„Wir sind mitten in einer Revolution“ – Victor Davis Hanson warnt Tucker: „Die nächsten 12 Monate werden die explosivsten in der Geschichte sein“.

Der Historiker Victor Davis Hanson sprach mit Tucker Carlson über seine Sicht des aktuellen politischen Klimas in den USA. Er argumentiert, dass der amerikanische Liberalismus von Unehrlichkeit geprägt ist und warnt vor liberalen Bestrebungen, eine höchst intolerante Ära herbeizuführen.

Laut VDH stellt Trump eine ernsthafte Bedrohung für die spezifische Vision der Liberalen dar, die sich einer „kritischen Rechtstheorie“ bedienen, in der traditionelle moralische Werte zugunsten dessen aufgegeben werden, was an Macht gewinnt.

„Die Liberalen sagen uns jetzt, dass sie die amerikanische Demokratie schützen wollen, und das ist das deutlichste Zeichen dafür, dass sie sie zerstören wollen“.

Konkret sagte Hanson zu Carlson:

Und das ist ein Problem, denn Hanson wies darauf hin, dass einige Konservative zwar ihre Stimme erhoben, aber auch gegen eine Kultur innerhalb der Republikanischen Partei kämpften, die es vorzog, „edel zu verlieren“, anstatt Wahlen „hässlich“ zu gewinnen.

Hanson betont, dass die traditionellen Grenzen und Normen neu verhandelt werden, vom Senatsfilibuster und dem Wahlkollegium bis zu gesellschaftlichen Verständnissen von Geschlecht und Sprache, was Bedenken aufwirft, dass:

Hanson argumentiert, dass die rechtlichen Schritte gegen Trump politisch motiviert und voreingenommen sind und dazu dienen, eine Botschaft an die Hälfte der Amerikaner zu senden, die sich nicht einfach „fügen“ wird:

Abschließend ruft Hanson zum Handeln auf: „Es gibt legitime Bemühungen, diesen Wahnsinn zu korrigieren und zu stoppen, und wir werden sehen, was 2024 passiert.

Das komplette Interview:

Ep. 27 Donald Trump appeared in court today, but it wasn’t a legal proceeding. It was a grotesque parody of the system our ancestors created. Victor Davis Hanson explains. pic.twitter.com/KhTHateWCZ