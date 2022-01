Einbalsamierer entdecken seltsame, gummiartige Ausscheidungen in den Körpern von Covid-geimpften Leichen

Jane Ruby sprach am Donnerstag in der Stew Peters Show mit dem Einbalsamierer Richard Hirschman über „seltsame, gummiartige“ Stifte, die in den Venen toter Amerikaner gefunden wurden. Hirschman machte eine Reihe von Fotos von den Gerinnseln, die während des Interviews gezeigt werden.

Viele geimpfte Menschen, die auf Hirschmans Schneidetisch landen, sind an Herzinfarkt oder Schlaganfall gestorben. Aus einer der Leichen nahm er ein langes, faseriges Bündel heraus. Der rote Teil sieht aus wie ein normales Blutgerinnsel, aber das weiße faserige Material ist nicht normal, so Hirschman.

Der Einbalsamierer sagte, ein Blutgerinnsel sei normalerweise „glatt“ und falle bei Berührung leicht auseinander. „Aber dieses weiße Zeug ist ziemlich stark“, erklärte er. „Es ist sehr biegsam, es ist sehr hart. Das ist nicht normal.“

„Ich habe mich mit Kollegen in Verbindung gesetzt, und sie sehen das Gleiche“, sagte er zu Dr. Ruby. Hirschman fügte hinzu, dass die Zahl der Menschen mit dieser Art von Problemen in letzter Zeit um über 50 gestiegen ist. „Ich bin sehr besorgt über die Zukunft“, sagte er.

Hirschman versucht nun herauszufinden, woraus das Material besteht. „Mein Gefühl sagt mir, dass es durch den Impfstoff verursacht wurde. Ich kann das nicht beweisen, aber wenn der Impfstoff die Ursache dafür ist, kann man sich vorstellen, wie viele Menschen in Zukunft sterben werden“, sagte er.

„Wenn dieses Gewebe in Ihr Gehirn gelangt, werden Sie einen Schlaganfall erleiden. Wenn es in Ihr Herz gelangt, werden Sie einen Herzinfarkt erleiden. Die Menschen müssen das wissen“, betonte er.

Auf die Frage, wie oft er auf diese mysteriösen Probleme stößt, antwortete er: „Bei 20-24 von 35 Menschen, die ich diesen Monat einbalsamiert habe.“