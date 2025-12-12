Tokenisierung: Die „Trivergenz“ von Blockchain, KI und dem Internet der Dinge wird in einer dystopischen Welt alles und jeden tokenisieren

Von The WinePress

„Wir sprechen nicht genug darüber, wie schnell wir alle Finanzanlagen tokenisieren werden und welche Möglichkeiten uns ein digitales Portemonnaie bieten wird“, sagte Larry Fink von BlackRock.

In den letzten Ausgaben von Revive The Table haben wir das Konzept der Tokenisierung diskutiert, also den Prozess der digitalen Darstellung physischer Vermögenswerte und Geldes als programmierbare, genehmigungspflichtige Token, die in Blockchain-Ledgern gespeichert sind.

Zur Erinnerung: In der letzten Ausgabe von RTT haben wir uns mit den Äußerungen von Larry Fink, CEO von BlackRock, befasst, der sich seit Jahren für die Notwendigkeit der Tokenisierung einsetzt. In seinem jährlichen Brief an die Investoren erklärte Fink kurz und prägnant, was Tokenisierung ist:

„Was genau ist Tokenisierung? Dabei werden reale Vermögenswerte – Aktien, Anleihen, Immobilien – in digitale Token umgewandelt, die online gehandelt werden können. Jeder Token bescheinigt Ihr Eigentum an einem bestimmten Vermögenswert, ähnlich wie eine digitale Urkunde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Papierzertifikaten werden diese Token sicher in einer Blockchain gespeichert, sodass sie sofort gekauft, verkauft und übertragen werden können, ohne dass umständliche Formalitäten oder Wartezeiten erforderlich sind. „Jede Aktie, jede Anleihe, jeder Fonds – jeder Vermögenswert – kann tokenisiert werden. Wenn dies geschieht, wird es das Investieren revolutionieren. Die Märkte müssten nicht mehr schließen. Transaktionen, die derzeit Tage dauern, würden in Sekundenschnelle abgewickelt werden. Und Milliarden von Dollar, die derzeit durch Verzögerungen bei der Abwicklung gebunden sind, könnten sofort wieder in die Wirtschaft reinvestiert werden und so mehr Wachstum generieren.“

Ungeachtet dessen erfordert eine tokenisierte Welt „ein neues digitales Identitätsprüfungssystem“, schrieb Fink und fügte hinzu, dass „es nicht ausreicht, sich nur für die Tokenisierung einzusetzen. Wir müssen auch die digitale Verifizierung lösen“ – was wir in früheren Ausgaben von RTT untersucht haben und was auch weltweit rasch eingeführt wird, insbesondere von der Trump-Regierung.

Vor kurzem verkündete Fink der Welt: „Wir stehen erst am Anfang der Tokenisierung aller Vermögenswerte, von Immobilien über Aktien bis hin zu Anleihen, und zwar auf breiter Front.“ Wenn Fink „alle“ sagt, meint er auch wirklich alle: Währungen, Aktien, Anleihen, börsengehandelte Fonds (ETFs), Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien, Lebensmittel und Wasser, Medizin- und Gesundheitsmärkte, Kohlenstoff, Lieferketten, Verträge, Urkunden, Kunstwerke, Stimmen, digitale IDs und vieles mehr.

Nur wenige Wochen nach diesen Äußerungen bekräftigte Fink, wie schnell dieser Tokenisierungsprozess voranschreiten wird. Im Oktober fand im Rahmen des saudischen Mega Investment Summit, der oft als „Davos in der Wüste“ bezeichnet wird, eine Podiumsdiskussion mit Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, Stephen Schwarzman, CEO von Blackstone, David Solomon, CEO von Goldman Sachs, und vielen anderen statt. Fink erklärte dem Podium und dem Publikum:

