Wir sind gefangen in einer von Psychopathen inszenierten Truman-Show

„Ob die Politik des Stiefels im Gesicht tatsächlich unbegrenzt fortgesetzt werden kann, scheint zweifelhaft. Ich glaube, dass die herrschende Oligarchie weniger mühsame und verschwenderische Wege zum Regieren und zur Befriedigung ihrer Machtgier finden wird, und diese Wege werden denen ähneln, die ich in Brave New World beschrieben habe. Ich glaube, dass die Herrscher der Welt innerhalb der nächsten Generation entdecken werden, dass Kinderkonditionierung und Narkohypnose als Regierungsinstrumente effizienter sind als Knüppel und Gefängnisse, und dass die Machtgier genauso vollständig befriedigt werden kann, indem man die Menschen dazu bringt, ihre Knechtschaft zu lieben, wie durch Auspeitschen und Treten, damit sie gehorsam sind.“ – Aldous Huxley, Brief an George Orwell zu dessen „1984“, 1949

„Es wird in der nächsten Generation oder so eine pharmakologische Methode geben, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben, und sozusagen eine Diktatur ohne Tränen zu erzeugen, eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften, sodass die Menschen tatsächlich ihrer Freiheiten beraubt werden, es aber eher genießen, weil sie durch Propaganda oder Gehirnwäsche, oder durch pharmakologische Methoden verstärkte Gehirnwäsche, von jeglichem Wunsch nach Rebellion abgelenkt werden. Und das scheint die endgültige Revolution zu sein“. – Aldous Huxley

Wenn ich mich von den alltäglichen Kleinigkeiten und Trivialitäten zurückziehe, die meine Sinne aus allen Richtungen und von allen Mediengeräten überfluten, kommt es mir fast so vor, als würde ich in einem hochgradig geskripteten Reality-TV-Programm leben, in dem die Charaktere und Handlungen so gestaltet sind, dass sie Leidenschaften und Reaktionen hervorrufen, um die Erzählung zu unterstützen, die von den Regisseuren der Show gewebt wird. Huxley hat die Zukunft wirklich so klar und prägnant vorausgesehen wie sonst niemand – Jahrzehnte bevor seine dystopische Vision Wirklichkeit wurde.

Orwells Vision des Stiefels im Gesicht kommt erst jetzt in Gang, weil zu viele kritische Denker aus ihrem pharmazeutisch induzierten Stupor erwacht sind und begonnen haben, die Handlung dieses Spektakels, das sich als unsere Realität ausgibt, zu hinterfragen. Die Psychose der Massenbildung, die die willensschwachen Massen infiziert, die unerbittliche Massenpropaganda, die darauf abzielt, eine verdummte und von der Regierung indoktrinierte Bevölkerung in die Irre zu führen, falsch zu informieren und einer Gehirnwäsche zu unterziehen, und die vollständige Kontrolle über die Handlung durch Medienmanipulation, Regulierung und Zensur der Wahrheit, haben ihren Lauf genommen. Wie Charles Mackay vor 180 Jahren feststellte, werden die Massen wie eine Herde verrückt, aber sie kommen nur langsam und einer nach dem anderen wieder zur Besinnung.

Meine Erkenntnis, dass die Welt von machiavellistischen Managern geschrieben und gelenkt zu werden scheint, die hinter einem dunklen Schleier arbeiten und eine unsichtbare Regierungsbehörde repräsentieren, die unseren Verstand formt, unsere Ideen vorgibt, unseren Geschmack diktiert und Angst erzeugt, löste eine Erinnerung an den Jim Carrey-Film von 1998 aus – The Truman Show. Der Film, bei dem Peter Weir (Gallipoli, Der einzige Zeuge, Club der toten Dichter) Regie führte, hatte das surreale Gefühl von Forrest Gump, während er gleichzeitig auf die schreckliche Einführung des Reality-TV (Big Brother, Survivor) hinwies, das unsere seichte, unseriöse Gesellschaft bis heute vergiftet. Die Handlung des Films konzentriert sich auf Individualität versus Konformität, Konsumismus, Voyeurismus, Realität versus Manipulation, falsche Erzählungen, die Wahrheit über den amerikanischen Traum und die Gefahren der Überwachung in einer technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft.

