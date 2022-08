„Wir sind viele und wir werden immer mehr“

19.000 Menschen demonstrierten nach Schätzung der Veranstalter am Montag, dem 1. August 2022, in Erinnerung an die große Demonstration vom 1. August 2020 in Berlin für die Einhaltung der Grund- und Menschenrechte, für Meinungsfreiheit und ausgewogenen Berichterstattung. Wir veröffentlichen nachfolgend eine Pressemitteilung von „Wir sind Viele“, einem Bündnis mehrerer Initiativen, das in Berlin eine Woche der Demokratie veranstaltet. (hl)

Berlin, 2. August 2022

„Wir gehen auch dieses Jahr auf die Straße, um an den magischen 1. August 2020 zu erinnern. An diese große Demonstration durch Berlins Zentrum mit mehreren Hunderttausend Menschen“, erklärt eine Sprecherin von Wir sind Viele, der Initiative hinter der Woche der Demokratie. „Das war magisch: Nicht nur weil damals