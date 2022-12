Russlands angebliche Forderung an Indien, die Exporte um das Fünffache zu erhöhen, ist strategisch bedeutsam

Russland „koppelt“ sich nicht von China ab, sondern diversifiziert sich aktiv von China, um das Szenario einer potenziell unverhältnismäßigen Abhängigkeit von der Volksrepublik nachhaltig abzuwenden, die früher dadurch ausgeglichen wurde, dass Indien als Russlands alternatives Ventil gegen den westlichen Druck diente. Der umfassende Ausbau der wirtschaftlichen Konnektivität mit Indien über den Nord-Süd-Verkehrskorridor ergänzt Russlands diesbezügliche Bemühungen mit dem Iran, eine neue eurasische Achse zur Beschleunigung multipolarer Trends voranzutreiben.

Reuters‘ Enthüllungsbericht

Reuters berichtete Anfang dieser Woche, dass Russland eine 14-seitige Wunschliste mit über 500 Industrieprodukten und Rohstoffen mit Indien geteilt hat, von denen es hofft, dass sein Partner sie in naher Zukunft vorrangig exportieren wird. Die ungenannten Quellen des Blattes behaupteten, dazu gehörten „Teile für Autos, Flugzeuge und Züge“ sowie „Rohstoffe für die Herstellung von Papier, Papiertüten und Verbraucherverpackungen sowie Materialien und Ausrüstung für die Herstellung von Textilien, einschließlich Garnen und Farbstoffen“.

Keine der beiden Seiten reagierte auf den Bericht, aber Reuters teilte die folgenden Zahlen, die Indiens Interesse an der Erfüllung der Anfrage nahelegen: „Die indischen Importe aus Russland sind zwischen dem 24. Februar und dem 20. November fast um das Fünffache auf 29 Milliarden Dollar gestiegen, verglichen mit 6 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Die Exporte sind dagegen von 2,4 Mrd. $ auf 1,9 Mrd. $ zurückgegangen, so die Quelle. Der Quelle zufolge hofft Indien, seine Exporte in den kommenden Monaten durch die Liste der russischen Forderungen auf fast 10 Milliarden Dollar zu steigern.“

Aus diesen Daten geht hervor, dass Russland Indien im Grunde um eine Verfünffachung seiner Exporte bittet, was dazu beitragen würde, Moskaus Materialbedarf angesichts der westlichen Sanktionen zu decken und gleichzeitig Delhi bei der Bewältigung seines wachsenden Handelsdefizits zu helfen. Es sind jedoch nicht nur wirtschaftliche Interessen, denen dies dienen würde, denn die gemeldete Wunschliste ist im größeren Kontext des Neuen Kalten Krieges auch von strategischer Bedeutung.

Indiens Aufstieg zu einer weltweit bedeutenden Großmacht

Indiens prinzipielle Neutralität gegenüber dem Ukraine-Konflikt, dem derzeit wichtigsten Stellvertreterkrieg im weltweiten Kampf zwischen der Goldenen Milliarde des US-geführten Westens und dem gemeinsam von BRICS und SCO geführten Globalen Süden im Zuge des globalen Systemwechsels, hat dem südasiatischen Staat einen astronomischen Aufstieg zu einer global bedeutenden Großmacht beschert. Diejenigen Leser, die dies noch nicht erkannt haben, sollten die folgenden Analysen lesen, um sich auf den neuesten Stand zu bringen:

Der letzte Beitrag enthält eine Liste von fast vier Dutzend verwandten Analysen für die unerschrockenen Leser, die mehr darüber erfahren wollen, wie die russisch-indische strategische Partnerschaft buchstäblich den Lauf der Weltpolitik verändert hat. Zu den Analysen, die sich am unmittelbarsten auf den vorliegenden Artikel beziehen, gehört die Aufzählung darüber, wie „Russland, Iran und Indien einen dritten Einflusspol in den internationalen Beziehungen schaffen“, die angesichts der jüngsten Äußerungen eines führenden iranischen Beamten noch an Bedeutung gewinnt.

Die neue eurasische Achse

Der Leiter der Handelsförderungsorganisation des Landes, Alireza Peyman-Pak, sagte auf dem Internationalen Forum für russische Industrielle: „Wir haben Rahmenvereinbarungen über gemeinsame Bau- und Konstruktionsprojekte, die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Turbinen, Schiffen, Schienenfahrzeugen, Hubschraubern und Flugzeugen, Jets sowie Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten getroffen.“ Diese Offenlegung ergänzt die Liste der Forderungen, die Russland Berichten zufolge an Indien gerichtet hat.