Truman Burbank ist der ahnungslose Star der „Truman Show“, einer Reality-Fernsehsendung, die rund um die Uhr mit Tausenden von versteckten Kameras gefilmt und an ein weltweites Publikum gesendet wird. Christof, der Schöpfer der Sendung, versucht, Trumans authentische Gefühle einzufangen und dem Publikum einen sympathischen Jedermann zu präsentieren. Truman ist der ahnungslose Star der Sendung, seit er vor 30 Jahren geboren wurde. Trumans Heimatstadt „Seahaven Island“ ist ein komplettes Set in einer riesigen Kuppel, bevölkert von Crew-Mitgliedern und Schauspielern, die die Produktplatzierungen hervorheben, die der Serie Einnahmen verschaffen. Die aufwendige Kulisse ermöglicht es Christof, fast jeden Aspekt von Trumans Leben zu kontrollieren, einschließlich des Wetters. Das perfekte Haus mit Lattenzaun und Plastikmenschen ist ein Versuch, Truman zu überzeugen, dass er den amerikanischen Traum lebt und nicht in einem unentrinnbaren dystopischen Techno-Gefängnis.

Um Truman daran zu hindern, seine falsche Realität zu entdecken, erfindet Christof Szenarien, die Trumans Entdeckerdrang bremsen, wie den „Tod“ seines Vaters in einem Seesturm, um ihm Aquaphobie einzuflößen, und indem er ständig Botschaften über die Gefahren des Reisens und die Vorzüge des Zuhausebleibens sendet und druckt. Man kommt nicht umhin zu erkennen, dass der Plan, Truman unter Kontrolle zu halten, gehorsam zu sein und in seiner kontrollierten Umgebung eingeschlossen zu werden, ohne dass ein Ausweg sichtbar wäre, genau der Plan ist, den unsere Overlords während des Covid-Betrugs angewandt haben. Die Verwendung von Angst zur Regulierung der Untertanen ist ein vertrautes Thema, das von denjenigen verwendet wird, die die Geschichte kontrollieren und die Fäden hinter den Kulissen unserer glorreichen dystopischen Demokratie ziehen.

Die erste Aufgabe bestand darin, den Massen durch gefälschte Videos, gefälschte medizinische Experten, die gefälschte „Fakten“ verbreiteten, Angst einzuflößen, die Realitätsmasken zu verleugnen, sich sozial zu distanzieren und die Welt abzuriegeln, was einen mikroskopisch kleinen Virus nicht aufhielt, während Behandlungen unterdrückt wurden, die eindeutig sicher und wirksam waren (Ivermectin, Hydroxychloroquin) und den Patienten Faucis Remdesivir und Beatmungsgeräte aufgezwungen wurden – was ihren Tod sicherte. Trumans Leben basierte auf Lügen, Täuschung und gefälschten Berichten, gesteuert von einem tyrannischen Direktor, der eine Show abzog, um seine Chefs zufrieden zu stellen und seine Gewinne zu maximieren. Heute erleben wir die gleiche Realität.

Seit März 2020 sind wir in einer dystopischen Reality-Show gefangen, die auf Lügen, Täuschung und falschen Erzählungen über ein waffenfähiges Virus basiert, das in einem von Anthony Fauci finanzierten Labor entwickelt wurde und dazu dient, die totalitäre Great Reset-Agenda von Schwab, Gates und ihresgleichen voranzutreiben und gleichzeitig die Profite von Pfizer und den TV-Sendern zu maximieren und die Taschen von Politikern, Lockvögeln und Apparatschiks zu füllen, die bereit sind, die Menschen in unserem Land für dreißig Silberlinge zu verraten.

Als sich die Truman Show ihrem 30. Jahrestag näherte, begann Truman, ungewöhnliche Elemente zu entdecken, wie einen Scheinwerfer, der vor seinem Haus vom Himmel fiel, und einen Radiosender, der seine Bewegungen genau beschrieb. Ihm wurde allmählich bewusst, dass er nichts weiter als eine Besonderheit war, die in einem Käfig gefangen war und zum Wohle der Show ständig daran gehindert wurde, auszubrechen. Er lebte in einer Welt der Konformität, in der es nicht erlaubt war, die Handlung in Frage zu stellen, und in der die Massen einfach ihre Rolle spielten.

