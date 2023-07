Das Reset-Rätsel

Die Geschichte auf einen Blick

Im Juni 2020 kündigte König Charles III., der damalige Prinz von Wales, an, dass er zusammen mit der Initiative für nachhaltige Märkte des WEF und seiner königlichen Hoheit eine „neue globale Initiative, The Great Reset“, ins Leben rufen werde

König Charles‘ wohltätiges Unternehmen umfasst ein „globales Netz von Trusts, Stiftungen und Fonds“, die ein Kontrollsystem schaffen wollen, in dem die Ressourcen der Welt den Reichsten der Reichen gehören, während der Rest der Bevölkerung durch die Verteilung dieser Ressourcen kontrolliert werden kann

Begriffe wie „soziales Finanzwesen“ und „Impact Investing“ werden verwendet, um eine zugrunde liegende Impact-Agenda oder einen Impact-Imperialismus zu verbergen, der in Karls Reich allgegenwärtig ist und zu digitaler Leibeigenschaft führen wird

Karl III. könnte die imperialistische Agenda seiner Vorgänger fortsetzen, indem er Feudalismus alten Stils mit moderner Unternehmenskontrolle verbindet, um ein „nachhaltiges“ globales Imperium zu schmieden, das auf digitaler Leibeigenschaft und Impact-Vampirismus beruht

Indem wir uns informieren und Missstände aufdecken, können wir von passiven Zuschauern zu aktivem Widerstand übergehen und den Kurs der Zukunft ändern

Während der Pandemie und darüber hinaus haben Sie wahrscheinlich gehört, wie hochrangige Politiker und Big-Tech-Führungskräfte über die Möglichkeit des „Reset“ und des „Build back better“ gesprochen haben. Der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, wird oft als Vordenker bezeichnet und soll die Idee des „Great Reset“ in Umlauf gebracht haben, zu dem auch der „Build back better“ gehört.

Es gibt jedoch noch andere ruchlose Akteure, die möglicherweise noch mehr Macht haben, nämlich der neu gekrönte König Karl III.

„Als The Great Reset im Jahr 2020 offiziell ins Leben gerufen wurde, geschah dies nicht durch Klaus Schwab oder Bill Gates, sondern durch Charles, Prinz von Wales, den damaligen Anwärter auf den britischen Thron“, so Winter Oak, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation „mit einer ernsthaften Abneigung gegen die ‚Entwicklungs‘-Agenda der globalen Mafia und einem Engagement für Wahrheit, Freiheit und soziale Gerechtigkeit“.

Sie haben die wichtigsten Details dargelegt, warum König Charles auf Ihrem Radar sein sollte, wenn es um die Einführung von The Great Reset und der Agenda 21 (Agenda für das 21. Jahrhundert) geht – dem Inventar- und Kontrollplan für alles Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Bauwerke, Produktionsmittel, Lebensmittel, Energie, Informationen, Bildung und alle Menschen auf der Welt.

Ist König Karl der „große Umsetzer“?

Im Juni 2020 kündigte König Charles, damals noch Prinz von Wales, an, dass er zusammen mit der Initiative für nachhaltige Märkte des WEF und Seiner Königlichen Hoheit eine „neue globale Initiative, The Great Reset“, ins Leben rufen werde. In einem Tweet von Clarence House hieß es:

„Die Initiative #TheGreatReset soll dafür sorgen, dass Unternehmen und Gemeinden bei der Erholung von der Coronavirus-Pandemie nachhaltige Geschäftspraktiken in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen, um sich besser zu erholen.“

Winter Oak erklärt:

„Das mag für diejenigen überraschend sein, die Charles als eine unbeholfene, aber liebenswürdige Figur sehen, die mit ihren Pflanzen spricht, traditionelle Architektur liebt, die Natur schützt und versucht, jungen Menschen zu helfen, im Leben zurechtzukommen. Aber die Realität … ist, dass er der Kopf (oder die sehr willige Galionsfigur) eines riesigen Imperiums ruchloser finanzieller Interessen ist, die sich scheinheilig hinter einer Fassade wohltätiger Philanthropie verstecken.“

Das wohltätige Unternehmen von King Charles umfasst ein „globales Netz von Trusts, Stiftungen und Fonds“ sowie die Organisation Business in the Community in Großbritannien. Diese von Unternehmen geleitete Mitgliederorganisation ist sehr eng mit The Great Reset verbunden und erklärt, dass Unternehmen die globalen Ziele der Vereinten Nationen oder die Ziele für nachhaltige Entwicklung [SDGs] erfüllen.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Leitgedanke von The Great Reset. Die Vorstellung einer „nachhaltigen“ Welt ohne Umweltverschmutzung ist zwar verlockend, aber letztlich geht es hier nicht um die Umwelt.