„Ich finde, wir verbringen viel zu viel Zeit damit, über KI zu reden. Wir reden nicht genug darüber, wie schnell wir alle Finanzanlagen tokenisieren werden und welche Möglichkeiten wir dann haben werden, eine digitale Geldbörse zu nutzen und ETFs und andere Dinge über eine digitale Geldbörse zu verschieben. Ich denke, dass das weltweit sehr schnell passieren wird, und ich glaube, dass die meisten Länder darauf nicht vorbereitet sind. Ich unterschätze, wie sehr die Technologie dies verändert, ähnlich wie sie KI und andere Dinge verändert. Sie wird die Technologie rund um die Grundlagen des Finanzwesens verändern.“

Nachdem wir uns nun angesehen haben, was Tokenisierung ist, wie wird eine tokenisierte Welt und Wirtschaft aussehen? Wie wird diese neue „Infrastruktur“ funktionieren?

In einem inzwischen gelöschten Artikel, der 2021 auf CoinTelegraph veröffentlicht wurde, schrieb Don Tapscott, ein produktiver kanadischer Autor von 19 Büchern, Gründer des Blockchain Research Institute und von Thinkers50 zu einem der weltweit wichtigsten lebenden Management-Denker gekürt, einen aufschlussreichen Beitrag, in dem er, wie Fink es nennt, erklärte, wie „die Rohrleitungen der Finanzwelt” funktionieren werden und wie sich diese neue Welt verändern wird.

Während wir uns von alten, veralteten, „dummen” Technologien entfernen, durchläuft die Welt schnell die sogenannte „4. industrielle Revolution”, wie sie vom Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, bezeichnet wird. Tapscott nennt sie die „Trivergence”, die Konvergenz von KI, Blockchain (Tokenisierung) und dem Internet der Dinge (IoT). Tapscott sagt: „Um 1 Korinther 13:13 zu paraphrasieren: Nun bleiben diese drei Dinge: KI, Blockchain und das IoT. Aber das Größte davon ist keines – es ist ihre Kombination.”

IoT bezieht sich auf die Vernetzung aller Dinge. Tapscott schrieb:

„Das Internet der Dinge beschreibt die zunehmende Vernetzung von Alltagsgegenständen und der physischen Welt mit dem Internet. Die Verbreitung von drahtlosen Sensoren und intelligenten Geräten führt zu einem nahtlosen Computernetzwerk, das alle Lebewesen und unbelebten Objekte auf dem Planeten zu einem globalen Internet of Everything verbindet.

Die heutigen IoT-Anwendungen reichen von alltäglichen Dingen – wie Ihrem Kühlschrank, der Milch bei Amazon bestellt – bis hin zu Wunderwerken wie internetfähigen Blutzuckermessgeräten, die Diabetespatienten daran erinnern, ihr Insulin zu nehmen, und Ärzten gleichzeitig ermöglichen, ihren Zustand in Echtzeit zu überwachen.“

Denken Sie an Anfang dieses Jahres zurück, als HHS-Minister Robert F. Kennedy Jr. „Make America Healthy Again“ (MAHA) neu definierte, sodass es auch „Make America Biotech Advance“ (MABA) bedeutet, und Wearables zur Verfolgung der Biomarker der Amerikaner zusammen mit Telemedizin und KI-Agentenärzten sowie digitalen Gesundheitsausweisen förderte. All dies ist im IoT enthalten. Darüber hinaus ist alles, was mit dem Akronym „SMART” versehen ist, IoT, da SMART für „Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology” steht, was bedeutet, dass diese Technologien eine Vielzahl von Daten verfolgen und miteinander kommunizieren.