Genau so nutzt eine Diktatur ohne Tränen Technologie, Pharmazeutika und psychologische Manipulation, um die Massen davon zu überzeugen, ihre Knechtschaft zu lieben. Das ist die Reality-Show, in der wir in dieser Diktatur-Dystopie der Dummköpfe des 21 Jahrhunderts gelebt haben. Doch dieses psychologische Phänomen ist für die Menschheit nicht neu, denn schon Platon beschrieb im 4. Jahrhundert v. Chr. in seinem Höhlengleichnis eine analoge Truman-Show. Die Natur des Menschen hat sich in den Irrungen und Wirrungen der Geschichte nicht verändert.

In der Allegorie beschreibt Platon eine Gruppe von Menschen, die ihr ganzes Leben lang angekettet in einer Höhle mit Blick auf eine leere Wand gelebt haben. Die Menschen beobachten die Schatten, die von Gegenständen, die vor einem Feuer hinter ihnen vorbeiziehen, auf die Wand projiziert werden, und geben diesen Schatten Namen. Die Schatten sind die Realität der Gefangenen, aber sie sind kein genaues Abbild der realen Welt. Ein erleuchteter Mensch ist wie ein Gefangener, der aus der Höhle befreit wird und erkennt, dass die Schatten an der Wand nicht die Realität sind.

Die unwissenden Gefangenen wollen ihr Gefängnis/ihre Höhle nicht verlassen, denn es ist das einzige Leben, das sie kennen, und sie fürchten die Realität. Das Feuer und die Puppen, mit denen die Schatten erzeugt werden, werden von Künstlern kontrolliert. Plato weist darauf hin, dass das Feuer auch die politische Doktrin eines Nationalstaates ist. Die Künstler benutzen Licht und Schatten, um die Massen mit den herrschenden Doktrinen der Zeit zu indoktrinieren. Nur wenige Menschen entkommen jemals aus der Höhle. Die meisten Menschen werden auf dem Grund der Höhle bleiben, mit ein paar wenigen, die zu großen Künstlern aufsteigen, um die Schatten zu projizieren, die die Massen desorientiert, verwirrt und ängstlich halten.

„Die Wahrheit ist, dass der Staat, in dem die Regierenden am widerwilligsten regieren, immer am besten und am ruhigsten regiert wird, und der Staat, in dem sie am eifrigsten sind, am schlechtesten.“ – Platon, Höhlengleichnis

„Die meisten Menschen fühlen sich in ihrer Unwissenheit nicht nur wohl, sondern sind sogar feindselig gegenüber jedem, der sie darauf hinweist.“ – Platon, Höhlengleichnis

Der Staat wird von einer eifrigen Gruppe von Psychopathen geführt, die wild entschlossen sind, unsere zivile Gesellschaft und die gemeinsame Kultur im Namen der Globalisten zu zerstören, die versuchen, ihre Great Reset-Agenda umzusetzen, und diese durch technologische Überwachung, Gedankenkontrolle durch Propaganda-Botschaften und striktes Management der täglichen Handlung durch Mainstream-Medien und Zensur der Wahrheit in den sozialen Medien durchzusetzen. Wie Plato vor vierundzwanzig Jahrhunderten überlegte, werden die meisten Menschen in ihrer Höhle bleiben und glauben, dass die von ihren Oberherren präsentierten Schatten die Realität sind, und niemals ihre Knechtschaft in Frage stellen oder nach der Wahrheit suchen.

Nie war diese Tatsache wahrer als während dieser Pandemie-Reality-Show unter der Regie unseres Christofs, des Massenmörders Anthony Fauci. Die vorsätzliche Ignoranz der Massen wurde von den Covid-Kontrolleuren übernommen, die in dieser gut inszenierten Reality-Show Schatten von Angst und Tod an die Höhlenwände der eingesperrten Statisten warfen. Die Covid-Show bestand darin, einen absichtlich irreführenden PCR-Test zu verwenden, um die „Fälle“ weit zu überschätzen, die Krankenhäuser dafür zu bezahlen, alle Todesfälle als Covid zu klassifizieren, und die Propaganda-Profis von CNN, MSNBC und Fox dazu zu bringen, rund um die Uhr Covid-Todeszähler auf ihren Bildschirmen zu zeigen, um die Massen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie sich fügen.

