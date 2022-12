Warum China scheiße ist: Es ist ein Beta-Test für die neue Weltordnung

Seit über einem Jahrzehnt gibt es eine offene globalistische Besessenheit vom chinesischen Regierungsmodell – eine Liebesaffäre, wenn man so will. Viele führende Befürworter der globalen Zentralisierung, darunter Henry Kissinger und George Soros, haben China in der Vergangenheit gelobt und angedeutet, dass das kommunistische Land zu einem wichtigen Akteur innerhalb der Neuen Weltordnung aufsteigt. Soros äußerte genau diese Meinung bereits im Jahr 2009, etwa zu der Zeit, als China begann, den IWF zu umwerben und Billionen an Yuan-basierten Staatsanleihen auszugeben, um sich dessen globaler Währungsinitiative anzuschließen.

Einige Jahre später wurde China in den Korb der Sonderziehungsrechte des IWF aufgenommen. Die KPCh unterstützt nun eifrig die Schaffung eines neuen globalen Währungssystems unter der Kontrolle des IWF.

Dies ist eine Realität, über die ich schon seit vielen Jahren schreibe: China stellt sich NICHT gegen die globale Zentralisierung unter der Kontrolle westlicher Oligarchen. Alles, was sie wollen, ist ein prominenter Sitz am Tisch, wenn der „Große Reset“ beginnt und die totale Zentralisierung einsetzt. Aber die obigen Informationen deuten nur auf eine wirtschaftliche Beziehung zwischen China und den Globalisten hin. Geht die Allianz sogar noch weiter als das?

Kürzlich gab Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum dem von der chinesischen Regierung kontrollierten CGTN auf dem APEC-Gipfel ein Interview. In diesem Interview lobt Schwab China als ein Vorbild für viele andere Nationen. Dies mag einige Leute schockieren, wenn man bedenkt, dass Chinas Wirtschaft ins Stocken geraten ist, die weltweiten Exporte im Jahr 2022 eingebrochen sind und der Immobilienmarkt in Scherben liegt. Dieser Rückgang ist zum großen Teil auf die globale Stagflation zurückzuführen, aber auch auf die verrückte „Null-Covid“-Politik, die das Land seit Jahren unter pandemischem Verschluss hält.

Erinnern Sie sich an all die Covid-Kultisten, die letztes Jahr China bejubelt haben? Erinnern Sie sich, als sie behaupteten, China sei ein perfektes Beispiel dafür, warum Abriegelungen notwendig sind und ein Beweis dafür, dass sie funktionieren? Ja, diese Leute sind Idioten.

Chinas Wirtschaft befindet sich jetzt im freien Fall, und die Produktionsbasis des Landes ist durch die Auflagen extrem belastet. Außerdem scheint es, dass die chinesische Bevölkerung endlich die Nase voll hat von den drakonischen Bedingungen und sich gegen sie auflehnt.

In dem folgenden Video kommt es zu Protesten in der iPhone-Fabrik von Foxconn in China, nachdem die Arbeiter aus der Fabrik marschiert sind. Sie waren dort gegen ihren Willen unter schlechten Arbeitsbedingungen und mit wenig Essen in Quarantäne gehalten worden.

Die chinesische Regierung schickte Truppen in Schutzanzügen, um die Rebellion niederzuschlagen und die Demonstranten in den Boden zu stampfen. Denken Sie an dieses Video, wenn Sie von Apples Feindseligkeit gegenüber Elon Musks Politik der freien Meinungsäußerung auf Twitter hören – Apple liebt den Autoritarismus, wie alle globalistisch geführten Konzerne.

China terrorisiert die Bürger weiterhin mit Besuchen der Geheimpolizei bei lautstarken Dissidenten und mit Flotten von Drohnen, die über den Straßen der Städte schweben, um den Fußgängerverkehr zu überwachen und Propagandabotschaften zu verbreiten. Einige Drohnen versprühen sogar unbekannte Chemikalien über ganzen Stadtvierteln. In der Zwischenzeit hat China digitale Impfpässe eingeführt, die an öffentliche Einrichtungen und Einzelhandelsgeschäfte gebunden sind. Ohne einen aktuellen Impfpass oder einen alle paar Wochen durchgeführten negativen Covid-Test kann man sich in einer chinesischen Großstadt nicht mehr bewegen.

All diese Ereignisse und Bedingungen werden oft als unzusammenhängend oder zufällig miteinander verbunden betrachtet. Keiner stellt die richtigen Fragen. Die große Frage lautet: WARUM? Warum sabotiert die chinesische Regierung ihre eigene Wirtschaft mit Abriegelungen und unterdrückt die Bevölkerung bis hin zur offenen Revolte (eine Seltenheit unter dem normalerweise unterwürfigen chinesischen Volk). Warum werden die Abriegelungen aufrechterhalten, wenn es für den Rest der Welt klar ist, dass die Pandemie vorbei ist und die Abriegelungen und Masken von Anfang an nicht funktioniert haben?

