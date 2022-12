Die letzte Schlacht um die Menschheit

Einige erkennen endlich, dass dies möglicherweise die letzte Schlacht für die Menschheit ist. Dass die „Kontrolle“, die die Menschen als Grund für alles anführen, bereits über Generationen hinweg erreicht wurde, warum also die plötzliche Eile? Es scheint, als gäbe es jetzt eine „Frist“, und die Frage lautet für mich: warum?

Wenn man etwas aus der Geschichte unserer wohlwollenden „Machthaber“ lernen kann, dann, dass sie nicht auf ein einzelnes Ergebnis abzielen; vielschichtige Operationen sind die „Norm“ und Naivität und Unwissenheit sind ihre größten Waffen.

Wie unvorbereitet sind wir auf diesen Kampf, nachdem wir über Generationen hinweg geteilt und konditioniert wurden, das Leben in Leibeigenschaft oder „Sklaverei light“ als „das weltweit beste System“ und als einzige Möglichkeit zu „leben“ zu akzeptieren.

Jetzt erleben wir, wie sich die Regierungen der Welt gegen ihre Völker und damit auch die Hälfte oder mehr der Öffentlichkeit gegen sich selbst wenden. Zeuge der schieren Ignoranz und Dummheit zu werden, die nötig sind, um diese Operation voranzutreiben, ist, gelinde gesagt, entmutigend. Wie einige es ausdrücken: „Die beste Zeit, um zu leben“.

Die Behauptung, dass wir im Laufe der Generationen „verdummt“ wurden, ist eine Untertreibung, wenn man einfach die Grundschultests der frühen neunzehnhundert Jahre mit denen von heute vergleicht. In den vergangenen 50 Jahren konnte man leicht feststellen, dass in dem Maße, wie der Intellekt der Gesamtbevölkerung abnahm, die Konsolidierung der „wesentlichen“ Dinge des Lebens in weniger Händen zunahm.

Die Erkenntnis, dass die gesamte Menschheit über Generationen hinweg Teil des größten „Experiments“ der Geschichte gewesen zu sein scheint, das uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind, ist entmutigend und erfordert, dass man sich vorwärts bewegt und tief in das „wer“ man eigentlich ist. Wie ich bereits erwähnt habe: Sind wir die, als die wir geboren wurden, oder die, zu denen wir erzogen wurden?

Sind wir im Laufe unseres Lebens zu besseren Menschen geworden und haben dies weitergegeben, oder haben wir einfach Generation für Generation gelehrt, wie man das Geld besser aus der einen Tasche in die andere bekommt?

Die Entscheidung lag immer bei uns.

Durch das Leben, die Handlungen und die (stillschweigende oder anderweitige) Akzeptanz der „guten“ Menschen wurde der jetzige Zeitpunkt geschaffen, sodass wir alle anscheinend noch etwas „verbessern“ müssen. Wenn wir aufhören würden, uns darauf zu konzentrieren, als „gute“ Menschen angesehen zu werden, könnten wir vielleicht einfach jeden Tag besser werden. Die Menschen neigen dazu, zu vergessen, dass das Leben eine Reise und kein Ziel oder ein Wettbewerb ist.

Es ist kein schwieriges Konzept, dass bessere Menschen Gesellschaften aufbauen. Und es sollte an dieser Stelle offensichtlich sein, dass sich die menschliche Rasse in einem Trott befindet; sie dreht ihre Räder, indem sie den Geschichten anderer hinterherjagt, was kein wirkliches „Wachstum“ unserer Spezies oder auf individueller Ebene ermöglicht (ersteres ist ohne letzteres nicht möglich).

Ständig auf der Jagd nach Geld, das in unsere Kassen fließen soll – was für eine traurige Geschichte des Daseins. Wie viele „großartige“ Menschen finanzieren einfach ihr Leben, anstatt es zu gestalten? Wie leicht ist es, faul zu werden und zu delegieren, anstatt zu lernen, dass das Leben Arbeit erfordert und man manchmal eine Straße reparieren oder etwas Nützliches lernen muss. Was delegiert wurde, war Verantwortung, und was „gewonnen“ wurde, war ein externer Schuldzuweisungspunkt. Ich nehme an, das ist für einige ein „Trost“.

Als die Spezies das Leben an das Geld abtrat, hatten wir nie eine Chance. Und wir können beschuldigen, wen wir wollen, aber alle sind mitverantwortlich.