Nimmt man die beiden Anfragen zusammen, so wird deutlich, dass Russland die sich abzeichnende umfassende wirtschaftliche Verflechtung zwischen ihm, Indien und dem Iran dadurch beschleunigen will, dass seine beiden Großmachtpartner ihre Waren entlang des Nord-Süd-Transportkorridors (NSTC) dorthin exportieren. Diese Route soll die physische Grundlage einer neuen eurasischen Achse bilden, die Russlands Ausgleichsmöglichkeiten gegenüber China maximiert, indem sie das Szenario einer unverhältnismäßigen Abhängigkeit von diesem Land nachhaltig abwendet.

Diese Möglichkeit wurde bereits dadurch abgefedert, dass Indien zu Beginn der Sonderoperation als Russlands Ausweichventil gegen den westlichen Sanktionsdruck diente und damit dieses Szenario präventiv aus der strategischen Gleichung eliminierte, aber sie muss spürbar aufrechterhalten werden. Um das Geschäft zu versüßen, besteht auch die Möglichkeit, diese neue Achse um eine verlockende Energiedimension zu erweitern.

Geopolitik im Energiebereich

Der Bericht vom letzten Sommer, dass Gazprom sich verpflichtet hat, 40 Milliarden Dollar in den iranischen Energiesektor zu investieren, hat die Wahrscheinlichkeit eines Ressourcentauschs zwischen den beiden Ländern zur effizienteren Deckung des wachsenden indischen Bedarfs stark erhöht. Die trilaterale Gasunion, die Präsident Putin Anfang dieser Woche bei einem Treffen mit seinem kasachischen Amtskollegen zwischen ihren Ländern und Usbekistan vorschlug, könnte diese ergänzen, indem sie den Bau einer transafghanischen Pipeline nach Indien über Pakistan erleichtert.

Diese Einschätzung wurde von Alexey Grivach geteilt, dem stellvertretenden Leiter des Nationalen Energiesicherheitsfonds und Experten des renommierten Valdai-Clubs, der als Russlands einflussreichste Denkfabrik gilt. Ihm zufolge „müssen wir Turkmenistan in das Projekt einbeziehen und das Sicherheitsproblem in Afghanistan lösen, um (direkten) Zugang [zum südasiatischen Markt] zu erhalten. Die Arbeiten in dieser Richtung sind bereits im Gange, aber es ist offensichtlich, dass dies eine sehr schwierige Aufgabe ist“.

Diese Einsicht fügt den freundschaftlichen Beziehungen Russlands zu den Taliban und seiner Annäherung an Pakistan im letzten halben Jahrzehnt einen tieferen Kontext hinzu. Erstere betrachtet die eurasische Großmacht als vorrangigen Partner für ihren geoökonomischen Balanceakt, während letztere trotz des von den USA inszenierten postmodernen Staatsstreichs im April pragmatische Beziehungen zu Moskau beibehalten hat und weiterhin an Energiegeschäften interessiert ist. Wie Grivach sagte, „ist dies eine sehr schwierige Aufgabe“, aber sie ist nicht unmöglich und würde Indien helfen, wenn sie gelänge.

Mit dem Verweis auf die oben genannten Möglichkeiten soll darauf hingewiesen werden, dass Russland der Konnektivität zwischen der nördlichen und der südlichen Hälfte Eurasiens umfassende Priorität einräumt, um die bestehenden Ost-West-Korridore zu ergänzen, was auch dazu dient, ein nachhaltigeres Gleichgewicht zu China herzustellen. Russlands Energiegeopolitik mit China und Indien ist für beide Seiten von Vorteil, aber der allgemeine Trend geht dahin, dass Indien China als Russlands zuverlässigsten Partner in der Welt ablöst.

Indien ist ein zuverlässigerer Partner für Russland als China

Chinas stillschweigendes Einverständnis mit den antirussischen Sanktionen und seine gemeldete Unterbrechung der Ölimporte vor der drohenden Preisobergrenze des Westens (obwohl letztere im Vergleich zu den Pipeline-Importen nur geringfügig sind) finden inmitten seiner Gespräche mit den USA über eine neue Entspannungspolitik statt. Ausgelöst wurden diese Gespräche durch die systemischen Folgen des Ukraine-Konflikts, die zu den früheren Folgen des Handelskriegs und des COVID hinzukommen und die Volksrepublik strategisch verwundbarer machen als je zuvor in den vergangenen 50 Jahren.

Um es ganz klar zu sagen: Es ist nicht zu erwarten, dass das mögliche Ergebnis einer Einigung dieser beiden Supermächte auf eine Reihe gegenseitiger Kompromisse zur Wiederherstellung des Interessengleichgewichts zwischen ihnen auf Kosten der strategischen Beziehungen Chinas zu Russland gehen wird. Dennoch ist sich Moskau dieser sich abzeichnenden Dynamik bewusst und versucht verständlicherweise, seine Interessen entsprechend proaktiv neu auszurichten, um sich gegen latente Risiken abzusichern, weshalb es mit großem Eifer eine wirtschaftliche Intensivierung der Beziehungen zu Indien ins Auge fasst.

