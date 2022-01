Die Epidemie des Wahnsinns, die den Globus verschlingt – Google will nicht, dass Sie über Massenbildungspsychosen recherchieren

Mercola.com

Bei der Massenbildung wird ein hypnotischer Zustand um einen gemeinsamen Konsens herum erzeugt.

Diejenigen, die in den Bann gezogen werden, konzentrieren sich zwanghaft auf ein Versagen der normalen Welt oder ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Person, die in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt und die Massen effektiv kontrollieren kann.

Massenbildung kann in einer Gesellschaft mit Gefühlen sozialer Isolation und freischwebenden Ängsten bei einer großen Anzahl von Menschen auftreten; sie führt zu totalitärem Denken und schließlich zu totalitären Staaten

Nachdem Dr. Robert Malone die Massenbildung in einer Folge von The Joe Rogan Experience erwähnt hatte, ging der Begriff viral

Die Technokraten wurden schnell aktiv, manipulierten Suchergebnisse und füllten Google mit Propaganda, um Malone und die Theorie der Massenbildungspsychose zu diskreditieren.

Ende 2021 hatte der Begriff „Massenbildungspsychose“ bei Google Trends einen Wert von 0, was bedeutet, dass es nicht genug Daten gibt, um den Begriff überhaupt in den Charts zu platzieren. Dann, am 31. Dezember, erwähnte Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Kernplattformtechnologie, den Begriff in einer Folge von The Joe Rogan Experience, die von mehr als 50 Millionen Menschen gesehen wurde.

Der Begriff, der eine schlüssige Erklärung dafür liefert, warum so viele Menschen den unglaublichen Lügen und der Propaganda des Mainstream-COVID-19-Narrativs zum Opfer gefallen sind, ging viral. Am 2. Januar 2022 erreichte der Begriff „Massenbildungspsychose“ bei Google Trends einen Wert von 100, was bedeutet, dass er den Höhepunkt seiner Popularität erreicht hatte.

Google manipuliert die Realität um die „Massenbildungspsychose“ herum

Die Technokraten handelten schnell und fügten eine seltene Warnung hinzu, die in den ersten Tagen des Jahres 2022 bei der Suche nach dem plötzlich populären Begriff auftauchte. Sie lautete: „Es sieht so aus, als würden sich diese Ergebnisse schnell ändern. Wenn dieses Thema neu ist, kann es manchmal dauern, bis Ergebnisse von zuverlässigen Quellen hinzugefügt werden.

In Wirklichkeit ist das Thema nicht neu. Mattias Desmet, Professor für klinische Psychologie an der Universität Gent in Belgien, der 126 Veröffentlichungen vorweisen kann, befasst sich seit vielen Jahren mit diesem Thema, und das Phänomen geht sogar über hundert Jahre zurück. Eines der frühesten Werke zu diesem Thema ist laut Malone ein Buch aus dem Jahr 1841 mit dem Titel „Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds“ (Außergewöhnliche populäre Wahnvorstellungen und der Wahnsinn von Menschenmengen), in dem „die irrationalen Verhaltensweisen von Menschenmengen“ beschrieben werden.

Wenn Sie heute bei Google nach „Massenbildungspsychose“ suchen, werden Sie nichts davon finden – zumindest nicht ohne Weiteres -, denn das alles wurde von Big Tech praktisch begraben. Was Sie finden werden, sind die Ergebnisse einer orchestrierten und sorgfältig geprüften Verlinkung zu Websites, die dazu beitragen, die Mainstream-Narrative rund um das Thema zu kontrollieren. Dies dient nicht nur dazu, die Bedeutung des Begriffs zu verdrehen, sondern auch dazu, Malone zu diskreditieren – ein klassischer Orwell’scher Doublespeak-Schachzug.

Zu den Top-Suchergebnissen gehören Schlagzeilen wie „Ein Anti-Impf-Wissenschaftler behauptet, eine ‚Massenbildungspsychose‘ habe die Menschen dazu gebracht, COVID-19-Maßnahmen zu befolgen. Psychologen sagen, dass es so etwas nicht gibt“ (Business Insider) und „Faktencheck – Keine Beweise für pandemische ‚Massenbildungspsychose‘, sagen Experten gegenüber Reuters“ (Reuters). Rogans Interview mit Malone wurde auch von YouTube entfernt.

