossen und eingeschüchtert – und zwar von genau den Personen, der Polizei, die eigentlich dafür zuständig ist, unsere Rechte zu schützen.

Wir wurden als verdächtig eingestuft, weil wir uns an so zweifelhaften Aktivitäten wie zu langen Handygesprächen und zu langem Dehnen vor dem Joggen beteiligt haben, als Extremisten und Terroristen bezeichnet, weil wir die Regierung kritisiert und sie als tyrannisch oder unterdrückerisch bezeichnet haben, und wir wurden zu Zwangs-Darmspiegelungen und Analuntersuchungen gezwungen, weil wir angeblich ein Stoppschild überfahren haben.

Wir wurden missbraucht, schikaniert, gefährdet, demoralisiert, traumatisiert, stigmatisiert, vandalisiert, dämonisiert, polarisiert und terrorisiert, oft ohne etwas getan zu haben, das eine solche Behandlung rechtfertigen würde. Schuld daran ist eine Mentalität der Regierung, die uns für schuldig erklärt, bevor wir überhaupt angeklagt, geschweige denn wegen eines Vergehens verurteilt worden sind.

Uns wurde eingeredet, dass unsere Stimmen zählen, dass wir in einer Demokratie leben, dass Wahlen etwas bewirken, dass es eine Rolle spielt, ob wir Republikaner oder Demokraten wählen, und dass unsere gewählten Vertreter unsere Interessen vertreten. Um ehrlich zu sein, leben wir in einer Oligarchie.

Wir haben keine Privatsphäre mehr in unseren innersten Heiligtümern und können uns nirgendwo mehr verstecken, da tragbare Geräte und biometrische Tracker unseren Körper überwachen, Apps unsere Bewegungen und Interaktionen protokollieren, unsere Häuser uns durch intelligente Zähler, Kameras und ferngesteuerte Systeme ausspionieren und Autos unsere Gespräche mithören und unseren Aufenthaltsort verfolgen. Sogar unsere Städte sind zu elektronischen Konzentrationslagern geworden, mit Kennzeichenlesegeräten, Gesichtserkennungssystemen und hochauflösenden Kameras, die alles aufzeichnen, was innerhalb der Stadtgrenzen geschieht.

Unsere Schulen wurden abgeriegelt, unsere Schüler wurden wegen kindischen Verhaltens wie Essensschlachten mit Handschellen gefesselt, in Ketten gelegt und verhaftet, die biometrischen Daten unserer Kinder wurden gespeichert, ihre Schulausweise mit Chips versehen, ihre Bewegungen verfolgt und ihre Daten von Regierungsauftragnehmern gekauft, verkauft und gegen Profit eingetauscht, während sie wie Kriminelle behandelt und dazu erzogen werden, im Gleichschritt mit dem Polizeistaat zu marschieren.

Wir wurden in unserem eigenen Land zu feindlichen Kämpfern gemacht, uns wurden grundlegende Rechte auf ein ordentliches Verfahren verweigert, wir wurden gegen unseren Willen festgehalten, ohne Zugang zu einem Anwalt oder Anklage wegen einer Straftat, und mussten im Gefängnis verrotten, bis die Regierung bereit war, uns freizulassen oder uns zu erlauben, uns zu verteidigen.

Wir haben gesehen, wie Familien durch militarisierte ICE-Razzien auseinandergerissen wurden, wie Häuser ohne richterliche Durchsuchungsbefehle betreten wurden, wie Asylsuchende eingesperrt wurden, wie langjährige Einwohner in Haftanstalten verschwanden und wie ganze Gemeinden durch quotenorientierte Durchsetzungsmaßnahmen terrorisiert wurden, die rechtsstaatliche Verfahren mit Füßen treten und Menschen als Kollateralschäden behandeln.

Wir haben erlebt, wie die militärischen Waffen, die wir mit unseren hart verdienten Steuergeldern finanziert haben, gegen uns eingesetzt wurden, von bewaffneten Drohnen, die unsere Bewegungen auf den Autobahnen und Nebenstraßen des Landes verfolgen, über gepanzerte Fahrzeuge, Schallkanonen und Granatwerfer in Städten mit wenig bis gar keiner Kriminalität bis hin zu einem Arsenal an militärischen Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die Schulen und Universitäten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Wir wurden zum Schweigen gebracht, zensiert und zur Konformität gezwungen, in Freisprechzonen eingesperrt, durch Gesetze gegen Hassverbrechen geknebelt, durch politische Korrektheit erstickt, durch fehlgeleitete Anti-Mobbing-Gesetze mundtot gemacht und wegen der Teilnahme an friedlichen Protesten mit Pfefferspray besprüht. Wir wurden eingekesselt, geschlagen, mit Tränengas besprüht, überwacht, verhaftet und als Extremisten gebrandmarkt, weil wir gegen Missbräuche der Regierung protestiert haben, während Beamte auswählen, welche Meinungsäußerungen geschützt werden und welche abweichenden Meinungen unterdrückt werden.

