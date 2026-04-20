Wir sollten die Tyrannen nicht fürchten; die Tyrannen sollten uns fürchten

In unserer Gesellschaft schubsen wir Psychopathen nicht vom Eis, wenn niemand hinsieht. In unserer Gesellschaft lassen wir sie die Welt regieren.

Caitlin Johnstone

Wenn auf einer Insel tausend Menschen leben würden und einer von ihnen anfinge, allen anderen das Leben schwer zu machen, würden bald nur noch 999 Menschen auf der Insel leben.

Wie seltsam also, dass ein paar Oligarchen und Imperiumsmanager einen ganzen Planeten voller Menschen herumkommandieren dürfen.

Ich meine, im Moment sitzen wir alle da und hoffen, dass ein paar Soziopathen in Washington und Tel Aviv die Weltwirtschaft nicht mit ihrer rücksichtslosen Kriegstreiberei gegen den Iran in den Abgrund stürzen. Wir sind so viele und sie sind so wenige, und trotzdem sitzen alle da und denken: „Meine Güte, ich hoffe wirklich, dass ich mir in den nächsten Monaten noch Essen leisten kann; hoffentlich verhält sich der Typ mit der orangefarbenen Frisur eine Weile vernünftig und normal, damit meine Familie etwas zu essen bekommt.“

Das sind keine Götter, die auf dem Olymp sitzen und von dort oben allmächtig über unser Schicksal herrschen. Das sind gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Körpern aus Fleisch und Blut, die auf derselben Erde wandeln wie wir. Sie haben weiche Haut und innere Organe. Ihre Köpfe müssen fest am Hals sitzen, wenn sie weiteratmen wollen.

Und dennoch dürfen sie die Menschen terrorisieren, mit denen sie sich diesen Planeten teilen.

Das erinnert mich an ein Zitat aus dem „Scientific American“ über die Sichtweise eines Inuit-Stammes auf das Problem der Psychopathie:

„In einer Studie aus dem Jahr 1976 stellte die Anthropologin Jane M. Murphy, damals an der Harvard University, fest, dass eine isolierte Gruppe von Yupik sprechenden Inuit in der Nähe der Beringstraße einen Begriff (kunlangeta) verwendete, um ‚einen Mann zu beschreiben, der … wiederholt lügt, betrügt und Dinge stiehlt und … viele Frauen sexuell ausnutzt – jemanden, der auf Zurechtweisungen nicht hört und immer wieder zu den Ältesten gebracht wird, um bestraft zu werden“. Als Murphy einen Inuit fragte, was die Gruppe normalerweise mit einem „kunlangeta“ tun würde, antwortete er: ‚Jemand hätte ihn vom Eis gestoßen, wenn niemand hingesehen hätte.‘“

In unserer Gesellschaft schubsen wir Psychopathen nicht vom Eis, wenn niemand hinsieht. In unserer Gesellschaft lassen wir sie die Welt regieren.

Wir haben Systeme geschaffen, die diejenigen begünstigen, die bereit sind, alles zu tun, um an die Spitze zu gelangen, und die sie schützen, sobald sie dort angekommen sind. Die Reichsten sind diejenigen, die ihre Konkurrenten vernichtet und die Arbeiterklasse am rücksichtslosesten ausgebeutet haben. Diejenigen, die in Ämter gewählt werden, sind diejenigen, die bereit sind, die Interessen der Reichen und Mächtigen zu schützen, egal wie hinterhältig sie dabei vorgehen müssen. Diejenigen, die in der Armee und in Geheimdiensten in Führungspositionen befördert werden, sind diejenigen, die unerschütterliche Loyalität gegenüber dem blutrünstigen Imperium bewiesen haben, dem sie dienen.

Diese Systeme schützen die Menschen vor den natürlichen Folgen ihres Handelns. Wenn man viel Geld hat, hängt das eigene Überleben nicht davon ab, sich mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft zu verstehen; man kann sich einfach alle Dienstleistungen kaufen, die man braucht, und die Menschen, die diese Dienstleistungen erbringen, wie Dreck behandeln, solange man ihnen genug bezahlt. Wenn man in ein Amt gewählt wird, hängt das eigene Überleben nicht davon ab, die Interessen der Wählerschaft zu vertreten; man kann so schrecklich sein, wie man will, und sich darauf verlassen, dass die Sicherheitsdienste einen beschützen.

Das ist eine Perversion der natürlichen Ordnung. Den Reichen und Mächtigen sollte es nicht gestattet sein, mit uns zu machen, was sie wollen, und ungestraft davonzukommen. Sie sind zahlenmäßig massiv in der Unterzahl. Alles, was sie haben, haben sie nur dank uns.

Ihr Reichtum hängt von den Arbeitnehmern und Verbrauchern ab. Ihre Macht hängt davon ab, dass wir uns gemeinsam darauf einigen, erfundene Regeln über Regierung und Recht als etwas Reales zu behandeln. Ihr Leben hängt davon ab, dass wir uns gemeinsam darauf einigen, uns nicht in Scharen gegen sie zu wenden und sie in Stücke zu reißen.

Wir können einen revolutionären Wandel herbeiführen, wann immer wir wollen. Wir haben bereits die nötige Mehrheit. Alles, was wir brauchen, ist der Wille dazu.