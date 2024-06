Wir nähern uns der staatlichen Singularität

Viele Bürgerinnen und Bürger des Westens glauben, in freien Gesellschaften zu leben, oder zumindest in einer solchen. Doch mit der Zeit drängen die Behörden immer stärker darauf, bei allem ein Wörtchen mitzureden.

Die Menschen können auf ihrem eigenen Land nichts ohne Genehmigung bauen. Sie können kein Geschäft betreiben, ohne Genehmigungen und Inspektionen. Sie können keine Beratung anbieten, wenn sie nicht über eine Lizenz verfügen. Sie können ihre Kinder nicht außerhalb der staatlich vorgeschriebenen Lehrpläne erziehen. Sie können kein Personal einstellen, ohne eine Vielzahl von arbeits- und steuerrechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Sie können keine Milch, keinen Käse und keine Eier ohne Lizenz produzieren und verkaufen. Sie können kein Geld verdienen, kein Geld ausgeben und kein Eigentum besitzen, ohne erst besteuert und dann noch einmal besteuert zu werden.

Jeffrey Tucker hat kürzlich drei Ebenen einer allmächtigen Technokratie von Managern beschrieben.

Der tiefe Staat bestehe aus mächtigen und geheimnisvollen zentralen Regierungsstellen in den Bereichen Sicherheit, Geheimdienste, Strafverfolgung und Finanzen.

Der mittlere Staat besteht aus einer Vielzahl allgegenwärtiger Verwaltungsorgane – Agenturen, Regulierungsbehörden, Kommissionen, Abteilungen, Gemeinden und viele andere -, die von einer ständigen Bürokratie verwaltet werden.

Der oberflächliche Staat besteht aus einer Vielzahl von privaten oder halbprivaten Unternehmen, die auf den Verbraucher ausgerichtet sind, darunter Banken, große Medien und riesige Einzelhandelsunternehmen, die von den Regierungen unterstützt, geschützt, subventioniert und pervertiert werden. Diese drei Ebenen arbeiten zusammen.

Im Finanzsektor zum Beispiel, so zeigt Tucker, zieht die Federal Reserve des tiefen Staates die mächtigen Fäden, die Finanz- und Währungsregulierungsbehörden des mittleren Staates setzen unzählige Regeln und Richtlinien durch, und die “privaten” Titanen des flachen Staates wie BlackRock und Goldman Sachs dominieren die wirtschaftlichen Aktivitäten. Es ist ein System, schreibt Tucker, “das darauf ausgelegt ist, undurchdringlich, dauerhaft und zunehmend invasiv zu sein”.

Wir nähern uns der staatlichen Singularität: dem Moment, in dem Staat und Gesellschaft ununterscheidbar werden.

In der Physik ist eine “Singularität” ein einziger Punkt in der Raumzeit. In Schwarzen Löchern reduziert die Gravitation das Volumen auf Null und die Massendichte ist unendlich. In der Informatik ist die “technologische Singularität” eine einzige künstliche Superintelligenz. In der Singularität wird alles eins. Datenpunkte konvergieren. Normale Gesetzmäßigkeiten gelten nicht mehr.

In der staatlichen Singularität wird der Staat zur Gesellschaft und die Gesellschaft zum Produkt des Staates. Rechtsnormen und Erwartungen werden irrelevant. Der Staat hat die Aufgabe, das zu tun, was er für richtig hält – denn alles und jeder ist Ausdruck seiner Vision. Es gibt keine Gewaltenteilung zwischen den verschiedenen Staatsgewalten – der Legislative, der Exekutive, der Bürokratie und den Gerichten. Stattdessen tun sie alle, was sie für notwendig halten. Die Bürokratie macht Gesetze. Die Gerichte gestalten die Politik. Die Legislative führt Anhörungen durch und verfolgt die Fälle. Regierungsbehörden ändern ihre Politik nach Belieben. Die Rechtsstaatlichkeit mag im Prinzip als wichtig anerkannt werden, in der Praxis wird sie jedoch abgelehnt.

