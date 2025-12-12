Wir sind auf Sie angewiesen – diese Webseite wird nur von Ihnen finanziert. Ein herzliches DANKESCHÖN und neue spannende Videos

Unabhängiger Journalismus lebt von Ihnen

Wir wissen: Spendenaufrufe sind nicht gerade das Highlight des Tages.

Aber wenn Sie das hier lesen, dann wahrscheinlich, weil Ihnen freie und unbequeme Berichterstattung wichtig ist.

Uncutnews ist komplett werbefrei, unabhängig von Konzernen oder staatlichen Geldern – und gehört allein Ihnen, den Leserinnen und Lesern.

Aber echte Recherche braucht mehr als Leidenschaft:

Sie kostet Zeit. Energie. Mut. Und Geld.

Der Haken: Bisher tragen nur etwa 2 % unserer Leser dieses Projekt finanziell. Die anderen 98 % lesen kostenlos mit. Falls Sie dazugehören, fragen Sie sich bitte:

Ist Ihnen unabhängige Information etwas wert?

Dann ist jetzt der Moment, zu handeln.

VIELEN HERZLICHEN DANK

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

SPENDENKONTO

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: uncutnews in 8400 Winterthur

IBAN: CH09 0900 0000 1589 3613 3

BIC: (SWIFT-Adresse) POFICHBEXXX

Oder hier per PayPal.

Jetzt auch Bitcoin Spenden:

Bitcoin Adresse:

bc1q3cn0r9qkzg83v65em7ywuws24fnuqgkgkx58yp

Lightning:

bc1qlpgemf9saxsc7nr9xaujrlj658ysvgcemq8af8

Weitere kostenlose Informationen und News ohne Werbung gibt es auf unserem Telegram-Kanal oder neu jetzt auch wieder auf X.

Die Philosophie der Freiheit – Kerry Pearson (2018 – Deutsche Version – vertont)

„Make Europe Great Again“ – Geheime Pläne der Trump-Administration? | Von Rainer Rupp

Die Trilaterale Kommission. Wie Eliten die Welt kontrollieren

Direkt zum Video:

Kurz davor ersetzt zu werden: Zelensky hat ca. 2 Mio. Ukrainer getötet und seine Zeit ist nun vorbei

Der echte Grund, warum alles teurer wird – und was jetzt wirklich hilft

WISSENSCHAFT UND WAHRHEIT: ERSTAUNLICHE ERGEBNISSE BEI DER ISOLIERUNG EINES VIRUS

Trump und Putin haben gerade die Welt SCHOCKIERT, und die Globalisten der NATO und der EU sind wüten

Türkei–Iran: Warum stellt sich Ankara plötzlich gegen Israel?

Kommt die US-Invasion? Venezuela stellt sich auf Krieg ein

A-WEF 2025: Markus Haintz: ‚Deutschland im freien Fall – ich werde nicht hier sein, wenn es knallt‘

Elon Musk hat gerade die EU ZERSTÖRT – sie sind SAUER, weil er Recht hat (Redacted News – Deutsch)

Digitaler Euro & totale Kontrolle: So kann der Staat dich per Klick ausschalten – Dominik Kettner

A-WEF 2025: ‘Wir müssen provozieren!‘ – Kayvan Soufi warnt vor dem kommenden Krieg

Die USA sehen die EU jetzt als Feind

Gleichschaltung weltweit: Wer zieht wirklich die Fäden?

Die drahtlose Gehirn Computer Schnittstelle der DARPA, die Nanotech & KI nutzt, ist das neue MKULTRA

Angst als Geschäftsmodell – Gerhard Wisnewski über Rüstung, Pandemie & Propaganda – A-WEF 2025

Thorsten Schulte packt aus: Der wahre Grund für die aktuelle Silber-Explosion!

Deutschland, quo vadis? – Patrik Baab über den Niedergang eines Landes

Finanzmärkte 2026, Bitcoin, Gold, Öl – das Webinar zur finanziellen Intelligenz

Wer hätte von der Ermordung von Charlie Kirk profitiert? | Candace, Folge 276

Direkt zum Video: