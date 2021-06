Wir müssen das nicht-synthetische Leben gegen eine dominierende soziopathische Finanzkraft aufrechterhalten

Die unabhängige Forscherin und Aktivistin Alison McDowell und die Herausgeberin des „Solari-Report“ und geschäftsführende Gesellschafterin von „Solari Investment Advisory Services“, Catherine Austin Fitts, führten kürzlich ein faszinierendes Gespräch mit dem Titel „Weaponizing Blockchain: Profiting on the Growth of Inequality“.

Fitts‘ und McDowells Diskussion.

Der Teil über die Schuldenfinanzierung ist entscheidend für das Verständnis dessen, was jetzt in der Welt geschieht, da der Kapitalismus auseinanderfällt und die globalen Technokraten versuchen, die Finanzen zu virtualisieren und alles menschliche Lebensverhalten zu einem standardisierten Produkt zu machen und zu kontrollieren.

Fitts und McDowell sprachen über das teuflische neue Wirtschaftsmodell dieser Globalisten, um das natürliche Leben in eine synthetische Abscheulichkeit seiner selbst zu verwandeln. Dieses Modell wird eine siedlerkoloniale Denkweise nutzen, das Recht außer Kraft setzen, ein medizinisches Pass-System aufzwingen, die Menschen des Planeten durch digitale Sklaverei kontrollieren und ein waffenfähiges soziales Sicherheitsnetz unter Verwendung von Automatisierung, Robotern, Biosensoren und Drohnen aufbauen. „Wir haben allen Grund zu glauben, dass wir in den Abgrund eines ernsthaften Völkermordes blicken“, sagt Fitts, die von der „rechten“, konservativen oder republikanischen Seite kommt. McDowell kommt von der „linken“ Seite mit ihrer Sensibilität gegenüber den Armen, den indigenen Bevölkerungen und den „People of Color“. Ihr Denken entwickelte sich aus dem Links-Rechts-Paradigma, da sie zunehmend verstanden, dass diese Bezeichnungen bedeutungslos sind, wenn es um die Realitäten und Ziele der globalen Agenda geht.

Ein Ziel der Globalisten ist es, ein soziales Kreditsystem zu schaffen, das aus der Konstruktion eines Ledger-Systems und einer Token-Ökonomie besteht, die die Währung, Rechte und Privilegien der Bevölkerung beinhaltet. Wie McDowell es ausdrückt, würden die Individuen gezwungen sein, ihr Leben „in einem ‚Mutter, darf ich?‘-Spiel“ zu leben. Der Plan der Globalisten ist es, den Menschen den Reichtum zu entziehen, während sie diese Menschen in den Status der Armut führen. In erster Linie, sagt sie, „zielen sie auf die Fortpflanzung, die Ungeborenen und die Kinder.“

McDowell wurde auf diese Agenda aufmerksam als eine Mutter, die Beobachtungen über die Erziehung ihrer Tochter im öffentlichen Schulsystem von Philadelphia machte. Sie entlarvt das „transhumanistische Hedgefonds-Spiel“, bei dem diejenigen, die es kontrollieren, „Kleinkinder mit virtueller Realität und Videospielen einer Gehirnwäsche unterziehen.“ Durch ihre akribischen Recherchen hat sie aufgedeckt und enträtselt, wie Hedge-Fonds-Investoren von den Armen profitieren und insbesondere Kinder ins Visier nehmen, indem sie deren digitale Bildungsaktivitäten überwachen und in den datengesteuerten „Pay for Success“-Markt für Humankapital und „Social Impact Bonds“ investieren. McDowell erkannte, wie die Gewinnziele dieser Investoren von der Verlagerung der Schüler aus den Klassenzimmern zum digitalen Online-Lernen abhingen, konnte aber nicht vorhersehen, wie Schulen jemals geschlossen und alles Lernen auf Computer verlagert werden könnte. Dann kam im März 2020 Covid-19. Sie hat viele Interviews geführt, Videos erstellt und Artikel über die Komplexität der Art und Weise geschrieben, wie diese Investoren, Regierungsmanager und -verwalter, Unternehmen und Stiftungen die Verwaltung und Ausweitung der Armut finanzieren und davon profitieren, und wie die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN in diese Agenda einfließen.

In dieser geplanten transhumanistischen Zukunft, so beobachtet Fitts, wird die Natur des Lebens in synthetisches Leben umgewandelt, das die Globalisten kontrollieren, besitzen und patentieren wollen, indem sie Menschen synthetisieren und entsexualisieren. Menschen können in die Robotik oder in menschliche Hybride integriert werden (viele Ärzte und Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass die Covid-Impfungen ein wichtiger Schritt in diesem Prozess sind). Fitts merkt an, dass diese Synthese die Notwendigkeit vermeiden würde, verschiedene Rechtssysteme zu schaffen, ein Prozess, der Jahrzehnte dauern würde.

Während die armen, weniger gebildeten und kriminell veranlagten Menschen im Allgemeinen durch illegalen Drogenkonsum wie Meth und Opioide in das gewinnorientierte Gefängnissystem gelangen, wird die stabilere, gesetzestreue, familienorientierte, berufstätige Mittelschicht durch Apotheken und Krankenhäuser abgefertigt. „Beide Gruppen wurden sorgfältig verwaltet, um die Liquidierung beider Populationen zu optimieren“, sagt Fitts. „Die Leute, die das leiten, glauben nicht an den Kapitalismus. Sie praktizieren Monopole und haben eine Immunität gegen das Gesetz als Rechtsdoktrin. Das ist organisiertes Verbrechen, nicht Kapitalismus.“

Die gute Nachricht ist, dass, obwohl diese Globalisten das Geld und die Militärs kontrollieren, Fitts und McDowell nicht glauben, dass sich diese böse Agenda notwendigerweise manifestieren wird. „Wollen wir Menschen sein, die mit anderen Menschen in Resonanz gehen, oder wollen wir von Maschinen gefangen und von einer unsichtbaren Macht kontrolliert werden?“, fragt Fitts. „Das bedeutet, dass die Menschen das Monopol des Finanzsystems abschaffen müssen, das einen immer größeren Teil der Wirtschaft an sich reißt, sich zerstörerisch auf das Leben, die Umwelt und die menschliche Spezies auswirkt und uns an einen völlig psychopathischen Ort führt.“

„Wir müssen mit dem Leben in Resonanz gehen und nicht mit den Maschinen“, sagt McDowell. „Wir können uns vereinigen, um uns dagegen zu stellen. Es ist ein Kartenhaus. Die Profiklasse glaubt es noch nicht, aber wir müssen sie überzeugen, es für ihre Kinder zu tun. Wir müssen darauf vorbereitet sein, aber ich glaube nicht, dass es sich so entwickeln wird, wie sie denken.“

„Wenn man dies als ein heiliges Engagement positionieren kann, das den Glauben, die Geographie und den Nationalismus überschreitet, dass wir für die Verewigung des nicht-synthetischen Lebens auf diesem Planeten gegen eine dominierende Kraft der soziopathischen Finanzwelt, des Militärs und der verrückten Wissenschaftler stehen“, sagt McDowell, „dann ist das eine tiefgreifende Erzählung, hinter die sich die Menschen stellen können.“

McDowell organisiert Exkursionen und Kundgebungen, bei denen sie und andere Aktivisten ihre Absicht und ihren Widerruf der Zustimmung zum Ausdruck bringen. Diese Proteste haben an der Wall Street, der New Yorker Federal Reserve und dem Haus von Morgan stattgefunden.

McDowell’s Webseiten:

https://wrenchinthegears.com

https://www.youtube.com/user/poweltongardener