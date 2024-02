Wir können von Glück reden, wenn wir einem US-Angriff auf den Iran entgehen

Die GEOFOR-Redaktion bat Paul Craig Roberts, Präsident des Institute for Political Economy (USA), promovierter Ökonom und ehemaliger US-Staatssekretär im Finanzministerium der Reagan-Administration, um eine Einschätzung der Aussichten auf eine Konfrontation zwischen Israel und der Hamas, der Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen den USA und dem Iran, der Zukunft der BRICS und der Verfassungskrise in den USA.

GEOFOR: In Ihren Publikationen weisen Sie auf die Notwendigkeit eines gegenseitigen Verteidigungsabkommens zwischen Russland, China und dem Iran hin. Welche praktischen Vorteile sehen Sie in einem solchen Bündnis? Die Möglichkeit, einen Angriff der USA auf den Iran direkt oder mithilfe Israels zu verhindern? Und für wie realistisch halten Sie das trilaterale Bündnis unter den gegenwärtigen Bedingungen? Zumal Peking sich seit Jahrzehnten davor drückt, eine solche Verpflichtung einzugehen.

Paul Craig Roberts: Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat sich bereits zu einem Konflikt zwischen Israel und der Hamas und der Hisbollah ausgeweitet, zu einem Konflikt zwischen den USA und Großbritannien und den Huthis, und jetzt, mit dem Angriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien, zu der Aussicht auf einen US-Angriff auf den Iran oder iranische Offizielle. Wir werden sehr viel Glück haben, wenn wir einem US-Angriff auf den Iran entgehen. Israel, das einen außerordentlichen Einfluss auf die US-Politik im Nahen Osten hat, drängt Washington seit vielen Jahren zu einem Angriff auf den Iran. Ein solcher Angriff wird von der Mehrheit des US-Kongresses unterstützt und von Israels neokonservativen Verbündeten wie Victoria Nuland, die einflussreiche Positionen in der US-Regierung innehaben, sehnlichst herbeigewünscht. Es müsste ein Wunder geschehen, wenn ein US-Angriff auf den Iran nicht einen großen Krieg auslösen würde, dem sich Russland und China nicht entziehen könnten.

Meine Schlussfolgerung ist, dass proaktives Handeln notwendig ist, um einen Angriff auf den Iran zu verhindern, der wahrscheinlich eine große globale Konfrontation auslösen würde. Ein gegenseitiger Verteidigungsvertrag, wie er von Russland, China und dem Iran angekündigt wurde, würde einen Angriff auf den Iran verhindern. Die USA, Israel und die NATO sind nicht in der Lage, einen Krieg gegen drei mächtige Staaten zu führen. Ohne ein solches Bündnis wird die Entschlossenheit Israels und seiner neokonservativen Verbündeten in Washington, die Grenzen Israels zu erweitern, indem sie die finanzielle und militärische Unterstützung des Iran für die Hisbollah und die Huthis unterbinden, zu einem Schlag gegen den Iran führen. Das möchten alle in Washington außer dem US-Militär, aber die Entscheidung wird nicht vom Militär getroffen.

GEOFOR: Wie sehen Sie das bilaterale, umfassende russisch-iranische Abkommen, das natürlich auch eine Verteidigungskomponente enthalten wird? Ist das ein Schritt in die Richtung, über die wir gesprochen haben? Ist es möglich, dass sich China dem Abkommen anschließt?

