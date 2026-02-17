Alfredo Jalife-Rahme

Der Atomwaffenkontrollvertrag START ist ausgelaufen. Er kann nicht verlängert werden, da er nicht mehr den Entwicklungen der Nuklearrüstung entspricht. Neben den Vereinigten Staaten und Russland sollen nun sieben weitere Mächte daran teilnehmen: Frankreich, China, Nordkorea, Israel, Indien, Pakistan und das Vereinigte Königreich.

Der START-Vertrag (Strategic Arms Reduction Treaty) endete am 5. Februar.

Präsident Putin hatte die Vereinigten Staaten aufgefordert, den START-Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, was Trump jedoch ablehnte. In seinem Gespräch mit dem berühmten Interviewer Tucker Carlson, erklärte Trump, China in ein neues nukleares Abrüstungsabkommen aufnehmen zu wollen, was vielleicht die unvermeidliche, wenn auch hypothetische neue tripolare US-Russland-China-Ordnung widerspiegelt, die letztlich auf dem zentralen Konzept der strategischen Stabilität basiert. Diese Stabilität „entsteht, wenn zwei Gegner die nukleare Überlebensfähigkeit für einen zweiten