Larry C. Johnson

Im Nachhinein sind wir alle Genies. Der Artikel „Inside Ukraine’s Daring Operation Spiderweb Attack on Russia” (veröffentlicht am 8. Dezember 2025) im Wall Street Journal beschreibt die Planung der Operation als ein 18-monatiges Unterfangen, das Ende 2023 begann und 2024 mit bedeutenden Aktivitäten eskalierte.

Der Artikel betont zwar die Geheimhaltung des gesamten Zeitplans und die Aufsicht durch Präsident Selenskyj und SBU-Chef Vasyl Maliuk, hebt jedoch das Jahr 2024 als entscheidendes Jahr für die Infiltration, die Tests und die logistische Vorbereitung hervor. Mich interessiert eher, was nicht ausdrücklich erwähnt wird – nämlich dass die Ukraine bei der Planung dieser Operation stark auf westliche Geheimdienste, d. h. die CIA und den britischen MI-6, angewiesen war.

Der Angriff fand am 1. Juni 2025 statt und war trotz einer Flut westlicher Propaganda, die ihn als großen Erfolg anpries, ein taktischer und strategischer Fehlschlag – d. h., er hat Russlands Fähigkeit, seine Offensive in der Ukraine fortzusetzen, nicht beeinträchtigt. Aber hier stellt sich die Frage nach dem Zufall… Zwei Wochen später startete Israel einen Angriff auf den Iran, der ebenfalls scheiterte, die iranische Regierung zu stürzen und das iranische Militär zu schwächen, das umgehend Vergeltungsmaßnahmen ergriff. Glauben Sie, dass es nur ein Zufall ist, dass Israel und die Ukraine ähnliche Taktiken angewandt haben – nämlich Drohnen aus Russland und dem Iran zu starten, um strategische Ziele anzugreifen? Ich glaube das nicht.

Werfen wir einen Blick auf den Zeitplan der Operation Spiderweb, wie er im WSJ-Artikel dargelegt ist.

Dezember 2023: Die Planung beginnt unter der direkten Aufsicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU). Anfänglicher Schwerpunkt: Schmuggel von zerlegten Drohnen, Batterien und Sprengstoff nach Russland über Grenzen (z. B. Weißrussland, Schwarzmeerrouten) und kommerzielle Lkw-Transportnetze. Ziel: Russlands strategische Bomberflotte ins Visier nehmen, um Raketenangriffe auf ukrainische Städte zu verhindern. Hmmm… Wenn der SBU beteiligt war, dann waren es auch ausländische Geheimdienste.

Anfang 2024 (Januar–März): Erste Erkundungen und Prototypentests. Laut WSJ führten ukrainische Agenten mit Hilfe kommerzieller Satellitenbilder und eingeschleusten Beobachtern Erkundungen der Zielflugplätze (z. B. Olenya, Dyagilevo) durch. Meiner Meinung nach würde eine so gewagte Operation auch Bilder von westlichen Geheimdiensten erfordern. Das WSJ schweigt sich zu diesem Punkt aus. Der Artikel erwähnt, dass frühe Experimente mit „Spinnennest”-Abschussmechanismen – zerlegte FPV-Drohnen (Osa-Quadcopter), die in Lkw-Dächern versteckt waren – in simulierten russischen Umgebungen nahe der Grenze getestet wurden. An dieser Phase waren Berichten zufolge etwa 20 Kommandos beteiligt, die Schmuggelrouten über Weißrussland und das Schwarze Meer optimierten, wobei Fehlschläge (z. B. eine Fehlfunktion der Testdrohne) zu Neukonstruktionen führten. Der WSJ-Artikel ignoriert geflissentlich die wahrscheinliche Rolle, die andere Gebiete als die Ukraine, wie Kasachstan, Armenien und Aserbaidschan, als Infiltrationspunkte für diese Operation gespielt haben.

Mitte 2024 (April–Juli): Ausbau der Infiltration. Das WSJ beschreibt die Ausweitung „netzartiger” Netzwerke, wobei Agenten in russische Speditionen eingeschleust wurden, um die Logistik zu kartieren. In diesem Zeitraum wurden über 100 Drohnen in Einzelteilen eingeschmuggelt und in versteckten Werkstätten (z. B. in Schuppen in der Region Brjansk) wieder zusammengebaut. Eine wichtige Aktivität war die Rekrutierung ahnungsloser russischer Lkw-Fahrer (z. B. durch Bestechung oder Nötigung) für den Transport. Der Artikel zitiert abgefangene FSB-Gespräche, die frühe Verdachtsmomente offenbaren, aber keine Störungen. Zelenskyy genehmigte Budgetumschichtungen (~50 Mio. USD) für die Integration westlicher Technologie (z. B. Starlink-Relais). Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass ein Teil dieses Geldes von Selenskyj und seinen Geheimdienstkollegen abgezweigt und auf ihre ausländischen Rentenkonten überwiesen wurde?

