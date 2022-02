Wir haben den Planeten durchforstet und den Feind gefunden – Der Superkonsument

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Der Super-Verbraucher. Nur wenige geopolitische Analysten haben es für angebracht gehalten, die wahren Schuldigen an der Misere der Welt zu benennen. Sicher, die bösen George Soros-Milliardäre spielen eine große Rolle, aber im Vergleich zu den „normalen“ Menschen, die sich aufbrauchen und abnutzen, sind die Bezos- und Elon Musk-Typen nur Zirkusdirektoren im Weltzerstörungszirkus.

Warum konzentrieren wir uns nie auf die wahren Gründe für Dinge wie die Invasion im Irak? Wie kommt es, dass der so genannte „Krieg gegen den Terror“ den terroristischen Aktivitäten nie wirklich einen Riegel vorgeschoben hat? Es ist an der Zeit, dass wir einen ehrlichen Blick darauf werfen, wo wir stehen, wie wir hierher gekommen sind und wo wir als Planet hinwollen. Und das Wiederaufwärmen der gleichen alten Wahnvorstellungen wird uns nicht weiterbringen, COVID hat bewiesen, dass die Globalisierung eine Lüge war. Schauen wir mit unseren Augen auf das wahre Problem der Erde.

Als ich mich kürzlich wieder mit dem Thema „Peak Oil“ beschäftigte, stieß ich auf einen ernüchternden Bericht von Julianne Geiger, Herausgeberin von Oil Price. „The Real Reason Why Oil And Gas Is Here To Stay“. Der Bericht erzählt die Geschichte des weltweiten Kohlenstoff-Fußabdrucks und wie wir dazu verdammt sind, was auch immer die globale Erwärmung für die Erde bereithält. Geiger zufolge sind die reichsten 1 % für 15 % der weltweiten Emissionen verantwortlich – mehr als doppelt so viel wie die Menschen in den unteren 50 %. Und die reichsten Länder sind nicht bereit, auf fossile Brennstoffe zu verzichten.

Der wahre Grund, warum die globalen Klimaziele zum Scheitern verurteilt sind, sind kognitive Dissonanzen und Superkonsumenten. Oder, um es ganz klar zu sagen, die Amerikaner und andere ölberechtigte Menschen belügen sich einfach selbst, um den Verbrauch aller Ressourcen auf dem Planeten zu rechtfertigen. Als patriotischer und ehrlicher Amerikaner kann ich bezeugen, wie wir alles rationalisieren, was uns ein gutes Gefühl gibt. Meine Landsleute leugnen nicht nur, dass es den Klimawandel überhaupt gibt, sie beschweren sich auch jedes Mal, wenn die Benzinpreise steigen, wie weinerliche Heulsusen. Es ist, als würde man Crack-Süchtigen dabei zusehen und zuhören, wie sie ihre Drogengeschäfte rechtfertigen.

Traurigerweise enthüllt der UN-Bericht, den die Ölpreisredakteurin in ihrem Bericht zitiert, eine verdammenswerte Tatsache. Nach Angaben der UNO müssten die reicheren Länder ihren Kohlendioxidausstoß um 97 % reduzieren, um den verheerenden Klimawandel abzuwenden, den Experten bis zum Ende des Jahrzehnts voraussagen. Den Experten zufolge steuern wir in diesem Jahrhundert auf einen Temperaturanstieg von über 3 °C zu. Das heißt, wenn sich die Amerikaner nicht schnell zusammenreißen, und zwar schnell. Und während die Medien den Schauspieler Leonardo DiCaprio wegen des Films „Don’t Look Up“ und seiner Behauptung, die Medien seien Teil des Problems des Klimawandels, verunglimpfen, steht die Menschheit in dem Moment, in dem die Aktivistin Greta Thunburg verunglimpft wird, am Scheideweg. Und das nicht nur wegen der globalen Erwärmung.

Öl. Geld. Macht. Welche anderen Katastrophen stehen uns bis 2030 noch bevor? Nun, ein regelrechter Krieg scheint unmittelbar bevorzustehen, wenn es darum geht, wer die Reichsten der Welt mit Gas versorgt. Nein, im Ernst. Glauben Sie wirklich, dass die jüngste Krise in der Ukraine etwas mit dem offensichtlichen Schicksal der Ukrainer zu tun hat? Die Russen haben ethnische, sprachliche und kulturelle Bindungen zu vielen Menschen in diesem armen Land. Aber Europäer und Amerikaner? Niemand schert sich einen Dreck darum, was in Kiew oder im Donbass passiert. Das Problem mit diesem russischen Grenzgebiet ist zum einen historisch bedingt und zum anderen eine Frage der Gaslogik. Russlands Reichtum ist seit der Erfindung des Feuers der große Preis, und dass die Russen durch den Verkauf von Gas an Europa noch reicher werden, ist die Ursache des modernen Chaos. So fortschrittlich Wladimir Putins Denken auch sein mag, die Oligarchen und die meisten Menschen wollen einfach nur endlich zu diesem einen Prozent gehören. Der Trend für Russland, China und den Rest der BRICS-Staaten geht dahin, endlich Superkonsumenten wie in den amerikanischen Filmen zu werden. Die Idiotie wäre schon schlimm genug, wenn es genug Öl und Strom gäbe, um alles zu verteilen. Aber das ist nicht der Fall.

Es ist kein Geheimnis, warum die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten den Iran, Venezuela, den Irak und sogar Russland mit aller Macht niederwalzen wollen. Dies sind die einzigen Länder, die noch über nennenswerte fossile Energiereserven verfügen. Ich möchte hier keine Diskussion über „Peak Oil“ beginnen, aber die Tatsache, dass Saudi-Arabien sich für eine verstärkte weltweite Ölförderung einsetzt, sagt alles. Eine kürzlich erschienene Bloomberg-Story über saudische Minister, die vor einem Zusammenbruch der Ölversorgung warnen, sowie frühere WikiLeaks-Beweise über die saudische Produktion unterstützen eine weitere Enthüllung eines anderen Ölpreis-Redakteurs. Sie gehen zur Neige. Amerikas Schieferölverzweiflung kann nicht mithalten, wenn der Nahe Osten austrocknet. Für all die Babyboomer, die Dividenden aus Shell- oder Exxon-Aktien beziehen, ist die Lage verzweifelt. Die Saudis sind so gut wie erledigt, es sei denn, sie können externe Explorationen finanzieren oder werden durch einen ARAMCO-Börsengang noch reicher. Denken Sie darüber nach und verstehen Sie, was wirklich passiert.

Die westlichen Mainstream-Medien sagen, dass Wladimir Putin in dem derzeitigen geostrategischen Sumpf im Vorteil ist. Und in diesem Fall haben die konzerneigenen Medien recht. Russland, der Iran und in geringerem Maße auch Venezuela haben das Gas. Europa und Nordamerika haben es nicht. Zumindest nicht, wenn es um die kostengünstige Förderung und Raffination geht. Aus diesem Grund brauchen Washington, London und Brüssel die NATO in der Ukraine. Aus diesem Grund werden an den Grenzen Russlands Truppen aufgestockt. Aus diesem Grund ruft Wladimir Putin im Weißen Haus an und fordert Vernunft ein. Die Realität ist, dass, selbst wenn der russische Staatschef Greta Thunberg zur Energieministerin machen würde, das letzte Gas der Welt für die Superverbraucher immer noch unter russischem Boden lagern würde. Und die 1 % müssen es sich schnappen.

Jetzt, da wir uns im Klaren sind, können wir vielleicht darüber reden, wie wir die Zerstörung unserer Welt abwenden können.