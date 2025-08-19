„Wir können nicht zulassen, dass Griechenland ein Spielplatz für IDF-Soldaten wird“: Pro-Palästina-Proteste gegen israelische Touristen, die auf griechische Inseln reisen

Während Israels völkermörderischer Angriff auf den Gazastreifen weitergeht, sehen sich israelische Touristen, die in diesem Sommer in Griechenland sind, mit einer wachsenden Gegenreaktion konfrontiert.

Geschichte von Alexis Daloumis

ATHEN, GRIECHENLAND – Ein israelisches Kreuzfahrtschiff, das wiederholt Athen und die griechischen Inseln ansteuert, ist in diesem Sommer fast jedes Mal auf Proteste gestoßen, da die Demonstranten der Palästina-Solidarität in Griechenland ihre Aktionen und Taktiken inmitten der wachsenden Wut über Israels Völkermord in Gaza verschärfen.

Die Crown Iris – ein Kreuzfahrtschiff mit 10 Decks, das über ein Casino, ein Theater, eine Wasserrutsche und ein Basketballfeld verfügt und bis zu 2.000 Passagiere aufnehmen kann – legt alle paar Tage von Haifa aus zu vier- bis siebentägigen Kreuzfahrten zu den nahe gelegenen griechischen Inseln ab.

Bei seinem letzten Halt im Hafen von Piräus in der Nähe von Athen am Donnerstag sperrte die griechische Bereitschaftspolizei einen Bereich um das Schiff ab, um mehrere Hundert Demonstranten an der Annäherung zu hindern. Die Demonstranten hielten Fackeln in die Luft und schwenkten palästinensische Flaggen hinter der Absperrung, die von Bussen der Bereitschaftspolizei gebildet wurde, während die israelischen Touristen von Bord gingen. Seit Ende Juli ist die Crown Iris nur zu Protesten entlang ihrer Route aufgebrochen, als eine Massendemonstration das Anlegen des Schiffes an der Insel Syros beinahe verhindert hätte – ein Vorfall, der international für Schlagzeilen sorgte.

Die Demonstrationen gegen das israelische Kreuzfahrtschiff sind Teil eines umfassenderen Trends antizionistischer Proteste in ganz Griechenland in den letzten Wochen, der am 10. August in einer der größten pro-palästinensischen Mobilisierungen in der griechischen Geschichte gipfelte, als Zehntausende an über 120 verschiedenen Orten im ganzen Land auf die Straße gingen – vor allem in beliebten Touristengebieten.

Der ursprüngliche Aufruf zu einem Massenprotesttag wurde erstmals von March to Gaza, Griechenland veröffentlicht. Sie nannten ihn einen „Aktionstag auf Inseln und in Urlaubsgebieten … gegen den Völkermord am palästinensischen Volk und seinen Unterstützern“.

In der Initiative heißt es unter anderem:

„Während Millionen von Touristen das Land überschwemmen, lasst uns unsere Präsenz sichtbar und laut machen. Verwandeln wir Inseln, Strände, Gassen, Berggipfel und Schutzräume in Orte der Solidarität – und nicht in Orte der Entspannung für mordende IDF-Soldaten. Der organisierte Versuch, Griechenland zu einem ‚Zufluchtsort‘ für diejenigen zu machen, die an dem Gemetzel in Palästina teilnehmen oder es unterstützen, wird nicht vorübergehen!“

Griechenland ist seit langem ein beliebtes Reiseziel für israelische Touristen, die jeden Sommer massenhaft auf die Inseln des Landes kommen, um dort Urlaub zu machen. Nach Angaben des Instituts des Griechischen Tourismusverbands (INSETE) besuchten im Jahr 2024 rund 621.000 Israelis Griechenland und erzielten Einnahmen in Höhe von 419 Millionen Euro – ein Anstieg von 55 Prozent gegenüber 2023.

Doch während Israels völkermörderischer Angriff auf den Gazastreifen weitergeht, sehen sich israelische Touristen in Griechenland in diesem Jahr mit einer wachsenden Gegenreaktion konfrontiert.

Die Ausbreitung lokaler Pro-Palästina-Gruppen gipfelte in der Mobilisierung vom 10. August und gewann in kurzer Zeit massiv an Schwung. „Sie übertraf die optimistischsten Erwartungen und auch den Umfang eines bereits bestehenden Netzwerks“, so Paris Laftsis, ein 33-jähriger Software-Ingenieur und Mitglied des Koordinationsteams von March to Gaza, Griechenland, der Gruppe, die den Aufruf zur Demonstration am 10. August initiiert hatte. „Es gab immer wieder neue Initiativen, auch an diesem Tag. Aber es war auch das erste Mal, dass die pro-palästinensischen Gruppen so koordiniert agierten. Mancherorts hieß es, es sei die größte Demonstration aller Zeiten, andernorts die erste seit Jahrzehnten.“

