Warum baut die NATO ihre Atomstreitkräfte aus?

Von Stephen Bryen

Weitet Washington den nuklearen Schutzschirm auf die Ukraine aus?

Jens Stoltenberg, der 13. Generalsekretär der NATO, sagt, dass die Allianz Gespräche über die Stationierung weiterer Atomwaffen und die Modernisierung ihrer Trägersysteme führt. Stoltenberg sagte dem britischen “Telegraph”: “Ich werde nicht auf operative Details eingehen, wie viele Atomsprengköpfe einsatzbereit sein sollten und welche gelagert werden sollten, aber wir müssen uns über diese Fragen beraten. Und genau das tun wir auch.” Stoltenberg betonte, dass die NATO ein “nukleares Bündnis” sei.

Er erklärte: “Das Ziel der NATO ist natürlich eine Welt ohne Atomwaffen. Aber solange es Atomwaffen gibt, werden wir ein Atombündnis bleiben, denn eine Welt, in der Russland, China und Nordkorea Atomwaffen haben und die NATO nicht, ist eine gefährlichere Welt.”

Die Russen halten Stoltenbergs Atomwaffenerklärung für eine “Tyrannentaktik”.

Stoltenberg konnte in Bezug auf die nukleare Abschreckung der NATO nur in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten handeln. Daher muss die Ausweitung der NATO-Atomwaffen eine Politik und ein Programm der Biden-Administration sein.

Nukleare Teilhabe in der NATO

Die nukleare Abschreckung der NATO beruht auf Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Kernwaffen. Wie offiziell beschrieben,

Die nukleare Abschreckung der NATO stützt sich auch auf die in Europa dislozierten Nuklearwaffen der Vereinigten Staaten sowie auf die Fähigkeiten und die Infrastruktur, die von den betreffenden Bündnispartnern bereitgestellt werden. Eine Reihe von NATO-Staaten stellt dem Bündnis Flugzeuge mit doppelter Kapazität (DCA) zur Verfügung. Diese Flugzeuge sind von zentraler Bedeutung für die nukleare Abschreckungsmission der NATO und stehen für nukleare Aufgaben in verschiedenen Bereitschaftsgraden zur Verfügung. In ihrer nuklearen Rolle sind die Flugzeuge so ausgerüstet, dass sie in einem Konflikt Kernwaffen tragen können, und das Personal ist entsprechend ausgebildet. Die Vereinigten Staaten behalten die uneingeschränkte Kontrolle und das Gewahrsam über ihre in Europa stationierten Kernwaffen, während die Bündnispartner die DCA-Mission mit konventionellen Streitkräften und Fähigkeiten militärisch unterstützen.

Die Atomwaffen der NATO sind zwar amerikanisch, aber auch das Vereinigte Königreich und Frankreich verfügen über Atomwaffen.

Bei den in Europa gelagerten US-Atomwaffen handelt es sich um nukleare Schwerkraftbomben, die entweder von NATO-Flugzeugen oder von den unabhängig von der NATO operierenden USA abgefeuert werden können.

Technisch gesehen fallen die nuklearen Schwerkraftbomben in die Kategorie der taktischen Atomwaffen. Die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich stationieren auch strategische Atomwaffen in und um Europa. Das Vereinigte Königreich verfügt über rund 225 nukleare Sprengköpfe (mehr als die Hälfte davon im Lager) für sein Trident-Programm für Atom-U-Boote. Die britische Nuklearkapazität muss von den USA koordiniert werden.

Das Atom-U-Boot HMS Vanguard kehrt nach einer Patrouille in den Marinestützpunkt Clyde in Faslane, Schottland, zurück. Bild: YouTube

Frankreich ist das einzige NATO-Land, das über ein völlig unabhängiges Atomwaffenarsenal verfügt. Es besteht aus U-Booten mit ballistischen Raketen und einer kleinen Anzahl von Marschflugkörpern mit Nuklearsprengköpfen. Die Franzosen haben die Idee geäußert, die US-amerikanische nukleare Abschreckung durch eine französische zu ersetzen, und es gab auch Gespräche mit Deutschland über diese Idee.

