Das ‚Narrativ‘ suggeriert, dass die weltweite Sterblichkeit ohne Injektion um 40% höher gewesen wäre.

In den vergangenen Jahren starben weltweit etwa 60 Millionen Menschen pro Jahr. Unsere Welt in Daten berichtet, dass im Jahr 2021 etwa 3,5 Millionen Menschen weltweit an Covid sterben werden.

Die Behauptung des Imperial College London, dass 20 Millionen Menschen im Jahr 2021 durch die Einführung von Impfstoffen „gerettet“ werden, wurde in den Medien und von Regierungen weltweit wiederholt und von den meisten Menschen als „Tatsache“ akzeptiert. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der „Erzählung“.

Addiert man die 3,5 Millionen „Covid“-Todesfälle zu den 20 Millionen, die vor einem Covidien-Tod „gerettet“ wurden, kommt man auf 23,5 Millionen „Covidien“-Todesfälle, die laut Imperial et al. bis 2021 ohne den Impfstoff eingetreten wären. Das sind mehr als 40% aller Todesfälle weltweit!

Unterziehen wir die Behauptung von Imperial einem kurzen „Schnuppertest“. Nur drei Wochen lang, Mitte Mai 2020, bevor Impfstoffe oder Therapien verfügbar waren, erreichten die kumulativen zusätzlichen Todesfälle in Großbritannien (laut Hallett-Studie eines der am stärksten betroffenen Länder) einen Spitzenwert von 20% (Abbildung 1). Danach ging die Zahl auf etwa 10 % zurück.

Natürlich hatten wir es 2020 mit einem neuen Virus und einer naiven Bevölkerung zu tun. Dennoch erreichte die kumulative Sterblichkeit im Vereinigten Königreich zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd die 40 %, die nach den Ergebnissen der Imperial-Forschung über ein ganzes Jahr hinweg in allen Ländern zu verzeichnen gewesen wären!

Die Gesamtzahl der Todesopfer des Zweiten Weltkrieges wird allgemein auf etwa 70 Millionen geschätzt. Über die sechs Kriegsjahre gerechnet sind das etwa 12 Millionen pro Jahr. Die Behauptung von Imperial, dass Impfstoffe 23,5 Millionen Covid-Tote im Jahr 2021 verhindert hätten, lässt vermuten, dass wir ohne Impfstoffe im Jahr 2021 doppelt so viele Tote zu beklagen hätten wie im Zweiten Weltkrieg.

Wenn Sie jetzt denken, Sie hätten einen Artikel von mir zu diesem Thema gelesen, dann haben Sie recht. Allerdings habe ich dort einige wichtige Daten ausgelassen, die ich mit diesem Artikel hoffentlich nachliefern kann.

Mein früherer Artikel hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt: Tobys Tweet dazu erreichte rund 70.000 Menschen.

Er löste viele Kommentare aus. Einer kam von Stephen Janitor, der meinte, ich hätte die Imperial-Behauptung mit der weltweiten Gesamtsterblichkeitsrate vergleichen sollen, um zu zeigen, wie lächerlich sie wirklich ist. Er hatte so recht!

Abbildung 2 stammt aus Our World in Data (ich habe die Zahl für 2021 entsprechend der impliziten Lancet-Schätzung korrigiert). Sie zeigt, dass 2019 weltweit insgesamt 58 Millionen Menschen gestorben sind. Für 2020 weist OWID 63,2 Millionen Todesfälle aus, was einem Anstieg um 5,23 Millionen entspricht. Interessanterweise führt OWID nur 1,94 Millionen Todesfälle im Jahr 2020 auf Covid zurück. Was ist also die Ursache für die anderen 3,29 Millionen zusätzlichen Todesfälle? Abschottung? 1,6 zusätzliche Nicht-Covid-Todesfälle für jeden „Covid“-Todesfall – wie wäre das für eine sofortige Kosten-Nutzen-Analyse? Diese Frage sollte auf jeden Fall einmal in einer Studie untersucht werden.

Ich kenne persönlich zwei Menschen, die an oder mit Covid gestorben sind. Der eine war Mitte 90, lebte mit Krebs und war verzweifelt depressiv, weil er in einem Pflegeheim in seinem Zimmer eingesperrt war. Der andere war über 70 und litt an Mesotheliom.

In Großbritannien sterben jährlich 10 von 1.000 Menschen an Krebs, 2020 werden es 11 von 1.000 sein.

Der Zweite Weltkrieg ist nicht der einzige Vergleichsmaßstab. In Abbildung 2 habe ich einen Anstieg der weltweiten Sterblichkeit um 1960 eingekreist. Er zeigt die Auswirkungen der großen Hungersnot in China. Sie haben das sicher in den Nachrichten gesehen und gelesen. Es war wirklich schrecklich. Es war sogar so schrecklich, dass die Zahl der Todesfälle in China von 1958 bis 1959 um etwa ein Drittel (33 %) anstieg – weniger als die 40 %, die der Lancet-Bericht für das Jahr 2021 weltweit vorhersagt. Im Jahr 1960 stieg die Zahl der Todesfälle erneut an, bevor sie bis 1962 wieder auf ein normales Niveau zurückging. Wir alle haben das Jahr 2020 ohne Impfstoffe überlebt; ist das so, wie wir uns China im Jahr 1960 vorstellen? Gott sei Dank hat Mao es Rishi nicht gleichgetan und Ende 1958 eine chinesische Version von „Iss dich satt, um zu helfen“ eingeführt, können Sie sich vorstellen, zu welchen Schrecken das Hugo Keith K.C. geführt hätte?

In meinem vorigen Artikel habe ich darauf hingewiesen, dass die weltweite Durchimpfungsrate nach sechs Monaten im Jahr 2021 bei nur etwa 10 % lag und zu dem Zeitpunkt, als die Impfung überhaupt Wirkung zeigen konnte, nur etwa 50 % der Weltbevölkerung geimpft waren. In Afrika waren es nach sechs Monaten weniger als 2 % und bis Ende 2021 nur 10 %.

Die meisten Ungeimpften lebten 2021 also in Afrika und in geringerem Maße in Asien. Sind Millionen dieser armen, ungeimpften Menschen an Covid gestorben? Nein, natürlich nicht.

Abbildung 4 zeigt die Covid-Todesfälle weltweit, wobei Afrika und Asien getrennt aufgeführt sind. Wo sind all diese Todesfälle bei den Ungeimpften? Sicher nicht in Afrika.

In Abbildung 4 sehen wir jedoch einen Wendepunkt. Dieser liegt aber nicht bei der Einführung der Impfstoffe oder im Jahr 2021, sondern bei der Ankunft von Omikron im Jahr 2022.

Zur Veranschaulichung habe ich ein Diagramm eingefügt (siehe Abbildung 5), das die unglaublich schnelle Eskalation von Omikron als dominante, wenn auch mildere Variante auf allen Kontinenten etwa zur gleichen Zeit zeigt. Gerade rechtzeitig, um im März 2022 den Wendepunkt bei den Todesfällen zu erreichen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Covid ein von Menschen hergestelltes Virus ist. Es wurde auch spekuliert, dass die Omikron-Variante nicht auf natürliche Weise entstanden ist (wenn auch aus einem von Menschen hergestellten Virus), sondern separat „hergestellt“ wurde. Wenn dem so ist, gebührt dann nicht demjenigen, der Omikron entwickelt hat, das Lob für das vollkommen ausreichende Immunsystem, mit dem es uns alle ausgestattet hat, und nicht den Entwicklern der einzigartig nutzlosen Impfstoffe und Mutter Natur?