Der Mann der CIA in Syrien

von Kevork Almassian

Als Richter Andrew Napolitano mich in seiner Sendung fragte, wie Syrien am Ende Abu Mohammed al-Jolani als seinen „Präsidenten“ bekommen habe, konnte ich die kognitive Dissonanz auf der anderen Seite des Bildschirms fast hören. Wie wird ein Mann, der einst der Emir von al-Qaida in Syrien war, ein Mitbegründer des ISIS nach jeder vernünftigen historischen Betrachtung seiner Laufbahn, zu Washingtons ausgewähltem Mann in Damaskus?

Für mich ist die Antwort kein Rätsel. Es ist das logische Ende eines schmutzigen Krieges, der nicht mit syrischen Demonstranten im Jahr 2011 begann, sondern Jahre zuvor in einem von den Amerikanern betriebenen Gefangenenlager im Irak.

Und falls noch jemand vermutete, dies sei „nur eine Verschwörungstheorie“, hat ein ehemaliger CIA-Offizier – John Kiriakou, der ins Gefängnis ging, weil er CIA-Folter aufdeckte – jetzt öffentlich gesagt, was viele von uns seit Langem argumentieren: Jolani ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein CIA-Vermögenswert.

Fangen wir mit der Zeitleiste an, denn die Zeitleiste allein schreit bereits „Geheimdienstoperation“.

Abu Mohammed al-Jolani war in einem von der CIA betriebenen Gefängnis im Irak – Camp Bucca – zusammen mit einem weiteren bekannten Namen: Abu Bakr al-Baghdadi. Beide Männer wurden Anfang 2011 freigelassen. „Zufälligerweise“ ist das genau der Zeitpunkt, an dem der Regimewechsel-Krieg in Syrien beginnt. Binnen Wochen führt Baghdadi das, was zu ISIS wird, und Jolani geht nach Syrien, um Jabhat al-Nusra zu gründen – offiziell die al-Qaida-Franchise in meinem Land.

Washington stuft Nusra als terroristische Organisation ein. Die UN folgt. Auf dem Papier ist Jolani der Feind. Das Außenministerium setzt sogar eine Belohnung von 10 Millionen Dollar auf seinen Kopf aus.

Aber Kopfgelder sind billig. Marschflugkörper sind teuer. Und über ein Jahrzehnt lang, während die USA Städte im Irak und in Syrien angeblich im Kampf gegen den „Terrorismus“ dem Erdboden gleichmachten, fanden sie seltsamerweise nie die Zeit oder die Koordinaten, um Jolani oder seine Kernführung ernsthaft ins Visier zu nehmen, obwohl er große Teile syrischen Territoriums kontrollierte, vom Umland Aleppos bis hin nach Idlib.

Warum? Weil Jolani und seine Männer gegen die eine Regierung kämpften, von der Washington bereits entschieden hatte, dass sie weg müsse: den syrischen Staat unter Baschar al-Assad.

Hier kommt Operation Timber Sycamore ins Spiel: ein milliardenschweres verdecktes CIA-Programm, das Waffen, Geld und Ausbildung an sogenannte „Rebellen“ in Syrien schleuste. Sie wurden dem Westen als „moderate Opposition“ verkauft. Am Boden waren diese Moderaten eine aussterbende Spezies. Was in der Realität existierte, waren harte salafistisch-dschihadistische Fraktionen, mit Nusra an der Spitze der Nahrungskette.

Die Freie Syrische Armee (FSA) war die Maske, das Logo auf den Formularen, die Marke, die man dem Kongress und CNN verkaufen konnte. Die eigentliche Schlagkraft am Boden waren Jolanis Männer und andere Takfiri-Gruppen, die die eigentlichen Kämpfe führten, das eigentliche Gebiet einnahmen und ihre Form der Herrschaft durchsetzten.

Waffen gingen „an die Moderaten“. Die Moderaten übergaben sie auf magische Weise an al-Qaida. Jeder in Washington tat so, als wäre er überrascht. Niemand stoppte die Pipeline.

Im Laufe der Jahre rutschte die Maske. US-Beamte selbst begannen, von Jolani als etwas mehr als nur einem ehemaligen Feind zu sprechen.

