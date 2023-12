Wir befinden uns mitten in einem globalen Coup – so stoppen wir ihn

Interview-Transkript herunterladen / meinen KOSTENLOSEN Podcast herunterladen / Video-Link

Die Geschichte auf einen Blick

In diesem Interview spricht die Internistin und Epidemiologin für biologische Kriegsführung, Dr. Meryl Nass, über die Gefahren, die der geplante Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) mit sich bringen. Sie schrieb darüber auch in einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel „Der von der WHO vorgeschlagene Vertrag wird die Zahl der von Menschen verursachten Pandemien erhöhen„.

Denn der einzige Grund, warum diese Dokumente und der Plan – die Biosicherheitsagenda durch den Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsänderungen – so weit gekommen sind, ist, dass niemand sie gelesen hat. [Die Menschen] verstehen nicht, was der Plan ist, und verstehen vielleicht nicht die Hintergrundgeschichte.“

„Ich habe die verschiedenen Entwürfe der Änderungsanträge und des Pandemievertrags gelesen, die vorgelegt wurden“, sagt sie. „Sie sind eine Mischung aus verschiedenen Ideen, die von den verschiedenen [Mitglieds-]Ländern vorgelegt wurden. Und dann gibt es eine Gruppe innerhalb der WHO, die versucht, sie zu harmonisieren und sicherzustellen, dass sie den Wünschen der WHO entsprechen.

Konvergierende Agenden mit identischen Zielen

Es ist wichtig zu erkennen, dass viele verschiedene Aspekte des großen Plans von einer Vielzahl von Sektoren und globalistischen Organisationen gleichzeitig in Gang gesetzt werden, und obwohl sie unabhängig voneinander erscheinen mögen, führen sie uns alle in die gleiche Richtung, zu einem einheitlichen Ziel, nämlich der Versklavung der Menschheit und der Zentralisierung der Kontrolle über die Weltbevölkerung.

Wir haben unter anderem die Entwicklung eines neuen Finanzapparats mit der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC).

Auf dieser Tagung werden die WHO und die Vereinten Nationen auch gemeinsam versuchen, den Umgang mit biologischer Kriegsführung und Pandemien, die mehr als ein Land betreffen, zu regeln. Achten Sie also auf Informationen, die am 20. September veröffentlicht werden.“

Die UNO hat also diese beiden, aber auch alle möglichen anderen globalen Schocks aufgelistet, wie Klimawandel, Unterbrechungen der Versorgungskette, Cyber-Ereignisse und sogar Ereignisse im Weltraum. Abgeschlossen wird die Liste mit den schwarzen Schwänen, d. h. alles, was die UNO als globalen Schock bezeichnen möchte, kann ein solcher sein, und die UNO wird dann ihren Umgang mit diesem Ereignis darlegen.

„Gleichzeitig will auch die UNO mitmischen“, sagt Nass. „Sie möchte in der Lage sein, globale Schocks auszurufen und zu bewältigen. Und das könnten diejenigen sein, die die WHO bewältigen will, nämlich biologische Kriegsführung und Pandemien, die in mehr als einem Land auftreten.

Warum wurde der Pandemievertrag eingeführt?

„Die WHO brachte den ursprünglichen Vorschlag auf, sich im Jahr 2021 die Befugnis zur Erteilung globaler Notfallanweisungen zu übertragen. Die Argumentation lautete, dass aufgrund der schlechten Bewältigung der COVID-Pandemie durch Nationen eine zentralisierte Organisation erforderlich sei, um künftige Pandemien effektiver zu bekämpfen.“

Niemand auf der Ebene der WHO, der U.N. oder der Gesundheitsbehörden der Vereinigten Staaten oder des Präsidenten hat gesagt, dass sie etwas falsch gemacht haben. Was sie machen wollen, ist mehr vom Gleichen, und ich meine mehr, viel mehr„, sagt Nass.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren die Folge der Abriegelungen, der daraus resultierenden Unterbrechungen der Versorgungskette, der Schließung von Schulen usw. Obwohl die WHO also diese große Macht haben will, hat sie nicht gesagt, dass sie etwas anders machen wird.

„Natürlich wurde das Ganze mit dem Argument der Gerechtigkeit begründet, dass die reichen Länder den armen Ländern nicht genug Impfstoffe zur Verfügung gestellt haben usw. … und so viele Menschen starben. Was nie gesagt wird, ist, dass in Wirklichkeit fast alle Länder der Welt den Anweisungen der WHO folgten, und das ist der Grund, warum diese letzte Pandemie so verheerend war.

Die WHO will eine zentralisierte Herrscherin über alles sein

So möchte sie unter anderem gesetzlich vorschreiben, dass die Staaten ihre Bürger zensieren müssen, damit nur noch Botschaften zur öffentlichen Gesundheit verbreitet werden dürfen, die mit den Empfehlungen der WHO übereinstimmen. YouTube hat bereits angekündigt, künftig alle Gesundheitsinformationen zu zensieren, die nicht mit der Darstellung der WHO übereinstimmen. Aber diese Zensur ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird.

