Wir sind nur eine verwirrte Spezies in einer unangenehmen Übergangsphase

Wenn man es genau nimmt, sind die Dinge ein einziges Durcheinander, weil wir Menschen uns in einer sehr ungeschickten und verwirrenden Phase unserer Entwicklung als Spezies befinden.

Unsere riesigen Gehirne haben sich schneller entwickelt, als wir uns anpassen konnten, und jetzt sind wir diese verängstigten kleinen Spitzenprädatoren, die mit massiven präfrontalen Kortizes, die einen Haufen tiefgreifender ursprünglicher Konditionierung überlagern, auf der Erde herumstolpern. Eine schnell entwickelte Fähigkeit zu Sprache und abstraktem Denken, die auf einer Angstreaktion aufbaut, die unsere entfernten evolutionären Vorfahren entwickelt haben, um vor längst ausgestorbenen Monstern mit großen, scharfen Zähnen zu fliehen.

Dieser plötzliche Wandel hat uns in einer Übergangsphase zurückgelassen, in der wir die immense Kraft, die jetzt aus unserem Schädel hervorbricht und uns die Fähigkeit verleiht, unsere Welt nach unserem Willen zu gestalten, noch nicht richtig verstanden haben. So wie die Vorfahren der Wale, die alten Säugetiere, wahrscheinlich unbeholfen aussahen, als sie zum ersten Mal ins Meer zurückkehrten, bevor sie das Schwimmen lernten und ihre Nasenlöcher an eine Stelle verlegten, die für das Atmen im Wasser besser geeignet war.

Das hat uns in diese seltsame, unbequeme Phase versetzt, in der wir die Intelligenz haben, erstaunliche Dinge zu tun, aber noch nicht die Weisheit entwickelt haben, diese neu entdeckte Fähigkeit auf harmonische Weise zu nutzen.

Wir sind jetzt in der Lage, unsere eigenen Ökosysteme mit Hilfe von Technologie zu erobern, aber uns fehlt die Weisheit, dies nicht zu tun.

Wir haben die Intelligenz, Atomwaffen zu erfinden, aber es fehlt uns die Weisheit, sie nicht zu bauen.

Wir haben die Fähigkeit, für unsere individuelle Zukunft zu planen, aber uns fehlt die Weisheit, dafür zu sorgen, dass unsere Spezies als Ganzes eine Zukunft hat.

Wir haben die Fähigkeit, abstrakte Gedanken zu denken, aber uns fehlt die Weisheit, daraus keine Identitäten zu machen.

Wir haben die Fähigkeit, Fragen zu stellen, aber uns fehlt die Weisheit, unsere eigene wahre Natur zu hinterfragen und zu prüfen, ob die Welt wirklich so ist, wie sie scheint.

Die Fähigkeit, riesige Wälzer der Philosophie zu schreiben, die keine einzige Zeile enthalten, die uns sagt, wie wir auf dem Planeten, auf dem wir geboren wurden, zufrieden sein können.

Die Fähigkeit, ganze Glaubenssysteme zu konstruieren, die völlig nutzlos sind, um zu lernen, in Harmonie mit dem zu leben, was ist.

Die Fähigkeit, Spiritualität zu entdecken, nur um sie für faden Eskapismus und tyrannische psychologische Beherrschung zu nutzen.

Die Fähigkeit, die menschliche Psychologie zu erforschen, nur um sie dazu zu nutzen, die Menschen davon zu überzeugen, Ramsch zu kaufen, den sie nicht brauchen, Kriege zu unterstützen, die sie nicht wollen, und Politiker zu wählen, die sie nicht mögen.

Die Fähigkeit, Massenmedien zu erfinden, nur um sie zur Förderung und Normalisierung eines Status quo zu nutzen, der uns alle umbringt.

Die Fähigkeit, etwas so Transzendentes wie Musik zu erfinden, nur um Lieder über den Besitz von Dingen und das Geld zu popularisieren.

Die Fähigkeit, Milliarden von Köpfen im Internet zu vernetzen, nur um unsere ganze Zeit damit zu verbringen, über Unsinn zu streiten.

Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, nur um unsere Energie darauf zu verwenden, uns gegenseitig zu manipulieren und zu kontrollieren.

Die Fähigkeit, Schönheit und Geheimnisse in ihrer ganzen Tiefe und Komplexität wahrzunehmen, nur um unser ganzes Leben damit zu verbringen, alles andere zu tun.

Wir haben die Fähigkeit, all diese Dinge gekonnt und harmonisch zu tun; wir haben nur den Dreh noch nicht ganz raus.

Das ist so, wie wenn man sein erstes Fahrrad zum Geburtstag bekommt und weiß, dass man damit viel schneller fahren kann als sonst, aber es braucht viel Übung, bis man von Stützrädern und schmerzhaften Stürzen zu einer flotten Fahrt durch die Nachbarschaft übergeht. Diese riesigen präfrontalen Kortexe, die wir zum Geburtstag bekommen haben, geben uns so viel Potenzial, und wir stolpern mit Stützrädern herum und machen böse Stürze, wenn wir versuchen, sie abzunehmen.

Ich bin mir sicher, dass die frühen Vorfahren der Vögel in der Evolution auch verdammt ungeschickt waren, bevor sie endlich das Fliegen lernten. Sie hätten lächerlich ausgesehen, und aus der Perspektive eines Außenstehenden wäre nicht sofort klar gewesen, was die Natur damit bezweckt. Wie biologisches Babygekritzel.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass in den schwierigen evolutionären Übergangsphasen von Vögeln und Walen keine riesigen neuronalen Netze zum Einsatz kamen, die die Geburt schmerzhaft machen und leicht zum Tod allen irdischen Lebens führen könnten.

Die Geburt eines menschlichen Babys ist aufgrund der Größe unseres enormen, schnell entwickelten Gehirns im Verhältnis zu unseren langsamer entwickelten Beckenknochen schwierig. Die Geburt einer vernünftigen Menschheit wird aus ähnlichen Gründen schwierig sein.

Ich glaube, dass wir die Fähigkeit haben, den Sprung aus dieser schwierigen Übergangsphase zu einer wirklich bewussten Spezies zu schaffen. Aber es sieht so aus, als ob wir den Sprung nur mit Mühe und Not schaffen werden, wenn wir alles essen.