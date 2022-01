Wir sind der Tyrannei nur knapp entkommen, aber der Krieg gegen die Freiheit ist noch nicht vorbei

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Am 23. Januar rezensierte ich auf dieser Website das neue Buch von Kees Van Der Pijl, States of Emergency („Ausnahmezustand“). Van der Pijl beantwortet die Frage, die sich so viele Menschen stellen, nämlich warum und wie eine gefälschte „tödliche Pandemie“ mit weltweiter Beteiligung an dem Betrug inszeniert wurde. Er zeigt, dass das Ereignis von langer Hand von einer globalen Elite vorbereitet wurde, die aus Philanthropen wie Bill Gates, der Rockefeller Foundation und dem Welcome Trust, Elite-Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum, Technologieunternehmen und milliardenschweren Eigentümern, Fauci am NIH, der CDC, der FDA, der WHO, Pharmaunternehmen und Lobbyisten sowie Elite-Organisationen und -Gruppen besteht, die zu dem Zweck gegründet wurden, Macht zu konzentrieren und die Herrschaft der globalen Eliten voranzutreiben und zu schützen, indem sie die Massen mit Hilfe von Angst darauf konditionieren, kontrolliert zu werden und ihnen eine Stimme und alternative Erklärungen vorzuenthalten. Ich hatte in diese Richtung gedacht, aber mir fehlte Van Der Pijls detailliertes Wissen über die Persönlichkeiten, Organisationen und Gruppen und die Interaktionen und Kooperationen zwischen ihnen. Er gibt uns die Geschichte. Es war eine ausgeklügelte Übung in massiver Täuschung und Zensur, die es vermochte, die renommiertesten medizinischen Wissenschaftler der Welt zu diskreditieren und reine Fiktion zu Fakten und öffentlicher Politik zu erheben.

Wir sind es uns selbst schuldig, States of Emergency zu lesen, um uns mit der Tatsache vertraut zu machen, dass wir von Menschen ohne Integrität regiert werden, für die die Wahrheit eine Unannehmlichkeit ist und denen es nur um ihre Kontrolle und Macht geht.

Wir müssen das Buch auch lesen, um zu verstehen, wie die Dinge wirklich funktionieren, wie Entscheidungen wirklich getroffen werden, wie Karrieren gemacht und beendet werden, je nachdem, ob man dem Narrativ dient oder nicht und wie gut, wie Regulierungsbehörden wie FDA, NIH, CDC, WHO in Wirklichkeit Marketingabteilungen für Big Pharma sind, wie die Positionen von Politikern von den Quellen ihrer Wahlkampfgelder diktiert werden, warum Universitäten und die Medien als Propagandaministerien für die herrschenden Eliten und ihre Narrative fungieren müssen, wie Fauci und Big Pharma den Inhalt medizinischer Fachzeitschriften durch Zuschüsse an medizinische Forscher kontrollieren. Van der Pijl schreibt, dass die Forschungszuschüsse der Pharmaindustrie diese zum Mitautor vieler Artikel machen und dass mehr als die Hälfte aller Einnahmen von The Lancet von Pharmaunternehmen stammen, die Nachdrucke von Artikeln bestellen, die ihre Produkte unterstützen. Van der Pijl schreibt: „Laut dem ehemaligen Herausgeber des New England Journal of Medicine, der über 20 Jahre Erfahrung verfügt, ist es einfach nicht mehr möglich, einem Großteil der veröffentlichten klinischen Forschung zu glauben.“

Dem leichtgläubigen, patriotischen Amerikaner, der dieses Buch liest, werden die Augen geöffnet und er wird ein neuer Mensch. Van der Pijl hat das Buch geschrieben, das die Amerikaner von ihrer Sorglosigkeit erlösen kann.

Im Oktober 2019, kurz vor der Entfesselung der „Pandemie“ auf der Welt, wurde das, was geschehen sollte, in einer Simulation erstmals getestet. Die Teilnehmer waren: das von Bloomberg finanzierte Johns Hopkins Center for Health Security, die Gates Foundation, das Weltwirtschaftsforum, die CDC, der (amerikanisch ausgebildete) Leiter der chinesischen Gesundheitsbehörde, ein ehemaliger stellvertretender Direktor der CIA, Johnson & Johnson, Pfizer usw.