All dies und noch mehr, kombiniert mit KI-Systemen und Algorithmen, die dann tokenisiert und in Blockchain-Ledgern gespeichert werden, bildet die Trivergenz und die neue Welt. Taspcott schrieb unheimlich:

„Im Laufe der Zeit wird die Trivergenz ein Internet der nächsten Generation einläuten, in dem nahezu jedes belebte und unbelebte Objekt auf der Erde Daten generiert, ein verteiltes Hauptbuch diese Daten aufzeichnet und sichert und KI die Daten analysiert, mit den Objekten kommuniziert, deren Besitzer benachrichtigt und kontinuierlich die Effizienz der Wirtschaft und die Nachhaltigkeit ihrer Auswirkungen auf die Umwelt anpasst und verbessert. „[…] Mit der Blockchain können vernetzte Menschen, Geräte und Organisationen weit mehr als nur kommunizieren: Sie können Transaktionen durchführen, Märkte schaffen und einander vertrauen. […] Vorbehaltlich einer wohlwollenden Governance können wir diese Macht nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen und bessere Maßnahmen zu ergreifen, die den Planeten erhalten – und das alles auf sichere, verschlüsselte Weise und von Unternehmen zu Unternehmen.“ „Neue Geschäftsmodelle, die durch diese Trivergenz ermöglicht werden, beginnen viele Branchen zu revolutionieren und bieten Plattformen für Innovationen in der Wirtschaft für die kommenden Jahrzehnte. Diese zweite Ära hat weitreichende Auswirkungen auf jedes Unternehmen, jede Regierung und jeden Einzelnen sowie auf die Technologiestrategie, -architektur und -führung. Wenn wir die Schattenseiten überwinden können – und das ist ein großes „Wenn“ –, hilft uns diese Trivergenz dabei, unsere digitalen Identitäten zurückzugewinnen, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen und einige der schwierigsten Probleme der Welt zu lösen.“

Tapscott definiert zwar nie, was die „dunkle Seite“ ist, aber ich denke, wir können unsere eigene Vorstellungskraft nutzen…

Tapscott listet eine Reihe konkreter Beispiele für die Trivergenz in der Praxis auf, von der Verfolgung „der Welt der physischen Vermögenswerte, von Autoteilen in Fertigungslieferketten bis hin zu Infrastrukturvermögen wie Straßen, Pipelines, Brücken und Gebäuden“ bis hin dazu, wie „verteilte Sensoren alles überwachen können, von Krankenhausgeräten und internationalen Frachttransporten bis hin zu Mängeln an Brücken und Gebäuden, Pestiziden und Krankheitserregern in Lebensmitteln aufspüren oder sogar die Person „erkennen“, die sie benutzt, und sich entsprechend anpassen“.

Er beschreibt, wie moderne Autos perfekte Beispiele dafür sind, und weist darauf hin, dass ein Konsortium von Autoherstellern bereits „ein Blockchain-basiertes Fahrzeugidentifikationssystem entwickelt, mit dem Fahrer automatisch Autobahnmaut und Parkgebühren bezahlen können“. Er fügt hinzu: „Das vorgeschlagene System wird einzelnen Fahrzeugen digitale IDs zuweisen und Details wie Eigentumsinformationen und Wartungshistorie in einer Blockchain speichern. Daten über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs helfen dabei, Autos auf der Straße zu identifizieren, sodass ihre Besitzer automatisch Waren und Dienstleistungen erwerben können, ohne die speziellen Tags oder Transponder, die in den heutigen elektronischen Mautsystemen erforderlich sind.“

Die gleiche Logik gilt für das Gesundheitswesen. Mit tokenisierten Gesundheitsdaten, die von IoT-Geräten und aus der Umgebung gesammelt werden, kann KI dann einen individuelleren Ansatz entwickeln, da der Algorithmus Ihre Vitalwerte, Gewohnheiten, Ihren Konsum usw. kennt. „Blockchain könnte auch ein besseres Management digitaler Rechte in der medizinischen Forschung ermöglichen, beispielsweise durch die Durchsetzung von Regeln darüber, wem DNA-Daten gehören und wer sie einsehen darf“, schrieb er.

Lebensmittel sind ein weiterer wichtiger Bereich. Die Trivergenz würde es „Managern ermöglichen, alles zu messen, von Wasser- und Erdgasflüssen bis hin zu städtischer Infrastruktur, Verkehrsnetzen und landwirtschaftlichen Lieferketten“, so Tapscott.

