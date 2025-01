Wir leben in einem Albtraum

Das Erwachen aus der Propagandamatrix ist wie bei einem Konservativen: Man ist häufig angewidert von der Gesellschaft und von dem, wohin sie sich zu entwickeln scheint. Aber im Gegensatz zu einem Konservativen ekelt man sich vor tatsächlichen Problemen und nicht vor imaginärem Unsinn.

Caitlin Johnstone

Und anders als ein Konservativer haben Sie kein Problem mit relativ neuen gesellschaftlichen Entwicklungen wie den jüngsten Einwanderungswellen und der Akzeptanz von LGBTQ; Ihr Problem sind missbräuchliche Dynamiken, die die Zivilisation schon seit Jahrhunderten plagen. Kapitalismus. Imperialismus. Militarismus. Siedlerkolonialismus. Genozid. Plutokratie. Ausbeutung. Konsumismus.

Viele Rechte warnen eindringlich davor, dass unsere Gesellschaft kurz davor steht, in eine albtraumhafte autoritäre Dystopie zu stürzen, aber wenn man sich wirklich von der Indoktrination des Imperiums losgelöst hat, versteht man, dass die Dystopie bereits da ist, und zwar schon seit langer Zeit. Die überwältigende Mehrheit der Menschen in unserer Gesellschaft denkt, spricht, arbeitet, kauft ein, gibt Geld aus, wählt und verhält sich ziemlich genau so, wie die herrschende Klasse es von ihnen verlangt. Wenn sie uns Mikrochips in die Gehirne einpflanzen würden, die es ihnen erlauben würden, unseren Verstand vollständig zu kontrollieren, würden wir uns mehr oder weniger genauso bewegen wie seit Generationen. Wir erleben eine Zunahme des Autoritarismus, da unsere Herrscher ihren Griff um die Macht verstärken, aber diese Maßnahmen werden eingeführt, um das gegenwärtige System zu erhalten, nicht um ein neues zu schaffen. Sie ändern nichts am Gefängnis, sie bringen nur bessere Schlösser an den Türen an.

Solange man sich nicht vollständig von der Indoktrination durch die imperiale Weltanschauung des Mainstreams befreit hat, versteht man nicht wirklich, dass dies eine Dystopie ist. Du verstehst nicht, wie albtraumhaft es ist, in einer Gesellschaft zu leben, in der jeder zum unerbittlichen Trommelschlag von Profit und Herrschaft marschiert. Du findest es in Ordnung und normal, dass Menschen ihr ganzes Leben lang ihre gesamte Identität auf ihre Karriere und die Ziele, die sie damit erreicht haben, ausrichten. Sie finden es in Ordnung, dass das Leben der Menschen durch Propaganda und Werbung psychologisch so geformt wird, dass sie sich in erster Linie als Arbeiter und Konsumenten identifizieren, und dass sie eingesperrt oder obdachlos werden, wenn sie sich nicht in diese Form pressen lassen können oder wollen.

Wenn man noch in der imperialen Weltanschauung verhaftet ist, denkt man nicht viel über die Schrecken nach, die die eigene Regierung über Menschen in anderen Ländern bringt. Wenn man überhaupt über Politik nachdenkt, ist die „Außenpolitik“ nur eines von vielen Themen, die man in Betracht zieht, und sie ist viel weniger wert, dass man sich mit ihr beschäftigt, als mit dem, was an einem bestimmten Tag im Mainstream-Diskurs als heißes parteipolitisches Thema gepusht wird.

Wenn man die Scheuklappen abnimmt, kann man diese Dinge nicht mehr ignorieren. Sie sind sich bewusst, dass Ihre Herrscher durchgehend unvorstellbares Leid über Ausländer bringen, deren Leben genauso wichtig ist wie das Ihre, und in Ihrem Namen Gräueltaten begangen werden, die genauso schrecklich sind, wie sie es wären, wenn sie in Ihrer Nachbarschaft geschähe.

Diese Dinge ekeln Sie an und Sie machen wütend. Diese ganze Dystopie tut es.

