KaBoom! Die KI-Schulden der Big Tech werden die Wirtschaft zum Einsturz bringen

KI ist ein Sack voller heißer Luft, eine Gaslighting-Aktion, ein Ponzi-Schema. Wenn du auch nur eine Sekunde glaubst, dass das Auslöschen aller Jobs in der Gesellschaft zu Überfluss und einem „Goldenen Zeitalter“ führen wird, bist du verrückt. Wenn du dir unter der Biden-Administration wegen illegaler Einwanderung Sorgen gemacht hast, weil sie Amerikanern die Jobs wegnimmt, dann denk mal darüber nach: Stell dir einen Tsunami digitaler Aliens vor, Hunderte von Millionen, mit Nobelpreis-Fähigkeiten, die mit übermenschlicher Geschwindigkeit 24 Stunden am Tag arbeiten, für weniger als Mindestlohn, und die darauf vorbereitet sind, jede Form kognitiver Arbeit zu übernehmen.

Diese Erz-Technokraten in Washington beschleunigen die Zerstörung Amerikas, indem sie das nutzen, was von unserem verbleibenden Vermögen übrig ist. Sie werden niemals die Schulden zurückzahlen, die sie angehäuft haben. Niemals. Dank Trumps neuer Executive Order, der Genesis Mission, glauben die TechBros, dass sie die Schulden sozialisieren können, während sie uns in ein asset-basiertes System überführen, das auf Blockchain und Tokenisierung basiert. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Technologieunternehmen leihen sich Hunderte Milliarden Dollar, um KI zu bauen. Aber hier ist der Teil, den sie nicht sagen:

Sie wetten mit Geld, das sie nicht haben, auf eine Nachfrage, die nicht existiert. Im selben Monat, in dem Analysten Alarm wegen der KI-Blase schlagen, hat Big Tech gerade eine Rekordmenge an Schulden aufgenommen, um ihren KI-Infrastruktur-Ausbau zu finanzieren.

Amazon beschafft 15 Milliarden Dollar. Google hat Anfang dieses Monats 25 Milliarden Dollar in den USA und Europa aufgenommen. Meta gab im Oktober 30 Milliarden Dollar in Unternehmensanleihen aus – nachdem sie bereits 27 Milliarden an Schulden aufgenommen hatten. Oracle, das bereits 104 Milliarden an Schulden hat, packt weitere 38 Milliarden an privaten Schulden oben drauf. Damit steigt die Schuldenaufnahme dieses Jahr auf ein Rekordniveau von über 6 Billionen Dollar.

Tech finanziert diesen KI-Boom jetzt mit geliehenem Geld. Gleichzeitig sehen wir Leute wie Michael Burry und Peter Thiel, die ihre Aktien abstoßen.

Nvidia veröffentlichte kürzlich seine Gewinne, und zunächst feierten alle. Laut Nvidia erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 57 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 62 % gegenüber dem Vorjahr. Nach dieser Ankündigung sprang die Nvidia-Aktie um mehr als 5 % nach oben.

Doch Michael Burry, der Mann, der den Finanzcrash 2008 vorhersagte, kritisierte Nvidia auf X. Er behauptet, das Unternehmen lasse seine Gewinne besser aussehen, als sie eigentlich sind, indem es die Abschreibung seiner GPUs in die Länge zieht.

Dies ist Teil eines größeren Musters zirkulärer KI-Deals im Big-Tech-Sektor, bei denen OpenAI im Zentrum steht. Michael Burry und sogar OpenAIs eigene Investoren stellen infrage, wie OpenAI diese milliardenschweren Deals bezahlen will, wenn das Unternehmen jeden Monat Geld verliert.

TV-Interviewer: „Also, ich denke, die größte Frage, die ich die ganze Woche gehört habe und die über dem Markt schwebt, ist: Wie kann ein Unternehmen mit 13 Milliarden Dollar Umsatz 1,4 Billionen Dollar an Ausgabe-Verpflichtungen eingehen? Du hast die Kritik gehört, Sam.“

Sam Altman: „Erstens: Uns geht es gut und wir erzielen mehr Umsatz als das. Zweitens: Brad, wenn du deine Anteile verkaufen willst, finde ich dir einen Käufer.“

Doch zurück zu Michael Burrys Tweet-Serie – seine letzte Frage ist meine liebste:

„Noch eine: OpenAI ist hier der Dreh- und Angelpunkt. Kann irgendjemand ihren Wirtschaftsprüfer nennen?“

Hedgefonds und andere institutionelle Investoren haben im Jahr 2025 mehr als 67 Milliarden Dollar abgestoßen. Profis mit Insiderinformationen, Daten und Analysetools steigen aus.

Tatsächlich markierte die erste Novemberwoche den größten Netto-Verkauf von Tech-Aktien seit zwei Jahren. Doch normale Anleger investieren weiter. Big Tech hält den gesamten Wert des Aktienmarkts. Wenn sie ihre Schulden nicht zurückzahlen können und die KI-Blase platzt – wer, glauben wir, wird dann die Rechnung bezahlen?

