Wintersturm bedroht 850.000 Menschen in Gaza, während israelische Razzien über 100 Palästinenser festnehmen, UNICEF weiter vor Kinder-Mangelernährung warnt, das US-Militär Google-KI einführt und internationale Konflikte von Sudan bis Kongo eskalieren.

Winterstürme sollen heute Gaza treffen. Die Mangelernährung bei Kindern in Gaza bleibt auf Krisenniveau. Nur ein Drittel der Kinder in Gaza ist in der Schule eingeschrieben. Israel bleibt im Jahr 2025 zum dritten Mal in Folge der bedeutendste staatliche Täter von Journalistenmorden. Mehr als 100 Palästinenser werden am Mittwoch bei einer umfassenden Razzia im Westjordanland festgenommen. Bolivien stellt die vollständigen diplomatischen Beziehungen zu Israel wieder her. Präsident Donald Trump sagt in einem umfassenden Interview mit Politico, Russland gewinne „offensichtlich“. Das US-Militär installiert die KI-Technologie von Google. Ein Senatsbericht stellt fest, dass Einwanderungsbehörden mindestens 22 amerikanische Staatsbürger inhaftiert und brutalisiert haben. Die USA sanktionieren ein „transnationales Netzwerk“, das die RSF im Sudan finanziert, erwähnen aber die VAE nicht. UNICEF schätzt, dass 10 Millionen im Sudan vertrieben wurden. Nigerianische Soldaten werden in Burkina Faso festgehalten. Die M23 rückt auf die Stadt Uvira im Osten Kongos vor. Dutzende wurden bei innerbandenbezogenen Kämpfen in Haiti getötet, sechs bei einem Angriff auf eine Sicherheitsanlage im Nordwesten Pakistans, und die Zahl der Todesopfer bei Grenzzusammenstößen zwischen Thailand und Kambodscha steigt. Ein neuer Drop-Site-Bericht enthüllt, dass Jeffrey Epstein entgegen früheren Behauptungen de facto Finanzchef der pro-israelischen philanthropischen Stiftung von Leslie Wexner war

Der Genozid in Gaza

Opferzahlen in den letzten 24 Stunden: In den vergangenen 24 Stunden sind laut dem Gesundheitsministerium in Gaza die Leichen von drei Palästinensern, darunter eine aus den Trümmern geborgene, in Krankenhäuser gebracht worden, während fünf Palästinenser verletzt wurden. Die insgesamt seit dem 7. Oktober 2023 registrierte Zahl der Todesopfer beträgt nun 70.369 Tote und 171.069 Verletzte.

Gesamtzahl der Opfer seit der Waffenruhe: Seit dem 11. Oktober, dem ersten vollen Tag der Waffenruhe, hat Israel mindestens 379 Palästinenser in Gaza getötet und 992 verletzt, während 627 Leichen aus den Trümmern geborgen wurden, so das Gesundheitsministerium.

Mangelernährung bei Kindern bleibt auf Krisenniveau, sagt UNICEF: Trotz einer vor zwei Monaten angekündigten Waffenruhe bleibt die Mangelernährung bei Kindern in Gaza auf Krisenniveau. UNICEF berichtete, dass im Oktober 9.300 Kinder wegen schwerer akuter Mangelernährung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, ebenso wie 8.300 mangelernährte schwangere und stillende Frauen. UNICEF-Sprecherin Tess Ingram warnt, dass die Auswirkungen jahrelang zu spüren sein werden und in den kommenden Monaten ein Anstieg von Babys mit geringem Geburtsgewicht erwartet wird.