James Jeffrey, Washingtons ehemaliger Gesandter für Syrien, nannte Jolani offen „einen Vorteil“ (asset) für die US-Strategie – nicht mein Wort, seins. Robert Ford, der ehemalige US-Botschafter in Syrien, hat öffentlich zugegeben, dass er persönlich mit Jolani gearbeitet hat, um ihn „aus der Welt des Terrorismus herauszuholen“ und ihn zu einem Politiker zu polieren.

Denken Sie darüber nach, was das bedeutet: dieselben USA, die behaupten, einen endlosen Krieg gegen al-Qaida zu führen, widmen still und leise diplomatische Energie der Rehabilitierung des syrischen Zweigs von al-Qaida zu einem Partner, einem nützlichen starken Mann, einem zukünftigen Staatsoberhaupt.

Ich sagte in der Sendung, und ich wiederhole es hier: Ich glaube, Jolani wurde in Camp Bucca rekrutiert. Die Zeitleiste ergibt andernfalls keinen Sinn. Man verlässt nicht ein von Amerikanern geführtes Gefängnis und hat wenige Wochen später auf magische Weise die Netzwerke, das Geld, die Waffen und die logistische Kapazität, um al-Qaida in Syrien zu gründen – genau in dem Moment, in dem Washington und seine Verbündeten einen Rammbock gegen Damaskus brauchen.

Kürzlich saß der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus sogar mit Jolani zusammen und sagte ihm: „Ihr Erfolg ist unser Erfolg.“ Was brauchen die Leute noch? Einen unterschriebenen Arbeitsvertrag? Aber nehmen wir für einen Moment an, Sie finden das immer noch weit hergeholt.

Betreten wir John Kiriakou.

Kiriakou ist kein YouTuber, der Klicks jagt. Er ist ein ehemaliger CIA-Offizier, der ins Gefängnis ging, weil er das Folterprogramm offenlegte und die Folterer benannte. Seine Loyalität gilt offensichtlich nicht der PR-Abteilung der Agency.

Kürzlich beschrieb er in „Unfettered Speech“ die Jolani-Situation unverblümt. Hier ist das Wesentliche dessen, was er sagte, was Richter Napolitano in der Sendung abspielte:

– Der „neue Präsident“ Syriens ist ein ehemaliges al-Qaida-Mitglied und Mitbegründer des ISIS.

– Dieser gleiche Mann wird im Weißen Haus willkommen geheißen.

– Hochrangige US-Beamte, darunter der stellvertretende Außenminister für den Nahen Osten, reisen, um ihn zu treffen.

– Präsident Trump hebt plötzlich Sanktionen gegen Syrien auf, während Jolani die Macht konsolidiert, was dazu führt, dass verzweifelte und erschöpfte Syrer auf den Straßen tanzen.

Das Einzige, was Sinn ergibt, ist laut Kiriakou, dass Jolani ein CIA-Vermögenswert ist.

Wenn ein ehemaliger CIA-Offizier, der seine Karriere und Freiheit bereits geopfert hat, um die Wahrheit zu sagen, sich das Muster ansieht und sagt: „Das ist unser Mann“, dann ist es keine Verschwörungstheorie mehr.

Nun mögen Sie fragen, warum die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten einen solchen Mann unterstützen würden. Die Antwort liegt darin, was Syrien früher war und was es jetzt geworden ist.

Vor diesem Krieg war Syrien, bei all seinen Fehlern, ein horizontal integrierter Staat. Die Menschen identifizierten sich zuerst als Syrer und dann als Armenier, Drusen, Christen, Alawiten, Sunniten, Schiiten, Kurden und so weiter. Die Außenpolitik des Staates war mit Iran und der Hisbollah abgestimmt, unterstützte palästinensische Fraktionen und hielt eine echte Abschreckungshaltung gegenüber Israel aufrecht.

Für Washington und Tel Aviv war dies inakzeptabel.

Das Ziel war nicht „Demokratie“; dieses Wort ist nur Geschenkpapier. Das eigentliche Ziel war, eine mit Iran verbündete Regierung zu entfernen und durch eine fragmentierte Landschaft zu ersetzen: eine schwache Zentralbehörde in Damaskus, umgeben von sektiererischen Kantonen und Warlord-Enklaven, alle abhängig von ausländischen Schutzmächten.