Empörend ist, dass einer der „Experten-Faktenchecker“, die von der AP benutzt wurden, um Malone und die Massenbildungspsychose zu diskreditieren, Jay Van Bavel ist, ein Assistenzprofessor für Psychologie und Neurowissenschaften an der New York University, der nicht nur erklärte, er habe noch nie von dem Begriff gehört und könne ihn in der von Fachleuten begutachteten Literatur nicht finden, sondern auch den Einsatz der „Verhaltenswissenschaft“ ermutigt hat, um die Menschen zu „stupsen“ und zu „motivieren“, die offizielle COVID-19-Erzählung zu befolgen. Am 10. Januar schrieb Malone:

Es gab eine erstaunlich koordinierte Anstrengung, den Überbringer der Nachricht zu erschießen und mich als Stellvertreterin aktiv in Schutz zu nehmen (oder zu „verteidigen“), während jeder Hinweis auf den hochqualifizierten akademischen Professor Dr. Mattias Desmet vermieden wurde, der die Theorie tatsächlich entwickelt und die umfangreichen Beweise in einem kommenden akademischen Buch dokumentiert hat. … In dieser koordinierten Propaganda- und Zensurreaktion können wir deutlich die Hände der von der BBC geleiteten Trusted News Initiative, der wissenschaftlich-technologischen Elite, der transnationalen Investmentfonds und ihrer Verbündeten vom Weltwirtschaftsforum sehen, die Pfizer und den größten Teil von Big Pharma, Legacy Media und Big Tech (und viele nationale Regierungen) kontrollieren, die in Echtzeit handeln, um das wachsende Bewusstsein der Öffentlichkeit zu unterdrücken, dass sie aktiv manipuliert wurde, indem sie Instrumente der Massenpsychologie einsetzten, um klinisch signifikante Angst und Furcht vor COVID-19 (auch bekannt als „Coronaphobia“) zu erzeugen, um ihre Agenden auf globaler Ebene voranzutreiben.

Was ist eine Massenbildungspsychose?

Im obigen Video sehen Sie ein Interview von Thomas Patrick Carrigan mit Malone, Desmet und dem Internisten und Kardiologen Dr. Peter McCullough über die Massenbildungspsychose. Lassen Sie sich durch den Begriff „Masse“ nicht verwirren, er ist nur die psychologische Bezeichnung für eine Menschenmenge. Die Bildung einer Menschenmenge ist dasselbe wie die Bildung einer Masse.

Formation ist der plötzliche Zusammenhalt der Gruppe (der Menge) um einen gemeinsamen Konsens. Desmet sagt, er bevorzuge den Begriff Massenbildung – und nicht Massenbildungspsychose -, weil er keinen diagnostischen Begriff verwenden möchte und das Wort „Psychose“ mit einem Stigma und einer medizinischen Bedeutung behaftet ist. In jedem Fall haben beide Begriffe dieselbe Bedeutung, nämlich die Entstehung eines hypnotischen Zustands.

Desmets demnächst erscheinendes Buch „The Psychology of Totalitarianism“ erklärt, dass die Massenbildung in den letzten 200 Jahren zugenommen hat. Im großen Maßstab führt die Massenbildung zu totalitärem Denken und schließlich zu totalitären Staaten. Er beschreibt die vier Bedingungen, die erforderlich sind, um Massenbildung in großem Maßstab zu erreichen, darunter kognitive Dissonanz und psychologischer Schmerz – Faktoren, die Menschen oft verzweifelt nach Veränderung und einem Ausweg suchen lassen:

Das Gefühl der sozialen Isolation und des Alleinseins unter einer großen Zahl von Menschen

Das Gefühl, dass das eigene Leben sinnlos und bedeutungslos ist

Ein hohes Maß an freischwebenden Ängsten

Ein hohes Maß an frei schwingender Frustration und Aggression

In einem gekürzten Auszug aus Desmets Buch heißt es:

Wenn unter diesen Bedingungen eine Erzählung über die Massenmedien verbreitet wird, die ein Objekt der Angst benennt und eine Strategie zum Umgang mit diesem Objekt der Angst anbietet, dann kann die gesamte frei schwebende Angst mit diesem Objekt in Verbindung gebracht werden und es kann eine große Bereitschaft beobachtet werden, an der Strategie zum Umgang mit dem Objekt der Angst teilzunehmen. Gleichzeitig verengt sich das Aufmerksamkeitsfeld, bis es nur noch den Teil der Realität enthält, der durch die Erzählung angezeigt wird, und die Menschen verlieren ihre Fähigkeit, die anderen Aspekte der Realität zu berücksichtigen (was sie oft völlig irrational macht).