Winterstürme treffen Gaza bereits heute: Drei Tage Winterstürme sollen Gaza heute mit Sturzfluten, starken Winden und Hagel treffen, so das palästinensische meteorologische Departement. Der Bürgermeister von Gaza-Stadt sagte Al Jazeera, dass mehrere Straßen bereits abgeschnitten seien und Zeltunterkünfte überflutet wurden, einige völlig unter Wasser. Windgeschwindigkeiten von 31 Meilen pro Stunde sowie ein Temperaturabfall und starker Regen werden erwartet. Laut UN sind mehr als 760 Vertreibungsstätten, in denen 850.000 Menschen leben, von einer unmittelbaren Überschwemmungsgefahr bedroht. Save the Children hat Israel aufgefordert, Zelte, Winterkleidung und Decken nach Gaza zu lassen, um Familien vor dem Sturm zu schützen. Unterdessen löste der israelische Channel-14-Moderator Shimon Riklin Empörung aus, nachdem er den Sturm live gefeiert hatte: Der Wettermoderator sagte, der Sturm werde Gaza „ertränken“, und Riklin antwortete, er sei „glücklich“, dies zu hören.

Nur ein Drittel der Kinder in Gaza ist in der Schule eingeschrieben: UN-Organisationen sagen, dass 390 temporäre Klassenräume in diesem Jahr fast 221.000 Schüler in Gaza versorgen – etwa 567 Kinder pro Lernraum. Nur etwas mehr als ein Drittel der schulpflichtigen Bevölkerung Gazas ist für das Schuljahr 2025–2026 eingeschrieben, was den massiven Verlust an Bildungszugang nach zwei Jahren US-israelischer Zerstörung verdeutlicht.

Westjordanland und Israel

Über 100 Palästinenser im Westjordanland festgenommen: Mehr als 100 Palästinenser wurden am Mittwoch bei einer Welle israelischer Militäroperationen im besetzten Westjordanland festgenommen, so das palästinensische Gefangenen-Medienbüro. Besonders betroffen war Nablus, wo etwa 30 Palästinenser festgenommen und befragt wurden, bevor einige freigelassen wurden. Viele der Festgenommenen waren zuvor inhaftiert.

Ein junger Palästinenser stirbt in israelischem Gewahrsam: Der 21-jährige Abdul Rahman al-Sabateen wurde Ende Juni von israelischen Soldaten verhaftet und laut palästinensischer Autonomiebehörde (PA) gestern Abend im israelischen Gewahrsam für tot erklärt. Der junge Mann aus der Stadt Husan bei Bethlehem im besetzten Westjordanland starb im Shaare-Zedek-Medical-Center in Jerusalem. Die PA sagte in einer Erklärung, der Gefangene habe keine körperlichen oder gesundheitlichen Probleme gezeigt, als seine Familie ihn während einer Gerichtsanhörung am 25. November sah.

Israel tötet mehr Journalisten als jeder Staat der Welt – zum dritten Jahr in Folge: Reporter ohne Grenzen sagen, dass Israel 2025 mehr Journalisten getötet hat als jedes andere Land – zum dritten Jahr in Folge. Israelische Kräfte seien für den Tod von 29 palästinensischen Reportern verantwortlich, was mehr als 40 Prozent der 67 weltweit getöteten Journalisten ausmacht. Der Bericht hob auch die Ukraine, Sudan und Mexiko als gefährliche Gebiete hervor.

Neuer B’Tselem-Bericht widerlegt Darstellung des IDF zu Juni-Tötungen: Eine neue Untersuchung von B’Tselem und Index Investigations widerlegt die Behauptung der israelischen Armee, dass zwei im Juni in Nablus getötete Brüder „Terroristen“ gewesen seien, und stellt fest, dass Soldaten sie „ohne Rechtfertigung und ohne dass sie eine Bedrohung darstellten“ erschossen. Die vollständige Untersuchung ist hier verfügbar.

Bolivien stellt vollständige diplomatische Beziehungen zu Israel wieder her: Israels Außenminister Gideon Sa’ar veröffentlichte am Dienstag Fotos einer Unterzeichnungszeremonie mit seinem bolivianischen Amtskollegen. Bolivien hatte seine Beziehungen zu Israel im Oktober 2023 abgebrochen, kurz nachdem Israel seine genozidale Offensive gegen Gaza begonnen hatte. Bolivien gehört zu den führenden Ländern der Hague Group, einem Bündnis, das Anfang 2025 gegründet wurde, um juristische und diplomatische Schritte gegen mutmaßliche schwere Verletzungen des Völkerrechts durch Israel in Palästina zu koordinieren.