Die Art und Weise, wie die Menschen in Ihrem Leben gedankenlos Kriegspropaganda über dieses oder jenes vom Imperium ins Visier genommene Land wiederkäuen. Die Art und Weise, wie Filme und Fernsehsendungen Zustimmung für diese Höllenlandschaft erzeugen. Die Art und Weise, wie fast jedes Produkt, mit dem Sie in Berührung kommen, durch verdorbene Akte internationaler Ausbeutung in Ihr Leben kam. Die Art und Weise, wie keiner der Künstler, die Sie bewundern, auch nur im Entferntesten an Wahrheit oder Gerechtigkeit interessiert zu sein scheint und nichts als fade Ablenkung in hübschen Formen serviert. Die Wahlen. Die Werbung. Die Verlogenheit. Die Art und Weise, wie alle immer im Kreis laufen und frenetisch versuchen zu vermeiden, auch nur einen einzigen Moment wahrer Aufrichtigkeit zu erleben;

Es sieht immer unheilvoller aus, je klarer man wird. Wenn man sich eine US-Präsidentschaftsdebatte anschaut oder MrBeast oder Jake Paul, der einen glitzernden Schaukampf mit einem uralten Mike Tyson veranstaltet, oder die Art und Weise, wie Menschen alle Arten von ausbeuterischen Gig-Economy-Apps nutzen, um immer mehr von ihrer Zeit, ihrer Arbeit und ihrer Würde zu verkaufen, um zu überleben, möchte man einfach nur heulen wie ein verwundetes Tier. Ein ursprünglicher Ausbruch über dieses verdrehte Ding, zu dem unsere Spezies geworden ist.

Das bedeutet nicht, dass Sie verbittert und abgestumpft werden – zumindest nicht, wenn Sie sich weiterhin der Erfahrung der Wahrheit widmen. Es bedeutet nur, dass man aufhört, Freude und Befriedigung an den Orten zu suchen, an denen diese perverse Zivilisation sie einem vorgibt zu suchen. Anstatt den verzerrten Definitionen von Erfolg in dieser Dystopie hinterherzujagen und zu versuchen, so auszusehen, wie ein gut angepasstes Mitglied der Gesellschaft auszusehen hat, beginnen Sie, Freude an echten Dingen zu finden. Die Liebe. Echte menschliche Verbundenheit. Die donnernde Schönheit der natürlichen Welt. Das knisternde Vergnügen der rauen Anblicke, Geräusche, Gerüche und Empfindungen, die ein menschliches Leben auf diesem Planeten mit sich bringt – selbst in den schlimmsten Ausprägungen unseres Wahnsinns. Wahre Romantik, wenn Sie sich trauen.

Und so anstrengend es auch sein mag, es ist der einzige Weg zu wahrem Glück. Keiner der Menschen, die an die Matrix angeschlossen sind, hat wirklich Spaß, sosehr einige von ihnen auch versuchen, das Gegenteil zu behaupten. Wie könnten sie das auch? Es ist unmöglich, wirklich glücklich zu sein, wenn man tief im Inneren weiß, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Deshalb werden Antidepressiva und Medikamente gegen Angstzustände wie Halloween-Süßigkeiten verschenkt. Alle werden immer unglücklicher, weil man auf einem Fundament aus Propaganda und Lügen kein echtes, dauerhaftes Glück aufbauen kann. Die Produkte befriedigen nie, die falschen Definitionen von Erfolg bringen nie Erfüllung, die Mühsal endet nie, und die kognitive Dissonanz wird immer stärker.

Die Hingabe an die Wahrheit kann hässlich werden. Es kann unangenehm werden. Manchmal ist es geradezu quälend. Aber es ist der einzige Weg zu einer gesunden Welt. Wir können uns nur dann auf den Weg zur Gesundheit machen, wenn wir uns der Wahrheit stellen, so unangenehm sie auch sein mag. Unsere Zukunft als bewusste Spezies liegt auf der anderen Seite einiger Konfrontationen, die uns weit außerhalb unserer Komfortzone führen. Wir kommen über Samsara ins Nirwana.