Je absurder es wird, desto erfolgreicher wird es sein

Die Menschen wollen ihre Gefühle der sozialen Isolation und Angst überwinden. Zu diesem Zweck wird bei der Massenbildung zwanghaft auf ein Versagen der normalen Welt oder ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Person fokussiert, die in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt – und je absurder die Erzählung wird, desto besser. Desmet sagt in dem obigen Video:

Das Narrativ, das zur Massenbildung führt, wird typischerweise immer absurder, und das Seltsame ist, dass die Leute das nicht zu bemerken scheinen … Der Grund, warum die Leute dem Narrativ Glauben schenken, liegt nicht in erster Linie darin, dass das Narrativ korrekt oder wissenschaftlich oder genau ist. Der Grund, warum die Menschen sich auf die Erzählung einlassen, ist, dass sie diese neue soziale Bindung schafft. Deshalb werden bei der Massenbildung typischerweise die Menschen, die sich nicht der Masse anpassen wollen, die nicht mit dem Narrativ übereinstimmen, wegen mangelnden Bürgersinns und mangelnder Solidarität beschuldigt.

Je absurder das Narrativ und die damit verbundenen Maßnahmen werden, desto erfolgreicher sind sie für einen bestimmten Teil der Bevölkerung, in der Regel etwa 30 %, weil die Maßnahmen wie Rituale funktionieren, mit denen der Einzelne zeigt, dass er weniger wichtig ist als die kollektive Masse:

Ein Ritual ist eine Verhaltensweise ohne pragmatische Bedeutung oder Sinn, eine symbolische Verhaltensweise, durch die ein Individuum zeigt, dass es zu einem Kollektiv gehört und dass es etwas von sich selbst, das wichtig ist, zugunsten des Kollektivs opfern will.

Eine weitere Ironie ist, dass die Menschen in der Regel umso anfälliger für Massenbildung sind, je höher das Bildungsniveau ist, sagt Desmet. „Die Leute, die einen höheren Abschluss anstreben, sind in der Regel Menschen, denen der soziale Status sehr wichtig ist. Und das könnte der Grund dafür sein, dass sie dazu neigen, sich dem Mainstream-Narrativ anzuschließen“. Das könnte auch erklären, warum so viele Ärzte und Akademiker der Propaganda auf den Leim gegangen sind und die Wissenschaft zugunsten des kollektiven Narrativs ignorieren.

Fanatismus lässt Lügen und Manipulation zu

Diejenigen, die im Bann der Massenbildungspsychose stehen, sind so sehr davon überzeugt, dass ihr Narrativ die Welt retten wird, dass sie sich berechtigt fühlen, manipulative Taktiken und Lügen zu verwenden, um es zu schützen, erklärt Desmet und veranschaulicht damit Platons edle Lüge – die Vorstellung, dass es im Falle von Personen mit hohem Status oder designierten öffentlichen Führern akzeptabel ist, zu lügen, wenn die Lüge im Interesse des Gemeinwohls erfolgt. Desmet meint dazu:

Wenn man das Wesen der Massenbildung verstanden hat, weiß man auch, was man dagegen tun kann. Das bedeutet aber nicht, dass es einfach ist, etwas dagegen zu tun. Der Prozess der Massenbildung ist eine Art Hypnose. Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass es sehr schwer ist, Menschen aus einem solchen Zustand der Massenbildung aufzuwecken. Massenbildung ist ein Phänomen, das durch eine Stimme ausgelöst wird. Es ist die Stimme eines Führers, die Stimme, die immer wieder über die Massenmedien verbreitet wird, die die Menschen im Griff der Massenbildung hält, und auch der Führer selbst ist in diesem Prozess der Massenbildung gefangen … sowohl der Hypnotiseur als auch der Hypnotisierte sind in den Prozess eingebunden.

Wer ist heute der Führer? „Die Experten. Die Autorität und die Technokraten, könnte man sagen“, sagt Desmet. Der Ausweg besteht darin, den Mut zu haben, die Wahrheit zu sagen, auch wenn dies in der Regel sehr gefährlich ist.

Die alten Griechen hatten dafür ein Wort – parrhesia, das bedeutet, den Mut zu haben, trotz der Gefahr die Wahrheit zu sagen. Aber wie Desmet erklärt, bringen sich diejenigen, die versuchen, Wissen zu enthüllen, das im Widerspruch zum Narrativ steht, zwar selbst in Gefahr, aber wenn niemand die Wahrheit sagt, kann die Gesellschaft nicht weiter funktionieren.