Den Teilnehmern ging es in erster Linie darum, die geplante Täuschung nicht auffliegen zu lassen. Sie verließen sich auf die sozialen Medien und die Presseorgane, um die Berichterstattung zu kontrollieren und die Wahrheit zu zensieren. Sie überlegten, ob sie das Internet ganz sperren sollten, waren sich aber sicher, dass Twitter, Facebook, YouTube und Google nur Nachrichten zulassen würden, die dem Narrativ entsprechen, und das Internet mit Informationen überschwemmen würden, die das Narrativ bestätigen, während die Wahrheit diskreditiert und blockiert würde. Admiral Stephen Redd vom US-Gesundheitsdienst vertrat die Ansicht, dass Personen mit „negativen Überzeugungen“, d. h. Personen, die dem Narrativ widersprechen, von den Geheimdiensten aufgespürt werden sollten. Der Finanzminister Singapurs meinte, Dissidenten sollten verhaftet und vor Gericht gestellt werden. Der Leiter der chinesischen Gesundheitsbehörde befürchtete, dass der Verdacht aufkommen könnte, das Virus stamme aus einem Labor. Johnson & Johnson fragte sich, ob die Todesfälle und Verletzungen bei den Impfstoffversuchen unterdrückt werden sollten, um zu verhindern, dass der schlecht getestete Impfstoff in der Öffentlichkeit in Verdacht gerät.

Die Teilnehmer behaupten, sie hätten nur ein Spiel mit Mikroorganismen gespielt, aber die Simulation stellte sicher, dass alles vorbereitet war, um die Erklärung vor dem Ausbruch der „Pandemie“ unter Kontolle zu haben.

Die Forschungsgrundlage von Van Der Pijls Buch ist umfangreich und die Informationen erschütternd. Ich beabsichtige, in künftigen Artikeln auf dieses Buch zurückzukommen. Aber warten Sie nicht auf mich. Kaufen Sie das Buch und lesen Sie es einmal, zweimal, dreimal. Die bürgerliche Freiheit in den USA kann nicht überleben, wenn die Menschen zu faul sind, sich zu informieren.

Als die US-Regierung auf der Grundlage von Alan Greenspans Behauptung, dass „die Märkte sich selbst regulieren“, eine sinnvolle Regulierung einstellte und aufhörte, ihre Kartellgesetze durchzusetzen, kam es zu einer massiven wirtschaftlichen Konzentration, die Einzelpersonen hervorbrachte, deren Reichtum die Budgets der öffentlichen Gesundheitsbehörden und sogar einiger Länder bei weitem überstieg. Dies verlieh einzelnen Personen enorme Macht über Regierungen. Van der Pijl schreibt, dass seit 2004 allein die jährlichen Gesundheitszuschüsse der Gates-Stiftung das Jahresbudget der Weltgesundheitsorganisation übersteigen. Die Direktoren der Gates Foundation sind Führungskräfte von Merck, GlaxoSmithKline, Novartis und Bayer Health Care Services, Unternehmen, deren Aktien sich im Besitz der Gates Foundation befinden. Dies ist nur ein winziger Hinweis auf die Macht, die die Vermögenskonzentration einer Handvoll Einzelpersonen über die Regierungspolitik verliehen hat.

Van der Pijl ist der Ansicht, dass der Versuch der Elite, ihre Kontrolle durch eine inszenierte „Pandemie“ zu festigen, zu ehrgeizig war und gescheitert ist. Was er in seinem Optimismus übersieht, ist die Möglichkeit, dass ein anderes, noch gefährlicheres Virus über uns hereinbricht und die erzeugte Angst jeden Widerstand zunichte macht. Der Covid-Versuch war fast erfolgreich, insbesondere in Australien, Kanada, Österreich, Italien und Deutschland. In den USA wurde er von der Justiz und von Gouverneuren wie Ron DeSantis aus Florida blockiert. Ein zweiter Anlauf bei den unorganisierten und uninformierten Völkern der Welt könnte gelingen.

Ist dies ein Hinweis darauf, dass ein noch tödlicheres Coronavirus in Kürze freigesetzt wird, gegen das alle Behandlungsmethoden verboten wurden?