Nachdem der Angstpegel auf die höchste Stufe gefahren worden war, führten die Produzenten dieser Show das wundersame Impfstoff-Gegenmittel von Big Pharma ein, um den Tag zu retten. Ihr Skript war so glaubhaft, dass sie über 5 Milliarden Zuschauer davon überzeugen konnten, sich eine ungetestete, unbewiesene Gentherapie zu injizieren, die nicht verhinderte, dass man sich mit dem von Fauci finanzierten und im Wuhan-Labor hergestellten Virus ansteckte, es übertrug, krank wurde, ins Krankenhaus musste oder daran starb. Aber als dramatische Wendung der Geschichte scheint der „Impfstoff“ Herzmuskelentzündung, Blutgerinnsel, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Herzinfarkte, Krebs und plötzlichen Tod zu verursachen.

Trotz der offensichtlichen Gefahren und des Versagens dieser „Impfstoffe“ fühlten sich diejenigen, die dazu gedrängt wurden, sich impfen zu lassen, in ihrer Unwissenheit so wohl, dass sie leicht dazu gebracht werden konnten, die nicht Geimpften zu hassen und sich ihren Tod zu wünschen. Orwells „Zwei Minuten Hass“ wurden auf über ein Jahr ausgedehnt und halten bis heute an. Anstatt kritisch zu denken und zu hinterfragen, warum die jährlichen Grippefälle vor 2020 durchschnittlich 35 Millionen pro Jahr betrugen, aber während des Covid-„Notfalls“ auf fast NULL zurückgingen, schlugen die Höhlenbewohner wütend auf jeden ein, der das Komplott in Frage stellte – denn zuzugeben, dass sie getäuscht wurden, würde ihr Selbstwertgefühl zerstören und ihre Tugendhaftigkeit mindern.

Die jährliche Grippe ist nicht verschwunden. Covid war die jährliche Grippe, mit einer milliardenschweren Marketingkampagne. Es handelte sich nicht um eine Pandemie, sondern um einen IQ-Test, bei dem die meisten Menschen kläglich versagten. Aber die kritisch denkenden Ungeimpften gelten immer noch als Staatsfeinde, zumal sie nachweislich Recht haben.

Ob wir nun in einer künstlichen Welt gefangen sind, die in einer Kuppel, in einer Höhle oder in unserem heutigen technologisch fortgeschrittenen Überwachungspropagandastaat erzeugt wird – das Ziel derjenigen, die unsere falsche Realität kontrollieren, ist es, uns unsere Freiheiten zu nehmen, abweichende Meinungen zu unterdrücken, uns in Unkenntnis der Wahrheit zu halten und uns als Plebs zu behandeln, der besteuert und geformt werden soll. Christof, dessen Name darauf hinweisen soll, dass er eine gottähnliche Figur ist, die über Trumans Welt herrscht, erklärt, dass Truman jederzeit die Wahrheit entdecken und gehen könnte, während er jeden teuflischen Trick anwendet, um zu verhindern, dass dies jemals geschieht, weil seine Show Einnahmen generiert, die das BIP eines kleinen Landes übersteigen.

Truman und wir selbst sind im Grunde Gefangene in einer riesigen Inszenierung, und unsere Oberherren halten es für ihre Pflicht, uns davon zu überzeugen, dass wir unsere Knechtschaft lieben und unsere Zellen bevorzugen, weil es für die Oberherren und ihre Besatzung von finanziellem Nutzen ist.

Unsere Welt ist keine Fälschung, aber sie wird von denen, die die Show leiten, streng kontrolliert. Scheinbar zufällige Ereignisse, Handlungen und Nebenhandlungen werden manipuliert, um bestimmte Emotionen und Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorzurufen, damit die Ziele derjenigen erreicht werden, die von den verschiedenen Handlungssträngen profitieren. Durch die psychologische und technologische Manipulation unseres täglichen Lebens formen sie unseren Geist und unseren Geschmack. Christof erklärt, warum die meisten Menschen nur selten die Wahrheit entdecken oder die Welt, in der sie leben, hinterfragen: „Wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns präsentiert wird. So einfach ist das.“

Wir haben zugelassen, dass Männer, die wir nie gesehen haben, uns diktieren, wie wir unser Leben leben, welche Entscheidungen wir treffen und welchen Politikern und „Experten“ wir glauben sollen, ohne uns jemals die Mühe zu machen, zu verstehen, warum wir dazu gedrängt werden. Wir sind in einem selbst auferlegten Gefängnis aus Wünschen, Emotionen und Bedürfnissen gefangen, das durch die Massenmedien und eine ständige Flut von Werbung geschaffen wird. Konformität und Gehorsam sind die von der herrschenden Klasse gewünschten Eigenschaften, während Individualität und Skepsis verpönt sind und durch soziale Ächtung bestraft werden.

