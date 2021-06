Der Journalist Michael R. Gordon, der die Information über die Wuhan-Wissenschaftler verbreitete, die vor der offiziellen Pandemie-Erklärung erkrankten, ist derselbe, der die Lügen von den Massenvernichtungswaffen propagierte, der zum Irakkrieg führte.

Der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, wetterte gegen Michael R. Gordon, einen Spezialisten für nationale Sicherheit des Wall Street Journal und einen der Förderer des Schwindels über den künstlichen Ursprung des Coronavirus.

The people who hypes up the #Wuhan lab-leak hypothesis is the same people who fabricated the fake information about #Iraq’s „attempt to acquire nuclear weapons“ 19 years ago. pic.twitter.com/5tfbRioB2D