Ende 2024 (August–Dezember): Letzte Proben und Positionierung. In intensiven Trockenübungen wurde der Angriff vom 1. Juni simuliert, wobei der Schwerpunkt auf gleichzeitigen Starts über verschiedene Zeitzonen hinweg lag. Der Artikel hebt eine „Generalprobe” im Dezember 2024 in der Nähe von Iwanowo hervor, bei der Gegenmaßnahmen gegen Signalstörungen (KI-Autopiloten) validiert wurden. Bis zum Jahresende waren alle 117 Drohnen vorpositioniert, und die Agenten richteten sichere Unterkünfte ein. Der Artikel zitiert einen anonymen SBU-Beamten: „2024 war das Jahr, in dem die Spinne ihr Netz spann – still, geduldig, unsichtbar.”

Januar–Mai 2025 Infiltrationsphase: Ukrainische Agenten (über 150 Einsatzkräfte, darunter Kommandosoldaten und Drohnentechniker) errichten „Spinnennester“ (versteckte Abschussstellen) in fünf russischen Oblasten, die sich über drei Zeitzonen erstrecken. Drohnen (insgesamt 117, FPV-Modelle mit westlicher Technologie wie Starlink) werden in getarnten Frachtcontainern (z. B. Holzschuppen auf Lastwagen) wieder zusammengebaut. Durch Aufklärung werden vier primäre Luftwaffenstützpunkte identifiziert: Olenya (Murmansk), Dyagilevo (Rjasan), Ivanovo Severny (Iwanowo) und Belaya (Irkutsk/Sibirien, 4.300 km von der Ukraine entfernt). Ein fünftes Ziel (Ukrainka in Amur) wird aufgrund eines Lkw-Brandes aufgegeben.

1. Juni 2025 Durchführung: Koordinierte Angriffe finden über einen Zeitraum von ~72 Stunden ab ~13:00 Uhr Ortszeit statt. Ferngesteuerte Lkw-Dächer setzen Drohnen frei, die ~40–50 Flugzeuge treffen (15–20 zerstört, darunter Tu-95MS-, Tu-22M3-Bomber und A-50-Radarflugzeuge; ~2–7 Mrd. USD Schaden). An allen Standorten werden Brände gemeldet; Russland bestätigt die Angriffe, gibt jedoch nur minimale Verluste an. Ukrainische Operatoren kontrollieren die Lage von Kiew aus; keine Todesopfer bei der SBU, jedoch zwei Teams gefangen genommen.

Es ist unbestreitbar, dass es sich um eine ausgeklügelte Operation handelte, die meiner Einschätzung nach in hohem Maße auf die Unterstützung durch Geheimdienste aus den USA, Großbritannien und möglicherweise Israel angewiesen war. Warum Israel? Wegen der Ähnlichkeit der Taktiken, die bei den Angriffen auf Russland und den Iran innerhalb von zwei Wochen zum Einsatz kamen. Beide waren tiefgreifende Operationen, die auf hochwertige, gehärtete Ziele weit entfernt von der Front abzielten. Beide erforderten umfangreiche Unterstützung durch den Geheimdienst.

Ich glaube auch, dass die USA eine wichtige Rolle bei der Koordinierung der beiden Angriffe gespielt haben, als Teil einer umfassenderen Strategie zur Schwächung Russlands und des Iran. Die Planung dieser Operationen erfolgte über separate Kanäle, aber es gab jemanden oder eine Gruppe von Personen, die die übergeordneten strategischen Ziele überwachten.

Die Veröffentlichung dieses Artikels erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Unterstützung der Trump-Regierung für die Ukraine nachlässt. Ich schließe nicht aus, dass die CIA, die enorm in die Ukraine investiert hat, daran arbeitet, Trumps Bemühungen um einen Frieden zu untergraben, der auf Kosten der Ukraine gehen würde. Ich glaube nicht, dass ein unerschrockener Reporter dachte, dies wäre eine großartige Geschichte, und dass sie jetzt veröffentlicht wurde, nur weil das WSJ nichts Besseres zu berichten hatte. Ich glaube, dies ist Teil der unermüdlichen Bemühungen des Deep State, dem Projekt Ukraine, das sich derzeit in einer kritischen Lage befindet und schnell an Bedeutung verliert, neues Leben einzuhauchen, indem er die Erzählung verbreitet, dass die Ukraine weit von einer Niederlage entfernt ist.