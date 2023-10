Entmonetarisierung als Waffe: Wie WEF-Partner Teleperformance „schädliche“ Online-Ersteller ins Visier nehmen möchte.

Das in Frankreich gegründete Unternehmen Teleperformance, ein multinationaler digitaler Dienstleister und Partner des Weltwirtschaftsforums in der Global Coalition for Digital Safety (ins Leben gerufen, um „schädliche Inhalte und Verhaltensweisen online“ zu bekämpfen), hat neue Empfehlungen für Plattformen herausgegeben, die eine bestimmte Gruppe von Online-Erstellern zensieren möchten.

Es handelt sich dabei um diejenigen, die als schädlich eingestuft werden. Zwei Führungskräfte von Teleperformance schlagen auf der Webseite des WEF vor, dass Plattformen ihre Zensurpolitik häufig ändern sowie jene verfolgen und versuchen sollten, die sozusagen „dämonisierten“ Ersteller zu entmonetarisieren.

Teleperformance, das in den Bereichen Telemarketing, Kundenbeziehungsmanagement, Inhaltsmoderation und Kommunikation tätig ist, möchte auch mehr Zusammenarbeit auf „Multi-Stakeholder“-Ebene sehen – natürlich alles im Kampf gegen das, was diese Stakeholder als „Schaden“ ansehen.

Die Autoren bezeichnen dies als „vielschichtigen“ Ansatz gegen das, was sie als „realen Schaden“ einstufen, und versuchen, die Branche zur „Zusammenarbeit“ zu mobilisieren.

Für Teleperformance steht außer Zweifel, dass das Ausmaß des „Schadens“, der derzeit von Online-Inhalten ausgeht, als „besorgniserregend wachsend“ bezeichnet werden sollte, wobei insbesondere „KI“-gestützte Fähigkeiten als gefährlich hervorgehoben werden.

Die vorgeschlagene Lösung hat drei Schwerpunkte und betont stets den kollaborativen Charakter dieses Vorhabens.

Erstens beschäftigt sich dieser WEF-Kollaborateur mit Inhaltsrichtlinien und deren effektiver Durchsetzung. Hier wird empfohlen, sich auf das „Vorverbrechen“ zu konzentrieren: proaktiver sein und „schädliche Inhalte“ identifizieren und reduzieren – bevor sie gemeldet werden.

„Plattformen müssen agil sein und ihre Richtlinien häufig angesichts der raschen Veränderungen in diesem Bereich anpassen“, rät Teleperformance.

Als nächstes kommt das Problem, das das Unternehmen als „Signale und Verstärker jenseits des Inhalts“ sieht.

Hier geht es darum, die Ersteller, die als Produzenten von „schädlichen Inhalten“ gekennzeichnet sind, zu entmonetarisieren, um sie von einer Teilnahme an Plattformen abzubringen. Teleperformance ist der Meinung, dass sie unabhängig davon ins Visier genommen werden sollten, ob sie direkt oder über Werbung Geld verdienen.

„Was Zahlungsmechanismen angeht, so wurde die Verwendung von Kreditkarten zum Kauf von illegalen Inhalten durch Anstrengungen der Finanzinstitute eingeschränkt, doch Kriminelle haben andere Zahlungsmechanismen gefunden, einschließlich Kryptowährungen“, so der Artikel weiter.

Es ist klar, wohin diejenigen, die dahinterstehen, als nächstes die „Zensurwaffe“ richten wollen.

Schließlich, was bedeutet Multi-Stakeholder-Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang?

Kurz gesagt, es geht darum, diese Probleme zu einer branchenweiten Lösung im Angesicht einer Bedrohung zu machen – und immer ein willkommener Vorwand, tatsächlich schädliche Inhalte und solche, die einfach „(politisch) unerwünscht“ sind, zu entfernen.

„Initiativen, die darauf abzielen, diesen Schaden auf Branchenebene zu bekämpfen, werden immer wichtiger, da sich schädliche Akteure über Plattformen hinweg bewegen, um Schaden anzurichten“, so Teleperformance.