Wir werden von Geburt an darauf konditioniert, das zu glauben, was man uns zu glauben vorgibt. Die Indoktrination durch die staatliche Schule und die Fehlinformation durch die Massenmedien tun ihr Übriges. Abgelenkt durch unsere technischen Spielereien und in Unkenntnis der Wahrheit setzen die globalistischen Oligarchen methodisch ihre Great Reset-Agenda um. Sie sind so überzeugt von der Unwissenheit der Massen, dass sie ihre Entvölkerungs- und Techno-Gefängnispläne offen verkünden, ohne Angst vor Gegenwehr oder Vergeltung.

Das Ende der Truman Show ist eine Lektion in Sachen Widerstand, Hartnäckigkeit und der Stärke des Einzelnen, selbst im Angesicht eines technologisch fortschrittlichen Big Brother-Staates. Es bietet eine Botschaft der Hoffnung, egal wie mächtig unsere Oberherren zu sein scheinen. Die Verweigerung von Gehorsam und Anpassung durch einen Einzelnen kann andere dazu inspirieren, es ihm gleichzutun. Sobald Truman seine Notlage als Laborratte in einer gescripteten Show erkannt hatte, begann er, seine Flucht zu planen. Mit Hilfe eines behelfsmäßigen Tunnels in seinem Keller, außer Sichtweite von Christofs Kameras, verschwand er und erzwang die Unterbrechung der Sendung zum ersten Mal seit dreißig Jahren.

Christof entdeckt Truman, der in einem kleinen Boot von Seahaven wegsegelt, da er die falsche Konditionierung der Angst überwunden hat, die ihm von dem Mann eingeflößt wurde, der ihn angeblich liebt, ihn aber wegen des Meeres traumatisiert hat, indem er den Tod seines Vaters auf See vortäuschte. Christof beschließt, Truman fast zu ertränken, indem er einen heftigen Sturm heraufbeschwört, um ihn davon abzuhalten, die Wahrheit herauszufinden. Schließlich legt sich der Sturm und sein Boot stößt an die Kuppelwand.

Genau so gehen unsere Kontrolleure mit den unwissenden Massen um. Sie füttern uns mit Geschichten, die uns ängstlich und gefügig machen sollen, damit wir den Ermahnungen ihrer bezahlten Experten folgen. Bezahlt, um zu lügen. Bezahlt, um falsch zu informieren. Bezahlt, um die Menschen davon zu überzeugen, dass ein gefährliches Gebräu „sicher und wirksam“ sei. Die Bösartigkeit der Verwendung von Sesamstraßenfiguren, um vierjährige Kinder davon zu überzeugen, dass sie dieses genverändernde Giftgebräu von Big Pharma brauchen, obwohl im Grunde NULL Kinder auf der Erde an Covid gestorben sind, ist ein Beweis für die Gier und die bösartigen Impulse der Machthaber. Die „Truman Show“ wurde dreißig Jahre lang mit riesigen Beträgen aus ständig steigenden Werbeeinnahmen ausgestrahlt.

Die Covid-Werbekampagne wird nie übertroffen werden, denn Hollywood-Stars, Spitzensportler, berühmte Schriftsteller, Rocklegenden, angeblich unparteiische Journalisten und alle großen Fernsehsender sagten: ZEIG MIR DAS GELD!!!! Jeder war käuflich, und alles, was sie zu tun hatten, war zu lügen und zu behaupten, die Impfungen seien „sicher und wirksam“. Produktplatzierung war die Geldverdienformel für die Truman-Show, während der Verkauf eines gefälschten Heilmittels von Big Pharma über den Äther rund um die Uhr mit den Steuergeldern der Opfer die endgültige Lösung der Great Reset-Kabale war.