Regierungen nennen KI bereits ein nationales Gut. Genau wie die Banken 2008 ist es jetzt schon „too big to fail“.

Dank OpenAI haben wir kürzlich erfahren, dass diese KI-Unternehmen mit der Regierung darüber sprechen, dass ihre Schulden gedeckt werden sollen, falls sie mit ihren Krediten in Verzug geraten. Aber selbst wenn sie gerettet werden, werden Rentenkonten ausgelöscht, Jobs verloren gehen und Häuser zwangsversteigert werden.

Am Ende sind es immer wir Steuerzahler, die für jede Finanzkrise zahlen. Michael Burry behauptet, die tatsächliche Nachfrage nach KI sei lächerlich gering. Also wollte ich verstehen: Gibt es überhaupt Nachfrage nach all der KI-Infrastruktur, die sie finanzieren?

Wenn man Multi-Billionen-Dollar-Unternehmen wie Google zuhört, natürlich. In einem kürzlichen All-Hands-Meeting sagte Googles Leiter der KI-Infrastruktur den Mitarbeitern, dass das Unternehmen seine Bereitstellungskapazität alle sechs Monate verdoppeln müsse, um die Nachfrage nach KI-Diensten zu decken.

Ist das echte Nachfrage – oder skalieren sie einfach hoch, um KI in all ihre Produkte einzubauen? So wie YouTube eine KI-Zusammenfassung eines Videos anbietet oder Gmail eine KI-Zusammenfassung einer E-Mail erstellen will.

KI-Zusammenfassungen für alles.

Doch laut McKinsey experimentieren die meisten Unternehmen noch. Fast zwei Drittel der Befragten geben an, dass ihre Organisationen nicht einmal damit begonnen haben, KI im gesamten Unternehmen zu skalieren. Eine IBM-Studie ergab, dass in den letzten drei Jahren CEOs sagen, dass nur 25 % der KI-Initiativen die erwarteten Ergebnisse geliefert haben. Nur 16 % wurden unternehmensweit skaliert.

OpenAI behauptet, es gebe enorme Nachfrage nach KI, aber ihre Nutzer sind hauptsächlich normale Menschen, nicht Unternehmen.

In einem durchgesickerten Dokument sehen wir OpenAIs Strategie im Vergleich zu Anthropic. Anthropic konzentriert sich auf den Verkauf an Unternehmen und plant, bis 2028 kostendeckend zu arbeiten. OpenAI hingegen verkauft hauptsächlich an normale Menschen, von denen die meisten das kostenlose Konto nutzen. OpenAI hat über 1,4 Billionen Dollar an KI-Deals zugesagt und 800 Millionen wöchentliche aktive Nutzer.

Um allein diese 1,4 Billionen Dollar zurückzuzahlen, müssten alle 800 Millionen Nutzer eine einmalige Gebühr von 1.750 Dollar zahlen. Natürlich ist das eine Vereinfachung, aber sie zeigt, wie viel Geld sie für diese Deals benötigen – Geld, das sie nicht haben.

Und das setzt voraus, dass alle 800 Millionen Menschen überhaupt bereit wären, eine einmalige Gebühr zu zahlen und nicht einfach zu Gemini von Google wechseln – was übrigens bereits passiert, da OpenAI Web-Traffic verliert.

Selbst Anthropics eigene Forschung zeigt, dass Unternehmen KI nicht übernehmen. Sie sagen, die KI-Verbreitung unter US-Firmen habe sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt – von 3,7 % im Herbst 2023 auf 9,7 % im August 2024. Sie behaupten, das zeige schnelles Wachstum und dass wir uns noch in einer frühen Phase der KI-Einführung befinden.

Doch dann erkennen sie an, dass die große Mehrheit der US-Unternehmen keine KI in ihren Produktionsprozessen verwendet.

Noch ernüchternder: Das US Census Bureau verfolgt die KI-Nutzung in 1,2 Millionen US-Unternehmen. Die Nutzung von KI in großen Unternehmen nimmt tatsächlich ab. Jede Unternehmensgröße ist seit Juli zurückgegangen – außer Unternehmen mit ein bis vier Mitarbeitern.

Kein Wunder, dass Unternehmen KI nicht annehmen. Erinnerst du dich, als McDonald’s versuchte, KI im Drive-Thru einzusetzen? Es war ein Desaster:

„Du hast Speck zu meinem Eis hinzugefügt. Ich will keinen Speck.“

„Dein Gesamtbetrag ist 7,62 am Zahlfenster.“

„Danke.“

„Ich bin noch nicht fertig.“

„Was kann ich für dich tun?“

„Kannst du einfach neu anfangen?“

„Du möchtest neu anfangen?“

„Ja.“

„Okay. Was kann ich für dich tun?“

„Kannst du alles vom Menü entfernen? Oh mein Gott, was passiert hier? Warum gibt es fünf McDoubles?“

Die Logik scheint zu sein: Jeder braucht KI, weil jeder KI bekommt. Sie bauen all diese KI-Infrastruktur für eine Nachfrage, die es einfach nicht gibt.