Der südasiatische Staat hat allen Druck der USA, sich von Russland zu distanzieren, zurückgewiesen und stattdessen sein Engagement für einen umfassenden Ausbau der strategischen Beziehungen zu Moskau verdoppelt – trotz der Nähe Delhis zur Goldenen Milliarde. Im Gegensatz dazu hält sich China trotz seiner Nähe zu Russland stillschweigend an die antirussischen Sanktionen und führt nun Gespräche mit den USA über eine „Normalisierung“ ihrer Beziehungen. Weder Indien noch China „verraten“ jedoch die USA oder Russland, da beide Länder lediglich ihre großen Strategien neu ausrichten.

Spekulationen über eine russisch-chinesische „Entkopplung“ entkräften

Der globale systemische Übergang zur Multipolarität fand schon lange vor der Sonderoperation statt, zu der Russland von der NATO in der Ukraine provoziert wurde, wurde aber durch diese Operation in beispielloser Weise beschleunigt, woraufhin sich die chaotischen Prozesse in der ganzen Welt vervielfachten und zu unerwarteten Reaktionen der wichtigsten Akteure führten. Niemand konnte vorhersehen, dass Indien einspringen würde, um die potenziell unverhältnismäßige Abhängigkeit Russlands von China zu verhindern, und niemand konnte voraussehen, dass China später versuchen würde, seine Beziehungen zu den USA zu verbessern.

Diese beiden miteinander verknüpften Entwicklungen können beide als die bedeutendsten schwarzen Schwäne der jüngsten Phase des Ukraine-Konflikts bezeichnet werden, da sie niemand erwartet hatte, sie aber letztlich große Auswirkungen auf den Verlauf der internationalen Beziehungen hatten. Um auf die Nachricht zurückzukommen, die uns zu diesem Beitrag inspiriert hat: Es handelt sich um den großen strategischen Kontext, in dem Russland Berichten zufolge Indien aufgefordert hat, seine Exporte um das Fünffache zu steigern.

Diese eurasische Großmacht „koppelt“ sich nicht von der Volksrepublik ab, sondern diversifiziert sich aktiv von ihr mit der Absicht, das Szenario ihrer potenziell unverhältnismäßigen Abhängigkeit von China nachhaltig abzuwenden, das früher dadurch ausgeglichen wurde, dass Indien als Russlands alternatives Ventil für den Druck des Westens diente. Der umfassende Ausbau der wirtschaftlichen Konnektivität mit Indien über die NSTC ergänzt Russlands diesbezügliche Bemühungen mit dem Iran, eine neue eurasische Achse zur Beschleunigung multipolarer Trends zu schaffen.

Abschließende Überlegungen

Das angestrebte Ergebnis besteht darin, dass diese drei Partner gemeinsam einen dritten Einflusspol in der entstehenden Weltordnung bilden, der dem bisherigen De-facto-Management der internationalen Beziehungen durch das chinesisch-amerikanische Supermacht-Duopol mit seinem System der Bimultipolarität den Todesstoß versetzt. Beide haben ein Interesse daran, dass der globale Systemwandel die oben erwähnte Sackgasse überwindet, um seine Entwicklung in Richtung Tripolarität fortzusetzen, bevor die endgültige Form einer komplexeren Multipolarität („Multiplexität“) erreicht wird.

Genauso wie die laufenden Diskussionen zwischen China und den USA über eine neue Entspannung von Peking nicht auf Kosten Russlands, Indiens oder des Irans geführt werden sollen, so sollen auch die koordinierten Schritte dieser drei in Richtung Tripolarität/Multiplexität nicht auf Kosten Chinas gehen. Da China praktisch eine Supermacht und diese drei Großmächte sind, haben sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Stellung in der faktischen internationalen Hierarchie natürlich unterschiedliche systemische Interessen.

Dies sind die großen strategischen Dynamiken, wie sie wohl existieren, deren detaillierte Analyse im Laufe dieses Beitrags hoffentlich den Beobachtern ein tieferes Verständnis für die damit verbundenen Interessen der einzelnen Parteien vermitteln wird. Keiner von ihnen sollte verurteilt oder verdächtigt werden, den anderen zu „verraten“, da sie einfach ihre Interessen so verfolgen, wie sie sie verstehen. Alle vier sind nach wie vor dem Geist der Multipolarität verpflichtet, sie gehen nur anders damit um, was man anerkennen und nicht leugnen sollte.