Dadurch wurden im Laufe der Jahrzehnte Abhängigkeiten auf allen Ebenen geschaffen: Energie, Lebensmittel, Wasser, Landwirtschaft, Information, Bildung und vieles mehr. Ich erinnere mich auch an den Aufstieg der „Logistik“-Unternehmen im Laufe der Jahre, die die Kontrolle über einen Großteil der Waren, die auch zu meinen Lebzeiten „ausgelagert“ wurden, zentralisierten. Es ist erstaunlich, wie viele Punkte man miteinander verbinden kann, wenn man nur ein funktionierendes Gedächtnis für sein eigenes Leben hat; was war „angesagt“, was war es nicht.

Und nun befinden wir uns in einem „Krieg“ gegen die Menschheit selbst, der vielleicht schon lange vor unserer Geburt begonnen hat.

Wie bekämpft man einen solchen Feind, geschweige denn definiert man ihn?

All die Jahre, in denen man sich „beweisen“ musste, wer man ist, wobei die Komplexität immer mehr zunahm. All die vergessenen Passwörter, die dazu führten, dass man den „Support“ anrufen musste. All dies und noch viel mehr hat dazu beigetragen, dass die „digitale Identität“ möglicherweise akzeptiert wird; die Bequemlichkeit ist der Anker, der vermeintliche „Seelenfrieden“ ist die Illusion; die Wahrung des „Gesichts“ anstelle des Erinnerns an ein Passwort ist die Bequemlichkeit.

Also noch einmal: Wer ist der „Feind“?

Ich frage nun: Gibt es eine Chance, dass die Menschheit sich selbst aus dem, was wirklich geschieht und/oder kommt, herausholt?

Ich meine, seit meiner Geburt auf diesem verrückten Felsen gibt es die gleichen Kontrollen und Programme, die ihren Lauf nehmen und das Schicksal der Welt bestimmen. Das kann man auch von der Geburt meiner Mutter und der meiner Großmutter sagen; wann hat das alles angefangen und hatten wir wirklich eine Chance zu entkommen?

Und was ist, wenn es nicht wirklich um Kontrolle geht, sondern eher um eine Ablenkung von dem, was wirklich jedes Lebewesen auf diesem Planeten betrifft? Wenn auch nicht wegen ihrer eigenen Eigenschaften, so doch wegen der Schritte, die unternommen werden und die Herausforderungen für das Überleben unserer Spezies zu verschärfen scheinen. Ziemlich dunkel und düster, oder? Aber dennoch nicht außerhalb des Bereiches des Möglichen.

Ich denke an die tief unter der Erde liegenden Militärbasen und auch an einige der Fähigkeiten der obersten Ränge von Reichtum und Macht. Ich vermische das mit den Löchern in der Geschichte und Entdeckungen wie Städten, die auf Städten gebaut sind, und muss mich fragen, ob dieser große „Reset“, wie sie ihn nennen, nicht etwas ist, das einem natürlichen Zyklus folgt. Und dass das Ziel darin besteht, bei der nächsten „Runde“ als Sieger hervorzugehen. Das „Warum“ in „Warum jetzt?“.

Es wäre sicher von Vorteil, mit intakten Technologien und einem umfassenden Überwachungssystem in Form einer Satellitenabdeckung jedes Zentimeters der Erde unbeschadet davonzukommen. Nach einer Dauer von 50 bis 500 Jahren würden sie als vermeintliche „Götter“ auftauchen.

Aber wer bin ich schon, dass ich über solche Dinge spekuliere, und eigentlich muss es auch gar nicht so sein. Es braucht nur ein durchschlagendes NEIN, und die menschliche Spezies ist eine rechnende Kraft. Die Verantwortlichen arbeiten fieberhaft daran, Informationen einzudämmen, dies zu „entlarven“ und jenes zu „überprüfen“, damit der Bann nicht gebrochen wird.

Ein ehrlicher Blick in den Spiegel und der Wunsch, es besser zu machen, wäre alles, was es braucht, aber dazu müssen alle mitmachen. Wie einfach ist das eigentlich und wie traurig, dass wir als Spezies so weit davon entfernt sind.

Ich weiß nicht, wie ich das beenden soll, ich weiß nicht einmal, wie ich es betiteln soll. Hört auf, das Leben zu kompliziert zu machen und lernt, die Fesseln des Verstandes loszulassen; geht hinaus und atmet tief durch und lasst alles los.

Die Mentalität der FREIHEIT beginnt in jedem von uns, befreie deine.