Das große Finale ist ein Zusammenprall der Philosophien von Realität und falscher Realität, als Truman eine Treppe entdeckt, die zu einer Ausgangstür führt. Christof spricht zu Truman und behauptet, dass es in der realen Welt nicht mehr Wahrheit gäbe als in seiner künstlichen Welt und dass er in einer Welt, die von für ihn unsichtbaren Männern kontrolliert wird, die ihm versichern, dass sie nur sein Bestes im Sinn haben, sicher sei und nichts zu befürchten habe. Truman entscheidet sich für Individualität, Wahrheit, Risiko, ein wirklich sinnvolles Leben und ehrliche Beziehungen statt für ein sicheres Leben in einer Blase, in der alle Entscheidungen von anderen getroffen wurden. Truman verbeugt sich vor dem Publikum und verlässt die Show, während Chistof den Verlust seines Stars und der von ihm generierten Einnahmen betrauert. Die unwissende Masse, die sich die Show ansieht, bejubelt seine Flucht und fragt dann: „Wie geht es weiter?“ Plato hat die Unsicherheit und Verwirrung eingefangen, die Truman empfunden haben muss, als er ins Licht ging.

„Jeder mit gesundem Menschenverstand wird sich daran erinnern, dass es zwei Arten von Verwirrungen der Augen gibt und dass sie aus zwei Ursachen entstehen, entweder wenn man aus dem Licht herauskommt oder wenn man ins Licht geht.“ – Plato, Höhlengleichnis

Diese Welt des fabrizierten dystopischen Vergnügens erinnert eher an Huxleys Schöne neue Welt, in der Pharmazeutika und Konditionierung die Öffentlichkeit auf der Suche nach Vergnügen halten, die mit Trivialitäten beschäftigt ist, durch Materialismus abgelenkt wird, unfähig ist, kritisch zu denken, und durch die Kontrolle der Nachrichtenübermittlung durch ihre Kontrolleure auf Passivität und Egoismus reduziert wird. Unser effizienter totalitärer Staat hat die vollständige Kontrolle erlangt, indem er die Massen davon überzeugt hat, ihre Knechtschaft zu lieben und um noch mehr Regeln, Einschränkungen und die Einschränkung von Freiheiten im Namen der Sicherheit zu betteln.

Intelligente Telefone, intelligente Städte und intelligente Straßen sind nichts anderes als ein Code für das Ausspionieren und Kontrollieren von Menschen. Truman hat schließlich verstanden, dass er seine Freiheit selbst wählen kann und nicht Christof. Es gibt eine kleine Minderheit von Amerikanern, die nach zwei Jahren totalitärer Maßnahmen, die darauf abzielen, uns unsere Rechte und Freiheiten zu nehmen, dasselbe begreifen. Die Frage ist, ob genug Menschen diese von der tyrannischen Regierung inszenierte Show verlassen werden, um etwas zu bewirken. Die Zukunft der Menschheit hängt buchstäblich von der Antwort auf diese Frage ab.

„Freiheiten werden nicht gegeben, sie werden genommen“. – Aldous Huxley

„Ein wirklich effizienter totalitärer Staat wäre einer, in dem die allmächtige Exekutive der politischen Bosse und ihre Armee von Managern eine Bevölkerung von Sklaven kontrollieren, die nicht gezwungen werden müssen, weil sie ihre Knechtschaft lieben.“ – Aldous Huxley, Schöne neue Welt

So wie diejenigen, die die „Truman-Show“ kontrollierten, dies nicht zu Trumans Nutzen taten, sondern zu ihrer eigenen Bereicherung, hatten diejenigen, die heute die Fäden unserer Gesellschaft in der Hand halten, kein Interesse an unserer Gesundheit in den letzten zwei Jahren, an unserem finanziellen Wohlergehen, an unserem psychologischen Wohlergehen oder am friedlichen, rationalen Funktionieren unserer Zivilisation. Sie haben kein Interesse daran, unsere Grenzen zu sichern, die Kriminalität einzudämmen, faire Wahlen abzuhalten, friedliche Lösungen für globale Konflikte zu fördern oder zuzulassen, dass die Wahrheit die Massen erreicht. Ihr Ziel war und ist die Zerstörung unserer zivilisierten Gesellschaft, die Auslöschung unserer grundlegenden Standards und Normen, die Entvölkerung des Planeten, die Beschlagnahmung unseres Reichtums und schließlich unsere Versklavung durch technologische Fesseln und Ketten.