Die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) legen auch fest, dass die WHO im Falle einer Pandemie – und möglicherweise auch außerhalb von Pandemien – vorschreiben wird, welche Medikamente die Länder verwenden müssen und welche nicht. Wie von Nass erklärt:

„Der Pandemievertrag … ist ein völlig neues Dokument, und jeder Entwurf war anders als der vorherige. Im aktuellen Entwurf muss der Generaldirektor der WHO nicht einmal eine Pandemie ausrufen. Der Pandemievertrag wird die ganze Zeit in Kraft sein.“

Die IHR gibt es seit 1969, aber im aktuellen Entwurf der IHR-Änderungen werden die Empfehlungen der WHO zu Erlassen, die befolgt werden müssen, statt zu Empfehlungen, die die Staaten nach Belieben ignorieren können.

In ihrer jetzigen Form sehen die Änderungen vor, dass der Generaldirektor der WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand (PHEIC) erklären muss, bevor er Anordnungen erteilen kann, aber es gibt keine Standards dafür, was ein PHEIC ist. Es könnte alles sein. Er hätte auch die Befugnis, eine „potenzielle“ Pandemie auszurufen, auch wenn es nur wenige oder gar keine Beweise gibt.

Alle Impfstoffe werden im Schnellverfahren und ungetestet eingeführt

Der Vertrag fordert auch die schnelle Zulassung von Impfstoffen und den Verzicht auf die Haftung der Impfstoffhersteller. Nach Angaben von Nass haben die EU, die USA und CEPI bereits einen Plan vorgeschlagen, der vorsieht, innerhalb von 100 Tagen Impfstoffe zu entwickeln und innerhalb von weiteren 30 Tagen genügend Impfstoffe für alle Einwohner des Landes herzustellen.

„Das ist eine völlig verrückte Idee, weil man keine Zeit hat, die Impfstoffe am Menschen zu testen, wenn man sie in 100 Tagen entwickelt“, sagt Nass. „Die COVID-Impfstoffe wurden in 326 Tagen entwickelt … Das war der Impfstoff von Pfizer. Und die Tests am Menschen dauerten im Durchschnitt nur zwei Monate oder weniger.

Unendliche Pandemien im Anmarsch

Sowohl der Vertrag als auch die IHR-Änderungen verlangen von den Staaten, dass sie das ganze Jahr über eine umfassende biologische Überwachung durchführen und alle gesammelten Krankheitserreger einer genomischen Sequenzierung unterziehen. Wenn wir Menschen, Vieh, Wildtiere, Farmen und Fabriken ständig testen, werden wir immer in der Lage sein, Erreger mit Pandemiepotenzial zu finden.

Dies wird also zu einer nicht enden wollenden Reihe von Pandemie- und „potenziellen Pandemie“-Erklärungen führen. Jede einzelne dieser Erklärungen könnte dann zu Schließungen und neuen Impfstoffanforderungen führen. Wichtig ist auch, dass diese Dokumente, wenn sie in Kraft treten, alle innerstaatlichen Gesetze außer Kraft setzen, sodass uns nicht einmal die Verfassung der Vereinigten Staaten retten kann.

Tür zur Freiheit

Um diesen Albtraum zu verhindern, hat Nass eine neue Organisation namens Door To Freedom (doortofreedom.org) gegründet, die Menschen auf der ganzen Welt darüber aufklären will, was der Pandemievertrag und die IHR-Änderungen sind und wie sie das Leben, wie wir es kennen, verändern und uns jeden Rest von Freiheit nehmen werden.

Door To Freedom hat ein Poster erstellt, um die Auswirkungen des Pandemievertrags und der Änderungen der IHR zu erklären. Bitte laden Sie dieses Plakat herunter und geben Sie es an alle weiter, die Sie kennen. Hängen Sie es auch auf öffentlichen Plakatwänden und an Orten auf, an denen Gemeinden Informationen weitergeben.

„Die WHO scheint nervös darüber zu sein, dass einige dieser Informationen tatsächlich in den Mainstream gelangen“, sagt Nass, „und so haben sie selbst kleine kurze Videos mit Tedros und anderen Leuten bei der WHO gedreht, in denen sie leugnen, dass es sich um einen Souveränitätsgewinn handelt – und behaupten, dass die WHO nicht einmal eine Vertragspartei sein wird, usw.

Die meisten ihrer Behauptungen sind Lügen. Es wird also verwirrend sein. Aber die WHO ist definitiv eine Vertragspartei. Die WHO beabsichtigt – in der Fassung vom 2. Juni 2023, die als Bureau Draft bezeichnet wird – die Verwaltung bestimmter Aspekte der Pandemiebekämpfung zu übernehmen.“