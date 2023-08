„Wir gewinnen“: Die populistische Revolte gegen die Entvölkerungsagenda der globalen Eliten

Angesichts der Angriffe auf die Ernährungssicherheit, der Destabilisierung von Nationen durch Masseneinwanderung und der schrecklichen Auswirkungen eines bewussten Programms zur Reduzierung der menschlichen Bevölkerung betont der amerikanische Kommentator Larry Alex Taunton, wie wichtig es ist, die unschuldig klingenden Phrasen zu entschlüsseln, mit denen diese unmenschliche Agenda kommuniziert wird.

Er erzählt dem schottischen Globalisierungsgegner Jim Ferguson von seinen Erfahrungen als „Spion beim Weltwirtschaftsforum“. Beide Männer sind sich einig, dass „die Menschheit selbst auf dem Spiel steht“ im Kampf um die Errichtung eines gottlosen Weltsystems, das dem menschlichen Leben keinen wesentlichen Wert beimisst.

Taunton war beeindruckt von der entspannten Art und Weise, in der auf dem WEF-Gipfel im schweizerischen Davos, an dem er teilnahm, unschuldig klingende Codewörter für eine schreckliche globale Agenda ausgetauscht wurden.

Menschen zählen weniger als Politik

In dem Interview vom 8. August diskutieren die beiden Männer über die Mittel, mit denen diese Agenda vorangetrieben wird, und über die angenehmen Euphemismen, mit denen die herrschende Klasse wirklich schreckliche Dinge beschreibt.

„Wenn sie von ‚Nachhaltigkeit‘ sprechen, meinen sie ‚Entvölkerung‘“, sagt Taunton in seiner Einleitung, bevor er genau erklärt, warum das so ist. Seine Bemerkungen erinnern an George Orwell, der in Politics and the English Language in der er schrieb:

Politisches Reden und Schreiben dient in unserer Zeit weitgehend der Verteidigung des Unhaltbaren. Deshalb muss die politische Sprache weitgehend aus Euphemismen bestehen. Eine solche Sprache ist notwendig, wenn man die Dinge benennen will, ohne sie vor dem geistigen Auge erscheinen zu lassen.

Die Bilder, die „Nachhaltigkeit“ und „Gemeinwohl“ im Kopf hervorrufen, sind angenehm und gehen ohne Widerspruch vorüber. Ihre wahre Bedeutung ist unaussprechlich und wird daher nie klar ausgesprochen.

Nachhaltige Entvölkerung

Beide Männer erzählen ruhig und geduldig, warum sie sagen, dass diese schönen Worte ein unaussprechliches Übel verbergen.

Erstens stehen sowohl Bill Gates als auch das Weltwirtschaftsforum an der Spitze von Impf- und „Nachhaltigkeits“-Programmen, deren Gefahren deutlich werden, wenn man diese Begriffe mit Fakten vergleicht.

In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen strebt das WEF eine Reduzierung der menschlichen Bevölkerung auf eine nachhaltigere Zahl an, die auf etwa zwei Milliarden geschätzt wird. Wenn dies alarmierend klingt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das National Security Study Memo 200 – der „Kissinger-Bericht“ – 1974 empfahl, dass die US-Regierung ein Programm zur globalen Bevölkerungsreduktion einführen sollte.

Dies wurde im folgenden Jahr Realität, als Präsident Gerald Ford die National Security Order 314 unterzeichnete.

Wie ich im Januar dieses Jahres berichtete, würde Kissinger die Gründung des Weltwirtschaftsforums initiieren – genau die Art von „internationaler Organisation“, die der Kissinger-Bericht forderte.

Eine Organisation, die von einem Mann gegründet wurde, dessen Name mit dem Tod von Millionen von Menschen in Verbindung gebracht wird, erweckt das Misstrauen, das Larry Taunton so freundlich ausdrückt.

Kommt es Ihnen nicht etwas seltsam vor, dass gerade die Menschen, denen wir bei Impfstoffen am meisten vertrauen sollten, am unmenschlichsten sind?

Im Fall der COVID-„Impfstoffe“ verweist Ferguson auf die Arbeit von Dr. Chris Shoemaker bei der Aufdeckung des alarmierenden Anstiegs von Herzmuskelentzündungen und der schockierenden wahrscheinlichen Sterblichkeitsrate im Kontext der neuen mRNA-Injektionen.