Ich würde den Beamten der KPCh eine einfache Frage stellen, die viele von uns in Amerika vor über einem Jahr auch unserer eigenen Regierung gestellt haben: Wenn die Impfstoffe wirken, warum dann die Verbote und Abriegelungen? Wenn es daran liegt, dass die Impfstoffe nicht wirken, warum versucht man dann, die Bevölkerung zu zwingen, sich impfen zu lassen? Wenn die Masken und Abriegelungen funktionieren, warum steht China dann vor einer weiteren vermeintlichen Covidien-Infektionswelle?

Offensichtlich ist der KPCh das Wohlergehen des chinesischen Durchschnittsbürgers völlig egal. Alles, was sie tun, entbehrt jeglicher Logik, genauso wie alles, was Biden, Fauci und das CDC in den USA taten, unlogisch war. Der Unterschied ist, dass die Amerikaner in der Lage waren, die Globalisten in den USA zu zwingen, ihr Mandatsprogramm aufzugeben, wahrscheinlich, weil wir schwer bewaffnet sind und sie erkannten, dass zu viele von uns sich nicht fügen würden. In China gibt es keine vergleichbare zivile Miliz.

Das Land war früher eine Dystopie, jetzt ist es etwas anderes – es ist ein Experiment in technokratischer Tyrannei, das auf die Spitze getrieben wird. China ist bereit, Menschen, die es angeblich vor dem Virus schützen will, auszuhungern, zu verhaften, zu schlagen und sogar zu töten.

Es ist kein Fehler, dass fast alle Maßnahmen, die China durchführt, eine direkte Kopie der Maßnahmen sind, die vom WEF und Institutionen wie dem Imperial College of London im Jahr 2020 zu Beginn des Ausbruchs vorgeschlagen wurden. Die Globalisten argumentierten, dass „wir nicht zur Normalität zurückkehren werden“ und dass die Öffentlichkeit viele unserer Freiheiten opfern müsste, um die Pandemie zu stoppen. In Wirklichkeit konnte keine ihrer Maßnahmen die Ausbreitung stoppen, aber sie waren sehr effektiv bei der Unterdrückung der Bevölkerung. Und im Falle Chinas kehrte nie wieder etwas zur Normalität zurück.

Die unausgesprochene Begründung hängt meiner Meinung nach direkt mit Chinas langfristigen Beziehungen zu den Globalisten und ihrem Wunsch zusammen, Teil der Neuen Weltordnung zu sein, die auch als „multipolare Weltordnung“, vierte industrielle Revolution, großer Reset und ein Dutzend anderer Namen bezeichnet wird. Wenn Sie wissen wollen, wie die Vision der Globalisten für die Zukunft wirklich aussieht, werfen Sie einen Blick auf das heutige China und multiplizieren Sie dann den Schmerz und das Leid um das Hundertfache. China ist ein Betatest.

Vielleicht ist es ein Test, um herauszufinden, welches Maß an Tyrannei die Menschen bereit sind zu ertragen. Vielleicht ist es ein Test für die Funktionalität verschiedener Überwachungssysteme und Kontrollmechanismen. Vielleicht ein Probelauf für die unvermeidlichen Unruhen und Rebellionen, die in zahlreichen Ländern auftreten würden, und wie man am besten damit umgeht. Globalisten wie Klaus Schwab sind nicht nur an China als wirtschaftlichem Vorbild interessiert, er sieht China auch als gesellschaftliches Vorbild für einen Großteil des Westens, mit einigen vereinzelten Abstrichen.

Das Problem für das Establishment besteht darin, dass, wenn es sichtbare Beispiele für Freiheit trotz Verbot gibt, andere Nationen anfangen werden, die Notwendigkeit ihrer eigenen Abschottung infrage zu stellen. Sogar das chinesische Volk beginnt sich zu wehren. Sie können ihre NWO nicht in einem Land auf einmal umsetzen, sie müssen viele Länder auf einmal unterdrücken.

Wie ich schon seit einem Jahr zu einigen der nihilistischeren Menschen in der Freiheitsbewegung sage, die glauben, dass alles verloren ist, sollten Sie verstehen, dass Sie Glück haben, gerade jetzt in den USA zu leben, und dass Sie für die Millionen von Konservativen dankbar sein sollten, die sich aktiv und lautstark geweigert haben, die Mandate und Impfstoffe zu befolgen. Sie haben das Land vor einer größeren Tyrannei bewahrt. Hätten die Globalisten bekommen, was sie wirklich wollten, sähen wir jetzt so aus wie China.

Wir haben uns der schwarzen Sonne genähert und mit dem Teufel getanzt, aber wir sind nicht besiegt.

Allem Anschein nach ist China nach wie vor ein Musterbeispiel für autoritäre Träume, eine Forschungsstudie über psychologische Massenfolter. Es ist weit davon entfernt, ein Gegenpol zu den Globalisten zu sein, es ist vielmehr ein Werk der Globalisten. Beobachten Sie genau, was dort geschieht, denn das Übel, das dort verübt wird, wird schließlich auch hier bei uns versucht werden.