„Durch die chronologische Aufzeichnung jedes Schrittes der Reise eines Lebensmittels in einer Blockchain sind die vollständige Historie und der aktuelle Standort des Lebensmittels zusammen mit seinen Informationen (d. h. Lebensmittelverarbeitungsmethoden, Zertifizierungen, Testdaten, Lagertemperaturen, Versanddetails, Verfallsdaten und bei einigen Lebensmitteln auch Bodenqualität und Düngemittel) innerhalb von Sekunden verfügbar.“

Die Vereinten Nationen haben vorgeschlagen, mit Blockchain etwas Ähnliches zu tun, um „Lebensmittelbetrug“ zu bekämpfen, wie aus einem Bericht aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Lebensmittelbetrug: Absicht, Aufdeckung und Management“ hervorgeht. Anfang dieses Jahres sagte ein Autor von CoinTelegraph: „Wenn Blockchain konsequent und realistisch eingesetzt wird, könnte sie diese zwielichtigen Verbrechen verhindern.“

Einige Unternehmen beginnen bereits mit der Umsetzung dieser Praxis. Im Jahr 2021 veröffentlichte die Global Seafood Alliance einen Bericht, in dem sie hervorhob, wie Blockchain und DLT „Betrug reduzieren und Produkte differenzieren“ können. Nova Sea, einer der größten Lachszüchter in Nordnorwegen, gab bekannt, dass er sich dem Norwegian Seafood Trust angeschlossen hat – einem nationalen Netzwerk zur Rückverfolgung von Meeresfrüchten, das vom Computergiganten IBM betrieben wird. IBM hat eine Grafik erstellt, die die fünf Schritte der Tokenisierung erklärt:

Schritt 1: Meeresfrüchte werden direkt vom Boot aus verfolgt, wobei Längen- und Breitengraddaten sowie Informationen zum Schiff und zur Besatzung erfasst werden. Blockchain-Daten können sogar mit Medien wie Videoaufnahmen des Fangs verknüpft werden.

Schritt 2: Anschließend gelangen die Meeresfrüchte zu einem Verarbeiter, wo Daten wie Größe, Verpackungsdatum und Versanddatum die Frische und Authentizität belegen.

Schritt 3: Die Blockchain verfolgt Standort- und Logistikdaten, während der Fisch zu Lebensmittelgeschäften transportiert wird, und liefert so ein vollständiges Bild der Meeresfrüchte während des Transports.

Schritt 4: Im Lebensmittelgeschäft zeichnet das letzte Glied in der Blockchain Informationen wie das Verfallsdatum auf.

Schritt 5: Verbraucher können sich darauf verlassen, dass der Fisch auf ihrem Teller auch der Fisch ist, für den sie bezahlt haben.

Digitale IDs sind ebenfalls Token. Fink hat dies bereits zuvor angedeutet, aber andere Akteure in diesem Bereich werden immer offener in Bezug auf ihre Ambitionen. Während eines Gipfeltreffens des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, das im Oktober vom Atlantic Council veranstaltet wurde, erklärte Siddharth Tiwari, Fellow bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der „Zentralbank der Zentralbanken”, dem Gremium, dass wir alle in 15 Jahren tokenisiert sein werden (obwohl ich diese Schätzung für etwas zu optimistisch halte).

„Die BIZ befasst sich mit etwas, das als einheitliches Hauptbuch bezeichnet wird. […] Also werden öffentliche Gelder, CBDC, Bankeinlagen und der Aktienmarkt tokenisiert, um als Sicherheiten zu dienen, mit denen man Kredite aufnehmen kann. Und wenn man diesen Weg weitergeht, wird es, sobald alles tokenisiert ist, super effizient sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie und ich in 15 Jahren tokenisiert sein werden.”