US-Nachrichten

Trump sagt, Russland gewinne „offensichtlich“ in der Ukraine, und äußert weitere außen- und innenpolitische Ansichten: Präsident Donald Trump bot europäischen Führungskräften, die befürchten, er könne die Ukraine in einem entscheidenden Moment der Friedensverhandlungen aufgeben, keine Beruhigung. Stattdessen sagte er, Russland sei „offensichtlich“ in einer stärkeren Position, kritisierte Europas Rolle im Krieg, pries seinen eigenen unveröffentlichten Friedensplan an und forderte die Ukraine auf, neue Wahlen abzuhalten. In dem Interview griff Trump europäische Einwanderungspolitik an, versprach, weiterhin Politiker wie den ungarischen Premierminister Viktor Orbán zu unterstützen, drohte mit breiterer Militäraktion in Lateinamerika und behauptete, die US-Wirtschaft sei „A-plus-plus-plus-plus-plus“.

US-Militär beginnt, Googles KI-Technologie zu nutzen: Das US-Kriegsministerium kündigte heute an, dass es Google Clouds „Gemini for Government“ als erstes KI-System auf seiner neuen „GenAI(dot)mil“-Plattform einführt, wodurch das Tool auf Pentagon-Desktops und Militärinstallationen weltweit verfügbar wird – Teil des „AI-first“-Kurses der Regierung. Der Start folgt auf Trumps Direktive vom Juli, die US-Vorherrschaft in der KI zu sichern. Kriegsminister Pete Hegseth erklärte, das Militär sei „voll und ganz auf künstliche Intelligenz als Kampftruppe ausgerichtet“. Mehr darüber gibt es von Drop-Site-Autorin Jessica Burbank hier.

USA schlagen vor, Social-Media-Profile von Touristen zu prüfen: Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) hat vorgeschlagen, dass Besucher aus 42 visumfreien Ländern – darunter Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Südkorea – bis zu fünf Jahre Social-Media-Geschichte sowie umfangreiche persönliche Daten als Teil ihrer Reisegenehmigung einreichen müssen, berichtet die New York Times. Reiseverbände und Bürgerrechtsgruppen warnen, dies sei eine massive Ausweitung der Überwachung, die Genehmigungen verzögern und die freie Meinungsäußerung einschränken werde. Die CBP sagt, sie werde 60 Tage lang öffentliche Kommentare prüfen, bevor sie fortfährt.

Trump sagt, die Times solle „aufhören“ zu publizieren: Präsident Donald Trump warf der New York Times vor, „falsche“ Geschichten zu veröffentlichen, um ihn zu untergraben, bezeichnete die Zeitung als „Feind des Volkes“ und schlug vor, sie solle die Publikation einstellen. Er behauptete, die Times habe seine Wahlergebnisse wiederholt falsch berichtet und sei „gezwungen worden, sich zu entschuldigen“ – eine erfundene Entschuldigung, die er gelegentlich während seiner Kampagne 2024 wiederholte.

New Yorker Generalstaatsanwalt verweigert Herausgabe von Betar-Unterlagen: Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates New York hat die Herausgabe von Unterlagen zu Betar USA verweigert – einer ultrarechten zionistischen Gruppe, die dafür bekannt ist, pro-palästinensische Studenten ins Visier zu nehmen – unter Verweis auf eine laufende Strafverfolgungsuntersuchung. Ali Abunimah von The Electronic Intifada berichtet, Betar USA operiere offenbar ohne nennenswerte Regulierung, könne als nicht registrierter Agent der israelischen Regierung fungieren und sei mit Hassverbrechen, Festnahmen von Studenten, extremistischer Rhetorik und möglichen Verstößen gegen das New Yorker Wohltätigkeitsrecht verbunden. Mehr dazu hier und im Drop-Site-Bericht.