Der Aufruf zu den Protesten am 10. August wurde rasch von folgenden Organisationen mitunterzeichnet: BDS Griechenland und die Palästinensische Gemeinschaft in Griechenland. Dutzende von lokalen Gruppen im ganzen Land haben sich zur Teilnahme angemeldet. Israelische Medien bezeichneten den Tag als „Tag des Zorns“, und israelische Regierungsbeamte warnten Bürger, die nach Griechenland reisten. Das israelische Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten und die Bekämpfung von Antisemitismus gab einen Bericht am 9. August zu den geplanten Demonstrationen heraus:

„Obwohl keine expliziten Gewaltaufrufe bekannt sind, erhöht die wachsende anti-israelische Stimmung in Griechenland in Verbindung mit den jüngsten Fällen radikaler Protestaktivitäten im ganzen Land die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Demonstrationen in Konfrontationen oder Gewalttaten eskalieren könnten.“

Die Beteiligung war beispiellos: Verschiedene linke und anarchistische Gruppen – und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten – riefen zu Demonstrationen auf den Straßen, an den Stränden und in den Bergen des Landes auf. Es wurden keine Vorfälle von Gewalt gemeldet.

Israels Hungerkampagne im Gazastreifen, die zu einer immer größeren Hungersnot führt – zusammen mit Benjamin Netanjahus Plänen, in den Gazastreifen einzumarschieren und ihn ethnisch zu säubern – hat die jüngsten Protestaktionen in Griechenland nur noch weiter angeheizt. Aktivisten und Organisatoren, die mit Drop Site News sprachen, wiesen auch auf die wachsende Frustration über die, wie sie sagten, immer wiederkehrenden Provokationen israelischer Touristen hin, an denen manchmal auch IDF-Soldaten außer Dienst beteiligt sind.

Nach Angaben der Organisatoren haben sich einige israelische Touristen provokativ verhalten, indem sie pro-palästinensische Plakate in Straßen und Geschäften abrissen oder Menschen, die Keffiyehs oder pro-palästinensische T-Shirts trugen, verbal und körperlich belästigten.

„Es sind nicht nur Touristen, sondern auch Airbnb-Immobilienbesitzer und andere Investoren aus Israel, die sich immer wieder provokativ verhalten“, sagte ein prominentes Mitglied der anarchistischen Gruppe Rouvikonas (Rubicon), der 55-jährige Grafikdesigner Spyros Dapergolas, gegenüber Drop Site. „Es sind nicht alle Israelis, die das tun, aber es ist genug, um ein Phänomen zu schaffen… Wir wollten auf das Problem aufmerksam machen und dagegen vorgehen.“

Eine Zeitleiste der zunehmenden Mobilisierung

Am 11. Juli organisierte Rouvikonas zusammen mit der marxistisch-leninistischen Gruppe T-34 den ersten sogenannten „Palästinensischen Spaziergang“, bei dem eine Gruppe von etwa 50 Personen, die passende schwarze T-Shirts mit der palästinensischen Flagge trugen, einen langen Spaziergang entlang einiger der touristischsten Orte im Zentrum von Athen machte. Die Organisatoren erklärten, dass sie ihr Recht in Anspruch nehmen wollten, in ihrer eigenen Heimatstadt spazieren zu gehen, ohne angegriffen oder belästigt zu werden.

„Unser Protokoll war einfach. Wir gehen einfach, wir belästigen niemanden. Wenn sich jemand, egal welcher Nationalität, von uns belästigt fühlt und dies zum Ausdruck bringt, reagieren wir angemessen“, sagte Dapergolas.

Die Aktion vom 11. Juli wurde von verschiedenen Kommentatoren und Regierungsvertretern, darunter dem Vizepräsidenten der regierenden konservativen Partei Neue Demokratie, Adonis Georgiadis, als antisemitisch kritisiert.

„Wir weisen diese Anschuldigung nicht nur zurück, sondern geben sie auch zurück“, sagte Dapergolas.

„Es gibt absolut keinen Antisemitismus unter uns. Wir betrachten die Minderheit der israelischen Gesellschaft und den großen Teil der jüdischen Diaspora, die sich dem Völkermord widersetzen, als Brüder und Schwestern.“

Am folgenden Tag organisierte die Offene Antizionistische Versammlung eine Demonstration im Zentrum von Athen, bei der ein israelisches koscheres Restaurant mit Slogans wie „Smash Zionism, fascism, colonialism“ und „Israel Death Forces – rapists, torturers, murderers“ beschmiert wurde. Das Restaurant veröffentlichte später ein Video des Slogans „Kein Zionist ist hier sicher“, wobei das „Kein“ abgedeckt war.

Die Aktionen wurden am 14. Juli fortgesetzt, als sich Tausende von Menschen im Hafen von Piräus – dem größten Hafen Griechenlands – versammelten, nachdem die Hafenarbeitergewerkschaft dazu aufgerufen hatte, ein Schiff mit militärischer Fracht nach Israel zu blockieren.

„Wir beschmutzen unsere Hände mit Fett, nicht mit dem Blut unschuldiger Menschen“, sagte Gewerkschaftsführer Markos Bekris.