Stattdessen geht es darum, ein Kontrollsystem zu schaffen, in dem die Ressourcen der Welt den Reichsten der Reichen gehören, während der Rest der Bevölkerung durch die Zuteilung dieser Ressourcen, einschließlich Energie, kontrolliert werden kann.

Wie Robert Kennedy Jr. feststellte, „werden Klima- und Umweltverschmutzungsprobleme vom WEF und Bill Gates und all diesen Mega-Milliardären auf die gleiche Weise ausgenutzt wie COVID – um sie als Vorwand zu benutzen, um totalitäre Kontrollen von oben nach unten durchzusetzen“. So wie COVID-19 benutzt wurde, um die Kontrolle der Globalisten zu beschleunigen, treiben auch Krieg und andere gesellschaftliche Umwälzungen die Agenda voran. Wie in einem Artikel von Winter Oak aus dem Jahr 2022 erläutert:

„Im Rahmen eines solchen Wirtschaftskonstrukts können Vermögensverwaltungskonzerne den globalen Kapitalfluss umlenken, indem sie Investitionen an den SDGs der Vereinten Nationen ausrichten und sie als umwelt-, sozial- und corporate-governance-konform (ESG) konfigurieren, so dass neue internationale Märkte auf der Katastrophe und dem Elend von potenziell Hunderten von Millionen Menschen aufgebaut werden können, die unter dem durch den Krieg verursachten wirtschaftlichen Zusammenbruch leiden. Daher bietet der Krieg den Regierungen, die den Reset vorantreiben, einen enormen Ansporn, aktiv nach Energieunabhängigkeit zu streben, die Märkte in Richtung „grünes und integratives Wachstum“ zu gestalten und schließlich die Bevölkerung in Richtung eines Cap-and-Trade-Systems zu bewegen, das auch als Kohlenstoffkredit-Wirtschaft bekannt ist. Dies wird die Macht in den Händen von Interessengruppen-Kapitalisten zentralisieren, unter dem wohlwollenden Deckmantel, den Kapitalismus durch fairere und grünere Mittel neu zu erfinden, wobei trügerische Slogans wie ‚Build Back Better‘ verwendet werden, ohne den ewigen Wachstumsimperativ des Kapitalismus zu opfern.“

Eine digitale Revolution ist im Anmarsch

Auch Business in the Community setzt seit mindestens 2017 auf die digitale Revolution, ähnlich wie das WEF, das die „Verschmelzung von Mensch und Maschine“ bzw. den Transhumanismus unterstützt. Die Vierte Industrielle Revolution zielt darauf ab, tragbare und implantierbare Technologien zu nutzen, um Ihre Gedanken zu überwachen und eine digitale Diktatur zu errichten, aus der es nach ihrer Einführung fast unmöglich sein wird, zu entkommen.

Im Jahr 2017 veröffentlichte Business in the Community – The Prince’s Responsible Business Network – seinen Bericht „A Brave New World? Priorities and Actions for an Inclusive Digital Revolution“ , der „alle bekannten ‚Prioritäten‘ des Great Reset“ enthält. Die Prince’s Trust Group hat diese Agenda auf das gesamte Commonwealth ausgeweitet, das früher als Britisches Empire bekannt war. Winter Oak berichtet:

„Sie blickt auf eine vierte industrielle Revolution („Antizipieren Sie die Automatisierung. Schaffen Sie neue Rollen, in denen Technologie den Menschen ergänzt, und unterstützen Sie Gemeinschaften, um den Übergang zu bewältigen“), wobei natürlich größere Gewinnspannen angestrebt werden („Übergang zu neuen Geschäftsmodellen, die Verschwendung reduzieren und die Produktivität von Anlagen erhöhen“). Es gibt eine frühe Erwähnung der „Track and Trace“-Phrase, die während der Lockdowns so vertraut wurde („Track, trace and resolve“), mit einer Werbung für Blockverify, „ein in London ansässiges Start-up-Unternehmen, das Technologie verwendet, um Produkte zu verfolgen, aufzuzeichnen und zu verifizieren, und zwar auf eine Weise, die permanent in der Blockchain protokolliert wird … Blockverify hat Lösungen mit Pharma- und Kosmetikunternehmen erprobt.“ Der Bericht fördert die intelligente Landwirtschaft in Form der Marcatus Mobile Education Platform von Unilever, „eine Zusammenarbeit zwischen Unilever, Oxfam und der Ford Foundation zur Schulung von Kleinbauern in ländlichen Gebieten“, die „zusätzliche landwirtschaftliche Einnahmen von 1,5 Billionen Pfund bis 2030“ anstrebt. Der Bericht schließt mit einem „Dank an unsere Unternehmenspartner Barclays und Fujitsu für die Unterstützung unseres Arbeitsprogramms zur Schaffung einer integrativen digitalen Revolution“.