Senatsbericht: Einwanderungsbeamte inhaftierten und brutalisierten mindestens 22 US-Bürger: Eine Senatsuntersuchung ergab, dass Bundes-Einwanderungsbeamte zwischen Juni und November 2025 mindestens 22 US-Staatsbürger unrechtmäßig inhaftiert und misshandelt haben, entgegen der Behauptung von DHS-Sekretärin Kristi Noem, „kein einziger US-Staatsbürger sei verhaftet oder festgehalten worden“. Der 200-seitige Bericht beschreibt ein Muster verfassungswidriger Übergriffe durch ICE und CBP – darunter exzessive Gewalt, Verweigerung medizinischer Versorgung, erfundene Anklagen und die Inhaftierung von Kindern – und warnt, dass diese Fälle wahrscheinlich nur einen Bruchteil der betroffenen Bürger darstellen.

Jasmine Crocketts Kampagne von Republikanern unterstützt: Laut einem neuen Bericht von NOTUS wurde Abgeordnete Jasmine Crockett von einer inszenierten Kampagne der Republikanischen Partei ermutigt, für den Senat zu kandidieren. Ryan Grims Kommentar über Crockett als „eine neue Art von Unternehmensdemokratin“ kann man hier ansehen.

Internationale Nachrichten

USA sanktionieren ein „transnationales Netzwerk“, das den Krieg im Sudan finanziert, sanktionieren jedoch nicht die VAE: Das US-Außenministerium kündigte Sanktionen gegen acht Personen und Organisationen an, die an einem „transnationalen Netzwerk – hauptsächlich bestehend aus kolumbianischen Staatsangehörigen und Unternehmen – beteiligt sind, das ehemalige kolumbianische Militärangehörige rekrutiert, um für die sudanesischen paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) zu kämpfen, und Kämpfer einschließlich Kinder ausbildet“. Unter den sanktionierten Personen befindet sich ein pensionierter kolumbianischer Offizier mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Die Sanktionen nennen jedoch nicht die VAE, obwohl sie der wichtigste Unterstützer der RSF sind.

UNICEF schätzt 10 Millionen Vertriebene im Sudan: UNICEF sagt, dass 10 Millionen Menschen im Sudan vertrieben wurden – die Hälfte davon Kinder – und damit die weltweit größte Vertreibung von Kindern darstellen. Viele in Darfur und Kordofan sind nahezu vollständig von Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung abgeschnitten, während täglich neue erschöpfte und dehydrierte Kinder in Flüchtlingslagern ankommen. Bei einem Besuch im Sudan warnte UNICEF-Direktorin Catherine Russell, dass Frauen und Mädchen – viele von ihnen Opfer weit verbreiteter sexueller Gewalt – am stärksten betroffen sind, und sie forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Vertriebenen zu schützen.

Nigerianische Soldaten in Burkina Faso festgenommen: Burkina Faso hält 11 nigerianische Militärangehörige fest, nachdem eine nigerianische C-130-Maschine ohne Genehmigung eine Notlandung in der Stadt Bobo-Dioulasso durchgeführt hatte, berichtet The Guardian. Der Anführer der Alliance of Sahel States (AES), Assimi Goïta, bezeichnete den Vorfall als „unfreundlichen Akt“ und warnte, dass zukünftige Luftraumverletzungen „neutralisiert“ würden. Der Streit erfolgt weniger als einen Tag, nachdem Nigeria sich einer Intervention zur Vereitelung eines Putschversuchs in Benin angeschlossen hatte, und ist Teil eines größeren Zerwürfnisses zwischen der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten und dem abtrünnigen AES-Bund.