Paul Craig Roberts: Die Frage, die Sie aufwerfen, ist, ob der Pakt zwischen Russland und dem Iran diesen Bedarf decken wird. Ich habe nur wenige Informationen über diesen Pakt. Ich habe keine Beschreibung in den englischsprachigen russischen Nachrichtendiensten wie RT oder Sputnik gesehen. Auch in den alternativen Medien habe ich keine Diskussion darüber gesehen. Ist dieser Pakt bereits abgeschlossen? Enthält er eine Verteidigungskomponente oder ist diese nur angedeutet? Es scheint, dass der Pakt angekündigt wurde, bevor er abgeschlossen und in Kraft getreten ist, was für die USA ein Anreiz wäre, den Iran jetzt anzugreifen. Der Pakt hat nicht genug Aufmerksamkeit erregt, um einen Angriff der USA auf den Iran als sinnlose und rücksichtslose Politik erscheinen zu lassen. Es gibt in den USA keine außenpolitische Diskussion über den Pakt oder seine Bedeutung.

Mit anderen Worten, es handelt sich um eine weitere zurückhaltende Reaktion Putins, die darauf hindeutet, dass der Pakt nichts Bedrohliches an sich hat. Nur gibt es dieses Mal keine acht Jahre, um auf das Minsker Abkommen zu warten. Putin hat keine Zeit mehr für seine langsamen Schritte. Was wir meiner Meinung nach benötigen, ist eine öffentlichkeitswirksame gemeinsame Pressekonferenz von Putin, Xi und dem iranischen Staatschef, in der sie erklären, dass ein gegenseitiger Verteidigungsvertrag in Kraft ist und ein Angriff auf einen von ihnen ein Angriff auf alle ist. Ein solcher proaktiver Schritt würde den amerikanisch-israelischen Versuch, den Krieg auszuweiten, im Keim ersticken.

Sie fragen nach China, dessen Regierung es vorzieht, Worten Taten folgen zu lassen. Wenn man sieht, wie Washington im Taiwan-Topf rührt, muss Xi erkennen, dass Washington die 1979 verkündete Ein-China-Politik ebenso aufgibt wie das Versprechen an Gorbatschow, die NATO werde sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen. Die Außenpolitik der Neokonservativen in Washington ist amerikanische Hegemonie. Das Einzige, was diese Politik mit Sicherheit diskreditieren und lächerlich machen kann, ist die öffentliche Ankündigung eines russisch-chinesisch-iranischen Vertrags zur gegenseitigen Verteidigung. Die multipolare Welt, von der Putin immer spricht, ist ohne einen solchen Vertrag nicht denkbar.

GEOFOR: In jüngster Zeit stehen immer häufiger großangelegte Bündnisse auf der Tagesordnung. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie Sie die Perspektiven der BRICS sehen, zumal diese Organisation seit diesem Jahr deutlich gewachsen ist und nach einigen Berichten 2024 wieder neue Mitglieder aufnehmen könnte? Inwieweit war die Entscheidung Argentiniens, den BRICS nach dem Amtsantritt von Javier Milei nicht beizutreten, ein Schlag für die Organisation? Werden die BRICS in der Lage sein, mit der G20 zu konkurrieren?

Paul Craig Roberts: Die Entscheidung Argentiniens hat keine Auswirkungen auf die BRICS. Ich sage nicht, dass dies auf Argentinien zutrifft, aber Russland sollte verstehen, dass die meisten Regierungen korrupt sind und Washington Regierungsbeamte dafür bezahlen wird, den BRICS nicht beizutreten.

Die BRICS sind ein von Russland angeführter Versuch von Ländern, sich der Kontrolle Washingtons über ihre Wirtschafts- und Außenpolitik zu entziehen. Die EU-Länder haben sich der Kontrolle Washingtons unterworfen. Länder in Südamerika und Afrika haben sich aufgrund der Korruption ihrer Politiker für Geld an Washington verkauft, um Sanktionen und Umstürzen zu entgehen. Die eigentliche Frage ist, wie lange Washington noch in der Lage sein wird, einen so großen Teil der Welt zu kaufen.

Die BRICS wollen dem Kauf von Regierungen durch Washington ein Ende setzen, indem sie einen alternativen Finanzmechanismus für den internationalen Handel schaffen, der nicht ausbeuterisch ist. Der Erfolg der BRICS hängt davon ab, wie proaktiv Russland und China Washington daran hindern, weitere Kriege zu beginnen. Es ergibt keinen Sinn, wenn zwei mächtige Länder die Initiative Washington überlassen.