Jolani ist perfekt für diese Rolle.

Für Israel bringt er vertikale Spaltung. Ein Mann mit langer al-Qaida-Vergangenheit an der Spitze Syriens ist ein Albtraum für Minderheiten: Christen, Drusen, Alawiten, Schiiten, viele Kurden und andere kleinere Gemeinschaften. Sie werden al-Qaida-Herrschaft nicht akzeptieren. Also ziehen sie sich in ihre eigenen Milizen zurück, ihre eigenen Kantone, ihre faktischen Mini-Staaten, genau im Einklang mit alten israelischen strategischen Doktrinen wie dem Yinon-Plan, der offen die Zersplitterung benachbarter Staaten entlang sektiererischer Linien befürwortete.

Am Boden sehen wir das bereits:

– Drusische Milizen, die im Süden mit stiller israelischer Unterstützung ihre eigenen Angelegenheiten regeln.

– Kurdische Kräfte im Nordosten unter US-Schutz, die ihre eigene autonome Zone verwalten.

– Alawiten, die über eine autonome Küsten-Enklave sprechen.

– Christen, die in Stille und Angst leben.

Man braucht keine formalen Grenzen auf einer Landkarte, um ein Land zu balkanisieren. Wenn ich, als Syrer armenischer Herkunft, aufhöre, mich zuerst als Syrer zu sehen und anfange, mich ausschließlich als Armenier zu sehen, wenn ich instinktiv Nachbarn fürchte, weil sie einer anderen Konfession angehören, dann hat die Balkanisierung im Kopf bereits stattgefunden.

Für Washington ist Jolani gleichermaßen „nützlich“. Er hat versprochen, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, Syriens Märkte für westliches Kapital zu öffnen und die Ressourcen des Landes – von den Kohlenwasserstoffen östlich des Euphrat bis zu den Gasfeldern unter dem Mittelmeer – amerikanischen und verbündeten Unternehmen zu überlassen.

Ein Land mit 24 Millionen Menschen wird auf einen Wiederaufbaumarkt reduziert: 300 Milliarden Dollar an Verträgen, Infrastrukturprojekten und „Investitionen“. Aber damit Investoren sich sicher fühlen, brauchen sie einen starken Mann in Damaskus, der die Illusion von Stabilität projiziert und gleichzeitig völlig von ausländischem Schutz abhängig bleibt.

Dieser starke Mann ist in ihrem Entwurf Abu Mohammed al-Jolani.

Aber Jolani handelt nicht allein. Um ihn herum befindet sich eine Konstellation westlicher Geheimdienstveteranen und „Konfliktlösungs“-NGOs, die als Vermittler fungieren.

Britische MI6-Kreise, unter Figuren wie Jonathan Powell – ehemaliger Stabschef von Tony Blair – sind zentral in der Steuerung dieses Prozesses. Powell leitet eine Organisation namens Inter Mediate, die sich darauf spezialisiert, „mit bewaffneten Gruppen zu sprechen“. Hinter der humanitären Sprache verbirgt sich politische Ingenieurskunst.

Eine der Inter-Mediate-Operativen, eine Frau namens Clare Haigh, soll jetzt ein Büro im syrischen Präsidentenpalast haben und Jolani beraten, wie er sprechen, wie er sich kleiden, wie er mit Journalisten umgehen, wie er sich als geläuterten Dschihadisten verkaufen soll, der zum Staatsmann geworden ist.

Und dann ist da Katar. Ahmed Zaidan – einst Osama bin Ladens Lieblingsjournalist, fotografiert beim Teetrinken mit ihm und beim Ausstrahlen seiner Bänder auf Al Jazeera – ist heute persönlicher Berater Jolanis.

Erklären Sie mir das.

Ein al-Qaida-Emir, geführt von US- und britischen Geheimdienstveteranen, beraten von bin Ladens Lieblingsmedienschaffendem, bearbeitet von westlichen PR-Beratern, in Washington willkommen geheißen und in Damaskus als „Präsident“ gekrönt. Würden Sie das als Fiktion schreiben, würde ein Lektor sagen, es sei zu platt.

Seit Jolani durch einen internationalen und regionalen Deal, der Assad beiseiteschob, an die Macht kam, sind über 11.000 Menschen getötet worden. Viele von ihnen gehören genau zu den Minderheiten, die der Westen in Reden so gern erwähnt, aber in der Praxis im Stich lässt.