Bis zu einem gewissen Grad könnte Stoltenbergs Ankündigung, das NATO-Atomwaffenbündnis zu erweitern, als Ausgleich für den französischen Druck interpretiert werden, von der US-geführten Abschreckung in Europa abzuweichen.

In Europa besteht seit langem der Verdacht, dass die USA wegen des Risikos eines nuklearen Schlagabtauschs zwischen Russland und den Vereinigten Staaten keine Atomwaffen zur Verteidigung europäischer Gebiete einsetzen würden. Das Vorhandensein taktischer Atomwaffen (unter US-Kontrolle) soll die USA in die Lage versetzen, den taktischen Teil ihres Atomwaffenarsenals einzusetzen und damit das Risiko eines strategischen Atomkriegs mit Russland zu verringern.

Es ist jedoch sicher so, dass Stoltenbergs Betonung der NATO als Nuklearbündnis in erster Linie darauf abzielte, Befürchtungen zu zerstreuen, dass Russland zur Beilegung des Ukraine-Konflikts zu Atomwaffen greifen könnte. Im Vergleich zu den USA verfügt Russland über ein riesiges Arsenal an taktischen Atomwaffen. Und viele seiner taktischen Raketen können mit Nuklearsprengköpfen bestückt werden. Die Ukrainer haben Europa sogar gewarnt, dass Russland genau das tun könnte.

Die Russen haben Atomübungen durchgeführt und behaupten, Atomwaffen in Weißrussland stationiert zu haben, obwohl dort bisher keine gesichtet wurden. Auch die USA haben als Warnung ihre strategischen Bomber in der Nähe der russischen Grenzen stationiert.

Die Ukraine hat außerdem zwei sensible Radaranlagen angegriffen, die wichtige Teile des russischen Frühwarnsystems sind. Es ist nicht klar, warum diese Ziele von der Ukraine oder von der NATO ausgewählt wurden, die die Waffen und Informationen für diese Angriffe liefert.

Die NATO stützt sich zur Abschreckung auf nukleare Schwergewichtsbomben. Diese Waffen würden von NATO-Flugzeugen gegen russische Ziele eingesetzt werden. Etwa 150 Bomben sind auf sechs Stützpunkten gelagert: Kleine Brogel in Belgien, Büchel Air Base in Deutschland, Aviano und Ghedi Air Base in Italien, Volkel Air Base in den Niederlanden und Incirlik in der Türkei. Diese Stützpunkte sind Teil des NATO-Abkommens über die gemeinsame Nutzung von Atomwaffen.

Eine Zeremonie während des Besuchs eines F-22 Raptors auf der RAF Lakenheath im Jahr 2016 fand in einem Flugzeugbunker mit einem (leeren) unterirdischen Atomwaffentresor statt. Auf dem Stützpunkt gibt es 33 Gewölbe. Bild: US Air Force

Darüber hinaus kündigten die USA im Januar an, Teile des RAF-Luftwaffenstützpunkts in Lakenheath, Suffolk, im Vereinigten Königreich zu modernisieren. Dort wird ein spezielles F-35-Geschwader, die 48. Security Force, in der Lage sein, B-61-Schwerkraftbomben zu tragen. Die USA bauen spezielle hydraulische Laderampen, modernisieren die Lagereinrichtungen und installieren einen nuklearen “Schutzschild” zum Schutz des Personals auf dem Stützpunkt.

Diese F-35 werden ausschließlich von US-Piloten bedient und fallen nicht unter die NATO-Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung von Atomwaffen. Das bedeutet, dass ihr Einsatz mit der Sicherheit und Abschreckung der NATO in Verbindung gebracht werden könnte, aber außerhalb einer allgemeinen NATO-Vereinbarung erfolgen könnte.