Die einzigen echten KI-Umsätze finden innerhalb des Tech-Ökosystems statt. Sie finanzieren sich gegenseitig und teilen die Einnahmen.

Manche argumentieren, Technologie brauche Zeit, um sich zu verbreiten. Elektrizität habe über 30 Jahre gebraucht, um abgelegene Farmen zu erreichen. Oder wie lange es dauerte, bis jeder Haushalt einen Computer hatte.

Aber das ist wie der Vergleich von Äpfeln und Orangen. Heute müssen wir nicht mehr auf Stromleitungen oder Internet warten. Wir sind so vernetzt wie nie zuvor und haben bereits Zugang zu KI.

ChatGPT wurde zur am schnellsten wachsenden App aller Zeiten – 100 Millionen Nutzer in nur zwei Monaten. Aber während einige von uns mit ChatGPT reden wie mit einem besten Freund, zeigen die Daten, dass Unternehmen keinen Return on Investment finden.

Viele Anwendungsfälle wirken wie Lösungen, die verzweifelt nach einem Problem suchen.

Außerdem ignorieren sie bewusst die sozialen und ökologischen Kosten. Rechenzentren erhöhen die Stromrechnungen aller. Sie verbrauchen enorme Mengen Wasser. Sie extrahieren Mineralien aus einer Erde, die bereits erschöpft ist.

Währenddessen entlassen Unternehmen massenhaft Mitarbeiter und behaupten, sie seien jetzt „AI-first“.

Wenn Technologien klare, unmittelbare Vorteile haben, ohne massive Nachteile, verbreiten sie sich in unserer vernetzten Welt schnell.

Die Tatsache, dass sich KI trotz des enormen Hypes und der Investitionen nicht in der Unternehmenswelt ausbreitet, zeigt ein grundlegendes Problem im Wertangebot dieser Technologie.

Wenn ich über Tech rede, ist es schwer, Politik und Vermögensungleichheit nicht zu erwähnen.

Tech hat Milliardäre geschaffen, die jetzt unsere Regierung infiltrieren. Vertreter beider Parteien haben enorm von diesen Tech-Konzernen profitiert. Ironischerweise sind es dieselben Vertreter, die über Fusionen und Übernahmen entscheiden – darüber, wie groß Tech werden darf.

Wenn diese Konzerne ein Rechenzentrum in einer neuen Stadt bauen wollen, sind es unsere Vertreter, die mit Milliardären private Deals machen. Es sind unsere Vertreter in jedem Staat, die die Strompreissteigerungen genehmigen. Und es werden unsere Vertreter sein, die den Bailout genehmigen, wenn diese KI-Unternehmen ihre Schulden nicht zahlen können, weil sie jetzt als nationales Gut gelten.

Währenddessen erzählt uns die Regierung, es gebe kein Geld für SNAP-Leistungen, die Sozialversicherung sei knapp, Medicare-Leistungen würden reduziert. Das ist alles unser Geld. Wir zahlen in das System ein.

Wir, das Volk, finanzieren einen großen Teil dieser KI-Infrastruktur – doch wir besitzen nichts davon. Wir bekommen keinen Gewinn. Aber wenn sie scheitern, werden die Verluste sozialisiert, und plötzlich ist wieder Geld da, um dafür zu bezahlen.

Wir sehen bereits die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft – und sie sind nicht gut. Aber sie geben Vollgas. Menschen können sich den Alltag nicht mehr leisten: Miete, Lebensmittel, Gesundheitsversorgung. Doch die Reichen haben sich isoliert. Sie haben keine Ahnung, wie die meisten Menschen leben.

Es ist wirklich wir gegen die Milliardäre. Und wenn die Milliardäre in der Regierung sitzen, dann arbeitet die Regierung nicht für uns. Denn am Ende profitieren von KI nicht die einfachen Leute – sondern diese Konzerne.

Manchmal wünschte ich, ich könnte so naiv sein wie diese Person, die an die Erzählung der Tech-CEOs glaubt: KI werde unsere Jobs übernehmen, damit wir in einer arbeitsfreien Gesellschaft leben können. Einer Gesellschaft, in der Gesundheitsversorgung und Wohnen nicht an Beschäftigung gekoppelt sind. Wir müssen nur in die Geschichte blicken, um zu sehen, wie das ausgeht. Sicher, sie hatten nicht die Technologie von heute, aber Menschen in Machtpositionen haben Arbeiter schon immer ausgebeutet.

Sie bauen KI nicht, um der Gesellschaft zu dienen.

Sie bauen KI, um sich selbst weiter zu bereichern – mit dem ultimativen Ziel, dass sie eines Tages uns alle ersetzen wird.

Und sie benutzen unser Geld dafür.