Unsere Steuergelder wurden für Notfallverträge ohne Ausschreibung, aufgeblähte Überwachungsprogramme, Zuschüsse für militarisierte Polizeieinsätze, Massenhaftanstalten, endlose Auslandseinsätze und staatliche Zuwendungen an private Unternehmen verschwendet, deren Aufgabe es ist, Meinungsäußerungen zu zensieren, Verhaltensweisen zu verfolgen, Vorschriften durchzusetzen und Datenbanken über die amerikanische Bevölkerung aufzubauen – während Straßen zerfallen, Schulen versagen und grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt werden.

Wir wurden Angstkampagnen, Propagandablitzaktionen, Massenkommunikation und Verhaltensmanipulationen ausgesetzt, die darauf abzielen, uns ängstlich, gefügig, gespalten und misstrauisch gegenüber einander zu halten.

Unsere Besitztümer wurden von Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt und gestohlen, die von Vermögensbeschlagnahmungen profitieren wollten, unsere Gefängnisse wurden privatisiert und als Quelle billiger Arbeitskräfte für Megakonzerne genutzt, unsere Gärten wurden von Polizisten zerstört, die nach verdächtig aussehenden Marihuana-Pflanzen suchten, und unsere Kaufgewohnheiten wurden von einer Regierung, die ihre Bürger gerne als Terroristen betrachtet, zu verdächtigem Verhalten erklärt.

Uns wurde gesagt, dass die nationale Sicherheit wichtiger sei als die bürgerlichen Freiheiten, dass die Nasen von Polizeihunden ein ausreichender Grund seien, um Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl durchzuführen, dass der beste Weg, um nicht von der Polizei vergewaltigt zu werden, darin bestehe, „sich an das Gesetz zu halten“, dass die Aussagen eines Polizeibeamten vor Gericht Vorrang vor Videoaufnahmen haben, dass eine aufrechte Körperhaltung und Akne für einen Polizisten ausreichende Gründe sind, um Sie eines Vergehens zu verdächtigen, dass die Polizei einen Autofahrer allein aufgrund einer anonymen Meldung anhalten und durchsuchen kann und dass Polizeibeamte jedes Recht haben, zuerst zu schießen und dann Fragen zu stellen, wenn sie sich bedroht fühlen.

Wir werden nicht mehr nur regiert. In vielen Teilen des Landes werden wir besetzt – von unserer eigenen Regierung.

Amerikanische Städte werden zunehmend als feindliches Gebiet behandelt – patrouilliert von Einheiten der Nationalgarde, föderalisierten Polizeikräften und bewaffneten Einwanderungsbeamten, die mit militärischen Taktiken, militärischer Ausrüstung und militärischen Einsatzregeln operieren. Was einst als vorübergehende „Einsätze“ bezeichnet wurde, ist zu einer normalisierten Machtdemonstration geworden: Truppen auf den Straßen, gepanzerte Fahrzeuge an Kreuzungen, Hubschrauber am Himmel und taktische Einheiten, die nicht zum Schutz der Gemeinden, sondern zu deren Einschüchterung positioniert sind.

Unter dem Deckmantel der „öffentlichen Sicherheit”, der „Grenzsicherung” und der „Notfallhilfe” haben die Bundesbehörden ganze Stadtteile in Kontrollzonen verwandelt – sie werden durchsucht, abgesperrt, überwacht und mit bewaffnetem Personal gesättigt. Die Bewohner werden angehalten, befragt, durchsucht, festgenommen und verschwinden in Haftanstalten, die fernab der Öffentlichkeit und jenseits einer sinnvollen gerichtlichen Kontrolle betrieben werden.

Gleichzeitig hat das Land die stille Ausbreitung riesiger Lagerhaus-ähnlicher Haftanstalten erlebt – menschliche Lagerstätten, die dazu dienen, sogenannte „Unerwünschte“ verschwinden zu lassen. Männer, Frauen und Kinder werden registriert, katalogisiert, gefesselt und in weitläufigen Anlagen untergebracht, die weniger wie Gefängnisse als vielmehr wie heimische Konzentrationslager funktionieren: isoliert von der Gesellschaft, abgeschirmt von der Öffentlichkeit und auf Profit optimiert.

Diese Einrichtungen werden gebaut, um Masseninhaftierungen, unbefristete Haft und eine Zukunft zu ermöglichen, in der ganze Bevölkerungsgruppen unter sich ständig ändernden Definitionen von „Illegalität”, „Extremismus” oder „Nichtkonformität” zusammengetrieben werden können.

Sind Sie schon erschöpft?

Das sollten Sie auch sein. Diese Erschöpfung ist kein Zufall. Sie ist beabsichtigt.