„Früher wurde eine Herzmuskelentzündung bei einer von einer Million Personen diagnostiziert“, zitierte Ferguson Shoemaker, „aber heute wird sie bei einer von fünf Personen diagnostiziert“ – den „Geimpften“.

Von diesen, so Shoemaker, werde die Hälfte innerhalb von fünf Jahren nach der Impfung sterben. Er zitierte Pfizers eigene Dokumentation über die Einführung des Impfstoffs, bei der drei Monate lang jede Woche 100 Menschen starben. Diese Einführung begann vor fast drei Jahren, im Dezember 2020.

Ferguson kam zu dem erschreckenden Schluss, dass allein in Großbritannien „in den nächsten zwei Jahren 24 Millionen Menschen sterben werden“.

Taunton und Ferguson erinnerten die Zuhörer daran, dass dies nicht ihre Entdeckung sei, sondern die von Shoemaker, dessen Behauptungen sich auf von Pfizer veröffentlichte Daten sowie auf eine Schweizer Studie stützten, die eine „viel höhere“ Inzidenz von Herzmuskelentzündungen bei den Empfängern des „Impfstoffs“ ergab als bisher angenommen.

Ein Verbrechersyndikat

Ferguson wendet sich dem politischen System zu und sagt, er habe wenig Vertrauen in die britischen Politiker. Korruption gebe es an der Spitze, sagt er und verweist auf den außergewöhnlichen Fall des nicht gewählten britischen Premierministers Rishi Sunak.

„Es ist, als würden wir von einem kriminellen Syndikat regiert“, sagte Ferguson und erinnerte daran, dass der britische Premierminister „500 Millionen Pfund“ seines eigenen Geldes in Moderna investiert habe, dessen einziges aktuelles Produkt ein mRNA-COVID-„Impfstoff“ sei.

In der Zwischenzeit versicherte Sunak der britischen Bevölkerung, dass die Injektionen „sicher und wirksam“ seien, obwohl er mit ziemlicher Sicherheit wusste, dass sie zu vielen Todesfällen und Verletzungen führen würden.

Merkwürdigerweise lautet der Name von Sunaks Offshore-Firma „Theleme Partners“ – ein Name, der bei Recherchen auf die okkulte „Religion“ Thelema hinweist, die von dem berüchtigten Satanisten Aleister Crowley gegründet wurde.

„Die Menschheit selbst steht auf dem Spiel“.

Ferguson glaubt, dass der Einsatz nicht höher sein könnte, und obwohl die Feinde der Menschheit gewaltig sind, ist er auch davon überzeugt, dass die Menschen, wenn sie sich dieser Agenda bewusst werden, dagegen kämpfen und gewinnen werden.

Ferguson spricht von einer Art „populistischem Aufstand“ und verweist auf Ereignisse in Südamerika, Kanada und Europa, um zu argumentieren, dass dieser Moment nicht mehr lange auf sich warten lassen könnte.

Er nennt die vom Nürnberger Kodex inspirierten Proteste in Deutschland und Kampagnen wie die des Canadian Freedom Convoy als Beispiele für einen wachsenden Trend zu informiertem und organisiertem Widerstand gegen die menschenfeindliche globalistische Agenda.

Ich glaube, dass die Menschen auf der ganzen Welt spüren, dass etwas sehr Schlimmes in der Welt vor sich geht und dass alles von einem zentralen Gremium wie dem Weltwirtschaftsforum orchestriert wird. Wenn wir unsere Seite mobilisieren, informieren, ausrüsten [und] ermutigen können, können wir sie zum Stillstand bringen.

Ich glaube, das wird einen großen Unterschied für die Freiheit machen, nicht nur in meinem Land oder in Ihrem Land, sondern auf der ganzen Welt.

Wir gewinnen

Ferguson lächelt, als er sagt: „Wir gewinnen den Krieg der Geschichten“. Er beendet das Interview mit dem Versprechen, sich vor der Statue von William Wallace fotografieren zu lassen, dessen berühmter Ruf nach Freiheit von Mel Gibson in Braveheart verewigt wurde.

Dies sind zwei Männer, die wissen, was möglich ist, und deren Engagement für den Kampf inspirierend ist. Wir befinden uns, wie man so schön sagt, mitten in einem Informationskrieg mit einer politischen Idee, die das eigene Volk als Feind betrachtet, den es zu befrieden oder gar zu liquidieren gilt.

Schrei nach Freiheit und gib den Kampf niemals auf. Wie Ferguson und Taunton glauben, können wir gemeinsam gewinnen.