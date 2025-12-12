Technokratische „Gehirnwaffen“, die Wahrnehmung, Gedächtnis und Verhalten ins Visier nehmen

Dies ist der neueste Stand der „Wissenschaft der Sozialen Steuerung“, entwickelt durch die Technokratie. Ich warne seit 20 Jahren davor. Konvergente Wissenschaft (NBIC, 2000) und Obamas BRAIN-Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, 2013) wurden als Heilmittel für Krankheiten verkauft. In Wirklichkeit lauerten Militär und Geheimdienste im Hintergrund, um gehirnverändernde Technologien einzusammeln, die zur Kontrolle ganzer Bevölkerungen eingesetzt werden könnten.

Dieser Artikel stellt fest: „Die gleiche wissenschaftliche Forschung, die hilft, neurologische Störungen zu behandeln, kann auch dazu verwendet werden, Waffen zu bauen, die bestimmte Gehirnfunktionen ins Visier nehmen.“ Ups. Zu spät. Das Pferd ist aus dem Stall. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Gedankenkontrollwaffen mögen wie etwas aus einem dystopischen Science-Fiction-Film klingen, aber Experten sagen nun, dass sie Realität werden.

Wissenschaftler haben eine düstere Warnung vor gedankenverändernden „Gehirnwaffen“ ausgesprochen, die Ihre Wahrnehmung, Ihr Gedächtnis und sogar Ihr Verhalten beeinflussen können.

In einem neu veröffentlichten Buch argumentieren Dr. Michael Crowley und Professor Malcolm Dando von der Universität Bradford, dass jüngste wissenschaftliche Fortschritte ein „Weckruf“ sein sollten.

Professor Dando sagt: „Das gleiche Wissen, das uns hilft, neurologische Störungen zu behandeln, könnte genutzt werden, um die Kognition zu stören, Gehorsam zu erzwingen oder sogar in Zukunft Menschen in unwissende Agenten zu verwandeln.“

Nationen wie die USA, China, Russland und Großbritannien erforschen sogenannte zentralnervensystem-wirksame Waffen (CNS) bereits seit den 1950er-Jahren.

Nun argumentieren Dr. Crowley und Professor Dando, dass die moderne Neurowissenschaft so weit fortgeschritten sei, dass wahrhaft furchterregende Gedankenwaffen geschaffen werden könnten.

Professor Dando sagt: „Wir treten in eine Ära ein, in der das Gehirn selbst zu einem Schlachtfeld werden könnte.

Die Werkzeuge zur Manipulation des zentralen Nervensystems – um zu sedieren, zu verwirren oder sogar zu zwingen – werden präziser, zugänglicher und für Staaten attraktiver.“

In den 1950er- und 1960er-Jahren versuchten die meisten Großmächte der Welt aktiv, ihre eigenen gedankenkontrollierenden Waffen zu entwickeln.

Ihr Ziel war es, Geräte zu schaffen, die große Menschenmengen durch Bewusstlosigkeit, Halluzination, Desorientierung oder Sedierung außer Gefecht setzen konnten.

Am bekanntesten entwickelte das US-Militär die Verbindung „BZ“, die starke Verwirrtheit, Halluzinationen und kognitive Dysfunktion hervorruft.

Die USA stellten ungefähr 60.000 Kilogramm der starken Substanz her und nutzten sie, um eine 340-Kilogramm-(750-Pfund-)Streubombe zu bauen.

Obwohl die Bombe für den Einsatz in Vietnam vorgesehen war und BZ intensiv an US-Soldaten getestet wurde, gibt es keine Hinweise darauf, dass die Waffe jemals eingesetzt wurde.

Unterdessen hat das chinesische Militär eine „Narkose-Pistole“ entwickelt, die Spritzen mit lähmenden Chemikalien verschießt.

Doch Dr. Crowley und Professor Dando weisen darauf hin, dass die einzige Zeit, in der eine CNS-Waffe jemals im Kampf eingesetzt wurde, der Anschlag russischer Sicherheitskräfte während der Geiselnahme im Moskauer Theater im Jahr 2002 war.

Nachdem tschetschenische Kämpfer 900 Zivilisten als Geiseln genommen hatten, nutzten die Sicherheitskräfte ein von Fentanyl abgeleitetes „lähmendes chemisches Mittel“, um die Angreifer außer Gefecht zu setzen.

Während das chemische Mittel die Belagerung beendete, tötete das Gas 120 der 900 Geiseln, und eine unbekannte Anzahl weiterer erlitt langfristige gesundheitliche Probleme und einen vorzeitigen Tod.

Seitdem hat sich jedoch das potenzielle Spektrum dieser gedankenverändernden Waffen weit über das bloße Ausschalten von Angreifern oder das Auslösen von Halluzinationen hinaus ausgeweitet.

Die gleiche wissenschaftliche Forschung, die hilft, neurologische Störungen zu behandeln, kann auch dazu verwendet werden, Waffen zu entwickeln, die bestimmte Gehirnfunktionen ins Visier nehmen.

„Das ist das Dual-Use-Dilemma, dem wir gegenüberstehen“, sagt Professor Dando.

Beispielsweise untersuchen Wissenschaftler Teile der „Überlebensschaltkreise“ des Gehirns, also jene neuronalen Wege, die Angst, Schlaf, Aggression und Entscheidungsfindung steuern.

Zu verstehen, wie diese Schaltkreise funktionieren, ist entscheidend für die Behandlung neurologischer Erkrankungen, öffnet aber auch die Tür dafür, diese Regionen des Gehirns zu Waffen zu machen.

Tatsächlich sind Dr. Crowley und Professor Dando so besorgt über diese Möglichkeit, dass sie nach Den Haag reisen, um bei einem wichtigen Treffen von Staaten für dringende Maßnahmen zu argumentieren.

Das Problem, warnen die Forscher, besteht darin, dass CNS-Waffen derzeit in einer „Regelungslücke“ innerhalb der Gesetze zur Kontrolle chemischer Waffen existieren.

Die Chemiewaffenkonvention verbietet den Einsatz schädlicher Chemikalien im Krieg, doch es gibt einen Graubereich, der die Nutzung bestimmter Chemikalien in bestimmten Situationen, wie etwa bei der Strafverfolgung, zulässt.

Das lässt einen möglichen rechtlichen Spielraum für die Entwicklung und den Einsatz mächtiger Gedankenkontrollwaffen innerhalb der derzeitigen Gesetzeslage.

Professor Dando sagt: „Es gibt gefährliche regulatorische Lücken innerhalb und zwischen diesen Abkommen. Wenn sie nicht geschlossen werden, befürchten wir, dass bestimmte Staaten ermutigt werden könnten, sie in Programmen für CNS- und weiter gefasste lähmende Waffen auszunutzen.

Wir müssen jetzt handeln, um die Integrität der Wissenschaft und die Unantastbarkeit des menschlichen Geistes zu schützen.“