Wie Huxley schon vor Jahrzehnten feststellte, hat die Technologie unserer Zivilisation lediglich ein effizienteres Mittel für den Rückschritt an die Hand gegeben. Die Technologie wird von unseren Kontrolleuren eingesetzt, um unsere Bewegungen und unsere Kommunikation zu überwachen, uns abzulenken und uns zu Tode zu amüsieren. Sie ist nicht länger eine Kraft des Guten, sondern ein Mittel, um uns zu kontrollieren. Sie planen, die Technologie zu nutzen, um ihre Bürger durch zunehmend autoritäre Vorschriften zu entwaffnen, die uns als Schutz vor „Mass Shooters“ verkauft werden.

Bei ihrer Klima-Agenda geht es nicht um das Klima, sondern um die vollständige Kontrolle der Massen. Wenn die Regierung und ihre Kampfhunde in den sozialen Medien die Bürger auf „Hassreden und Fehlinformationen“ überwachen und nach Lust und Laune Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, ist unser System zutiefst gestört und extrem verzerrt. Sie sollen sich vor uns verantworten. Aber diese Größenwahnsinnigen haben eine viel größere Agenda.

Wir haben jeglichen Sinn für Realität, Vernunft und Wahrheit in einer zutiefst anormalen Welt verloren, die von denen geschaffen wurde, denen wir erlaubt haben, durch die Kontrolle und den Einfluss schattenhafter globalistischer Milliardäre, die als unsichtbare Regierung agieren, an die Macht zu kommen, wobei Apparatschiks des Tiefen Staates die Drecksarbeit machen. Schwab, Gates, Soros, das Weltwirtschaftsforum und wer auch immer sich hinter diesen Psychopathen verbirgt, beabsichtigen, die gesamte Welt zu kontrollieren und den gesamten Reichtum zu stehlen, weil sie glauben, dass sie schlauer und rücksichtsloser sind und wissen, was das Beste für die niederen Bauern ist, die ihren satanischen Spielplaneten verschmutzen.

Sie wissen, dass Fakten ignoriert werden können, wenn sie die Massen darauf konditioniert haben, absichtlich unwissend zu sein. Sie wissen, dass sie ohne Konsequenzen lügen können, aber noch mächtiger ist, dass sie die Wahrheit durch Zensur, Unterdrückung und Löschung von Wahrheitssagern verschweigen können. Die Anpassung der Massen an diese abnormale Gesellschaft, die von bösen, machthungrigen Männern geschaffen wurde, ist eine Form von Geisteskrankheit – wie Mattias Desmet in seinem Buch „The Psychology of Totalitarianism – Mass Formation Psychosis“ dokumentierte.

„Die wirklich hoffnungslosen Opfer von Geisteskrankheiten sind unter denen zu finden, die am normalsten zu sein scheinen. Viele von ihnen sind normal, weil sie so gut an unsere Existenzweise angepasst sind, weil ihre menschliche Stimme so früh in ihrem Leben zum Schweigen gebracht wurde, dass sie nicht einmal kämpfen oder leiden oder Symptome entwickeln, wie es die Neurotiker tun. Sie sind nicht normal im absoluten Sinne des Wortes, sondern nur im Verhältnis zu einer zutiefst abnormen Gesellschaft. Ihre perfekte Anpassung an diese anormale Gesellschaft ist ein Maß für ihre psychische Krankheit. Diese Millionen abnormal normaler Menschen leben ohne Aufhebens in einer Gesellschaft, an die sie sich, wenn sie vollwertige Menschen wären, nicht anpassen dürften.“ – Aldous Huxley, Brave New World Revisited

Ich weiß, dass ich mich niemals an diese abnormale Gesellschaft anpassen oder darauf einstellen werde. Wir können ein System, das so gründlich manipuliert und kontrolliert wird (z. B. die Wahlen in Arizona 2022 und die Präsidentschaftswahlen 2020), sicherlich nicht mit herkömmlichen Mitteln ändern. Diejenigen, die die Kontrolle haben, können unsere Politiker, Wissenschaftler, Ärzte, Akademiker, TV-Persönlichkeiten und Journalisten leicht kaufen, damit sie das Netz ihrer Wahl spinnen und ihre verabscheuungswürdige menschenfeindliche Agenda der Abartigkeit unterstützen. Die einzige praktikable Lösung ist die individuelle Lösung, die darin besteht, wie Truman aus dieser Scheinwelt auszusteigen.