GEOFOR: Und traditionell dürfen wir die USA nicht vergessen, wo sich der Wahlkampf nach den Ereignissen in Texas offenbar verschärft hat. Zu welchen Konsequenzen können solche Ereignisse Ihrer Meinung nach führen?

Paul Craig Roberts: „Präsident“ Joe Biden, der nur durch Wahlbetrug im Amt ist, hat Hochverrat an den Vereinigten Staaten von Amerika begangen. Er sollte verhaftet und wegen Hochverrats gegen die Vereinigten Staaten von Amerika vor Gericht gestellt werden.

Nach der US-Verfassung ist Biden verpflichtet, die Grenzen der USA zu schützen. Stattdessen hat er konsequent daran gearbeitet, den Schutz der Grenzen zu verhindern und sie für Millionen von Einwanderern offen zu halten, deren Zahl sich nach jüngsten Angaben auf 22 Millionen beläuft.

Nach Artikel IV, Abschnitt 4 der US-Verfassung ist die Bundesregierung verpflichtet, jeden Bundesstaat vor einer Invasion zu schützen. Die Biden-Administration hat sich standhaft geweigert, dies zu tun, und stattdessen den Einwanderern geholfen, Texas und andere Staaten zu überrennen. Zweifellos hat die Biden-Administration den Vertrag zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Bundesstaaten gebrochen. Biden hat offen zum Bürgerkrieg aufgerufen, indem er Abraham Lincolns Bruch des Verfassungsvertrags zwischen der Bundesregierung und den Bundesstaaten wiederholte. Während Lincoln nur die Südstaaten im Visier hatte, hat Biden seine Verantwortung gegenüber allen Bundesstaaten verletzt. Unter Bidens Politik der offenen Grenzen schreien sogar blaue Städte wie Denver um Hilfe gegen die Einwanderer, die von der Bundesregierung unterstützt werden.

Als Reaktion auf die Weigerung der Bundesregierung, die amerikanischen Grenzen zu schützen, hat der texanische Gouverneur Greg Abbott Maßnahmen zur Verteidigung der texanischen Grenze ergriffen. Ihm haben sich 25 weitere Gouverneure angeschlossen, von denen einige angeboten haben, die Nationalgarde zur Verteidigung von Texas einzusetzen. Die Demokraten werden Texas der „Rebellion“ beschuldigen, ein Vorwurf, der es ihnen ermöglichen wird, die texanische Nationalgarde zu verstaatlichen und die politische Kontrolle über Texas auf Bundesebene zu übernehmen.

Mit anderen Worten: Das verräterische Biden-Regime hat sich fest und vollständig mit ausländischen Invasoren gegen die amerikanischen Bürger verbündet. Ein solch offener Verrat ist der volle Beweis dafür, dass der wahre Feind des amerikanischen Volkes Washington ist.

Aber das amerikanische Volk ist machtlos. Es hat keine Medien, um die Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Es leidet unter einer Lügenfabrik, die Desinformation liefert, um die offizielle Berichterstattung zu unterstützen, die nur der Agenda der herrschenden Elite dient.

Was mit Amerika geschieht, ist, dass die Demokraten und die Woke-Intellektuellen eine konstitutionelle Republik in eine Tyrannei verwandeln, in der das Volk keine Stimme hat. Es gibt also keinen inneren Zwang für die rücksichtslose Politik der amerikanischen Hegemonie der Neokonservativen.

Es ist die neokonservative Hegemonialpolitik, die mehr Aggression und die Vermeidung einer „Einmischung“ Russlands, Chinas und Irans bedeutet, die zum nuklearen Armageddon führt. Solange es keine Hindernisse für Washingtons Aggression gibt, wird sie weitergehen.