Wirkungsimperialismus führt zur digitalen Leibeigenschaft

Begriffe wie „Social Finance“ und „Impact Investing“ werden verwendet, um eine zugrunde liegende Impact-Agenda oder einen Impact-Imperialismus zu verbergen, der in Charles‘ Imperium allgegenwärtig ist. „Impact Profiteering ist eng mit dem Great Reset und seiner vierten industriellen Revolution verbunden, die darauf abzielt, die Infrastruktur zu schaffen, durch die diese neue Form der digitalen Leibeigenschaft durchgesetzt werden kann“, erklärt White Oak.

Der British Asian Trust, der 2007 von Charles gegründet wurde, hat bereits den Quality Education India Development Impact Bond (QEI DIB) aufgelegt, mit dem eine Bildungskarte erstellt werden soll, die „die Kosten für die Erzielung bestimmter Ergebnisse in großem Maßstab aufzeigt“. Letztlich ist dies Teil des Plans, einen digitalen Sklavenhandel zu schaffen:

„Das ist es, worum es bei der Wirkung geht. Die „Kosten“ für die Erreichung der UNSDGs werden berechnet, und die „Stakeholder“ übernehmen diese Kosten aus den öffentlichen Kassen. Wenn die „Ergebnisse“ die richtigen Kriterien erfüllen, erhalten sie eine Rückerstattung, plus ein kleines Extra, damit sich ihre „Investition“ lohnt. In der Zwischenzeit werden die Leben dieser Kinder, die „in großem Umfang“ gebündelt werden, in Finanzprodukte verwandelt – wie die Bündel von Subprime-Hypothekenschulden, die den Crash von 2008 auslösten -, die über 5G/6G und das „integrative“ globale digitale Panoptikum in Echtzeit verfolgt, nachverfolgt und gehandelt werden können. Spekulanten können auf den „Erfolg“ des Lebens dieser Kinder wetten oder dagegen – das spielt keine Rolle, solange sie als Produkte für diesen riesigen neuen profitablen Markt verfügbar sind. Wie wir schon früher gewarnt haben, reduziert „Social Finance“ oder Impact Investing die Menschen auf den Status potenzieller Investitionen, Quellen des Profits für wohlhabende herrschende Vampire. Es ist ein digitaler Sklavenhandel.“

König Karls transsylvanische Blutlinie

Es gibt Familien, deren Blutlinien Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren zurückreichen, und eine kleine Anzahl dieser Familien bildet den zentralen Kern dieser globalen Kabale.

Alex Jones, Gastgeber der „The Alex Jones Show“ und Gründer von Infowars.com, glaubt, dass die City of London, ein 1,12 Quadratmeilen großer Ort im Herzen Londons, der sein eigenes souveränes Unternehmensregierungssystem hat, die Hauptmachtbasis der globalen Regierung der Neuen Weltordnung ist, während die Davoser Gruppe des WEF „ein moderner Ausdruck des Britischen Empire“ ist. König Karl III. passt genau in diese Blutlinie. erklärte Jones in unserem 2023-Interview:

„Prinz Charles führt seine Abstammung direkt auf … Vlad III. Dracula [a’a ‚The Impa’er‘] zurück … eine transsilvanische adlige Blutlinie, die später zu dem wurde, was das österreichisch-ungarische Reich wurde. Georg I. und Georg II. … sprachen nicht einmal richtig Englisch … Es handelt sich also um eine alte deutsch-transsilvanische Blutlinie, die mindestens 1.000 Jahre alt ist und die Neue Weltordnung leitet. Wenn Sie also sehen, dass Prinz Phillip – der vor seinem Tod auch sagte, er wolle eine Weltregierung und als Virus zurückkommen, um 80 % der Weltbevölkerung zu töten – und sein Sohn, Prinz Charles, dies vorantreiben, dann sehen Sie buchstäblich das Haus des Drachen, das ist es, was Dracula meint“, „Dracul, das Haus des Drachen“, das unseren Plan beherrscht.“

