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Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Das hat niemand kommen sehen… (Asmongold Clips – Deutsch)

Totaler Absturz! EU-Kriegstreiber kurz vor ihrem endgültigen Ruin

Larry Johnson & Oberst Wilkerson: Iran öffnet die Meerenge – Trumps Spiel ist aus!

Steht Europa vor dem Kollaps? Was dir keiner über die Energiekrise sagt

Der Mensch wurde genetisch verändert –Prof. Dr. Sucharit Bhakdi im Interview mit Marc Friedrich

Nukleare Unklarheit und die Samson-Option (The Reese Report – Deutsch)

FRAGEN und ANTWORTEN zu MACHTZIRKEL STATT VOLKSVERTRETER – IST DAS PARTEIENSYSTEM AM ENDE?

PSI-Spion im Kalten Krieg: Dr. Paul Smith, Remote Viewer bei Project Star Gate

Das Interview, das verschwand, nachdem er ihr gesamtes System aufgedeckte (Video Advice – Deutsch)

Prof. Alois Knoll: DAS ist der nächste Durchbruch bei Humanoiden Robotern, Weltmodellen & AGI!

Wie der Staat junge Menschen manipuliuert & einschüchtert // Michelle Gollan

„Merz und Trump werden es NIE überleben“ (Wolff warnt)

Anschlag auf Deutschland: DAS schockt alle (Lafontaine packt aus!)

Wie Israel Journalisten getötet hat

Bundesbern zahlte Schweigegeld