Die Liste der Beispiele für Tokenisierung ist endlos. So veröffentlichte beispielsweise das Vereinigte Königreich im Juni einen Bericht über die Zukunft der Polizeiarbeit mit dem Titel „The Police Emerging Science and Technology Trends (PESTT)“, in dem Blockchain-Netzwerke, Kryptowährungen und nicht fungible Token (NFTs), die auf diesen Blockchains gehandelt werden, thematisiert wurden. Das dystopische Dokument geht sogar so weit, dass in den kommenden Jahren möglicherweise neue Polizeitechnologien zum Einsatz kommen könnten, um sowohl die Gehirnströme von Kriminellen als auch die der Polizei selbst zu verfolgen! „In Zukunft könnten AI-Modelle mit einem breiteren Spektrum an Daten zur Identifizierung von Personen gespeist werden, darunter Daten aus der Eingabe über Smartphones und Tastaturen sowie neue Arten von biologischen Markern wie Herzfrequenz, Körpergeruch und sogar Gehirnströme”, prognostiziert der Bericht.

Bereits im Februar erklärte Larry Ellison, der zweitreichste Mann der Welt, CTO und Gründer von Oracle, auf dem World Governments Summit, dass er die privatesten und intimsten Daten aller Menschen sammeln und in KI-Datenmodelle einspeisen möchte, auf die jederzeit zugegriffen werden kann. „[…] Wir müssen alle Daten, die wir in unserem Land haben, in eine einzige, wenn man so will, einheitliche Datenplattform übertragen […] Wir müssen alle nationalen Daten vereinheitlichen, sie in eine Datenbank einspeisen, wo sie vom KI-Modell leicht verwertbar sind, und dann können wir jede beliebige Frage stellen.“

Aber das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Bei einer von Oracle selbst veranstalteten Veranstaltung im Jahr 2024 beschrieb Ellison, wie KI jeden überall und jederzeit ausspionieren wird, selbst an den sensibelsten Orten.

„Die Kamera ist immer eingeschaltet, man schaltet sie nicht ein und aus. So wie man sie einschaltet – man kann sie nicht ausschalten, wenn man auf die Toilette geht – „Oracle, ähm, ich brauche zwei Minuten für eine Toilettenpause, dann schalten wir sie aus. „Die Wahrheit ist, dass wir sie nicht wirklich ausschalten. Was wir tun, ist, dass wir sie aufzeichnen, sodass niemand sie sehen kann, aber niemand kann ohne einen Gerichtsbeschluss auf diese Aufzeichnung zugreifen, sodass Sie die von Ihnen gewünschte Privatsphäre erhalten, aber wenn Sie einen Gerichtsbeschluss erhalten, kann ein Richter sich das ansehen, diese sogenannte Toilettenpause. „Ich gehe mit meinen Freunden Mittagessen. ‚Oracle, ich brauche eine Stunde Privatsphäre, um mit meinen Freunden Mittagessen zu gehen.‘ Gott sei Dank, wir hören nicht zu, es sei denn, es liegt ein Gerichtsbeschluss vor. Wir übertragen das Video zurück an die Zentrale, sodass die Zentrale und die KI das Video ständig überwachen.“ Die Polizei wird „im Fernsehen in der Zentrale zu sehen sein, jeder würde es sehen, Ihre Körperkameras werden das [Filmmaterial] übertragen. „Die Polizei wird sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles beobachten und aufzeichnen, was vor sich geht. […] „Jeder Polizeibeamte wird jederzeit überwacht. Wenn es ein Problem gibt, meldet die KI dieses Problem der zuständigen Person. „Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig aufzeichnen und melden.“

