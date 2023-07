„Wir arbeiten intensiv am Konzept einer globalen CBDC-Plattform“: Geschäftsführender Direktor des IWF

Sehen wir eine Entwicklung hin zu einer globalen digitalen ID-Plattform durch die Hintertür?

Der geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) sagt, der IWF arbeite „intensiv am Konzept einer globalen CBDC-Plattform„.

Angesichts der Tatsache, dass die digitale ID eine Voraussetzung für digitale Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDCs) ist, und angesichts der Tatsache, dass der IWF „intensiv am Konzept einer globalen CBDC-Plattform arbeitet„, sehen wir hier eine Entwicklung hin zu einer globalen digitalen ID-Plattform durch die Hintertür?

Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, sagte heute auf einer Veranstaltung in Marokko, dass CBDCs zwischen den Ländern interoperabel sein müssten und dass der IWF aus diesem Grund an dem Konzept einer globalen CBDC-Plattform arbeite.

„Beim IWF arbeiten wir intensiv am Konzept einer globalen CBDC-Plattform für den Handel und das Risikomanagement“ Kristalina Georgieva, IWF, Juni 2023

„Wenn wir erfolgreich sein wollen, dürfen die CBDCs keine fragmentierten nationalen Angebote sein„, sagte Georgieva.

„Um die Transaktionen effizienter und fairer zu gestalten, brauchen wir Systeme, die die Länder miteinander verbinden.

„Mit anderen Worten: Wir brauchen Interoperabilität.

„Aus diesem Grund arbeiten wir beim IWF intensiv an dem Konzept einer globalen CBDC-Plattform für den Handel und das Risikomanagement„, fügte sie hinzu.

„Wenn wir erfolgreich sein wollen, dürfen die CBDCs keine fragmentierten nationalen Vorschläge sein“ Kristalina Georgieva, IWF, Juni 2023

In ihrer kurzen Rede hob die geschäftsführende Direktorin des IWF drei „Vorteile“ der CBDCs hervor:

„Erstens ermöglichen sie mehr Menschen den Zugang zu Finanzdienstleistungen und senken die Kosten“, sagte Georgieva.

„Zweitens können CBDCs für widerstandsfähigere und effizientere Zahlungssysteme sorgen.

„Drittens können sie einen billigeren und schnelleren Weg für grenzüberschreitende Zahlungen und Überweisungen bieten […] und auch andere Überweisungen vereinfachen“, fügte sie hinzu.

Im April kündigte der IWF an, dass er ein Handbuch für CBDCs zusammenstellen würde, um Zentralbanken und Regierungen in aller Welt bei der Einführung von CBDCs zu unterstützen.

Der ehemalige stellvertretende Gouverneur der People’s Bank of China und derzeitige stellvertretende geschäftsführende Direktor des IWF, Bo Li, sagte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

„Das Handbuch wird ein Kompendium des Wissens und der Erfahrung mit CBDC sein. Es wird die Grundlage für den Kapazitätsaufbau bilden und hoffentlich den Ländern helfen, möglichst fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie den großen Schritt zur Gestaltung und Ausgabe ihrer eigenen CBDC machen.“

„Durch die Programmierung von CBDC kann das Geld genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen es besitzen können und wofür es verwendet werden kann.“ Bo Li, IWF, Oktober 2022

Im Oktober 2022 sagte LI, er glaube, dass die Programmierbarkeit von CBDC die finanzielle Eingliederung verbessern könne.

Er erläuterte auch, wie Institutionen die Transaktionsdaten des CBDC nach dem Vorbild des kommunistischen Chinas nutzen könnten, wo „nicht-traditionelle Daten für Finanzdienstleister sehr nützlich sein können, um mir eine Kreditbewertung zu geben„.

„CBDC kann es Regierungsbehörden und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, intelligente Verträge zu programmieren, um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel die Auszahlung von Sozialleistungen, Konsumgutscheine oder Lebensmittelmarken„, sagte Li.

„Durch die Programmierung von CBDC können diese Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür sie verwendet werden können„, fügte er hinzu.

„Der vielversprechendste Weg, Zentralbankgeld im digitalen Zeitalter bereitzustellen, ist eine kontobasierte CBDC, die auf einer digitalen ID mit Beteiligung des öffentlichen Sektors aufbaut“ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 2021

Im Jahreswirtschaftsbericht 2021 der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) heißt es:

„Die Identifizierung auf einer bestimmten Ebene ist daher von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von CBDCs. Dies erfordert ein CBDC, das auf einem Konto basiert und letztlich an eine digitale Identität gebunden ist.“

Und weiter: „Der vielversprechendste Weg, Zentralbankgeld im digitalen Zeitalter bereitzustellen, ist eine kontobasierte CBDC, die auf einer digitalen Identität mit Beteiligung des öffentlichen Sektors aufbaut.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Weltwirtschaftsforum

Letzten Monat rief die Europäische Zentralbank (EZB) Experten für digitale Identitäten zur Teilnahme an einer Arbeitsgruppe auf, die einen Beitrag zu ihrem digitalen Euro-Regelwerk für das vorgeschlagene CBDC leisten soll.

Es wird erwartet, dass die Teilnehmer an der Arbeitsgruppe der EZB „führende Experten für starke Kundenauthentifizierung (SCA) und Identifizierung, einschließlich digitaler Identitätsinitiativen, sind, vorzugsweise mit Erfahrung in den entsprechenden technischen Regulierungsstandards für SCA und in der Implementierung von Lösungen für Kundenidentität und Zugangsmanagement“.

„Digitale Identität“, so das Weltwirtschaftsforum (WEF), „bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.„

„Einige Länder beginnen, die digitale Identität als Voraussetzung für die Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) und anderer Zahlungsinnovationen zu begreifen.“ Weltwirtschaftsforum

Anfang dieses Jahres veröffentlichte das WEF einen Bericht über „Reimagining Digital ID„, in dem es einräumte, dass die digitale ID von Natur aus ausgrenzend sei und „Demokratie und Zivilgesellschaft schwächen kann“.

Der Bericht hob auch hervor, dass „einige Länder beginnen, den digitalen Ausweis als Voraussetzung für die Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) und anderer Zahlungsinnovationen zu verstehen.“

Noch einmal: Wenn man bedenkt, dass die digitale ID eine Voraussetzung für CBDCs ist, und wenn man bedenkt, dass der IWF „intensiv an dem Konzept einer globalen CBDC-Plattform arbeitet“, sehen wir dann eine Entwicklung hin zu einer globalen digitalen ID-Plattform durch die Hintertür?