M23 rückt auf Uvira im Osten Kongos vor: M23-Rebellen rückten am Dienstag in die Außenbezirke von Uvira im Osten der DR Kongo vor, als Teil einer neuen Offensive, die in den letzten Tagen zur Vertreibung von mehr als 200.000 Menschen geführt hat, berichtet die Associated Press. Der Vormarsch erfolgt trotz eines von den USA vermittelten Abkommens zwischen Kongo und Ruanda in der vergangenen Woche, wobei allgemein angenommen wird, dass Ruanda die M23 unterstützt. Die Kämpfe haben sich in Süd-Kivu verschärft, und Beamte warnen vor möglichen Massakern, während Berichte über fliehende kongolesische Soldaten und einschlagende Granaten im benachbarten Burundi vorliegen.

Litauen ruft den Notstand aus: Litauen rief am Dienstag eine „Notfallsituation“ aus, nachdem meteorologische Ballons, die aus Belarus gestartet worden waren, wiederholt zur Schließung von Flughäfen geführt hatten. Die Ankündigung der litauischen Premierministerin Inga Ruginienė erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Litauen und Belarus über die Ballons, die zuvor zum Zigarettenschmuggel verwendet wurden, nun aber verdächtigt werden, von belarussischen Sicherheitsdiensten betrieben zu werden. Litauische Beamte bezeichneten die Ballons als einen russlandgestützten „hybriden Angriff“. Der Schritt erlaubt es dem litauischen Militär, sich an Grenzpatrouillen zu beteiligen, während Staatsanwaltschaft und Geheimdienste ermitteln – ein Hinweis auf die Sorge Europas, dass Russland und seine Verbündeten ihre hybriden Kriegstaktiken an der Ostflanke der NATO ausweiten.

Dutzende bei innerbandenbezogenen Kämpfen in Haiti getötet: Dutzende Menschen, darunter mindestens 10 Kinder, sind bei heftigen Kämpfen innerhalb der haitianischen Gangkoalition Viv Ansanm getötet worden, nachdem eine führende Figur aus Bel-Air enthauptet und der mächtige Anführer Kempès Sanon verletzt worden war, berichtet die Associated Press. Menschenrechtsbeobachter sagen, dass seit Montag mindestens 49 Menschen getötet, verbrannt oder verstümmelt wurden, während Hunger und Instabilität im Land vor den für nächstes Jahr geplanten Wahlen zunehmen.

Sechs Tote und drei Verletzte bei einem Angriff im pakistanischen Distrikt Kurram: Militante stürmten einen Sicherheitskontrollpunkt im pakistanischen Distrikt Kurram nahe der afghanischen Grenze, töteten sechs Soldaten und drei Polizisten, berichtet Reuters. Dies ist die jüngste Eskalation, während Islamabad und Kabul versuchen, einen fragilen Waffenstillstand nach tödlichen Grenzzusammenstößen im Oktober zu bewahren. Pakistan macht militante Gruppen verantwortlich, die von afghanischem Boden aus operieren – ein Vorwurf, den Kabul zurückweist.

Todeszahl bei Konflikt Thailand–Kambodscha steigt: Thailand und Kambodscha geben sich gegenseitig die Schuld für die erneuten Feindseligkeiten entlang ihrer umstrittenen Grenze. Kambodscha meldet seit Montag neun getötete Zivilisten und 20 Verletzte, während Thailand sagt, vier Soldaten seien getötet und 68 verwundet worden, berichtet Al Jazeera. Die Kämpfe lösten die Evakuierung von Hunderttausenden aus, und beide Regierungen wollen trotz eines früheren von den USA vermittelten Waffenstillstands ihre Militäroperationen fortsetzen.

Granaten treffen Flughafen von Damaskus: Der Militärflughafen Mezzah in Damaskus wurde am Dienstag von drei Granaten unbekannter Herkunft getroffen, berichtet Reuters. Die syrischen Staatsmedien meldeten keine Opfer oder Schäden und gaben später die Entdeckung von vier Raketenwerfern bekannt, ohne anzugeben, wer verantwortlich sei.