All dies und noch viel mehr ist der Grund dafür, dass derzeit ein großer Druck besteht, Rechenzentren in den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt zu bauen. In diesem Jahr stellte Trump den KI-Aktionsplan vor und startete im November die Genesis-Mission, um KI in allen Bereichen zu implementieren, unter dem Vorwand, ein „goldenes Zeitalter” des Wissens und der Entdeckungen, eine „Renaissance” der Künste und Wissenschaften einzuläuten und „ein neues Zeitalter der KI-beschleunigten Innovation einzuleiten”. Das ist alles Unsinn. Obwohl es nicht direkt erwähnt wird, deutet der gesamte Prozess auf eine Tokenisierung hin: Die tokenisierte Wirtschaft und der Überwachungsstaat müssen um jeden Preis aufgebaut werden. Deshalb arbeiten Trump und seine Regierung mit Hochdruck daran, das Kontrollnetz aufzubauen: all diese Rechenzentren, KI-Überwachung, Blockchain- und Zahlungssysteme, CBDCs, die sich als Stablecoins ausgeben, das Internet der Dinge und intelligente Geräte usw. All dieses Gerede über wissenschaftliche Entdeckungen und Sternbeobachtungen im Kosmos ist nur eine Fassade: Es geht darum, alles zu tokenisieren.

Warum sagt Ellison Ihrer Meinung nach das, was er sagt? Warum hat Trump Ihrer Meinung nach Palantir beauftragt, eine Master-Datenbank über alle Amerikaner zu erstellen, basierend auf all den invasiven Spionageaktivitäten, denen sie uns unterzogen haben? Deshalb ist die Tokenisierung so verwerflich, weil absolut alles in einem Prozess der perfekten Überwachung verfolgt und zurückverfolgt wird.

Und das bringt uns zurück zu dem, was Larry Fink im Oktober gesagt hat. Wir stehen nicht nur kurz vor der Tokenisierung aller Vermögenswerte, Fink hat auch laut ausgesprochen, was sonst nur hinter vorgehaltener Hand gesagt wird: „Wir beginnen uns darauf zu konzentrieren, uns von traditionellen Finanzanlagen zu lösen, indem wir sie digitalisieren und dann die Menschen in diesem digitalen Ökosystem bleiben lassen.”

Mit der Zeit wird das IoT schnell zum Internet of Bodies (IoB) werden und Implantate werden das neue Geschäft sein. Sie müssen Sie an Wearables gewöhnen, bevor die Injektionen und Kybernetik, die Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI), kommen. Elon Musk sagte im Oktober in der Joe Rogan Experience, dass Telefone verschwinden werden. „Wir werden keine Telefone im traditionellen Sinne mehr haben. Was wir als Telefon bezeichnen, wird in Wirklichkeit ein Edge-Knoten für KI-Inferenz mit einigen Funkverbindungen sein. […] In Zukunft wird es keine Betriebssysteme oder Apps mehr geben; es wird nur noch ein Gerät geben, das für Bildschirm und Audio da ist und so viel KI wie möglich auf dem Gerät unterbringt.“ Seiner Meinung nach wird dies in etwa „fünf oder sechs Jahren“ geschehen. Musk ist nicht der Einzige, der dies sagt. Auf dem WEF-Gipfel in Davos im Jahr 2022 sagte Nokia-CEO Pekka Lundmark, dass Smartphones in den Körper der Menschen integriert werden. „Das wird definitiv passieren. Ich habe vorhin über 6G gesprochen, das wird etwa 2030 sein. Ich würde sagen, dass bis dahin das Smartphone, wie wir es heute kennen, definitiv nicht mehr die übliche Art der gängigsten Schnittstelle sein wird. Viele dieser Dinge werden direkt in unseren Körper eingebaut werden.“

Obwohl wir noch nicht so weit sind, rasen wir auf die letztendliche „Endlösung“ zu:

Offenbarung 13:16 Und es veranlasst alle, kleine und große, Reiche und Arme, Freie und Sklaven, ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn zu bekommen. Und niemand kann kaufen oder verkaufen, der nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.

Das ist die Trivergenz, das ist Tokenisierung in Aktion; und ich kratze hier nur an der Oberfläche. Wenn Sie mehr über die neuesten Forschungsergebnisse zu Tokenisierung, digitalen IDs, der Einführung von Kontrollnetzen und dem weltweit rasch aufgebauten Überwachungsstaat erfahren möchten, folgen Sie bitte meiner Arbeit auf winepressnews.com und auf Substack, wo Sie ausführlichere Berichte wie diesen finden.

