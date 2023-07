Wie eine Nahtoderfahrung die Sichtweise dieses Neurologen auf das Bewusstsein veränderte

Der Neuropathologe Peter Cummings war felsenfest davon überzeugt, dass alles, was das Bewusstsein betrifft, einschließlich Nahtoderfahrungen, wissenschaftlich erklärt werden kann. Diese Überzeugung änderte sich jedoch drastisch, als er selbst eine Nahtoderfahrung erlebte.

Alles begann mit einer Reise nach Costa Rica zum 50. Geburtstag seiner Frau. Cummings beschloss, mit seiner Frau und seinem Sohn Rafting zu gehen, obwohl er eine tiefe Angst vor Wasser hatte, ohne genau zu wissen, warum. Der Arzt unternahm oft Übungen, bei denen er versuchte, seinen Atem so lange wie möglich anzuhalten.

Aufgrund seiner Furcht vor dem Ertrinken mied er Wasser so weit wie möglich. Doch in Costa Rica kenterte das Floß, auf dem er mit seiner Frau und seinem Sohn saß. Die starke Strömung zog ihn nach unten. „Es gab einen Moment, in dem ich ertrank. Und ich wusste es“, erzählte Cummings.

Zu seiner eigenen Überraschung empfand Peter Cummings in diesem Moment der Gefahr eine unerwartete Ruhe. Er dachte an die Autopsien, die er zuvor an ertrunkenen Menschen durchgeführt hatte, und fragte sich, warum es bei ihm so lange gedauert hatte.

Als er sich am Grund des Flusses befand, umgeben von einem großen Felsbrocken, beobachtete er, wie Luftblasen auf eine seltsame Weise um seine Hand herumwirbelten. Dann sah er ein helles Licht und fühlte eine überwältigende Liebe.

Eine Stimme sprach zu ihm und versicherte ihm, dass seine Familie in Sicherheit sei. Sie sagte: „Sie brauchen dich nicht, es wird schon gut.“ Cummings wusste instinktiv, dass seine Frau und sein Sohn bereits aus dem Wasser gerettet worden waren.

Schließlich wurde auch er aus dem Wasser gezogen. Als er später am Abend seine Apple Watch überprüfte, machte er eine schockierende Entdeckung: Während seines Nahtoderlebnisses hatte sein Herz für ganze acht Minuten aufgehört zu schlagen. Dieses Erlebnis veränderte seine Perspektive auf sein akademisches Leben, und er erkannte, dass beruflicher Erfolg nicht mehr seine Priorität war.

Als Pathologe hatte er oft Gespräche mit den Angehörigen Verstorbener. Sie fragten ihn häufig, ob ihre Lieben gelitten hätten. Cummings gestand, dass er sich oft wie eine Lügnerin fühlte, weil er es nicht mit Sicherheit sagen konnte. Er wünschte sich, er könnte all diesen Menschen noch einmal begegnen und ihnen sagen, dass der Prozess des Sterbens schön ist, selbst unter schrecklichen Umständen. Er betonte, dass man sich um nichts sorgen müsse.