Thermonukleare Bombe B61. Die Atombombe B61 ist für die Beförderung durch Flugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit ausgelegt und ist seit dem Ende des Kalten Krieges die wichtigste thermonukleare Waffe in den US-Beständen. Die Waffe wurde ab 1961 vom Los Alamos National Laboratory in New Mexico entwickelt und gebaut und wurde in mehreren Versionen hergestellt. Bild: Wikipedia

Die amerikanischen B-61-Schwerkraftbomben stehen kurz vor dem Abschluss eines Modernisierungsprogramms (Mod 12). Die B-61 ist eine “dial-a-yield”-Waffe, d.h. die Bombenausbeute kann an bestimmte Ziele angepasst werden. Die USA werden auch einige B-61-Bomben der Mod. 11 behalten.

Die Mod 11 B-61 gilt als Bunkerbombe und ist nicht “dial a yield”. Sie hat einen speziellen 400-Kilotonnen-Sprengkopf. Von diesen Bomben wurden etwa 30 Stück hergestellt. Es ist nicht klar, ob sie in Europa eingesetzt werden.

Bei der Mod 12 B-61 kann eine Sprengkraft (in Kilotonnen) von 0,3, 1,5, 10 oder 50 kt gewählt werden. Zum Vergleich: die Hiroshima-Bombe hatte eine Sprengkraft zwischen 11 und 16 kt.

Die Modernisierung der B-61 erfordert die Modernisierung der Trägersysteme, einschließlich Änderungen an der Elektronik des Flugzeugs. Es gibt nur sehr wenige Informationen darüber, wie schnell die Aufrüstungen und Änderungen vorgenommen werden können. Neue F-35-Flugzeuge können B-61-Bomben tragen, wenn sie dafür ausgerüstet sind. Es ist nicht bekannt, wie viele der nach Europa gelieferten F-35 nuklearfähig sind.

Viele unbeantwortete Fragen

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass weder die USA noch die NATO vertraglich verpflichtet sind, die Ukraine vor einem nuklearen Angriff zu schützen, und auch sonst keine Verantwortung tragen. Somit gilt die NATO-Abschreckung, zumindest soweit sie verstanden wird, in keiner Weise formal für die Ukraine. Das bedeutet jedoch nicht, dass Stoltenberg und stellvertretend die Vereinigten Staaten das Bündnis nicht dazu bewegen, einen nuklearen Schutzschirm über der Ukraine aufzuspannen.

Ein Grund für die Einschätzung, dass ein Strategiewechsel im Gange sein könnte, ist die Entscheidung der NATO und der USA, Langstreckenwaffen in der Ukraine auf russischem Territorium zu stationieren.

In den Stellvertreterkriegen vor der Ukraine haben die USA und Russland darauf geachtet, einander nicht direkt anzugreifen. Deshalb war Truman dagegen, dass die US-Streitkräfte den Yalu-Fluss in Korea überqueren; deshalb wurden weder China noch Russland im Vietnamkrieg angegriffen; deshalb lehnte Präsident John F. Kennedy in der Kubakrise einen Atomangriff auf Kuba und die Sowjetunion ab.

Aber es gab Momente, in denen sich die Spannungen der nuklearen Schwelle näherten. Das war insbesondere 1973 der Fall, als Russland begann, im Jom-Kippur-Krieg mit einer Intervention mit Atomwaffen zu drohen, und als die USA DEFCON-3-Alarm ausriefen.

Vor dem Hintergrund der Rivalität der Supermächte sowie von Stellvertreter- und anderen Konflikten (die Kubakrise war kein Stellvertreterkonflikt, sondern eine direkte Konfrontation zwischen den USA und der UdSSR) scheinen die von der NATO genehmigten Angriffe auf russisches Hoheitsgebiet eine gefährliche rote Linie zu überschreiten.

In Verbindung mit der Haltung der USA und der meisten europäischen Staaten gegenüber der Ukraine, die keine Verhandlungen, keine Gespräche und keinen Frieden zulassen, wächst die Gefahr eines sich ausweitenden Konflikts – sogar eines Konflikts, bei dem Atomwaffen zum Einsatz kommen. Die Aufrüstung der Atomwaffenarsenale gießt in diesem Zusammenhang noch Öl ins Feuer.