Die Blockade war erfolgreich, und die Fracht musste auf ein anderes Schiff umgeladen werden, das später auch von Hafenarbeitern in Genua, Italien, blockiert wurde.

Das Ereignis, das weltweit für Schlagzeilen sorgte, fand jedoch am 22. Juli statt, als sich mehr als 300 Menschen im Hafen der Insel Syros versammelten, um aus Solidarität mit den Palästinensern gegen das Anlegen der Crown Iris zu protestieren, die mit rund 1.600 Passagieren an Bord aus Israel kam.

Als sich das Schiff näherte und die Demonstranten in Sichtweite kamen, kam es zu einer sofortigen Reaktion an Deck. Die Passagiere hissten israelische Flaggen, skandierten zionistische Slogans und machten obszöne Gesten gegenüber den Demonstranten.

Im Gegensatz zu vielen Berichten wurde die Crown Iris nicht am Anlegen gehindert, und die Passagiere wurden von den Demonstranten nicht physisch am Aussteigen gehindert. Während die meisten Passagiere aufgrund von Sicherheitsbedenken an Bord blieben, gingen einige von Bord und verließen das Schiff, um kurz darauf zurückzukehren, als das Schiff einige Stunden später und früher als geplant ablegte.

„Es gab ein Paar, das irgendwann das Schiff verließ“, sagte eine der Demonstrantinnen, Maria, Platzanweiserin im Kino, gegenüber Drop Site.

„Sie gingen an den Demonstranten vorbei in die Stadt; sie provozierten nicht, also hat sie auch niemand behelligt.“

Sie fügte hinzu: „Dann gab es drei andere, die sich uns von hinten über die Polizei näherten und anfingen, uns zu provozieren. Einer von ihnen, der aggressivste, sagte beim Weggehen: ‘Ich hoffe, die Türkei fickt euch‘.“

Unter den Demonstranten ist die Auffassung weit verbreitet, dass viele der israelischen Touristen an Bord der Crown Iris Soldaten sind, die nicht im Dienst sind.

„Welcher einfache, unschuldige Tourist hat schon eine Nationalflagge bei sich, wenn er reist?“, fragte Petros, ein 30-jähriger Bauarbeiter, der an der Demonstration teilnahm.

„Wir können nicht zulassen, dass Griechenland zu einem Spielplatz für IDF-Soldaten wird … das ist auch eine Frage der Würde. Ja, wir leben vom Tourismus, aber es gibt eine Grenze.“

Nach der Demonstration vom 22. Juli auf Syros erklärte der israelische Außenminister Gideon Saar, er habe seinen griechischen Amtskollegen Giorgos Gerapetritis wegen des Vorfalls kontaktiert und künftige Vorsichtsmaßnahmen besprochen.

Zwei Tage später erklärte der griechische Minister für Bürgerschutz (der die Aufsicht über die Polizei hat) in einem Fernsehinterview, dass die Polizei proaktiver vorgehen werde und dass es, „wo immer dieses Phänomen wieder auftaucht, Verhaftungen geben wird“.

Als die Crown Iris am 28. Juli die Insel Rodos anlief, war der Hafen stark bewacht, und die Polizei drängte eine kleine Gruppe von 100 Demonstranten mit Gewalt zurück und nahm mindestens acht Personen fest.

Am nächsten Tag versammelte sich jedoch eine weitaus größere Menschenmenge am nächsten Zielort des Kreuzfahrtschiffes in Agios Nikolaos auf Kreta.

Den Demonstranten gelang es, die Polizeisperren zu durchbrechen und in den Hafen einzudringen, wo sie eine riesige palästinensische Flagge entrollten. Die Passagiere stiegen in Busse um, die sich unter Polizeischutz ihren Weg durch die skandierende Menge bahnen mussten. Es wurden einige Wurfgeschosse geworfen, woraufhin die Bereitschaftspolizei Tränengas einsetzte, um die Demonstranten zurückzudrängen.

Inmitten der Aktionen gegen die Crown Iris und der wiederholten dezentralisierten Aktionen auf dem Festland wetterte der israelische Botschafter in Griechenland, Noam Katz, öffentlich gegen den Bürgermeister von Athen, Haris Doukas, der den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen lautstark kritisiert hatte.

Die israelischen Bürger fühlten sich „unbehaglich“, sagte Katz in veröffentlichten Erklärungen vom 3. August, in denen Doukas vorgeworfen wurde, „die Stadt nicht vor organisierten Minderheiten“ zu schützen, die antizionistische Graffiti anbringen.

Der Bürgermeister von Athen antwortete wenige Stunden später:

„Wir nehmen keine Lektionen in Sachen Demokratie von denen an, die Zivilisten und Kinder in den Warteschlangen für Nahrungsmittelhilfe töten, von denen, die jeden Tag Dutzende von Menschen im Gazastreifen in den Tod treiben – mit Bomben, Hunger und Durst.“