Vier Schritte zur Beendigung des Massenbildungswahns

Der erste und zugleich wichtigste Schritt zur Beendigung der Massenbildung besteht darin, sich gegen die offizielle Darstellung auszusprechen, wenn einem etwas nicht passt. „Wenn man die Massenbildung weniger tiefgreifend machen will, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass es Menschen gibt, die sich weiterhin zu Wort melden und eine dissonante Stimme in der Gesellschaft sind, denn das wird den Prozess der Massenbildung unterbrechen“, sagt Desmet.

Der zweite Schritt besteht darin, sich mit anderen Menschen in der realen Welt zu vernetzen, die einen ähnlichen Standpunkt vertreten wie Sie oder das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Das Bilden kleiner Netzwerke in Ihrer Gemeinschaft wird Ihnen helfen, den Kreislauf der Massenbildung zu durchbrechen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie, wenn Sie mit den Menschen über die Wahrheit sprechen, nicht versuchen, sie in die „alte Normalität“ zurückzubringen, denn vergessen Sie nicht, dass dies der Grund war, warum sie sich überhaupt zur Massenbildung entschlossen haben. Laut Desmet:

Wenn wir versuchen, die Menschen zu überzeugen oder ein anderes Narrativ zu vermitteln, [ist es wichtig], dass wir nicht versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, zur alten Normalität zurückzukehren, denn die alte Normalität war es, der die Menschen durch den Prozess der Massenbildung zu entkommen versuchten. Gerade weil die alte Normalität unerträglich war, waren die Menschen empfänglich für den Prozess der Massenbildung. Was wir gemeinsam versuchen sollten, ist eine neue Normalität zu schaffen, die keine technokratische oder transhumanistische neue Normalität ist. Wir sollten den Menschen zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Es gibt andere Möglichkeiten, der alten Normalität zu entkommen.

Kurz gesagt, Desmet empfiehlt die folgenden vier Schritte, um sich von der Psychose der Massenbildung zu befreien und einen positiven Wandel in jedem einzelnen sozialen Kreis zu bewirken:

Sich weiterhin zu Wort melden

Suchen Sie den Kontakt zu Gleichgesinnten

Konstruieren Sie gemeinsam eine Erzählung von einer neuen Normalität – nicht zu verwechseln mit der „neuen Normalität“, die die transhumanistischen, technokratischen Bewegungen voranzutreiben versuchen -, die den Menschen zeigt, dass es andere Möglichkeiten gibt, der alten Normalität zu entkommen

Halten Sie sich immer an die Prinzipien des gewaltfreien Widerstands

Der letzte Schritt ist sehr wichtig, denn wenn du in irgendeiner Form Aggression anwendest, selbst in der Art und Weise, wie du sprichst, wird dies von den Massen nur als Rechtfertigung dafür benutzt, dass sie Recht hatten, sich dir entgegenzustellen. Gewaltloser Widerstand ist die effizienteste Strategie, wenn Sie versuchen, der Psychose der Massenbildung um Sie herum zu widerstehen und zu trotzen.

Wie man die Psychose der Massenbildung umkehrt

Während ich Desmets und Malones Beschreibung, wie die Kabale den größten Teil der Bevölkerung täuschen konnte, sehr schätze, ist dies die beste Beschreibung, wie sie die ganze Gehirnwäsche und die Lösung, wie man sie vermeiden kann, direkt aus der Matrix herausgezogen haben.

Wir alle haben die Fähigkeit, die Realität mit unserem Verstand zu erzeugen, und das ist es, was die Kabale so effektiv in Beschlag genommen hat. Und warum? Weil es in der Geschichte der Menschheit noch nie die Werkzeuge gab, um das durchzuziehen. Zuerst verbreiteten das Radio und dann das Fernsehen die Botschaft, aber dann haben die sozialen Medien die Wirksamkeit der Gehirnwäsche exponentiell gesteigert.

Ich empfehle Ihnen, sich dieses Video ein paar Mal anzusehen und es mit Ihren Freunden zu teilen, denn es wird ihnen helfen zu verstehen, wie wir den Schaden wiedergutmachen können. Wir müssen unseren Verstand von ihrer Entführung befreien und ihn für konstruktive Zwecke nutzen – nicht für destruktive.