Winter Oak ging weiter auf die Vorgänger von König Karl III. und ihre Rolle bei der Gestaltung der Geschichte ein:

„Karl I., der 1625 König wurde, war der letzte des alten Régimes, ein Verteidiger der feudalen Ordnung. Nachdem er der Tyrannei und des Hochverrats für schuldig befunden worden war, wurde er 1649 vor den Augen der Londoner Menge enthauptet … Dies war der Höhepunkt einer englischen Revolution, die, wie so viele andere, schnell in eine Richtung gelenkt wurde, die den Interessen der Masse der Menschen, die für sie gekämpft hatten und gestorben waren, zuwiderlief. … Als der Sohn des hingerichteten Königs, Karl II., mit der Wiederherstellung der Monarchie im Jahr 1660 den Thron bestieg, war er ein „konstitutioneller“ König, der dem Parlament verpflichtet war und gerne als Aushängeschild für das militärisch-kaufmännische Gebilde, das als Britisches Empire bekannt war, fungierte. Karl III. scheint auf dem besten Weg zu sein, die schlimmsten Elemente beider Vorgänger zu vereinen, indem er den Feudalismus alten Stils mit moderner Unternehmenskontrolle verbindet, um ein „nachhaltiges“ globales Imperium zu schmieden, das auf digitaler Leibeigenschaft und Einflussvampirismus beruht.“

Ein riesiges Firmenimperium

Charles handelt natürlich nicht allein. Er zählt zu seinen engen Freunden und Verbündeten zahlreiche mächtige Akteure, die ein riesiges globales Netzwerk bilden. Dieses besteht aus Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors und umfasst:

AstraZeneca

GlaxoSmithKline

Pfizer

Accenture

Unilever

BBC

Facebook

Google

Britische Fluglinien

HSBC

Shell UK

BP

PepsiCo UK

Bank von Amerika

McKinsey

Morgan Stanley

Rolls Royce

Thales-Gruppe

Salesforce

Barclays UK

Bank von England

Goldman Sachs

Lockheed Martin

WWF

Viele dieser Unternehmen sind aktiv in kriminelle Aktivitäten verwickelt. „Das Ausmaß an Kontroversen und Skandalen, das zahlreiche Teilnehmer an seinen verschiedenen Projekten umgibt, lässt einen sich fragen, wie jemand, der gerne als „Seine Königliche Hoheit“ bezeichnet wird, mit so vielen Beispielen dessen, was die meisten von uns als niederes Leben betrachten würden, in Verbindung gebracht werden kann“, erklärt Winter Oak.

Lockheed Martin war beispielsweise in mehrere Bestechungsskandale verwickelt, die Bank of America spionierte Kundenaktivitäten für das FBI aus, und die HSBC ist bekannt für Geldwäsche und Steuervermeidung. Aber kriminelle Aktivitäten sind in dieser Gruppe an der Tagesordnung.

Dieses neue System basiert auf globaler Sklaverei und absoluter Kontrolle durch einige wenige Mächtige, die über und außerhalb aller Gesetze, Regeln und Beschränkungen leben werden, die dem Rest von uns auferlegt sind. Aber es ist noch Zeit, sich zu befreien und Freiheit und Souveränität zu schützen. Wie White Oak anmerkt:

„Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Verschwörungen keinen Erfolg haben können, wenn die Menschen wissen, was geschieht. Indem wir recherchieren und Unrecht aufdecken, können wir unseren Status als hilflose und passive Zuschauer der Geschichte abschütteln, um aktive und engagierte Teilnehmer zu werden, Teil des Widerstands. Charles und seine Kollaborateure aus der herrschenden Klasse müssen ihre heimtückische Agenda als „Gutes tun“, als „Philanthropie“ oder „Naturschutz“ tarnen, weil sie wissen, dass der Rest von uns sonst nicht mitmachen würde. Wenn diese Illusion erst einmal zerstört und die schreckliche Realität aufgedeckt ist, werden sich anständige Menschen überall endgültig von diesen abscheulichen Parasiten und ihrem bösen Imperium der Ausbeutung abwenden.“

