Jamaika und Pakistan wollen staatliche Unterstützung per digitale ID „erleichtern“

Initiativen von Bhutan und den Philippinen kommen voran

Jamaikas Premierminister Andrew Holness sagt, das Land müsse die Einführung seines nationalen Identifikationssystems (NIDS) beschleunigen, um einer großen Zahl von Bürgern den Zugang zu verschiedenen Bargeldunterstützungsprogrammen zu erleichtern. In Pakistan planen die Behörden der Provinz Sindh die Einführung eines sozialen Interventionsprogramms, das es Frauen ermöglichen soll, mithilfe der biometrisch gestützten Benazir-Karte Bargeldunterstützung zu erhalten, während nationale digitale ID-Projekte in Bhutan und auf den Philippinen Fortschritte verzeichnen.

Absichtserklärung für ID-Pilotprojekt in Jamaika

Jamaika hat kürzlich eine Absichtserklärung mit Finanzinstituten für ein Pilotprojekt zur Identitätsüberprüfung und Authentifizierung im Rahmen des nationalen digitalen Personalausweises geschlossen.

Dies geschah vor dem Hintergrund von Berichten, wonach Tausende von Jamaikanern ihren Anteil an den COVID-19-Sozialhilfegeldern über das COVID-Programm „Allocation of Resources for Employees“ (CARE) noch nicht erhalten haben, weil sie ihre Identität nicht nachweisen können, berichtet The Gleaner.

Die Regierung erklärte im April, dass etwa 300 Millionen Jamaikanische Dollar (1,95 Millionen US-Dollar) von den Antragstellern noch nicht abgeholt worden seien, obwohl 17 Milliarden JM$ (111 Millionen US-Dollar) an 500.000 Begünstigte ausgezahlt worden waren.

Bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung bedauerte Premierminister Holness, dass dies nicht der Fall gewesen wäre, wenn das Land bei der Umsetzung des NIDS weiter fortgeschritten wäre.

Dem Premierminister zufolge wird das NIDS dem Land ein Ausweissystem an die Hand geben, das die digitale Überweisung von Barmitteln ermöglicht und auch das Problem der älteren Menschen lösen wird, die in den Postämtern Schlange stehen, um ihre Rente abzuholen.

Die Ausgaben für biometrische Wahlsysteme scheinen sich zu erhöhen, da kürzlich Verträge mit Thales für die Wähleridentifizierung und mit Pangea für die Verwaltung des Wählerregisters abgeschlossen wurden.

Sindh kooperiert mit der Zentralregierung zur Armutsbekämpfung, Bhutan wird digital

Die Regierung von Sindh arbeitet mit dem Bundesministerium für Armutsbekämpfung und soziale Sicherheit zusammen, um soziale Unterstützungsinitiativen zu starten, die mithilfe der Benazir-Karte Geldtransfers, Stipendien, Ernährung und Impfungen an arme Frauen und Kinder verteilen werden, berichtet der Pakistan Observer.

Nach Angaben der Behörden werden alle Frauen, die für das Programm infrage kommen, per SMS darüber informiert, wo sie ihr Bargeld abholen können, und können dies nur nach einer biometrischen Überprüfung tun.

Ziel des Programms sei es, die Armen und weniger Privilegierten zu unterstützen, indem ihre sozioökonomische Verwundbarkeit verringert werde, sagte der Ministerpräsident von Sindh, Syed Murad Ali Shah, und teilte mit, dass die Verhandlungen mit der Weltbank über eine Unterstützung in Höhe von 200 Millionen Dollar für die nächsten fünf Jahre auf gutem Wege seien.

Pakistan gab diese Woche bekannt, dass es einer Million afghanischer Flüchtlinge biometrische Ausweise ausgestellt hat, um ihnen den Zugang zu Dienstleistungen zu ermöglichen.

In der Zwischenzeit hat auch das Königreich Bhutan den Start seines Nationalen Digitalen Identitätsprogramms (NDI) angekündigt, für das im vergangenen Oktober eine Kampagne zur Erfassung biometrischer Daten angekündigt wurde.

Laut der Website der lokalen Regierung der Region Lhuentse fiel der Start des Programms mit dem Geburtstag Ihrer Majestät der Gyaltsuen – der Königin von Bhutan – zusammen. Das Programm wird landesweit und mit der Unterstützung von Desung National Services durchgeführt.

Das Land führt das digitale ID-Programm ein, um den Bürgern den Zugang zu einer breiten Palette digitaler Dienstleistungen zu ermöglichen.

PhilSys-Zahlen steigen

Nach dem jüngsten Update der Philippinen sind zu den 60,4 Millionen registrierten Personen, die bis Mitte März die biometrische Erfassung der Stufe 2 der Registrierung für die nationale digitale ID, PhilSys, abgeschlossen hatten, rund 6 Millionen hinzugekommen.

Laut einer Meldung der staatlichen Philippine News Agency haben sich über 72 Prozent der 92 Millionen Zielpersonen registriert, und mehr als 8 Millionen Filipinos haben ihre ersten Bankkonten erhalten. Bislang wurden mehr als 11,5 Millionen PhilID-Karten ausgestellt.