Eine bewaffnete Revolution ist ein Fehlschlag, da die Oligarchen über weitaus mehr Feuerkraft verfügen und die Dissidenten unorganisiert und verstreut sind. Eine Form der „irischen Demokratie“, bei der ein stiller, verbissener Widerstand, der durch den Rückzug aus der Gesellschaft, die Ablehnung von Autoritäten und die Nichtbefolgung von Regierungsdiktaten durch Millionen einfacher Menschen gekennzeichnet ist, würde weit mehr bewirken als Aufruhr und bewaffnete Revolution. Millionen von Menschen haben bereits eine Form der irischen Demokratie praktiziert, indem sie sich nicht maskierten, sich nicht sozial distanzierten, sich nicht impfen ließen und die Kontrolle über ihre eigenen Gesundheitsentscheidungen übernahmen.

Sie haben die Fluchtluke in diesem dystopischen Paradies aus Vergnügen und Schmerz fast versiegelt. Sie wissen, dass ihre Techniken der Kontrolle durch Angst wie ein Zauber wirken. Ihre letzte Aufgabe, um die totale Kontrolle zu erlangen, sind die digitalen Zentralbankwährungen (CBDC), bei denen alles, was wir kaufen und verkaufen, digital verfolgt wird, so dass Steuern erhoben werden können, Ihr Leben verfolgt werden kann und Ihre Fähigkeit, CBDCs zu nutzen, ausgeschaltet wird, wenn Sie sich entscheiden, den Richtlinien der Regierung zu widersprechen. Als Nächstes steht der Mikrochip auf der Tagesordnung.

Wir müssen unseren steuerlichen und digitalen Fußabdruck jetzt verringern. Es mag hoffnungslos erscheinen, gegen diese abscheulichen, rachsüchtigen Schädlinge zu kämpfen, aber die Lösung ist, nicht mitzuspielen. Viele haben der modernen Welt bereits den Rücken gekehrt und sich aufs Land zurückgezogen – sie betreiben Landwirtschaft, betreiben Heimarbeit, betreiben Tauschhandel und geben Cäsar nur das Nötigste. Sie haben sich für ein hartes, aber weitaus erfüllteres Leben entschieden.

Je mehr Menschen sich von ihrer Scheinwelt distanzieren, desto schwächer werden sie. Wenn ihr Einfluss auf unser Leben schwächer wird, werden sie um sich schlagen. Aus diesem Grund ist es wichtig, bewaffnet zu sein. Eine direkte bewaffnete Konfrontation mit den Kräften des Establishments ist töricht, aber Guerillataktiken auf dem Land, das Sie kennen, würden die Moral der bezahlten Polizeischläger, die ihre Diktate durchsetzen sollen, angreifen. Die Bestie ist nicht so stark, wie sie sich darstellt. Sie ist pleite und ihr Schuldenimperium bröckelt.

Wenn Millionen durch die Tür hinausgehen, wird die Bestie anfangen zu hungern und schließlich sterben. Vielleicht könnte aus der Asche eine neue, weniger komplexe, kleinere und gemeinschaftsorientiertere Gesellschaft geboren werden. Ein Stamm von Gleichgesinnten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wenn möglich. Es besteht Hoffnung, wenn sich genügend Patrioten dazu entschließen, wieder zur Vernunft zu kommen und dieser abnormen Gesellschaft den Rücken zu kehren, so dass sich unsere totalitären Christofs in ihrem Versagen, die wirklich Erwachten zu kontrollieren, suhlen können.

„Lass den Helden in deiner Seele nicht in einsamer Frustration für das Leben untergehen, das du verdient hast, aber nie erreichen konntest. Prüfe deinen Weg und die Art deines Kampfes. Die Welt, die du dir wünschst, kann gewonnen werden. Sie existiert, sie ist real, sie ist möglich, sie ist dein.“ – Ayn Rand, Atlas Shrugged