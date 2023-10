Wir sind gegen eine unipolare Welt. Es gibt keinen Platz für die Diktatur der »Außergewöhnlichen«.

Die Erste Internationale Parlamentarische Konferenz „Russland – Lateinamerika“ brachte die russische Zusammenarbeit mit den Ländern Lateinamerikas und den Staaten der Karibikregion auf eine völlig neue Ebene.

Während der vier Tage der Moskauer Konferenz, deren Eröffnung durch eine Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin gekennzeichnet war, fanden thematische Rundtische und eine große Plenarsitzung statt. Am Rande des interparlamentarischen Forums empfing der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, die Delegationsleiter aus Kuba, Brasilien, Bolivien, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Paraguay und den Vorsitzenden des Zentralamerikanischen Parlaments. Auch das erste Treffen der Kommission für Zusammenarbeit zwischen der Staatsduma und der Nationalversammlung der Republik Nicaragua fand statt.

Der Rahmen der Konferenz ging weit über die parlamentarische Dimension hinaus. Kooperationen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Kultur, Informationstechnologie, Sicherheit und die Entwicklung von infrastrukturrelevanten Projekten wurden diskutiert. Als eines der wichtigen Ergebnisse wurde beschlossen, die interparlamentarische Konferenz „Russland – Lateinamerika“ jährlich in Moskau abzuhalten. Und in den Pausen trifft sie sich regelmäßig im VKS-Modus zu gemeinsamen Sitzungen der zuständigen Ausschüsse der nationalen Parlamente.

Russland und die Länder Lateinamerikas sind trotz der großen Entfernung sehr eng miteinander verbunden. Wir sind gegen eine unipolare Welt, wir setzen uns für die Etablierung einer ausgewogenen und stabilen Weltordnung ein, in der Gleichheit, gegenseitiger Respekt und internationales Recht herrschen und es keinen Platz für die Diktatur der „Außergewöhnlichen“ gibt.