Mehr noch als erschöpft sollten Sie jedoch empört sein über das, was unserem Land angetan wurde.

Ich bin empört über das, was mit unseren Freiheiten gemacht wurde.

Eine Bevölkerung, die sich gegenseitig bekämpft, ist leichter zu kontrollieren. Spalte sie, isoliere sie, lass sie gegeneinander kämpfen. Wie John Lennon erkannte: „Das Establishment wird dich reizen – an deinem Bart ziehen, dir ins Gesicht schlagen –, damit du kämpfst. Denn sobald du gewalttätig wirst, wissen sie, wie sie mit dir umgehen müssen.”

Dies ist kein Kulturkrieg. Es ist keine parteipolitische Fehde. Es ist kein Kampf zwischen links und rechts, rot und blau, Gläubigen und Ungläubigen.

Es ist ein Machtkampf zwischen einer herrschenden Klasse, die durch Angst, Spaltung und Erschöpfung regiert, und einem Volk, dessen größte Stärke nicht in Gewalt, sondern in Solidarität liegt.

Der Deep State fürchtet keine Proteste, die er vorhersagen kann, keine Unruhen, die er unterdrücken kann, und keine Empörung, die er monetarisieren kann. Er fürchtet Solidarität, die er nicht kontrollieren kann. Er fürchtet eine Öffentlichkeit, die sich nicht provozieren lässt, sich nicht spalten lässt und sich nicht gegeneinander aufhetzen lässt.

Deshalb hört die Provokation nie auf. Deshalb wird die Wut ständig geschürt. Deshalb wird jede Meinungsverschiedenheit als Bedrohung dargestellt. Deshalb gehen Mobbing, Dog Whistling, Wuthetze und Trolling weiter.

Spaltung ist keine Nebenwirkung des Systems. Sie ist das System.

Die Geschichte ist voll von Beispielen für Gesellschaften, die Lärm als Ersatz für Widerstand, Empörung als Ersatz für Macht und Hass als Ersatz für Mut zuließen. Sie schrien. Sie kämpften. Sie spalteten sich. Und während sie damit beschäftigt waren, sich gegenseitig zu zerfleischen, setzte sich die Maschinerie der Kontrolle fest.

Freie Gesellschaften brechen nicht auf einmal zusammen. Sie brechen zusammen, wenn die Menschen zu gespalten sind, um die Prinzipien zu verteidigen, die sie einst zusammenhielten – wenn die Bürger aufhören, sich als Nachbarn zu sehen, und anfangen, sich als Feinde zu betrachten.

Wenn die Gefahr offensichtlich wird, ist es meist schon zu spät.

Die Frage ist nicht, ob dieses Land destabilisiert wird. Die Frage ist, ob genug Menschen diese Strategie erkennen, bevor sie Erfolg hat.

Wir müssen uns nicht über Politik einig sein, um zu sehen, was geschieht. Wir müssen nur entscheiden, ob wir weiterhin eine Rolle bei unserer eigenen Manipulation spielen wollen.

Auch wenn es den Anschein hat, gehört dieses Land nicht ausschließlich den Konzernen, den Interessengruppen, den Oligarchen, den Kriegsgewinnlern oder einer bestimmten religiösen, ethnischen oder wirtschaftlichen Bevölkerungsgruppe.

Dieses Land gehört uns allen: jedem einzelnen von uns – „wir, das Volk“ –, aber ganz besonders gehört dieses Land denen von uns, die die Freiheit so sehr lieben, dass sie dafür einstehen und kämpfen.

Dieses Land zu lieben bedeutet, sich zu weigern, es aus Profitgier und Machtstreben auseinanderreißen zu lassen. Es bedeutet, sich den Kräften zu widersetzen, die von Spaltung profitieren – auch wenn dieser Widerstand unbequem, unpopulär oder missverstanden ist.

Amerika wird nicht durch Wut gerettet werden.

Wie ich in Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Pendant The Erik Blair Diaries deutlich mache, wird Amerika – wenn überhaupt – von Menschen gerettet werden, die sich weigern, nach den Regeln des Deep State zu spielen.

Fordern Sie stattdessen, dass die Regierung sich an unsere Regeln hält – die Regeln der Verfassung. Und wenn die Machthaber dies nicht tun, wenn sie die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen treten und den Vertrag missachten, der sie zur Rechenschaft zieht, dann werfen Sie jeden einzelnen von ihnen hinaus – friedlich, rechtmäßig und ohne Ausnahme.

Keine Ausreden, keine Vertuschungen und keine Ausnahmen – egal, welcher Partei sie angehören oder wie viele Bibelverse sie zitieren.

Kämpft nicht nach ihren Regeln. Kämpft nach unseren Regeln – mit der Macht unserer Zahlen, der Stärke unserer Wirtschaftskraft und der kollektiven Weigerung, uns manipulieren zu lassen, um den Zielen des Deep State zu dienen.