Videos kursieren, in denen seine Kämpfer verängstigte Dorfbewohner mit vorgehaltenen Waffen fragen: „Bist du Muslim oder nicht?“ und jene exekutieren, die die „falsche“ Antwort geben, darunter Drusen und Alawiten, die nach ihrer extremistischen Ideologie nicht als „wahre Muslime“ gelten.

Christen, die bereits zwischen 2011 und 2024 massive Auswanderung erlebt haben, werden weiter in die Zange genommen. Sie haben keine organisierte bewaffnete Kraft, keinen ausländischen Sponsor. Von ihnen wird erwartet, entweder unter der Gnade eines aus al-Qaida hervorgegangenen Regimes zu leben oder das Land ihrer Vorfahren zu verlassen.

So sieht Washingtons „Vermögensverwaltung“ in menschlichen Begriffen aus.

Wenn Sie als Amerikaner dies lesen, könnten Sie versucht sein zu sagen: „Das kann nicht sein. Meine Regierung würde niemals wissentlich al-Qaida stärken.“

Aber sie hat es bereits getan, wiederholt. Von Afghanistan in den 1980er-Jahren, als US-Geheimdienste die Mudschaheddin (und indirekt deren arabische ausländische Kämpfer) unterstützten, bis hin zu Libyen und Syrien im letzten Jahrzehnt, wo dschihadistische Fraktionen gegen säkulare oder nationalistische Regierungen instrumentalisiert wurden, ist das Muster klar.

Die Namen und Akronyme ändern sich. Die Logik nicht.

Dasselbe Establishment, das die Welt mit Vorträgen über „Demokratie“ und „Menschenrechte“ überschüttet, ist vollkommen bereit, einen Mann wie Jolani als Herrscher über eine der ältesten Zivilisationen der Erde einzusetzen, solange er strategische Gewinne liefert:

– die Iran–Syrien–Hisbollah-Achse zu brechen;

– Syrien in schwache, kontrollierbare Teile zu zersplittern;

– seine Ressourcen und Märkte für westliches und Golf-Kapital zu öffnen;

– und Israel beispiellose strategische Tiefe und Sicherheit zu verschaffen.

Alles andere – die Massaker, die ethnischen Säuberungen, der Zusammenbruch nationaler Identität, die Zerstörung uralter Gemeinschaften – wird als Kollateralschaden behandelt.

Ich werde oft gefragt, wie Syrien in fünf oder zehn Jahren aussehen wird. Ich wünschte, ich könnte mit Optimismus antworten. Im Moment sind die Kräfte, die mein Land in einen permanenten Vasallenstaat verwandeln wollen – regiert von einem ehemaligen al-Qaida-Emir, überwacht von ausländischen Geheimdiensten, ausgebeutet von ausländischem Kapital – unglaublich stark.

Aber nichts in dieser Region ist dauerhaft. Menschen, die an die Macht kommen, indem sie anderen den Kopf abschneiden, verlieren oft ihren eigenen. Wenn es im Westen noch vernünftige Stimmen gibt – Menschen wie Tulsi Gabbard, die ich in der Sendung erwähnte – müssen sie zumindest diese Verrücktheit erkennen: Einen al-Qaida-Emir als „unseren Mann in Damaskus“ zu unterstützen, ist nicht nur unmoralisch; es ist letztlich selbstzerstörerisch.

Syrien braucht Jolani nicht. Der Westen braucht Jolani nicht. Es gibt Syrer, die freundliche Beziehungen zu den Vereinigten Staaten haben können, ohne ehemalige al-Qaida-Kommandeure zu sein, ohne ihr eigenes Volk zu ermorden, ohne eine uralte Nation in ein Labor für extremistische Sozialingenieurskunst zu verwandeln.

Die Frage ist nicht, ob solche Alternativen existieren. Sie tun es.

Die Frage ist, ob Washington und seine Verbündeten ein souveränes, stabiles Syrien wollen oder ob sie ein zertrümmertes, kantonisiertes Kadaver bevorzugen, das gerade lange genug am Leben gehalten wird, damit der nächste „Vermögenswert“ sich daran sattfressen kann.