Die Singularität des Staates ist der Kollektivismus schlechthin. Er ähnelt dem Faschismus und dem Kommunismus alter Prägung, ist aber weder das eine noch das andere. Faschistische Staaten setzen eine oft nationalistische Idee durch (“Vaterland für die überlegene Rasse”) und rekrutieren private Akteure, insbesondere Unternehmen, für ihre Sache. Kommunistische Regime setzen sich für die Arbeiterklasse ein und verbieten Privateigentum (“Arbeiter der Welt vereinigt euch”). Die Singularität hingegen wird von keiner anderen Idee als der Singularität selbst angetrieben. Um seine eigene Hegemonie zu rechtfertigen, setzt sich der Staat für eine Vielzahl anderer Anliegen ein. In der Moderne haben soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, Transgender-Rechte, Feminismus, Wirtschaftsreformen und vieles mehr dazu gedient, die Reichweite des Staates zu vergrößern. Probleme werden selten gelöst, aber das ist kein Grund, sie nicht anzugehen.

Die Singularität des Staates entwickelt sich allmählich und schleichend. Während faschistische, kommunistische und andere zentralisierte Machtsysteme oft das Ergebnis einer bewussten politischen Revolution waren, ist die allmächtige Management-Technokratie im Westen ohne plötzliche politische Umwälzungen gewachsen, gewachsen und in alle Winkel des gesellschaftlichen Lebens vorgedrungen. Wie eine Art institutioneller Darwinismus streben öffentliche Institutionen unabhängig von ihrem formalen Zweck danach, zu überleben, zu wachsen und sich zu reproduzieren.

In der Singularität liegen alle Lösungen für alle Probleme der Regierung in ihren verschiedenen Formen. Mehr, niemals weniger, Programme, Regeln, Initiativen und Strukturen sind die Antwort. Wie schwarze Löcher absorbieren und zerquetschen staatliche Singularitäten alles andere. Unternehmen dienen staatlichen Interessen und nehmen an der Verwaltung der Wirtschaft teil. Singularitäten zerstören freiwillige Gemeinschaftsorganisationen, indem sie Raum besetzen und Hindernisse in den Weg stellen. Sowohl die Linke als auch die Rechte versuchen, die Macht des Staates zu nutzen, um die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu formen.

In einer Singularität kann man nicht vorschlagen, den Staat abzuschaffen. Das widerspräche der herrschenden Ideologie und den Interessen der Betroffenen, vor allem aber wäre die Idee unverständlich.

Und zwar nicht nur für die Beamten. Bürger, die mit den Dienstleistungen, die sie erhalten, unzufrieden sind, wollen mehr Dienstleistungen und eine bessere Politik. Wenn Schulen ihre Kinder sexualisieren, fordern sie eine Änderung des Lehrplans und nicht das Ende der öffentlichen Schulen. Wenn die Geldpolitik Häuser teuer macht, fordern sie staatliche Programme, um sie billiger zu machen, und nicht das Ende der Zentralbanken. Wenn sich das öffentliche Auftragswesen als korrupt erweist, fordern sie Rechenschaftsmechanismen und nicht eine kleinere Regierung. Die Einzigartigkeit des Staates liegt nicht nur in den Regierungsstrukturen, sondern auch in den Köpfen der Menschen.

Moderne Staaten verfügen über Fähigkeiten, die sie in der Vergangenheit nicht hatten. Dank des technologischen Fortschritts sind sie in der Lage, überall und jederzeit Räume zu überwachen, Aktivitäten zu kontrollieren, Informationen zu sammeln und die Einhaltung von Regeln durchzusetzen. In den alten kollektivistischen Regimen wussten die Regierungen nur, was menschliche Augen und Ohren ihnen sagen konnten. Die sowjetischen Behörden waren tyrannisch, aber sie konnten nicht sofort Ihr Handy, Ihr Bankkonto, Ihren Kühlschrank, Ihr Auto, Ihre Medikamente und Ihre Sprache überwachen.

Noch haben wir die Singularität nicht erreicht. Aber haben wir den Ereignishorizont überschritten? Bei einem Schwarzen Loch ist der Ereignishorizont der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die Gravitation wird unwiderstehlich. Keine Materie, keine Energie, nicht einmal das Licht, kann dem Sog der Singularität im Zentrum des Abgrunds entkommen.

Unser Ereignishorizont winkt. Wir können ihm nicht ausweichen, indem wir einfach langsamer werden. Befreiung erfordert Fluchtgeschwindigkeit in die andere Richtung.