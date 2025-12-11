Nach Untersuchung von Todesfällen bei Kindern wird die Prüfung von Todesfallmeldungen nach COVID-Impfungen auf Erwachsene ausgeweitet

FDA weitet Untersuchung über COVID-Impfstoff-bedingte Todesfälle auf Erwachsene aus

Die FDA erweitert ihre Untersuchung von Berichten über Todesfälle nach COVID-19-Impfstoffen auf Erwachsene, nachdem sie zunächst die Todesfälle von Kindern untersucht hatte, die den Impfstoff erhalten hatten. Die Behörde lieferte keine Einzelheiten über die Untersuchung, die erstmals von Bloomberg gemeldet wurde.

Suzanne Burdick, Ph.D.

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) erweitert ihre Untersuchung über COVID-19-Impfstoff-bedingte Todesfälle auf Erwachsene, nachdem die Behörde zunächst bestätigt hatte, dass sie die Todesfälle von 10 Kindern untersucht, die nach der Impfung gestorben waren.

Die „FDA führt eine gründliche Untersuchung, über mehrere Altersgruppen hinweg, zu Todesfällen durch, die möglicherweise im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen stehen“, sagte heute ein Sprecher des U.S. Department of Health and Human Services (HHS) gegenüber The Defender. HHS gab keine weiteren Details an.

Bloomberg wird zugeschrieben, erstmals über die erweiterte Untersuchung berichtet zu haben.

Im September leitete die FDA eine „intensive Untersuchung“ der Todesfälle von Kindern ein, die den COVID-19-Impfstoff erhalten hatten, basierend auf Berichten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), einem Überwachungssystem, das gemeinsam von der FDA und den Centers for Disease Control and Prevention betrieben wird.

Bis zum Redaktionsschluss hatte die FDA keine Erklärung dazu abgegeben, warum sie ihre Untersuchung über COVID-Impfstoff-bedingte Todesfälle ausweitet.

Mit Stand vom 28. August gab es laut dem OpenVAERS-Projekt 38.773 gemeldete Todesfälle in VAERS unter allen Altersgruppen. Neuere Zahlen sind nicht öffentlich verfügbar.

Die tatsächliche Zahl der Todesfälle sei jedoch wahrscheinlich viel höher, da VAERS nach historischen Daten weniger als 1 % aller unerwünschten Ereignisse melde.

Eine Prüfung von 2022 durch React19, eine Organisation, die sich für Opfer von COVID-19-Impfstoffverletzungen und ihre Familien einsetzt, ergab, dass 1 von 3 Meldungen zu unerwünschten Wirkungen in VAERS nicht öffentlich zugänglich gemacht oder gelöscht wurde.

Geleaktes Memo bestätigt, dass „mindestens“ 10 Kinder durch den COVID-Impfstoff starben

Die erweiterte Untersuchung der FDA zu COVID-Impfstoff-bedingten Todesfällen erfolgt etwa zwei Wochen, nachdem eine interne Analyse, die in einem geleakten Memo an Mitarbeiter beschrieben wurde, enthüllt hatte, dass „mindestens“ 10 Kinder durch den COVID-19-Impfstoff starben.

In dem Memo, das von der Washington Post erhalten wurde, sagte der oberste Impfstoffregulator der Behörde, dass die Behörde Änderungen daran vornehmen werde, wie sie alle Impfstoffe zulässt.

Dr. Vinay Prasad, der das FDA Center for Biologics Evaluation and Research leitet, sagte, eine kürzliche Überprüfung von 96 Todesfällen unter Kindern im Alter von 7 bis 16 Jahren habe ergeben, dass „nicht weniger als 10“ auf die Impfung zurückzuführen seien. Die Todesfälle wurden zwischen 2021 und 2024 an VAERS gemeldet.

Laut dem Memo sei die Schätzung von 10 Todesfällen „sicherlich eine Unterschätzung aufgrund von Unterberichterstattung und inhärenter Verzerrung bei der Zuschreibung“.

Prasad deutete an, dass die Todesfälle mit Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, zusammenhingen.

„Dies ist eine tiefgreifende Offenbarung“, schrieb Prasad. „Zum ersten Mal wird die US-FDA anerkennen, dass COVID-19-Impfstoffe amerikanische Kinder getötet haben.“

CHD ersucht die FDA, Lizenzen für Pfizer- und Moderna-COVID-Impfstoffe zu widerrufen

Am Montag reichte Children’s Health Defense (CHD) eine Citizen Petition bei der FDA ein und forderte die Behörde auf, die Zulassungen für die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna zu widerrufen.

Die Petition behauptet, die Behörde habe die Lizenzen erteilt, ohne die Hersteller zu verpflichten, die gesetzlichen Standards zu erfüllen, die normalerweise für zugelassene Impfstoffe gelten.

Ein Sprecher des HHS bestätigte, dass die FDA die Petition prüft und direkt auf CHD antworten wird. Unterdessen forderte CHD die Öffentlichkeit auf, Kommentare zur Petition abzugeben.

Die Petition fordert FDA-Kommissar Martin A. Makary auf festzustellen, dass die beiden mRNA-Impfstoffe — Comirnaty und Spikevax — falsch gekennzeichnet und verfälscht seien.

Eine Citizen Petition ist ein formeller Antrag an die Behörde, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen. Citizen Petitions, die typischerweise von Organisationen eingereicht werden, erfordern eine umfangreiche Dokumentation des Problems und der rechtlichen Grundlage für die Forderung.

Die FDA ist nun verpflichtet, die Petition zu prüfen und innerhalb von 180 Tagen zu antworten, obwohl die Behörde diese Frist verlängern kann.

CHD fordert die Öffentlichkeit, einschließlich Beschäftigte im Gesundheitswesen, Eltern und Militärangehörige, auf, Kommentare zur Petition einzureichen und ihre Gedanken und Erfahrungen mit den COVID-19-Impfstoffen mitzuteilen.

Ray Flores, Anwalt und externer Rechtsbeistand für CHD sowie einer der Unterzeichner der Petition, sagte, die Petition solle „zum Brennpunkt werden, um COVID-19-Impfstoffe aufzudecken“.